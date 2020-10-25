Мальмё
2:1
Перерыв
Стадион: Eleda Stadion
Гётеборг
1:0
3' ПенальтиКристиансен Андерс
1:1
23' ГолВернблум Понтус
25' Желтая карточкаЭрлингмарк Огюст
2:1
35' ГолТойвонен Ола
19
Ракип
Эрдаль
11
Тойвонен
Ола
22
Налич
Ади
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
-
22 Налич АдиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Сарр АминНападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Yahya KalleyЗащитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Аффан АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
31 Tom Amos
-
23 Emil Holm
-
-
Главный тренер: Нильссон Роланд
Ход матча
3'
23'
25'
35'
2:1
36'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Телин Исаак
|10 (1)
|0.4
|2.
|Кристиансен Андерс
|9 (2)
|0.36
|3.
|Бергет Йо Инге
|7 (1)
|0.28
|4.
|Тойвонен Ола
|7
|0.28
|5.
|Рикс Сёрен
|5
|0.2
|6.
|Налич Ади
|2
|0.08
|7.
|Брорссон Франц
|2
|0.08
|8.
|Ахмедходжич Анел
|2
|0.08
|9.
|Ракип Эрдаль
|1
|0.04
|10.
|Антонссон Маркус
|1
|0.04
|11.
|Молинс Гильермо
|1
|0.04
|12.
|Сарр Амин
|1
|0.04
|13.
|Траустасон Арнор
|1
|0.04
|14.
|Ларссон Эрик
|0
|0
|15.
|Кнудсен Йонас
|0
|0
|16.
|Баширу Фуад
|0
|0
|17.
|Прица Тим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сана Тобиас
|5 (3)
|0.2
|2.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|5
|0.2
|3.
|Эрлингмарк Огюст
|3
|0.12
|4.
|Айеш Хосам
|3 (2)
|0.12
|5.
|Фарнеруд Александер
|3
|0.12
|6.
|Вернблум Понтус
|2
|0.08
|7.
|Хараишвили Георгий
|2
|0.08
|8.
|Sargon Abraham
|1
|0.04
|9.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0.04
|10.
|Юханссон Якоб
|0
|0
|11.
|Christian Kouakou III
|0
|0
|12.
|Яллоу Александр
|0
|0
|13.
|Alhassan Yusuf
|0
|0
|14.
|Emil Holm
|0
|0
|15.
|Jesper Tolinsson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кристиансен Андерс
|8
|1
|2.
|Брорссон Франц
|5
|0
|3.
|Нильсен Лассе
|4
|0
|4.
|Бергет Йо Инге
|4
|0
|5.
|Тойвонен Ола
|3
|0
|6.
|Ларссон Эрик
|3
|0
|7.
|Траустасон Арнор
|3
|0
|8.
|Инносент Бонке
|3
|0
|9.
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|10.
|Налич Ади
|3
|0
|11.
|Телин Исаак
|1
|1
|12.
|Сафари Беранг
|1
|0
|13.
|Кнудсен Йонас
|1
|0
|14.
|Левицки Оскар
|1
|0
|15.
|Ракип Эрдаль
|1
|0
|16.
|Беихмо Феликс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрлингмарк Огюст
|6
|1
|2.
|Айеш Хосам
|5
|0
|3.
|Яллоу Александр
|4
|0
|4.
|Alhassan Yusuf
|4
|0
|5.
|Сана Тобиас
|3
|0
|6.
|Калисир Андре
|3
|0
|7.
|Вернблум Понтус
|2
|0
|8.
|Бьярсмюр Маттиас
|2
|0
|9.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|2
|0
|10.
|Christian Kouakou III
|2
|0
|11.
