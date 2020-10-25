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  3. Швеция
Мальмё
3:1
Конец матча

Стадион:
Гётеборг
0'
1:0
3' Пенальти
Кристиансен Андерс
1:1
23' Гол
Вернблум Понтус
25' Желтая карточка
Эрлингмарк Огюст
2:1
35' Гол
Тойвонен Ола
3:1
64' Гол в свои ворота
Калисир Андре
78' Желтая карточка
Сёдер Робин
90'+5
30
Юханссон
Марко
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
3
Кнудсен
Йонас
8
Траустасон
Арнор
10
Кристиансен
Андерс
19
Ракип
Эрдаль
5
Рикс
Сёрен
11
Тойвонен
Ола
22
Налич
Ади
1
Анестис
Яннис
5
Яллоу
Александр
26
Калисир
Андре
4
Да
Грака
Кристофер
27
Yahya
Kalley
89
Сана
Тобиас
19
Эрлингмарк
Огюст
28
Alhassan
Yusuf
22
Хараишвили
Георгий
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
86
Вернблум
Понтус
Мальмё
4-4-2
Гётеборг
4-4-2

Ход матча

3'
Кристиансен Андерс
1:0
23'
1:1
Вернблум Понтус
(Эрлингмарк Огюст)
25'
 
Эрлингмарк Огюст
35'
Тойвонен Ола
(Налич Ади)
2:1
46'
Телин Исаак
Рикс Сёрен
 
63'
Инносент Бонке
Траустасон Арнор
 
64'
Калисир Андре
3:1
67'
 
Sargon Abraham
Хараишвили Георгий
67'
 
Сёдер Робин
Вернблум Понтус
77'
 
Айеш Хосам
Сана Тобиас
78'
 
Аффан Амин
Yahya Kalley
78'
 
Emil Holm
Alhassan Yusuf
78'
 
Сёдер Робин
84'
Бенгтссон Расмус
Тойвонен Ола
 
84'
Сарр Амин
Ракип Эрдаль
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 5
  • 8 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 10 (1) 0.4
2. Кристиансен Андерс 9 (2) 0.36
3. Бергет Йо Инге 7 (1) 0.28
4. Тойвонен Ола 7 0.28
5. Рикс Сёрен 5 0.2
6. Налич Ади 2 0.08
7. Брорссон Франц 2 0.08
8. Ахмедходжич Анел 2 0.08
9. Ракип Эрдаль 1 0.04
10. Антонссон Маркус 1 0.04
11. Молинс Гильермо 1 0.04
12. Сарр Амин 1 0.04
13. Траустасон Арнор 1 0.04
14. Ларссон Эрик 0 0
15. Кнудсен Йонас 0 0
16. Баширу Фуад 0 0
17. Прица Тим 0 0
Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сана Тобиас 5 (3) 0.2
2. Карлссон-Лагемюр Патрик 5 0.2
3. Эрлингмарк Огюст 3 0.12
4. Айеш Хосам 3 (2) 0.12
5. Фарнеруд Александер 3 0.12
6. Вернблум Понтус 2 0.08
7. Хараишвили Георгий 2 0.08
8. Sargon Abraham 1 0.04
9. Бьярсмюр Маттиас 1 0.04
10. Юханссон Якоб 0 0
11. Christian Kouakou III 0 0
12. Яллоу Александр 0 0
13. Alhassan Yusuf 0 0
14. Emil Holm 0 0
15. Jesper Tolinsson 0 0

Карточки

Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 8 1
2. Брорссон Франц 5 0
3. Нильсен Лассе 4 0
4. Бергет Йо Инге 4 0
5. Тойвонен Ола 3 0
6. Ларссон Эрик 3 0
7. Траустасон Арнор 3 0
8. Инносент Бонке 3 0
9. Ахмедходжич Анел 3 0
10. Налич Ади 3 0
11. Телин Исаак 1 1
12. Сафари Беранг 1 0
13. Кнудсен Йонас 1 0
14. Левицки Оскар 1 0
15. Ракип Эрдаль 1 0
16. Беихмо Феликс 1 0
Гётеборг
# Игрок      
1. Эрлингмарк Огюст 6 1
2. Айеш Хосам 5 0
3. Яллоу Александр 4 0
4. Alhassan Yusuf 4 0
5. Сана Тобиас 3 0
6. Калисир Андре 3 0
7. Вернблум Понтус 2 0
8. Бьярсмюр Маттиас 2 0
9. Карлссон-Лагемюр Патрик 2 0
10. Christian Kouakou III 2 0
11. Да Грака Кристофер 2 0
12. Emil Holm 2 0
13. Jesper Tolinsson 0 1
14. Фарнеруд Александер 1 0
15. Victor Wernersson 1 0
16. Сёдер Робин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальмё 16.33% (8) 12.24% (6) 18.37% (9) 14.29% (7) 18.37% (9) 20.41% (10)
 Гётеборг 12% (3) 12% (3) 20% (5) 8% (2) 12% (3) 36% (9)

