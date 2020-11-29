Хеккен
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Бравида Арена
Эребру
13
Гулан
Никола
20
Ali
Youssef
24
Али
Хусейн
16
David
Seger
19
Бесара
Нахир
28
Галль
Ромен
99
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гулан НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ali YoussefНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 David SegerПолузащитник
-
19 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Галль РоменПолузащитник
-
99 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Simon Amin
-
30 Jake McGuire
-
Главный тренер: Axel Kjaell
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Содерлунд Александер
|8
|0.29
|2.
|Leo Bengtsson
|7
|0.25
|3.
|Ирандуст Далехо
|6 (1)
|0.21
|4.
|Patrik Waalemark
|3
|0.11
|5.
|Берггрен Густав
|3
|0.11
|6.
|Ясин Ахмед
|2
|0.07
|7.
|Хаммар Юхан
|2
|0.07
|8.
|Жута Леонард
|1
|0.04
|9.
|Линдгрен Расмус
|1
|0.04
|10.
|Туоминен Яссе
|1 (1)
|0.04
|11.
|Фрайберг Эрик
|1
|0.04
|12.
|Ali Youssef
|1
|0.04
|13.
|Люндберг Виктор
|1
|0.04
|14.
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|15.
|Alexander Faltsetas
|1
|0.04
|16.
|Нильссон Хокан
|1
|0.04
|17.
|Adam Andersson II
|1
|0.04
|18.
|Godswill Ekpolo
|0
|0
|19.
|Марич Аднан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бесара Нахир
|12 (4)
|0.43
|2.
|Хуммет Денис
|5
|0.18
|3.
|Мехмети Агон
|4
|0.14
|4.
|Карялайнен Расмус
|4
|0.14
|5.
|David Seger
|3
|0.11
|6.
|Jake Larsson
|2
|0.07
|7.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0.07
|8.
|Robin Book
|2
|0.07
|9.
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|10.
|Kevin Wright
|0
|0
|11.
|Герзич Нордин
|0
|0
|12.
|Али Хусейн
|0
|0
|13.
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|14.
|Галль Ромен
|0
|0
|15.
|Benjamin Hjertstrand
|0
|0
|16.
|Лане Джек
|0
|0
|17.
|Колландер Деннис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Линдгрен Расмус
|5
|0
|2.
|Берггрен Густав
|5
|0
|3.
|Leo Bengtsson
|5
|0
|4.
|Alexander Faltsetas
|3
|1
|5.
|Ясин Ахмед
|4
|0
|6.
|Фрайберг Эрик
|3
|0
|7.
|Godswill Ekpolo
|3
|0
|8.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|9.
|Содерлунд Александер
|2
|0
|10.
|Абрахамссон Петер
|2
|0
|11.
|Туоминен Яссе
|2
|0
|12.
|Гулан Никола
|1
|0
|13.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|14.
|Жута Леонард
|1
|0
|15.
|Марич Аднан
|1
|0
|16.
|Adam Andersson II
|1
|0
|17.
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|18.
|Ali Youssef
|1
|0
|19.
|Patrik Waalemark
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мартенссон Йохан
|10
|1
|2.
|Сковгор Андреас
|6
|0
|3.
|Kevin Wright
|6
|0
|4.
|Гранлунд Альбин
|5
|0
|5.
|Хуммет Денис
|4
|0
|6.
|David Seger
|4
|0
|7.
|Али Хусейн
|3
|0
|8.
|Бесара Нахир
|3
|0
|9.
|Michael Almebaeck
|3
|0
|10.
|Герзич Нордин
|2
|0
|11.
|Галль Ромен
|2
|0
|12.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0
|13.
|Simon Amin
|2
|0
|14.
|Jake Larsson
|2
|0
|15.
|Колландер Деннис
|2
|0
|16.
|Мехмети Агон
|1
|0
|17.
|Robin Book
|1
|0
|18.
