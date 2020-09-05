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  2. Матчи
  3. Швеция
Сундсвалль
1:2
Конец матча
Эстер
0'
25' Желтая карточка
Кин Джеймс
0:1
59' Гол
Petar Petrovic
0:2
85' Гол
Petar Petrovic
1:2
90' Гол
Берг Оливер
90'+6
29
Андерссон
Андреас
20
Niklas
Dahlstroem
3
Мюрестам
Давид
2
Anton
Eriksson
16
Андерссон
Йохан
II
8
Pontus
Silfver
6
Abdul
Halik
Hudu
7
Берг
Оливер
15
Хопкатт
Джейми
21
Энгблом
Понтус
24
Блумберг
Юхан
25
Damir
Mehic
5
Stefan
Karlsson
21
Filip
Oernblom
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
18
Jonathan
Drott
9
Рочестер
Соренсен
Марк
7
Carl
Johansson
III
19
Nicolas
Mortensen
10
Petar
Petrovic
28
Кин
Джеймс
Сундсвалль
4-3-3
Эстер
4-2-3-1

Ход матча

25'
 
Кин Джеймс
59'
0:1
Petar Petrovic
69'
Paya Pichkah
Abdul Halik Hudu
 
72'
 
Simon Alexandersson
Кин Джеймс
82'
Jesper Carstroem
Андерссон Йохан II
 
85'
0:2
Petar Petrovic
87'
Ludvig Naavik
Хопкатт Джейми
 
88'
 
Нордстрём Билли
Petar Petrovic
90'
 
Alen Zahirovic
Nicolas Mortensen
90'
Берг Оливер
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энгблом Понтус 13 (1) 0.81
2. Блумберг Юхан 5 0.31
3. Берг Оливер 4 0.25
4. Albin Palmloev 2 0.13
5. Олссон Деннис 1 0.06
6. Niklas Dahlstroem 1 0.06
7. Эрикссон Тобиас 1 0.06
8. Paya Pichkah 1 0.06
9. Albin Ekstroem 1 0.06
10. Андерссон Йохан II 0 0
11. Juanjo Ciercoles 0 0
12. Anton Eriksson 0 0
Эстер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Petar Petrovic 7 (2) 0.44
2. Nicolas Mortensen 4 0.25
3. Carl Johansson III 3 0.19
4. Кин Джеймс 2 0.13
5. Simon Alexandersson 2 0.13
6. Fredrik Lundgren II 2 0.13
7. Mattias Pavic 1 0.06
8. Перссон Юхан 1 0.06
9. Stefan Karlsson 0 0
10. Filip Oernblom 0 0

Карточки

Сундсвалль
# Игрок      
1. Juanjo Ciercoles 4 0
2. Блумберг Юхан 2 0
3. Мюрестам Давид 2 0
4. Abdul Halik Hudu 2 0
5. Anton Eriksson 2 0
6. Эрикссон Тобиас 1 0
7. Pontus Silfver 1 0
8. Блумквист Александр 1 0
9. Андерссон Йохан II 1 0
10. Johan Bengtsson 1 0
Эстер
# Игрок      
1. Кин Джеймс 8 0
2. Перссон Юхан 4 0
3. Jonathan Drott 2 0
4. Stefan Karlsson 2 0
5. Сильверхолт Оливер 2 0
6. Карлссон Монц 2 0
7. Simon Alexandersson 2 0
8. Fredrik Lundgren II 2 0
9. Alexander Henningsson 0 1
10. Liridon Silka 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сундсвалль 0 10.34% (3) 31.03% (9) 31.03% (9) 13.79% (4) 13.79% (4)
 Эстер 18.18% (4) 4.55% (1) 18.18% (4) 22.73% (5) 0 36.36% (8)

Предыдущие игры

Сундсвалль Последние 20 матчей: + = -
Сирианска Эскильстуна 3:2 Сундсвалль Хальмстад 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:0 ГАИС Акрополис 1:1 Сундсвалль
Сундсвалль 5:2 Юнгшиле Сундсвалль 1:4 Дегерфорс Йёнчёпинг 3:3 Сундсвалль Эстер 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 Норрбю Эргрюте ФФ 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Далкурд Браге 1:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Умео Сундсвалль 2:1 Умео Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Варберг БоИС Сундсвалль 2:2 Броммапойкарна Русенборг 5:1 Сундсвалль
Эстер Последние 20 матчей: + = -
Эстер 4:1 ГАИС Юнгшиле 0:2 Эстер Эстер 4:2 Браге Хальмстад 2:0 Эстер
Эстер 0:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 1:1 Эстер Дегерфорс 3:1 Эстер Эстер 1:1 Сундсвалль Эстер 1:3 Йёнчёпинг Далкурд 1:1 Эстер Эстер 2:0 Эргрюте ФФ Умео 0:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос Треллеборг 0:1 Эстер Эстер 2:1 Норрбю Кальмар 5:0 Эстер Эстер 1:0 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эстер Эстер 4:0 Фрей Дегерфорс 2:0 Эстер

Последние игры между собой

Сундсвалль: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Эстер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Эстер 1:1 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 5:1 Эстер Суперэттан Эстер 0:2 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 0:2 Эстер Кубок Швеции
Сундсвалль 2:1 Эстер Суперэттан Эстер 2:1 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 5:0 Эстер Суперэттан Эстер 0:2 Сундсвалль Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 15 9 4 2 29 - 12 31
2. Хальмстад 15 9 4 2 23 - 8 31
3. Йёнчёпинг 16 9 2 5 26 - 19 29
4. Эстер 16 7 5 4 22 - 17 26
5. Акрополис 16 6 8 2 22 - 17 26
6. Сундсвалль 16 6 6 4 29 - 22 24
7. Эргрюте ФФ 16 6 4 6 18 - 22 22
8. Браге 15 6 3 6 21 - 22 21
9. Треллеборг 16 5 4 7 18 - 20 19
10. Норрбю 16 4 7 5 18 - 20 19
11. Вестерос 15 4 4 7 19 - 23 16
12. Далкурд 15 3 7 5 22 - 22 16
13. ГАИС 16 3 7 6 12 - 23 16
14. Умео 15 3 6 6 15 - 18 15
15. Юнгшиле 16 3 4 9 20 - 32 13
16. Сирианска Эскильстуна 16 3 3 10 16 - 33 12
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Кин Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сундсвалль 1:2 Эстер онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
39.00 4.40 1.20
9.00 3.30 1.44
2.02 3.76 3.46
2.02 3.45 3.77

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.20 1.20 10.00 1.03 2.55 1.47 3.25 1.32 2.12 1.67 1.25 3.75 1.88 1.86 1.66 2.14 1.05 8.50 1.21 4.20 1.07 7.50 1.05 8.40 1.04 9.00
11.50 1.00 10.75 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.23 1.73 1.71 2.14 1.45 2.67 1.21 4.05 1.15 4.65 1.04 8.10
7.97 1.07 7.01 1.09 3.31 1.32 2.57 1.49 1.83 1.95 1.46 2.67 1.31 3.37 1.13 5.71 1.11 6.29 1.03 11.22 1.03 11.87 1.01 15.31 1.01 15.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.15 5.00 2.11 1.68 1.18 4.50 1.16 4.80
3.38 1.32 2.26 1.64 1.55 2.45
2.81 1.42 1.88 1.89 1.41 2.85 1.13 5.71 1.09 7.01 1.01 15.07 1.01 15.74
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85
3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
1.85 1.93
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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