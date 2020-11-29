  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Хеккен
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Эребру
0' 3'
1
Дальберг
Понтус
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
13
Гулан
Никола
17
Берггрен
Густав
23
Patrik
Waalemark
8
Фрайберг
Эрик
7
Ясин
Ахмед
20
Ali
Youssef
16
Leo
Bengtsson
1
Янссон
Оскар
24
Али
Хусейн
14
Michael
Almebaeck
27
Сковгор
Андреас
3
Kevin
Wright
16
David
Seger
19
Бесара
Нахир
25
Герзич
Нордин
28
Галль
Ромен
99
Хуммет
Денис
9
Мехмети
Агон
Хеккен
4-3-3
Эребру
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Содерлунд Александер 8 0.29
2. Leo Bengtsson 7 0.25
3. Ирандуст Далехо 6 (1) 0.21
4. Patrik Waalemark 3 0.11
5. Берггрен Густав 3 0.11
6. Ясин Ахмед 2 0.07
7. Хаммар Юхан 2 0.07
8. Жута Леонард 1 0.04
9. Линдгрен Расмус 1 0.04
10. Туоминен Яссе 1 (1) 0.04
11. Фрайберг Эрик 1 0.04
12. Ali Youssef 1 0.04
13. Люндберг Виктор 1 0.04
14. Тойвио Йоона 1 0.04
15. Alexander Faltsetas 1 0.04
16. Нильссон Хокан 1 0.04
17. Adam Andersson II 1 0.04
18. Godswill Ekpolo 0 0
19. Марич Аднан 0 0
Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бесара Нахир 12 (4) 0.43
2. Хуммет Денис 5 0.18
3. Мехмети Агон 4 0.14
4. Карялайнен Расмус 4 0.14
5. David Seger 3 0.11
6. Jake Larsson 2 0.07
7. Erik Bjoerndahl 2 0.07
8. Robin Book 2 0.07
9. Мартенссон Йохан 0 0
10. Kevin Wright 0 0
11. Герзич Нордин 0 0
12. Али Хусейн 0 0
13. Гранлунд Альбин 0 0
14. Галль Ромен 0 0
15. Benjamin Hjertstrand 0 0
16. Лане Джек 0 0
17. Колландер Деннис 0 0

Карточки

Хеккен
# Игрок      
1. Линдгрен Расмус 5 0
2. Берггрен Густав 5 0
3. Leo Bengtsson 5 0
4. Alexander Faltsetas 3 1
5. Ясин Ахмед 4 0
6. Фрайберг Эрик 3 0
7. Godswill Ekpolo 3 0
8. Люндберг Виктор 2 0
9. Содерлунд Александер 2 0
10. Абрахамссон Петер 2 0
11. Туоминен Яссе 2 0
12. Гулан Никола 1 0
13. Тойвио Йоона 1 0
14. Жута Леонард 1 0
15. Марич Аднан 1 0
16. Adam Andersson II 1 0
17. Ирандуст Далехо 1 0
18. Ali Youssef 1 0
19. Patrik Waalemark 1 0
Эребру
# Игрок      
1. Мартенссон Йохан 10 1
2. Сковгор Андреас 6 0
3. Kevin Wright 6 0
4. Гранлунд Альбин 5 0
5. Хуммет Денис 4 0
6. David Seger 4 0
7. Али Хусейн 3 0
8. Бесара Нахир 3 0
9. Michael Almebaeck 3 0
10. Герзич Нордин 2 0
11. Галль Ромен 2 0
12. Erik Bjoerndahl 2 0
13. Simon Amin 2 0
14. Jake Larsson 2 0
15. Колландер Деннис 2 0
16. Мехмети Агон 1 0
17. Robin Book 1 0
18. Benjamin Hjertstrand 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хеккен 12.2% (5) 17.07% (7) 17.07% (7) 17.07% (7) 14.63% (6) 21.95% (9)
 Эребру 14.71% (5) 17.65% (6) 20.59% (7) 17.65% (6) 11.76% (4) 17.65% (6)

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Гётеборг 1:1 Хеккен Хеккен 2:1 Эстерсунд Хаммарбю 1:1 Хеккен Хеккен 0:2 Юргорден
Хеккен 2:2 Мьельбю Хельсинборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 Фалькенберг Angered BK 1:3 Хеккен Мальмё 3:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Хеккен Хеккен 1:1 Сириус АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК
Эребру Последние 20 матчей: +9 =3 -8
АИК 0:2 Эребру Эребру 0:1 Кальмар Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 3:2 Хельсинборг
Ханинге 1:2 Эребру Фалькенберг 2:1 Эребру Эребру 3:2 Эльфсборг Эребру 2:1 Сириус Мьельбю 1:0 Эребру Эстерсунд 0:0 Эребру Эребру 3:2 Мальмё Эребру 4:3 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Мальмё 2:1 Эребру Эребру 1:1 Гётеборг Кальмар 0:3 Эребру Эребру 1:2 Фалькенберг Хаммарбю 3:0 Эребру Хельсинборг 1:1 Эребру

