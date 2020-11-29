Хеккен
3:0
Конец матча
Стадион: Бравида Арена
Эребру
0:0
20' Не забитый пенальтиЯсин Ахмед
1:0
24' ГолAli Youssef
2:0
37' ГолLeo Bengtsson
3:0
44' ГолЯсин Ахмед
49' Желтая карточкаLeo Bengtsson
72' Желтая карточкаMichael Almebaeck
13
Гулан
Никола
20
Ali
Youssef
24
Али
Хусейн
16
David
Seger
19
Бесара
Нахир
28
Галль
Ромен
99
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гулан НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ali YoussefНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 David SegerПолузащитник
-
19 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Галль РоменПолузащитник
-
99 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Simon Amin
-
30 Jake McGuire
-
Главный тренер: Axel Kjaell
Ход матча
20'
0:0
24'
1:0
37'
2:0
44'
3:0
49'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Leo Bengtsson
|8
|0.28
|2.
|Содерлунд Александер
|8
|0.28
|3.
|Ирандуст Далехо
|6 (1)
|0.21
|4.
|Ясин Ахмед
|3
|0.1
|5.
|Patrik Waalemark
|3
|0.1
|6.
|Берггрен Густав
|3
|0.1
|7.
|Ali Youssef
|2
|0.07
|8.
|Хаммар Юхан
|2
|0.07
|9.
|Жута Леонард
|1
|0.03
|10.
|Линдгрен Расмус
|1
|0.03
|11.
|Туоминен Яссе
|1 (1)
|0.03
|12.
|Фрайберг Эрик
|1
|0.03
|13.
|Люндберг Виктор
|1
|0.03
|14.
|Тойвио Йоона
|1
|0.03
|15.
|Alexander Faltsetas
|1
|0.03
|16.
|Нильссон Хокан
|1
|0.03
|17.
|Adam Andersson II
|1
|0.03
|18.
|Godswill Ekpolo
|0
|0
|19.
|Гулан Никола
|0
|0
|20.
|Марич Аднан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бесара Нахир
|12 (4)
|0.41
|2.
|Хуммет Денис
|5
|0.17
|3.
|Мехмети Агон
|4
|0.14
|4.
|Карялайнен Расмус
|4
|0.14
|5.
|David Seger
|3
|0.1
|6.
|Jake Larsson
|2
|0.07
|7.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0.07
|8.
|Robin Book
|2
|0.07
|9.
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|10.
|Kevin Wright
|0
|0
|11.
|Герзич Нордин
|0
|0
|12.
|Али Хусейн
|0
|0
|13.
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|14.
|Галль Ромен
|0
|0
|15.
|Benjamin Hjertstrand
|0
|0
|16.
|Лане Джек
|0
|0
|17.
|Колландер Деннис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Leo Bengtsson
|6
|0
|2.
|Линдгрен Расмус
|5
|0
|3.
|Берггрен Густав
|5
|0
|4.
|Alexander Faltsetas
|3
|1
|5.
|Ясин Ахмед
|4
|0
|6.
|Фрайберг Эрик
|3
|0
|7.
|Godswill Ekpolo
|3
|0
|8.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|9.
|Содерлунд Александер
|2
|0
|10.
|Абрахамссон Петер
|2
|0
|11.
|Туоминен Яссе
|2
|0
|12.
|Гулан Никола
|1
|0
|13.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|14.
|Жута Леонард
|1
|0
|15.
|Марич Аднан
|1
|0
|16.
|Adam Andersson II
|1
|0
|17.
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|18.
|Ali Youssef
|1
|0
|19.
|Patrik Waalemark
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мартенссон Йохан
|10
|1
|2.
|Сковгор Андреас
|6
|0
|3.
|Kevin Wright
|6
|0
|4.
|Гранлунд Альбин
|5
|0
|5.
|Хуммет Денис
|4
|0
|6.
|Michael Almebaeck
|4
|0
|7.
|David Seger
|4
|0
|8.
|Али Хусейн
|3
|0
|9.
|Бесара Нахир
|3
|0
|10.
|Герзич Нордин
|2
|0
|11.
|Галль Ромен
|2
|0
|12.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0
|13.
|Simon Amin
|2
|0
|14.
|Jake Larsson
|2
|0
|15.
|Колландер Деннис
|2
|0
|16.
|Мехмети Агон
|1
|0
|17.
|Robin Book
|1
|0
|18.
|Benjamin Hjertstrand
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хеккен
|11.36% (5)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|15.91% (7)
|13.64% (6)
|20.45% (9)
|Эребру
|14.71% (5)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|17.65% (6)
|11.76% (4)
|17.65% (6)
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =7 -4Гётеборг 1:1 Хеккен Хеккен 2:1 Эстерсунд Хаммарбю 1:1 Хеккен Хеккен 0:2 Юргорден
Хеккен 2:2 Мьельбю Хельсинборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 Фалькенберг Angered BK 1:3 Хеккен Мальмё 3:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Хеккен Хеккен 1:1 Сириус АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК
Эребру Последние 20 матчей: +9 =3 -8АИК 0:2 Эребру Эребру 0:1 Кальмар Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 3:2 Хельсинборг
Ханинге 1:2 Эребру Фалькенберг 2:1 Эребру Эребру 3:2 Эльфсборг Эребру 2:1 Сириус Мьельбю 1:0 Эребру Эстерсунд 0:0 Эребру Эребру 3:2 Мальмё Эребру 4:3 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Мальмё 2:1 Эребру Эребру 1:1 Гётеборг Кальмар 0:3 Эребру Эребру 1:2 Фалькенберг Хаммарбю 3:0 Эребру Хельсинборг 1:1 Эребру
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Эребру: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Хеккен 1:1 Эребру Аллсвенскан Хеккен 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 1:1 Хеккен Кубок Хеккен 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 5:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:1 Эребру Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эребру Кубок Швеции Хеккен 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан Эребру 4:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:4 Хеккен Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|29
|16
|9
|4
|60 - 30
|57
|2.
|Эльфсборг
|29
|12
|14
|3
|47 - 36
|50
|3.
|Хеккен
|29
|12
|12
|5
|45 - 29
|48
|4.
|Юргорден
|29
|13
|6
|10
|47 - 33
|45
|5.
|Мьельбю
|29
|12
|8
|9
|45 - 42
|44
|6.
|Норрчёпинг
|28
|12
|7
|9
|56 - 42
|43
|7.
|Хаммарбю
|28
|10
|11
|7
|46 - 44
|41
|8.
|Эребру
|29
|11
|6
|12
|35 - 40
|39
|9.
|АИК
|28
|10
|8
|10
|28 - 30
|38
|10.
|Сириус
|29
|9
|11
|9
|43 - 49
|38
|11.
|Варберг БоИС
|29
|10
|7
|12
|45 - 43
|37
|12.
|Эстерсунд
|29
|8
|9
|12
|27 - 42
|33
|13.
|Гётеборг
|29
|6
|13
|10
|33 - 41
|31
|14.
|Кальмар
|28
|5
|9
|14
|29 - 49
|24
|15.
|Фалькенберг
|29
|5
|9
|15
|31 - 51
|24
|16.
|Хельсинборг
|29
|4
|11
|14
|29 - 45
|23
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|14
|10
|4
|0
|30 - 9
|34
|2.
|Хеккен
|15
|9
|4
|2
|30 - 11
|31
|3.
|Мьельбю
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|4.
|Эльфсборг
|14
|6
|7
|1
|25 - 18
|25
|5.
|Эребру
|14
|7
|3
|4
|21 - 20
|24
|6.
|Варберг БоИС
|15
|7
|3
|5
|25 - 22
|24
|7.
|Норрчёпинг
|14
|6
|5
|3
|25 - 15
|23
|8.
|Юргорден
|14
|6
|4
|4
|26 - 16
|22
|9.
|Хаммарбю
|14
|4
|9
|1
|23 - 17
|21
|10.
|Сириус
|15
|5
|6
|4
|28 - 27
|21
|11.
|АИК
|14
|6
|2
|6
|15 - 14
|20
|12.
|Хельсинборг
|15
|3
|6
|6
|12 - 15
|15
|13.
|Фалькенберг
|14
|3
|4
|7
|17 - 25
|13
|14.
|Гётеборг
|14
|2
|5
|7
|13 - 24
|11
|15.
|Эстерсунд
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
|16.
|Кальмар
|14
|1
|5
|8
|11 - 25
|8
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|15
|6
|7
|2
|22 - 18
|25
|2.
|Эстерсунд
|14
|6
|5
|3
|15 - 15
|23
|3.
|Юргорден
|15
|7
|2
|6
|21 - 17
|23
|4.
|Мальмё
|15
|6
|5
|4
|30 - 21
|23
|5.
|Норрчёпинг
|14
|6
|2
|6
|31 - 27
|20
|6.
|Хаммарбю
|14
|6
|2
|6
|23 - 27
|20
|7.
|Гётеборг
|15
|4
|8
|3
|20 - 17
|20
|8.
|АИК
|14
|4
|6
|4
|13 - 16
|18
|9.
|Сириус
|14
|4
|5
|5
|15 - 22
|17
|10.
|Хеккен
|14
|3
|8
|3
|15 - 18
|17
|11.
|Мьельбю
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|12.
|Кальмар
|14
|4
|4
|6
|18 - 24
|16
|13.
|Эребру
|15
|4
|3
|8
|14 - 20
|15
|14.
|Варберг БоИС
|14
|3
|4
|7
|20 - 21
|13
|15.
|Фалькенберг
|15
|2
|5
|8
|14 - 26
|11
|16.
|Хельсинборг
|14
|1
|5
|8
|17 - 30
|8
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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