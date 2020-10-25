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  3. Швеция
Мальмё
2:1
Перерыв

Стадион:
Гётеборг
0'
1:0
3' Пенальти
Кристиансен Андерс
1:1
23' Гол
Вернблум Понтус
25' Желтая карточка
Эрлингмарк Огюст
2:1
35' Гол
Тойвонен Ола
36' Желтая карточка
30
Юханссон
Марко
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
3
Кнудсен
Йонас
8
Траустасон
Арнор
10
Кристиансен
Андерс
19
Ракип
Эрдаль
5
Рикс
Сёрен
11
Тойвонен
Ола
22
Налич
Ади
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
26
Калисир
Андре
4
Да
Грака
Кристофер
27
Yahya
Kalley
89
Сана
Тобиас
19
Эрлингмарк
Огюст
28
Alhassan
Yusuf
22
Хараишвили
Георгий
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
86
Вернблум
Понтус
Мальмё
4-4-2
Гётеборг
4-4-2

Ход матча

3'
Кристиансен Андерс
1:0
23'
1:1
Вернблум Понтус
(Эрлингмарк Огюст)
25'
 
Эрлингмарк Огюст
35'
Тойвонен Ола
(Налич Ади)
2:1
36'
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 10 (1) 0.4
2. Кристиансен Андерс 9 (2) 0.36
3. Бергет Йо Инге 7 (1) 0.28
4. Тойвонен Ола 7 0.28
5. Рикс Сёрен 5 0.2
6. Налич Ади 2 0.08
7. Брорссон Франц 2 0.08
8. Ахмедходжич Анел 2 0.08
9. Ракип Эрдаль 1 0.04
10. Антонссон Маркус 1 0.04
11. Молинс Гильермо 1 0.04
12. Сарр Амин 1 0.04
13. Траустасон Арнор 1 0.04
14. Ларссон Эрик 0 0
15. Кнудсен Йонас 0 0
16. Баширу Фуад 0 0
17. Прица Тим 0 0
Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сана Тобиас 5 (3) 0.2
2. Карлссон-Лагемюр Патрик 5 0.2
3. Эрлингмарк Огюст 3 0.12
4. Айеш Хосам 3 (2) 0.12
5. Фарнеруд Александер 3 0.12
6. Вернблум Понтус 2 0.08
7. Хараишвили Георгий 2 0.08
8. Sargon Abraham 1 0.04
9. Бьярсмюр Маттиас 1 0.04
10. Юханссон Якоб 0 0
11. Christian Kouakou III 0 0
12. Яллоу Александр 0 0
13. Alhassan Yusuf 0 0
14. Emil Holm 0 0
15. Jesper Tolinsson 0 0

Карточки

Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 8 1
2. Брорссон Франц 5 0
3. Нильсен Лассе 4 0
4. Бергет Йо Инге 4 0
5. Тойвонен Ола 3 0
6. Ларссон Эрик 3 0
7. Траустасон Арнор 3 0
8. Инносент Бонке 3 0
9. Ахмедходжич Анел 3 0
10. Налич Ади 3 0
11. Телин Исаак 1 1
12. Сафари Беранг 1 0
13. Кнудсен Йонас 1 0
14. Левицки Оскар 1 0
15. Ракип Эрдаль 1 0
16. Беихмо Феликс 1 0
Гётеборг
# Игрок      
1. Эрлингмарк Огюст 6 1
2. Айеш Хосам 5 0
3. Яллоу Александр 4 0
4. Alhassan Yusuf 4 0
5. Сана Тобиас 3 0
6. Калисир Андре 3 0
7. Вернблум Понтус 2 0
8. Бьярсмюр Маттиас 2 0
9. Карлссон-Лагемюр Патрик 2 0
10. Christian Kouakou III 2 0
11. Да Грака Кристофер 2 0
12. Emil Holm 2 0
13. Jesper Tolinsson 0 1
14. Фарнеруд Александер 1 0
15. Victor Wernersson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальмё 14.89% (7) 12.77% (6) 17.02% (8) 14.89% (7) 19.15% (9) 21.28% (10)
 Гётеборг 12.5% (3) 8.33% (2) 20.83% (5) 8.33% (2) 12.5% (3) 37.5% (9)