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Эребру: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан
Хеккен 1:1 Эребру Аллсвенскан Хеккен 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 1:1 Хеккен Кубок Хеккен 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 5:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:1 Эребру Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эребру Кубок Швеции Хеккен 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан Эребру 4:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:4 Хеккен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 29 16 9 4 60 - 30 57
2. Эльфсборг 28 12 13 3 46 - 35 49
3. Юргорден 28 13 6 9 46 - 31 45
4. Хеккен 28 11 12 5 42 - 29 45
5. Норрчёпинг 28 12 7 9 56 - 42 43
6. Мьельбю 28 11 8 9 43 - 41 41
7. Хаммарбю 28 10 11 7 46 - 44 41
8. Эребру 28 11 6 11 35 - 37 39
9. АИК 28 10 8 10 28 - 30 38
10. Сириус 28 9 10 9 42 - 48 37
11. Варберг БоИС 29 10 7 12 45 - 43 37
12. Эстерсунд 29 8 9 12 27 - 42 33
13. Гётеборг 29 6 13 10 33 - 41 31
14. Кальмар 28 5 9 14 29 - 49 24
15. Фалькенберг 29 5 9 15 31 - 51 24
16. Хельсинборг 29 4 11 14 29 - 45 23
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 14 10 4 0 30 - 9 34
2. Хеккен 14 8 4 2 27 - 11 28
3. Мьельбю 14 7 4 3 25 - 20 25
4. Эльфсборг 14 6 7 1 25 - 18 25
5. Эребру 14 7 3 4 21 - 20 24
6. Варберг БоИС 15 7 3 5 25 - 22 24
7. Норрчёпинг 14 6 5 3 25 - 15 23
8. Юргорден 14 6 4 4 26 - 16 22
9. Хаммарбю 14 4 9 1 23 - 17 21
10. АИК 14 6 2 6 15 - 14 20
11. Сириус 14 5 5 4 27 - 26 20
12. Хельсинборг 15 3 6 6 12 - 15 15
13. Фалькенберг 14 3 4 7 17 - 25 13
14. Гётеборг 14 2 5 7 13 - 24 11
15. Эстерсунд 15 2 4 9 12 - 27 10
16. Кальмар 14 1 5 8 11 - 25 8
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 14 6 6 2 21 - 17 24
2. Юргорден 14 7 2 5 20 - 15 23
3. Эстерсунд 14 6 5 3 15 - 15 23
4. Мальмё 15 6 5 4 30 - 21 23
5. Норрчёпинг 14 6 2 6 31 - 27 20
6. Хаммарбю 14 6 2 6 23 - 27 20
7. Гётеборг 15 4 8 3 20 - 17 20
8. АИК 14 4 6 4 13 - 16 18
9. Сириус 14 4 5 5 15 - 22 17
10. Хеккен 14 3 8 3 15 - 18 17
11. Мьельбю 14 4 4 6 18 - 21 16
12. Кальмар 14 4 4 6 18 - 24 16
13. Эребру 14 4 3 7 14 - 17 15
14. Варберг БоИС 14 3 4 7 20 - 21 13
15. Фалькенберг 15 2 5 8 14 - 26 11
16. Хельсинборг 14 1 5 8 17 - 30 8
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Эребру
1.37
5.60
9.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.33 5.40 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 5.30 9.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.37 5.60 9.50
  1.35 5.54 8.98

Самый высокий коэффициент на матч «Хеккен» – «Эребру» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хеккен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эребру» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хеккен» – «Эребру», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.00 1.01 5.00 1.14 4.20 1.20 2.45 1.52 2.11 1.73 2.03 1.79 1.74 2.03 1.60 2.28 1.32 3.15 1.25 3.75 1.11 6.10 1.09 6.70 1.02 11.50 1.01 12.50
13.00 1.00 11.00 1.00 4.90 1.13 4.05 1.21 2.49 1.51 1.99 1.82 1.65 2.38 1.33 3.30 1.24 3.88 1.06 7.20 1.06 6.75
5.39 1.18 2.64 1.53 2.33 1.65 2.04 1.85 1.77 2.13 1.62 2.41 1.48 2.79 1.23 4.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.48 1.49 1.64 2.25 1.25 3.80
3.85 1.26 2.62 1.49 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95
3.33 1.36 2.64 1.53 1.95 1.93 1.65 2.33 1.45 2.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.04 1.73 1.52 2.35 1.33 3.15
5.25 1.16 3.76 1.27 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 1.96
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.30 1.39
Где смотреть матч Хеккен 0:0 Эребру онлайн

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