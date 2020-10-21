  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Сирианска Эскильстуна
3:2
Конец матча
Треллеборг
0'
0:1
8' Гол
Isak Joensson
1:1
13' Гол
Samuel Nnamani
2:1
27' Гол
Chidi Dauda Omeje
2:2
28' Гол
Вестерлунн Никлас
3:2
84' Гол
Viktor Goetesson
90'+4
66
Wille
Jakobsson
2
Adnan
Kojic
5
Pontus
Roedin
12
Aiham
Ousou
21
Маннс
Йеспер
13
Wilhelm
Loeper
17
Ismet
Lushaku
14
Ryan
Williams
II
91
Соми
Габриэль
16
Samuel
Nnamani
70
Chidi
Dauda
Omeje
1
Ларсен
Андреас
II
2
Fritiof
Bjoerken
4
Kalle
Larsson
17
Isak
Joensson
5
Anton
Tideman
7
Андерссон
Эрик
26
Haris
Brkic
20
Mouhammed-Ali
Dhaini
3
Вестерлунн
Никлас
16
Oscar
Johansson
I
10
Abdul
Fatawu
Safiu
Сирианска Эскильстуна
4-4-2
Треллеборг
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Samuel Nnamani 11 (1) 0.46
2. Chidi Dauda Omeje 4 0.17
3. Francis Jno-Baptiste 3 0.13
4. Wilhelm Loeper 2 (2) 0.08
5. Ismet Lushaku 2 0.08
6. Adam Larsson 1 0.04
7. Christian Ljungberg 1 0.04
8. Govend Haidar 1 0.04
9. Viktor Goetesson 1 0.04
10. Ryan Williams II 1 0.04
11. Pontus Roedin 1 0.04
12. Adnan Kojic 0 0
13. Ferid Ali 0 0
14. Соми Габриэль 0 0
15. Aiham Ousou 0 0
16. Tim Hartzell 0 0
Треллеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Abdul Fatawu Safiu 5 (2) 0.21
2. Андерссон Эрик 3 0.13
3. Salif Joensson 3 0.13
4. Haris Brkic 3 (1) 0.13
5. Oscar Johansson I 2 0.08
6. Fritiof Bjoerken 2 0.08
7. Вестерлунн Никлас 2 0.08
8. Isak Joensson 2 0.08
9. Халльберг Херман 1 (1) 0.04
10. Ливерстам Фредрик 1 0.04
11. Mattias Haakansson 1 0.04
12. Anton Tideman 0 0
13. Hampus Nilsson 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Ismet Lushaku 7 1
2. Christian Ljungberg 3 1
3. Соми Габриэль 4 0
4. Маннс Йеспер 4 0
5. Abdel Diarra 4 0
6. Adnan Kojic 3 0
7. Росси Карим 3 0
8. Ferid Ali 3 0
9. Wilhelm Loeper 3 0
10. Aiham Ousou 1 1
11. Chidi Dauda Omeje 2 0
12. Samuel Nnamani 2 0
13. Wille Jakobsson 2 0
14. Pontus Roedin 2 0
15. Mark Gorgos 2 0
16. Adam Larsson 1 0
17. Gustav Jarl 1 0
18. Govend Haidar 1 0
19. Ryan Williams II 1 0
20. Де Са Лесли 1 0
21. Tim Hartzell 1 0
Треллеборг
# Игрок      
1. Abdul Fatawu Safiu 5 0
2. Халльберг Херман 4 0
3. Salif Joensson 4 0
4. Mouhammed-Ali Dhaini 4 0
5. Anton Tideman 3 0
6. Андерссон Эрик 3 0
7. Ливерстам Фредрик 1 0
8. Mattias Haakansson 1 0
9. Ларсен Андреас II 1 0
10. Christian Koehler 1 0
11. Fritiof Bjoerken 1 0
12. Haris Brkic 1 0
13. Isak Joensson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сирианска Эскильстуна 17.86% (5) 25% (7) 7.14% (2) 17.86% (5) 14.29% (4) 17.86% (5)
 Треллеборг 16% (4) 12% (3) 16% (4) 12% (3) 16% (4) 28% (7)

