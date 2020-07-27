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Мьельбю
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Кальмар
0' 4'
30
Юханссон
Марко
17
Jonathan
Tamimi
23
Jesper
Loefgren
6
Eric
Bjoerkander
4
Max
Watson
5
Джазе
Моханад
14
Besard
Sabovic
12
David
Loefquist
22
Jesper
Gustavsson
10
Mamudu
Moro
90
Огбу
Мозес
32
Хёгг
Лукас
39
Isak
Magnusson
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
3
Ринг
Себастьян
11
Ингельссон
Сванте
29
Ромариньо
Перейра
20
Carl
Gustafsson
19
Янссон
Исак
22
Alexander
Ahl
Holmstroem
37
Edvin
Crona
Мьельбю
5-3-2
Кальмар
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. David Loefquist 3 (1) 0.1
2. Mamudu Moro 3 0.1
3. Jacob Bergstroem 2 0.06
4. Огбу Мозес 1 0.03
5. Besard Sabovic 1 0.03
6. Eric Bjoerkander 0 0
7. David Batanero 0 0
8. Joel Nilsson 0 0
Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ромариньо Перейра 2 0.06
2. Isak Magnusson 2 0.06
3. Nils Froeling 2 0.06
4. Алити Фидан 1 0.03
5. Юханссон Петр 1 0.03
6. Ингельссон Сванте 1 0.03
7. Ринг Себастьян 1 0.03
8. Эльм Виктор 1 (1) 0.03
9. Янссон Исак 0 0

Карточки

Мьельбю
# Игрок      
1. Joel Nilsson 4 0
2. Jesper Gustavsson 3 0
3. David Batanero 2 0
4. Jacob Bergstroem 2 0
5. Огбу Мозес 1 0
6. David Loefquist 1 0
7. Eric Bjoerkander 1 0
8. Юханссон Марко 1 0
9. Jesper Loefgren 1 0
10. Viktor Gustafson 1 0
Кальмар
# Игрок      
1. Ромариньо Перейра 3 1
2. Ринг Себастьян 2 1
3. Алити Фидан 3 0
4. Эльм Виктор 2 0
5. Ингельссон Сванте 2 0
6. York Rafael 2 0
7. Нури Эмин 1 0
8. Rafinha I 1 0
9. Henrik Loefkvist 1 0
10. Nils Froeling 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Мьельбю 22.22% (2) 0 11.11% (1) 44.44% (4) 11.11% (1) 11.11% (1)
 Кальмар 27.27% (3) 0 27.27% (3) 0 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: + = -
Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен
Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Сюрианска Вестерос СК 2:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Эстер
Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг
Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Кальмар: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Мьельбю 0:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 2:0 Мьельбю Товарищеские матчи Мьельбю 1:0 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи
Кальмар 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи Мьельбю 0:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Кальмар 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:2 Кальмар Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 0:3 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Мьельбю Товарищеские матчи Кальмар 1:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Мьельбю Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 11 7 3 1 27 - 14 24
2. Мальмё 11 6 4 1 21 - 11 22
3. Эльфсборг 11 5 5 1 17 - 14 20
4. Хеккен 11 4 6 1 21 - 9 18
5. Юргорден 11 5 2 4 14 - 10 17
6. Сириус 11 4 4 3 17 - 17 16
7. Варберг БоИС 11 4 3 4 16 - 14 15
8. Мьельбю 0:0 11 4 2 5 10 - 16 14
9. Эребру 0:0 11 3 5 3 9 - 10 14
10. Хаммарбю 0:0 11 3 4 4 9 - 14 13
11. АИК 11 3 3 5 11 - 17 12
12. Гётеборг 11 2 6 3 13 - 15 12
13. Эстерсунд 0:0 11 2 4 5 8 - 14 10
14. Хельсинборг 0:0 11 1 6 4 8 - 15 9
15. Кальмар 0:0 11 2 2 7 12 - 17 8
16. Фалькенберг 11 1 5 5 12 - 18 8
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Strandvallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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