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 3:2 Мальмё Кальмар 0:4 Мальмё Мальмё 1:3 Гранада Мальмё 3:0 Хеккен
Мальмё 5:0 Локомотив Загреб Норрчёпинг 1:1 Мальмё Гонвед 0:2 Мальмё Мальмё 0:0 АИК Эребру 3:2 Мальмё Мальмё 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю
Гётеборг Последние 20 матчей: + = -
АИК 2:0 Гётеборг Гётеборг 1:0 Варберг БоИС Хускварна 1:3 Гётеборг Эльфсборг 0:0 Гётеборг
Гётеборг 1:2 Кальмар Гётеборг 1:2 Копенгаген Фалькенберг 0:3 Гётеборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Мьельбю 1:1 Гётеборг Юргорден 2:2 Гётеборг Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Кальмар 1:1 Гётеборг Эребру 1:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Хеккен 0:0 Гётеборг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Хаммарбю 1:1 Гётеборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Гётеборг: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Мальмё Кубок Мальмё 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Мальмё Аллсвенскан
Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Мальмё 1:0 Гётеборг Кубок Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:2 Гётеборг Суперкубок Мальмё 3:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 25 14 8 3 51 - 25 50
2. Хеккен 24 10 10 4 38 - 24 40
3. Норрчёпинг 24 11 6 7 49 - 35 39
4. Юргорден 24 11 6 7 39 - 27 39
5. Эльфсборг 24 9 12 3 39 - 32 39
6. Хаммарбю 25 10 9 6 41 - 36 39
7. Сириус 24 9 8 7 40 - 41 35
8. Эребру 25 9 6 10 32 - 36 33
9. Эстерсунд 25 8 9 8 26 - 29 33
10. Мьельбю 25 8 8 9 37 - 41 32
11. АИК 23 8 6 9 24 - 26 30
12. Варберг БоИС 24 7 6 11 33 - 38 27
13. Гётеборг 25 4 12 9 27 - 39 24
14. Хельсинборг 25 4 10 11 28 - 41 22
15. Фалькенберг 25 4 8 13 26 - 42 20
16. Кальмар 25 4 8 13 26 - 44 20
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Тойвонен Ола бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Эрлингмарк Огюст получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Вернблум Понтус бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Кристиансен Андерс из команды Мальмё забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eleda Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.18 5.60 0.00
1.10 7.50 26.00
1.41 4.95 7.20
1.17 6.72 25.85

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.50 1.02 4.50 1.18 3.70 1.25 8.50 1.05 2.08 1.74 1.84 1.97 4.70 1.17 1.27 3.60 1.12 5.55 1.08 7.20 1.27 3.55 1.03 10.00
15.25 1.02 13.75 1.03 4.85 1.19 3.84 1.27 2.41 1.63 1.87 1.95 1.55 2.49 1.29 3.68 1.22 4.40 1.09 7.70
5.12 1.19 2.82 1.47 7.52 1.10 2.15 1.76 1.88 2.02 2.57 1.54 4.29 1.24 2.23 1.70 2.96 1.42 2.14 1.76 1.94 1.94 1.60 2.42 1.27 3.96 1.15 5.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.37 1.59 3.05 1.35 1.20 4.20 1.97 1.77 1.14 5.20
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.22 4.25 1.16 5.35
3.14 1.40 2.49 1.58 1.88 2.01 3.08 1.40 2.53 1.55 1.99 1.89 1.60 2.42 1.56 2.51 1.33 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.94 1.80 1.45 2.65 1.28 3.45
4.95 1.18 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.11
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
3.25 1.35
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