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|12.
|Emil Holm
|2
|0
|13.
|Jesper Tolinsson
|0
|1
|14.
|Фарнеруд Александер
|1
|0
|15.
|Victor Wernersson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мальмё
|14.89% (7)
|12.77% (6)
|17.02% (8)
|14.89% (7)
|19.15% (9)
|21.28% (10)
|Гётеборг
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|37.5% (9)
Предыдущие игры
Мальмё Последние 20 матчей: + = -Юргорден 3:2 Мальмё Кальмар 0:4 Мальмё Мальмё 1:3 Гранада Мальмё 3:0 Хеккен
Мальмё 5:0 Локомотив Загреб Норрчёпинг 1:1 Мальмё Гонвед 0:2 Мальмё Мальмё 0:0 АИК Эребру 3:2 Мальмё Мальмё 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю
Гётеборг Последние 20 матчей: + = -АИК 2:0 Гётеборг Гётеборг 1:0 Варберг БоИС Хускварна 1:3 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Гётеборг
Гётеборг 1:2 Кальмар Гётеборг 1:2 Копенгаген Фалькенберг 0:3 Гётеборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Мьельбю 1:1 Гётеборг Юргорден 2:2 Гётеборг Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Кальмар 1:1 Гётеборг Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Хаммарбю 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Гётеборг: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Мальмё 1:0 Гётеборг Кубок Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:2 Гётеборг Суперкубок Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|2:1
|25
|14
|8
|3
|50 - 25
|50
|2.
|Хеккен
|24
|10
|10
|4
|38 - 24
|40
|3.
|Норрчёпинг
|24
|11
|6
|7
|49 - 35
|39
|4.
|Юргорден
|24
|11
|6
|7
|39 - 27
|39
|5.
|Эльфсборг
|24
|9
|12
|3
|39 - 32
|39
|6.
|Хаммарбю
|25
|10
|9
|6
|41 - 36
|39
|7.
|Сириус
|24
|9
|8
|7
|40 - 41
|35
|8.
|Эребру
|2:1
|25
|9
|6
|10
|31 - 35
|33
|9.
|Эстерсунд
|25
|8
|9
|8
|26 - 29
|33
|10.
|Мьельбю
|25
|8
|8
|9
|37 - 41
|32
|11.
|АИК
|23
|8
|6
|9
|24 - 26
|30
|12.
|Варберг БоИС
|24
|7
|6
|11
|33 - 38
|27
|13.
|Гётеборг
|1:2
|25
|4
|12
|9
|27 - 38
|24
|14.
|Хельсинборг
|1:2
|25
|4
|10
|11
|27 - 40
|22
|15.
|Фалькенберг
|25
|4
|8
|13
|26 - 42
|20
|16.
|Кальмар
|25
|4
|8
|13
|26 - 44
|20
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.50
|1.02
|4.50
|1.18
|3.70
|1.25
|—
|—
|8.50
|1.05
|2.08
|1.74
|1.84
|1.97
|—
|—
|4.30
|1.18
|—
|—
|1.27
|3.60
|—
|—
|1.85
|1.90
|—
|—
|1.08
|7.20
|1.23
|3.90
|1.05
|8.50
|15.25
|1.02
|13.75
|1.03
|4.85
|1.19
|3.84
|1.27
|—
|—
|2.41
|1.63
|—
|—
|1.87
|1.95
|—
|—
|1.55
|2.49
|—
|—
|1.29
|3.68
|—
|—
|1.22
|4.40
|—
|—
|1.09
|7.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.12
|1.19
|—
|—
|2.82
|1.47
|7.52
|1.10
|2.15
|1.76
|1.88
|2.02
|2.57
|1.54
|5.02
|1.19
|2.23
|1.70
|3.55
|1.32
|2.41
|1.61
|1.98
|1.90
|1.71
|2.22
|1.44
|2.90
|1.27
|3.92
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.37
|1.59
|—
|—
|3.05
|1.35
|—
|—
|1.20
|4.20
|—
|—
|1.97
|1.77
|—
|—
|1.14
|5.20
|3.64
|1.28
|—
|—
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.61
|2.32
|—
|—
|1.22
|4.25
|—
|—
|1.16
|5.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.14
|1.40
|2.49
|1.58
|1.88
|2.01
|3.08
|1.40
|2.53
|1.55
|1.99
|1.89
|1.60
|2.42
|1.56
|2.51
|1.33
|3.47
|—
|—