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 3:2 Мальмё Кальмар 0:4 Мальмё Мальмё 1:3 Гранада Мальмё 3:0 Хеккен
Мальмё 5:0 Локомотив Загреб Норрчёпинг 1:1 Мальмё Гонвед 0:2 Мальмё Мальмё 0:0 АИК Эребру 3:2 Мальмё Мальмё 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю
Гётеборг Последние 20 матчей: + = -
АИК 2:0 Гётеборг Гётеборг 1:0 Варберг БоИС Хускварна 1:3 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Гётеборг
Гётеборг 1:2 Кальмар Гётеборг 1:2 Копенгаген Фалькенберг 0:3 Гётеборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Мьельбю 1:1 Гётеборг Юргорден 2:2 Гётеборг Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Кальмар 1:1 Гётеборг Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Хаммарбю 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Гётеборг: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Мальмё Кубок Мальмё 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Мальмё Аллсвенскан
Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Мальмё 1:0 Гётеборг Кубок Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:2 Гётеборг Суперкубок Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 2:1 25 14 8 3 50 - 25 50
2. Хеккен 24 10 10 4 38 - 24 40
3. Норрчёпинг 24 11 6 7 49 - 35 39
4. Юргорден 24 11 6 7 39 - 27 39
5. Эльфсборг 24 9 12 3 39 - 32 39
6. Хаммарбю 25 10 9 6 41 - 36 39
7. Сириус 24 9 8 7 40 - 41 35
8. Эребру 2:1 25 9 6 10 31 - 35 33
9. Эстерсунд 25 8 9 8 26 - 29 33
10. Мьельбю 25 8 8 9 37 - 41 32
11. АИК 23 8 6 9 24 - 26 30
12. Варберг БоИС 24 7 6 11 33 - 38 27
13. Гётеборг 1:2 25 4 12 9 27 - 38 24
14. Хельсинборг 1:2 25 4 10 11 27 - 40 22
15. Фалькенберг 25 4 8 13 26 - 42 20
16. Кальмар 25 4 8 13 26 - 44 20
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Тойвонен Ола бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Эрлингмарк Огюст получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Вернблум Понтус бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Кристиансен Андерс из команды Мальмё забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eleda Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Гётеборг
1.62
7.77
7.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.62 3.35 6.70
1.10 7.77 26.00
1.41 4.95 7.20
1.15 7.52 30.19

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.50 1.02 4.50 1.18 3.70 1.25 8.50 1.05 2.08 1.74 1.84 1.97 4.30 1.18 1.27 3.60 1.85 1.90 1.08 7.20 1.23 3.90 1.05 8.50
15.25 1.02 13.75 1.03 4.85 1.19 3.84 1.27 2.41 1.63 1.87 1.95 1.55 2.49 1.29 3.68 1.22 4.40 1.09 7.70
5.12 1.19 2.82 1.47 7.52 1.10 2.15 1.76 1.88 2.02 2.57 1.54 5.02 1.19 2.23 1.70 3.55 1.32 2.41 1.61 1.98 1.90 1.71 2.22 1.44 2.90 1.27 3.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.37 1.59 3.05 1.35 1.20 4.20 1.97 1.77 1.14 5.20
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.22 4.25 1.16 5.35
3.14 1.40 2.49 1.58 1.88 2.01 3.08 1.40 2.53 1.55 1.99 1.89 1.60 2.42 1.56 2.51 1.33 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.94 1.80 1.45 2.65 1.28 3.45
4.95 1.18 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.11
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
3.25 1.35
Где смотреть матч Мальмё 2:1 Гётеборг онлайн

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