|Benjamin Hjertstrand
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хеккен
|12.2% (5)
|17.07% (7)
|17.07% (7)
|17.07% (7)
|14.63% (6)
|21.95% (9)
|Эребру
|14.71% (5)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|17.65% (6)
|11.76% (4)
|17.65% (6)
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =7 -4Гётеборг 1:1 Хеккен Хеккен 2:1 Эстерсунд Хаммарбю 1:1 Хеккен Хеккен 0:2 Юргорден
Хеккен 2:2 Мьельбю Хельсинборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 Фалькенберг Angered BK 1:3 Хеккен Мальмё 3:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Хеккен Хеккен 1:1 Сириус АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК
Эребру Последние 20 матчей: +9 =3 -8АИК 0:2 Эребру Эребру 0:1 Кальмар Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 3:2 Хельсинборг
Ханинге 1:2 Эребру Фалькенберг 2:1 Эребру Эребру 3:2 Эльфсборг Эребру 2:1 Сириус Мьельбю 1:0 Эребру Эстерсунд 0:0 Эребру Эребру 3:2 Мальмё Эребру 4:3 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Мальмё 2:1 Эребру Эребру 1:1 Гётеборг Кальмар 0:3 Эребру Эребру 1:2 Фалькенберг Хаммарбю 3:0 Эребру Хельсинборг 1:1 Эребру
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Эребру: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Хеккен 1:1 Эребру Аллсвенскан Хеккен 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 1:1 Хеккен Кубок Хеккен 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 5:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:1 Эребру Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эребру Кубок Швеции Хеккен 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан Эребру 4:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:4 Хеккен Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|29
|16
|9
|4
|60 - 30
|57
|2.
|Эльфсборг
|28
|12
|13
|3
|46 - 35
|49
|3.
|Юргорден
|28
|13
|6
|9
|46 - 31
|45
|4.
|Хеккен
|28
|11
|12
|5
|42 - 29
|45
|5.
|Норрчёпинг
|28
|12
|7
|9
|56 - 42
|43
|6.
|Мьельбю
|28
|11
|8
|9
|43 - 41
|41
|7.
|Хаммарбю
|28
|10
|11
|7
|46 - 44
|41
|8.
|Эребру
|28
|11
|6
|11
|35 - 37
|39
|9.
|АИК
|28
|10
|8
|10
|28 - 30
|38
|10.
|Сириус
|28
|9
|10
|9
|42 - 48
|37
|11.
|Варберг БоИС
|29
|10
|7
|12
|45 - 43
|37
|12.
|Эстерсунд
|29
|8
|9
|12
|27 - 42
|33
|13.
|Гётеборг
|29
|6
|13
|10
|33 - 41
|31
|14.
|Кальмар
|28
|5
|9
|14
|29 - 49
|24
|15.
|Фалькенберг
|29
|5
|9
|15
|31 - 51
|24
|16.
|Хельсинборг
|29
|4
|11
|14
|29 - 45
|23
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|14
|10
|4
|0
|30 - 9
|34
|2.
|Хеккен
|14
|8
|4
|2
|27 - 11
|28
|3.
|Мьельбю
|14
|7
|4
|3
|25 - 20
|25
|4.
|Эльфсборг
|14
|6
|7
|1
|25 - 18
|25
|5.
|Эребру
|14
|7
|3
|4
|21 - 20
|24
|6.
|Варберг БоИС
|15
|7
|3
|5
|25 - 22
|24
|7.
|Норрчёпинг
|14
|6
|5
|3
|25 - 15
|23
|8.
|Юргорден
|14
|6
|4
|4
|26 - 16
|22
|9.
|Хаммарбю
|14
|4
|9
|1
|23 - 17
|21
|10.
|АИК
|14
|6
|2
|6
|15 - 14
|20
|11.
|Сириус
|14
|5
|5
|4
|27 - 26
|20
|12.
|Хельсинборг
|15
|3
|6
|6
|12 - 15
|15
|13.
|Фалькенберг
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|14.
|Гётеборг
|14
|2
|5
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Эстерсунд
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
|16.
|Кальмар
|14
|1
|5
|8
|11 - 25
|8
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|14
|6
|6
|2
|21 - 17
|24
|2.
|Юргорден
|14
|7
|2
|5
|20 - 15
|23
|3.
|Эстерсунд
|14
|6
|5
|3
|15 - 15
|23
|4.
|Мальмё
|15
|6
|5
|4
|30 - 21
|23
|5.
|Норрчёпинг
|14
|6
|2
|6
|31 - 27
|20
|6.
|Хаммарбю
|14
|6
|2
|6
|23 - 27
|20
|7.
|Гётеборг
|15
|4
|8
|3
|20 - 17
|20
|8.
|АИК
|14
|4
|6
|4
|13 - 16
|18
|9.
|Сириус
|14
|4
|5
|5
|15 - 22
|17
|10.
|Хеккен
|14
|3
|8
|3
|15 - 18
|17
|11.
|Мьельбю
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|12.
|Кальмар
|14
|4
|4
|6
|18 - 24
|16
|13.
|Эребру
|14
|4
|3
|7
|14 - 17
|15
|14.
|Варберг БоИС
|14
|3
|4
|7
|20 - 21
|13
|15.
|Фалькенберг
|15
|2
|5
|8
|14 - 26
|11
|16.
|Хельсинборг
|14
|1
|5
|8
|17 - 30
|8
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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