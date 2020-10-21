Сирианска Эскильстуна
3:2
Конец матча
Треллеборг
0:1
8' ГолIsak Joensson
1:1
13' ГолSamuel Nnamani
2:1
27' ГолChidi Dauda Omeje
2:2
28' ГолВестерлунн Никлас
3:2
84' ГолViktor Goetesson
12
Aiham
Ousou
21
Маннс
Йеспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Aiham OusouЗащитник
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ferid AliПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Haris BrkicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
Ход матча
8'
0:1
13'
1:1
27'
28'
84'
3:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Samuel Nnamani
|11 (1)
|0.46
|2.
|Chidi Dauda Omeje
|4
|0.17
|3.
|Francis Jno-Baptiste
|3
|0.13
|4.
|Wilhelm Loeper
|2 (2)
|0.08
|5.
|Ismet Lushaku
|2
|0.08
|6.
|Adam Larsson
|1
|0.04
|7.
|Christian Ljungberg
|1
|0.04
|8.
|Govend Haidar
|1
|0.04
|9.
|Viktor Goetesson
|1
|0.04
|10.
|Ryan Williams II
|1
|0.04
|11.
|Pontus Roedin
|1
|0.04
|12.
|Adnan Kojic
|0
|0
|13.
|Ferid Ali
|0
|0
|14.
|Соми Габриэль
|0
|0
|15.
|Aiham Ousou
|0
|0
|16.
|Tim Hartzell
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Abdul Fatawu Safiu
|5 (2)
|0.21
|2.
|Андерссон Эрик
|3
|0.13
|3.
|Salif Joensson
|3
|0.13
|4.
|Haris Brkic
|3 (1)
|0.13
|5.
|Oscar Johansson I
|2
|0.08
|6.
|Fritiof Bjoerken
|2
|0.08
|7.
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.08
|8.
|Isak Joensson
|2
|0.08
|9.
|Халльберг Херман
|1 (1)
|0.04
|10.
|Ливерстам Фредрик
|1
|0.04
|11.
|Mattias Haakansson
|1
|0.04
|12.
|Anton Tideman
|0
|0
|13.
|Hampus Nilsson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ismet Lushaku
|7
|1
|2.
|Christian Ljungberg
|3
|1
|3.
|Соми Габриэль
|4
|0
|4.
|Маннс Йеспер
|4
|0
|5.
|Abdel Diarra
|4
|0
|6.
|Adnan Kojic
|3
|0
|7.
|Росси Карим
|3
|0
|8.
|Ferid Ali
|3
|0
|9.
|Wilhelm Loeper
|3
|0
|10.
|Aiham Ousou
|1
|1
|11.
|Chidi Dauda Omeje
|2
|0
|12.
|Samuel Nnamani
|2
|0
|13.
|Wille Jakobsson
|2
|0
|14.
|Pontus Roedin
|2
|0
|15.
|Mark Gorgos
|2
|0
|16.
|Adam Larsson
|1
|0
|17.
|Gustav Jarl
|1
|0
|18.
|Govend Haidar
|1
|0
|19.
|Ryan Williams II
|1
|0
|20.
|Де Са Лесли
|1
|0
|21.
|Tim Hartzell
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Abdul Fatawu Safiu
|5
|0
|2.
|Халльберг Херман
|4
|0
|3.
|Salif Joensson
|4
|0
|4.
|Mouhammed-Ali Dhaini
|4
|0
|5.
|Anton Tideman
|3
|0
|6.
|Андерссон Эрик
|3
|0
|7.
|Ливерстам Фредрик
|1
|0
|8.
|Mattias Haakansson
|1
|0
|9.
|Ларсен Андреас II
|1
|0
|10.
|Christian Koehler
|1
|0
|11.
|Fritiof Bjoerken
|1
|0
|12.
|Haris Brkic
|1
|0
|13.
