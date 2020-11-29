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  2. Матчи
  3. Швеция
Хеккен
3:0
Конец матча

Стадион:
Эребру
0'
0:0
20' Не забитый пенальти
Ясин Ахмед
1:0
24' Гол
Ali Youssef
2:0
37' Гол
Leo Bengtsson
3:0
44' Гол
Ясин Ахмед
49' Желтая карточка
Leo Bengtsson
72' Желтая карточка
Michael Almebaeck
90'+5
1
Дальберг
Понтус
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
13
Гулан
Никола
8
Фрайберг
Эрик
23
Patrik
Waalemark
17
Берггрен
Густав
7
Ясин
Ахмед
20
Ali
Youssef
16
Leo
Bengtsson
1
Янссон
Оскар
24
Али
Хусейн
14
Michael
Almebaeck
27
Сковгор
Андреас
3
Kevin
Wright
16
David
Seger
19
Бесара
Нахир
25
Герзич
Нордин
28
Галль
Ромен
99
Хуммет
Денис
9
Мехмети
Агон
Хеккен
4-3-3
Эребру
4-4-2

Ход матча

20'
Ясин Ахмед
0:0
24'
Ali Youssef
(Leo Bengtsson)
1:0
37'
Leo Bengtsson
(Гулан Никола)
2:0
44'
Ясин Ахмед
3:0
46'
 
Карялайнен Расмус
Мехмети Агон
49'
Leo Bengtsson
 
61'
 
Колландер Деннис
David Seger
66'
Люндберг Виктор
Patrik Waalemark
 
66'
Содерлунд Александер
Ali Youssef
 
66'
Хаммар Юхан
Линдгрен Расмус
 
72'
 
Michael Almebaeck
79'
Oskar Sverrisson
Гулан Никола
 
79'
Alexander Faltsetas
Leo Bengtsson
 
81'
 
Simon Amin
Герзич Нордин

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Leo Bengtsson 8 0.28
2. Содерлунд Александер 8 0.28
3. Ирандуст Далехо 6 (1) 0.21
4. Ясин Ахмед 3 0.1
5. Patrik Waalemark 3 0.1
6. Берггрен Густав 3 0.1
7. Ali Youssef 2 0.07
8. Хаммар Юхан 2 0.07
9. Жута Леонард 1 0.03
10. Линдгрен Расмус 1 0.03
11. Туоминен Яссе 1 (1) 0.03
12. Фрайберг Эрик 1 0.03
13. Люндберг Виктор 1 0.03
14. Тойвио Йоона 1 0.03
15. Alexander Faltsetas 1 0.03
16. Нильссон Хокан 1 0.03
17. Adam Andersson II 1 0.03
18. Godswill Ekpolo 0 0
19. Гулан Никола 0 0
20. Марич Аднан 0 0
Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бесара Нахир 12 (4) 0.41
2. Хуммет Денис 5 0.17
3. Мехмети Агон 4 0.14
4. Карялайнен Расмус 4 0.14
5. David Seger 3 0.1
6. Jake Larsson 2 0.07
7. Erik Bjoerndahl 2 0.07
8. Robin Book 2 0.07
9. Мартенссон Йохан 0 0
10. Kevin Wright 0 0
11. Герзич Нордин 0 0
12. Али Хусейн 0 0
13. Гранлунд Альбин 0 0
14. Галль Ромен 0 0
15. Benjamin Hjertstrand 0 0
16. Лане Джек 0 0
17. Колландер Деннис 0 0

Карточки

Хеккен
# Игрок      
1. Leo Bengtsson 6 0
2. Линдгрен Расмус 5 0
3. Берггрен Густав 5 0
4. Alexander Faltsetas 3 1
5. Ясин Ахмед 4 0
6. Фрайберг Эрик 3 0
7. Godswill Ekpolo 3 0
8. Люндберг Виктор 2 0
9. Содерлунд Александер 2 0
10. Абрахамссон Петер 2 0
11. Туоминен Яссе 2 0
12. Гулан Никола 1 0
13. Тойвио Йоона 1 0
14. Жута Леонард 1 0
15. Марич Аднан 1 0
16. Adam Andersson II 1 0
17. Ирандуст Далехо 1 0
18. Ali Youssef 1 0
19. Patrik Waalemark 1 0
Эребру
# Игрок      
1. Мартенссон Йохан 10 1
2. Сковгор Андреас 6 0
3. Kevin Wright 6 0
4. Гранлунд Альбин 5 0
5. Хуммет Денис 4 0
6. Michael Almebaeck 4 0
7. David Seger 4 0
8. Али Хусейн 3 0
9. Бесара Нахир 3 0
10. Герзич Нордин 2 0
11. Галль Ромен 2 0
12. Erik Bjoerndahl 2 0
13. Simon Amin 2 0
14. Jake Larsson 2 0
15. Колландер Деннис 2 0
16. Мехмети Агон 1 0
17. Robin Book 1 0
18. Benjamin Hjertstrand 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хеккен 11.36% (5) 18.18% (8) 20.45% (9) 15.91% (7) 13.64% (6) 20.45% (9)
 Эребру 14.71% (5) 17.65% (6) 20.59% (7) 17.65% (6) 11.76% (4) 17.65% (6)

