Мьельбю
2:2
Конец матча
Стадион: Страндваллен
Кальмар
19' Желтая карточкаJesper Gustavsson
21' Желтая карточкаBesard Sabovic
1:0
39' ГолОгбу Мозес
2:0
64' ГолJesper Gustavsson
2:1
68' ГолEdvin Crona
77' Желтая карточкаАлити Фидан
79' Желтая карточкаDavid Loefquist
2:2
90' ГолАлити Фидан
10
Mamudu
Moro
90
Огбу
Мозес
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
19
Янссон
Исак
37
Edvin
Crona
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Mamudu MoroНападающий
-
90 Огбу МозесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcus Lantz
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Янссон ИсакПолузащитник
- Нападающий
-
37 Edvin CronaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 York RafaelЗащитник
-
93 Rafinha I
-
-
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
Ход матча
21'
39'
1:0
64'
68'
2:1
77'
79'
90'
2:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 6
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mamudu Moro
|3
|0.1
|2.
|David Loefquist
|3 (1)
|0.1
|3.
|Огбу Мозес
|2
|0.06
|4.
|Jacob Bergstroem
|2
|0.06
|5.
|Jesper Gustavsson
|1
|0.03
|6.
|Besard Sabovic
|1
|0.03
|7.
|Eric Bjoerkander
|0
|0
|8.
|David Batanero
|0
|0
|9.
|Джазе Моханад
|0
|0
|10.
|Joel Nilsson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алити Фидан
|2
|0.06
|2.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.06
|3.
|Isak Magnusson
|2
|0.06
|4.
|Nils Froeling
|2
|0.06
|5.
|Юханссон Петр
|1
|0.03
|6.
|Ингельссон Сванте
|1
|0.03
|7.
|Ринг Себастьян
|1
|0.03
|8.
|Edvin Crona
|1
|0.03
|9.
|Эльм Виктор
|1 (1)
|0.03
|10.
|Янссон Исак
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jesper Gustavsson
|4
|0
|2.
|Joel Nilsson
|4
|0
|3.
|David Loefquist
|2
|0
|4.
|David Batanero
|2
|0
|5.
|Jacob Bergstroem
|2
|0
|6.
|Огбу Мозес
|1
|0
|7.
|Eric Bjoerkander
|1
|0
|8.
|Юханссон Марко
|1
|0
|9.
|Besard Sabovic
|1
|0
|10.
|Jesper Loefgren
|1
|0
|11.
|Viktor Gustafson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромариньо Перейра
|3
|1
|2.
|Алити Фидан
|4
|0
|3.
|Ринг Себастьян
|2
|1
|4.
|Эльм Виктор
|2
|0
|5.
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|6.
|York Rafael
|2
|0
|7.
|Нури Эмин
|1
|0
|8.
|Rafinha I
|1
|0
|9.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|10.
|Nils Froeling
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мьельбю
|18.18% (2)
|0
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|Кальмар
|25% (3)
|0
|25% (3)
|0
|25% (3)
|25% (3)
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен
Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Сюрианска Вестерос СК 2:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Эстер
Кальмар Последние 20 матчей: + = -Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг
Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар
Последние игры между собой
Мьельбю: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 9
Кальмар: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 5
Кальмар 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи Мьельбю 0:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Кальмар 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:2 Кальмар Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 0:3 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Мьельбю Товарищеские матчи Кальмар 1:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Мьельбю Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|11
|7
|3
|1
|27 - 14
|24
|2.
|Мальмё
|11
|6
|4
|1
|21 - 11
|22
|3.
|Эльфсборг
|11
|5
|5
|1
|17 - 14
|20
|4.
|Хеккен
|11
|4
|6
|1
|21 - 9
|18
|5.
|Юргорден
|11
|5
|2
|4
|14 - 10
|17
|6.
|Сириус
|11
|4
|4
|3
|17 - 17
|16
|7.
|Варберг БоИС
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|8.
|Хаммарбю
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|9.
|Мьельбю
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|10.
|Эребру
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|11.
|АИК
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|12.
|Гётеборг
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|13.
|Эстерсунд
|11
|2
|4
|5
|8 - 14
|10
|14.
|Хельсинборг
|11
|1
|6
|4
|8 - 15
|9
|15.
|Кальмар
|11
|2
|2
|7
|14 - 19
|8
|16.
|Фалькенберг
|11
|1
|5
|5
|12 - 18
|8
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0