  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Мьельбю
2:2
Конец матча

Стадион:
Кальмар
0'
19' Желтая карточка
Jesper Gustavsson
21' Желтая карточка
Besard Sabovic
1:0
39' Гол
Огбу Мозес
2:0
64' Гол
Jesper Gustavsson
2:1
68' Гол
Edvin Crona
77' Желтая карточка
Алити Фидан
79' Желтая карточка
David Loefquist
2:2
90' Гол
Алити Фидан
90'+3
30
Юханссон
Марко
17
Jonathan
Tamimi
23
Jesper
Loefgren
6
Eric
Bjoerkander
4
Max
Watson
5
Джазе
Моханад
14
Besard
Sabovic
12
David
Loefquist
22
Jesper
Gustavsson
10
Mamudu
Moro
90
Огбу
Мозес
32
Хёгг
Лукас
39
Isak
Magnusson
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
3
Ринг
Себастьян
11
Ингельссон
Сванте
29
Ромариньо
Перейра
20
Carl
Gustafsson
19
Янссон
Исак
22
Alexander
Ahl
Holmstroem
37
Edvin
Crona
Мьельбю
5-3-2
Кальмар
4-4-2

Ход матча

19'
Jesper Gustavsson
 
21'
Besard Sabovic
 
39'
Огбу Мозес
(Mamudu Moro)
1:0
64'
Jesper Gustavsson
(Джазе Моханад)
2:0
68'
2:1
Edvin Crona
(Янссон Исак)
77'
 
Алити Фидан
78'
 
York Rafael
Alexander Ahl Holmstroem
79'
David Loefquist
 
87'
 
Rafinha I
Carl Gustafsson
90'
Jacob Bergstroem
Огбу Мозес
 
90'
 
Стенмарк Йохан
Edvin Crona
90'
2:2
Алити Фидан
(Янссон Исак)

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mamudu Moro 3 0.1
2. David Loefquist 3 (1) 0.1
3. Огбу Мозес 2 0.06
4. Jacob Bergstroem 2 0.06
5. Jesper Gustavsson 1 0.03
6. Besard Sabovic 1 0.03
7. Eric Bjoerkander 0 0
8. David Batanero 0 0
9. Джазе Моханад 0 0
10. Joel Nilsson 0 0
Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алити Фидан 2 0.06
2. Ромариньо Перейра 2 0.06
3. Isak Magnusson 2 0.06
4. Nils Froeling 2 0.06
5. Юханссон Петр 1 0.03
6. Ингельссон Сванте 1 0.03
7. Ринг Себастьян 1 0.03
8. Edvin Crona 1 0.03
9. Эльм Виктор 1 (1) 0.03
10. Янссон Исак 0 0

Карточки

Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 4 0
2. Joel Nilsson 4 0
3. David Loefquist 2 0
4. David Batanero 2 0
5. Jacob Bergstroem 2 0
6. Огбу Мозес 1 0
7. Eric Bjoerkander 1 0
8. Юханссон Марко 1 0
9. Besard Sabovic 1 0
10. Jesper Loefgren 1 0
11. Viktor Gustafson 1 0
Кальмар
# Игрок      
1. Ромариньо Перейра 3 1
2. Алити Фидан 4 0
3. Ринг Себастьян 2 1
4. Эльм Виктор 2 0
5. Ингельссон Сванте 2 0
6. York Rafael 2 0
7. Нури Эмин 1 0
8. Rafinha I 1 0
9. Henrik Loefkvist 1 0
10. Nils Froeling 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Мьельбю 18.18% (2) 0 18.18% (2) 36.36% (4) 18.18% (2) 9.09% (1)
 Кальмар 25% (3) 0 25% (3) 0 25% (3) 25% (3)

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: + = -
Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен
Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Сюрианска Вестерос СК 2:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Эстер
Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг
Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Кальмар: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Мьельбю 0:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 2:0 Мьельбю Товарищеские матчи Мьельбю 1:0 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи
Кальмар 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи Мьельбю 0:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Кальмар 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:2 Кальмар Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 0:3 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Мьельбю Товарищеские матчи Кальмар 1:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Мьельбю Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 11 7 3 1 27 - 14 24
2. Мальмё 11 6 4 1 21 - 11 22
3. Эльфсборг 11 5 5 1 17 - 14 20
4. Хеккен 11 4 6 1 21 - 9 18
5. Юргорден 11 5 2 4 14 - 10 17
6. Сириус 11 4 4 3 17 - 17 16
7. Варберг БоИС 11 4 3 4 16 - 14 15
8. Хаммарбю 11 4 3 4 12 - 14 15
9. Мьельбю 11 4 2 5 12 - 18 14
10. Эребру 11 3 4 4 9 - 13 13
11. АИК 11 3 3 5 11 - 17 12
12. Гётеборг 11 2 6 3 13 - 15 12
13. Эстерсунд 11 2 4 5 8 - 14 10
14. Хельсинборг 11 1 6 4 8 - 15 9
15. Кальмар 11 2 2 7 14 - 19 8
16. Фалькенберг 11 1 5 5 12 - 18 8
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Огбу Мозес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Besard Sabovic получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Jesper Gustavsson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Strandvallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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