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Гётеборг 1:1 Хеккен Хеккен 2:1 Эстерсунд Хаммарбю 1:1 Хеккен Хеккен 0:2 Юргорден
Хеккен 2:2 Мьельбю Хельсинборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 Фалькенберг Angered BK 1:3 Хеккен Мальмё 3:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Хеккен Хеккен 1:1 Сириус АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК
Эребру Последние 20 матчей: +9 =3 -8
АИК 0:2 Эребру Эребру 0:1 Кальмар Гётеборг 0:1 Эребру Эребру 3:2 Хельсинборг
Ханинге 1:2 Эребру Фалькенберг 2:1 Эребру Эребру 3:2 Эльфсборг Эребру 2:1 Сириус Мьельбю 1:0 Эребру Эстерсунд 0:0 Эребру Эребру 3:2 Мальмё Эребру 4:3 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Мальмё 2:1 Эребру Эребру 1:1 Гётеборг Кальмар 0:3 Эребру Эребру 1:2 Фалькенберг Хаммарбю 3:0 Эребру Хельсинборг 1:1 Эребру

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Эребру: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан
Хеккен 1:1 Эребру Аллсвенскан Хеккен 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 1:1 Хеккен Кубок Хеккен 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эребру 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 5:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:1 Эребру Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эребру Кубок Швеции Хеккен 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Хеккен Аллсвенскан Эребру 4:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:4 Хеккен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 29 16 9 4 60 - 30 57
2. Эльфсборг 29 12 14 3 47 - 36 50
3. Хеккен 29 12 12 5 45 - 29 48
4. Юргорден 29 13 6 10 47 - 33 45
5. Мьельбю 29 12 8 9 45 - 42 44
6. Норрчёпинг 28 12 7 9 56 - 42 43
7. Хаммарбю 28 10 11 7 46 - 44 41
8. Эребру 29 11 6 12 35 - 40 39
9. АИК 28 10 8 10 28 - 30 38
10. Сириус 29 9 11 9 43 - 49 38
11. Варберг БоИС 29 10 7 12 45 - 43 37
12. Эстерсунд 29 8 9 12 27 - 42 33
13. Гётеборг 29 6 13 10 33 - 41 31
14. Кальмар 28 5 9 14 29 - 49 24
15. Фалькенберг 29 5 9 15 31 - 51 24
16. Хельсинборг 29 4 11 14 29 - 45 23
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 14 10 4 0 30 - 9 34
2. Хеккен 15 9 4 2 30 - 11 31
3. Мьельбю 15 8 4 3 27 - 21 28
4. Эльфсборг 14 6 7 1 25 - 18 25
5. Эребру 14 7 3 4 21 - 20 24
6. Варберг БоИС 15 7 3 5 25 - 22 24
7. Норрчёпинг 14 6 5 3 25 - 15 23
8. Юргорден 14 6 4 4 26 - 16 22
9. Хаммарбю 14 4 9 1 23 - 17 21
10. Сириус 15 5 6 4 28 - 27 21
11. АИК 14 6 2 6 15 - 14 20
12. Хельсинборг 15 3 6 6 12 - 15 15
13. Фалькенберг 14 3 4 7 17 - 25 13
14. Гётеборг 14 2 5 7 13 - 24 11
15. Эстерсунд 15 2 4 9 12 - 27 10
16. Кальмар 14 1 5 8 11 - 25 8
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 15 6 7 2 22 - 18 25
2. Эстерсунд 14 6 5 3 15 - 15 23
3. Юргорден 15 7 2 6 21 - 17 23
4. Мальмё 15 6 5 4 30 - 21 23
5. Норрчёпинг 14 6 2 6 31 - 27 20
6. Хаммарбю 14 6 2 6 23 - 27 20
7. Гётеборг 15 4 8 3 20 - 17 20
8. АИК 14 4 6 4 13 - 16 18
9. Сириус 14 4 5 5 15 - 22 17
10. Хеккен 14 3 8 3 15 - 18 17
11. Мьельбю 14 4 4 6 18 - 21 16
12. Кальмар 14 4 4 6 18 - 24 16
13. Эребру 15 4 3 8 14 - 20 15
14. Варберг БоИС 14 3 4 7 20 - 21 13
15. Фалькенберг 15 2 5 8 14 - 26 11
16. Хельсинборг 14 1 5 8 17 - 30 8
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Ясин Ахмед бьет в цель!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Leo Bengtsson бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Ali Youssef бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Ясин Ахмед пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.10 8.20 19.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.37 5.60 9.50
  1.12 9.10 26.92

Самый высокий коэффициент на матч «Хеккен» – «Эребру» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хеккен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эребру» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хеккен» – «Эребру», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
13.00 1.01 12.00 1.01 4.20 1.20 3.75 1.25 2.11 1.73 2.03 1.79 1.74 2.03 1.15 5.00 1.32 3.15 1.32 3.20 1.11 6.10 1.35 8.50 1.02 11.50 1.09 6.50 1.02 11.00
13.00 1.00 11.00 1.00 4.90 1.13 4.05 1.21 2.49 1.51 1.99 1.82 1.65 2.38 1.33 3.30 1.24 3.88 1.06 7.20 1.06 6.75
5.06 1.19 3.28 1.36 2.87 1.45 2.46 1.58 2.02 1.86 2.29 1.67 1.89 1.99 1.47 2.81 1.31 3.57 1.23 4.32 1.74 2.17 1.47 2.77 1.51 2.67 1.29 3.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.48 1.49 2.00 1.76 1.25 3.80 1.17 4.70
3.85 1.26 2.62 1.49 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95
3.35 1.35 2.76 1.48 2.17 1.74 1.70 2.23 1.67 2.28 1.40 3.06 1.14 6.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.04 1.73 1.52 2.35 1.33 3.15
5.25 1.16 3.76 1.27 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.30 1.39
Где смотреть матч Хеккен 3:0 Эребру онлайн

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