|Isak Joensson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сирианска Эскильстуна
|17.86% (5)
|25% (7)
|7.14% (2)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|Треллеборг
|16% (4)
|12% (3)
|16% (4)
|12% (3)
|16% (4)
|28% (7)
Предыдущие игры
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +9 =3 -8Вяермбольс 2:2 Сирианска Эскильстуна Акрополис 3:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:0 Эргрюте ФФ Сирианска Эскильстуна 0:3 Тюресё
Сундсвалль 2:3 Сирианска Эскильстуна Ассириска Норрчёпинг 2:3 Сирианска Эскильстуна Тебю 0:2 Сирианска Эскильстуна Умео 0:3 Сирианска Эскильстуна Ассириска 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Юнгшиле Сирианска Эскильстуна 1:2 Форвард Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:3 Хальмстад Сирианска Эскильстуна 0:3 Кумла Йёнчёпинг 3:0 Сирианска Эскильстуна Отвидаберг 6:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 3:2 Сундсвалль Сирианска Эскильстуна 3:1 Невроз Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна Арамеиска-Сюрьянска 1:3 Сирианска Эскильстуна
Треллеборг Последние 20 матчей: +6 =6 -8Умео 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис Треллеборг 2:2 Норрбю Торнс 2:3 Треллеборг
Сундсвалль 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эргрюте ФФ Эстер 1:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Браге ГАИС 2:1 Треллеборг Треллеборг 0:2 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:3 Треллеборг Треллеборг 1:0 Вестерос Эргрюте ФФ 2:1 Треллеборг Браге 3:0 Треллеборг Треллеборг 1:1 Умео Треллеборг 4:1 Далкурд Дегерфорс 1:0 Треллеборг Треллеборг 2:0 ГАИС Акрополис 2:2 Треллеборг
Последние игры между собой
Сирианска Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Треллеборг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|24
|16
|5
|3
|53 - 19
|53
|2.
|Хальмстад
|24
|15
|5
|4
|41 - 15
|50
|3.
|Эстер
|24
|13
|6
|5
|36 - 25
|45
|4.
|Йёнчёпинг
|23
|13
|3
|7
|41 - 30
|42
|5.
|Акрополис
|24
|8
|13
|3
|36 - 30
|37
|6.
|Сундсвалль
|24
|10
|6
|8
|44 - 37
|36
|7.
|Браге
|23
|9
|6
|8
|30 - 30
|33
|8.
|ГАИС
|23
|7
|8
|8
|25 - 33
|29
|9.
|Вестерос
|24
|8
|5
|11
|31 - 37
|29
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|24
|8
|4
|12
|29 - 43
|28
|11.
|Эргрюте ФФ
|24
|7
|5
|12
|25 - 35
|26
|12.
|Треллеборг
|24
|6
|7
|11
|26 - 31
|25
|13.
|Далкурд
|24
|5
|10
|9
|31 - 33
|25
|14.
|Норрбю
|24
|5
|10
|9
|27 - 34
|25
|15.
|Умео
|24
|3
|9
|12
|20 - 40
|18
|16.
|Юнгшиле
|23
|3
|6
|14
|22 - 45
|15
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|10.00
|1.03
|7.70
|1.07
|3.25
|1.31
|—
|—
|2.50
|1.49
|2.04
|1.73
|7.00
|1.08
|—
|—
|1.42
|2.75
|—
|—
|2.42
|1.52
|—
|—
|1.12
|5.80
|—
|—
|1.60
|2.25
|—
|—
|1.01
|11.50
|—
|—
|1.07
|7.50
|—
|—
|—
|—
|1.17
|4.70
|1.05
|8.50
|7.90
|1.04
|7.00
|1.07
|3.54
|1.28
|—
|—
|2.56
|1.51
|—
|—
|1.87
|2.03
|—
|—
|1.44
|2.77
|—
|—
|1.34
|3.14
|—
|—
|1.11
|5.00
|—
|—
|1.08
|5.70
|—
|—
|1.01
|10.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.27
|1.35
|2.87
|1.44
|2.46
|1.57
|2.02
|1.85
|6.15
|1.13
|1.57
|2.46
|1.46
|2.84
|3.00
|1.40
|2.37
|1.61
|2.05
|1.81
|1.72
|2.17
|1.53
|2.57
|1.43
|2.89
|1.24
|4.10
|1.45
|2.83
|1.31
|3.55
|1.23
|4.25
|1.46
|2.79
|1.39
|3.05
|1.17
|5.23
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|—
|—
|—
|—
|1.79
|1.96
|—
|—
|1.36
|3.00
|1.10
|6.30
|2.00
|1.76
|—
|—
|—
|—
|1.15
|5.00
|1.40
|2.80
|2.68
|1.47
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.42
|2.88
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.78
|1.46
|2.28
|1.66
|1.77
|2.10
|1.49
|2.69
|1.35
|3.28
|—
|—
|1.79
|2.08
|1.49
|2.69
|1.19
|4.83
|—
|—
|1.19
|4.78