Предыдущие игры

Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Вяермбольс 2:2 Сирианска Эскильстуна Акрополис 3:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:0 Эргрюте ФФ Сирианска Эскильстуна 0:3 Тюресё
Сундсвалль 2:3 Сирианска Эскильстуна Ассириска Норрчёпинг 2:3 Сирианска Эскильстуна Тебю 0:2 Сирианска Эскильстуна Умео 0:3 Сирианска Эскильстуна Ассириска 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Юнгшиле Сирианска Эскильстуна 1:2 Форвард Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:3 Хальмстад Сирианска Эскильстуна 0:3 Кумла Йёнчёпинг 3:0 Сирианска Эскильстуна Отвидаберг 6:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 3:2 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:1 Невроз Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна Арамеиска-Сюрьянска 1:3 Сирианска Эскильстуна
Треллеборг Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Умео 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис Треллеборг 2:2 Норрбю Торнс 2:3 Треллеборг
Сундсвалль 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эргрюте ФФ Эстер 1:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Браге ГАИС 2:1 Треллеборг Треллеборг 0:2 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:3 Треллеборг Треллеборг 1:0 Вестерос Эргрюте ФФ 2:1 Треллеборг Браге 3:0 Треллеборг Треллеборг 1:1 Умео Треллеборг 4:1 Далкурд Дегерфорс 1:0 Треллеборг Треллеборг 2:0 ГАИС Акрополис 2:2 Треллеборг

Последние игры между собой

Сирианска Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Треллеборг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 24 16 5 3 53 - 19 53
2. Хальмстад 24 15 5 4 41 - 15 50
3. Эстер 24 13 6 5 36 - 25 45
4. Йёнчёпинг 23 13 3 7 41 - 30 42
5. Акрополис 24 8 13 3 36 - 30 37
6. Сундсвалль 24 10 6 8 44 - 37 36
7. Браге 23 9 6 8 30 - 30 33
8. ГАИС 23 7 8 8 25 - 33 29
9. Вестерос 24 8 5 11 31 - 37 29
10. Сирианска Эскильстуна 24 8 4 12 29 - 43 28
11. Эргрюте ФФ 24 7 5 12 25 - 35 26
12. Треллеборг 24 6 7 11 26 - 31 25
13. Далкурд 24 5 10 9 31 - 33 25
14. Норрбю 24 5 10 9 27 - 34 25
15. Умео 24 3 9 12 20 - 40 18
16. Юнгшиле 23 3 6 14 22 - 45 15
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Вестерлунн Никлас бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Чиди Дауда Омейе бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Samuel Nnamani бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Isak Joensson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.07 0.00 0.00
4.40 1.50 4.60
2.58 3.10 3.26
5.90 1.37 6.33

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
10.00 1.03 7.70 1.07 3.25 1.31 2.50 1.49 2.04 1.73 7.00 1.08 1.42 2.75 2.42 1.52 1.12 5.80 1.60 2.25 1.01 11.50 1.07 7.50 1.17 4.70 1.05 8.50
7.90 1.04 7.00 1.07 3.54 1.28 2.56 1.51 1.87 2.03 1.44 2.77 1.34 3.14 1.11 5.00 1.08 5.70 1.01 10.00
3.27 1.35 2.87 1.44 2.46 1.57 2.02 1.85 6.15 1.13 1.57 2.46 1.46 2.84 3.00 1.40 2.37 1.61 2.05 1.81 1.72 2.17 1.53 2.57 1.43 2.89 1.24 4.10 1.45 2.83 1.31 3.55 1.23 4.25 1.46 2.79 1.39 3.05 1.17 5.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
1.79 1.96 1.36 3.00 1.10 6.30 2.00 1.76 1.15 5.00 1.40 2.80
2.68 1.47 1.85 1.95 1.42 2.88
2.78 1.46 2.28 1.66 1.77 2.10 1.49 2.69 1.35 3.28 1.79 2.08 1.49 2.69 1.19 4.83 1.19 4.78
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.55 1.48 1.64 2.17 1.28 3.50
2.79 1.44 1.73 2.11 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.00
Букмекер Да Нет
4.50 1.17
Букмекер Да Нет
3.35 1.32
Где смотреть матч Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный