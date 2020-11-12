Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Марсело
|1
|0.5
|2.
|Чумасеро Алехандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эстрада Майкл
|2
|1
|2.
|Плата Гонсало
|1
|0.5
|3.
|Кайседо Мойсес
|1
|0.5
|4.
|Валенсия Эннер
|0
|0
|5.
|Мена Анхель
|0
|0
|6.
|Франко Алан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карраско Хосе
|2
|0
|2.
|Морено Марсело
|1
|0
|3.
|Кампос Джасмани
|1
|0
|4.
|Торрес Сауль
|1
|0
|5.
|Сеспедес Борис
|1
|0
|6.
|Вальверде Габриэль
|1
|0
|7.
|Сабала Леонардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Валенсия Эннер
|1
|0
|2.
|Груэсо Карлос
|1
|0
|3.
|Паласиос Диего
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боливия
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Эквадор
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Боливия Последние 20 матчей: +2 =5 -13Боливия 1:2 Аргентина Бразилия 5:0 Боливия Боливия 3:1 Гаити Венесуэла 4:1 Боливия
Эквадор 3:0 Боливия Боливия 1:3 Венесуэла Боливия 1:3 Перу Бразилия 3:0 Боливия Франция 2:0 Боливия Япония 1:0 Боливия Южная Корея 1:0 Боливия Боливия 2:2 Никарагуа Ирак 0:0 Боливия ОАЭ 0:0 Боливия Иран 2:1 Боливия Мьянма 0:3 Боливия Саудовская Аравия 2:2 Боливия Сербия 5:1 Боливия Южная Корея 0:0 Боливия США 3:0 Боливия
Эквадор Последние 20 матчей: +8 =4 -8Эквадор 4:2 Уругвай Аргентина 1:0 Эквадор Эквадор 0:1 Колумбия Тринидад и Тобаго 0:3 Эквадор
Аргентина 6:1 Эквадор Эквадор 3:0 Боливия Перу 0:1 Эквадор Эквадор 1:1 Япония Эквадор 1:2 Чили Уругвай 4:0 Эквадор Мексика 3:2 Эквадор Венесуэла 1:1 Эквадор Гондурас 0:0 Эквадор США 1:0 Эквадор Панама 1:2 Эквадор Перу 0:2 Эквадор Оман 0:0 Эквадор Катар 4:3 Эквадор Эквадор 2:0 Гватемала Эквадор 2:0 Ямайка
Последние игры между собой
Боливия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Эквадор: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Аргентина
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Колумбия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|4.
|Парагвай
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Эквадор
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Уругвай
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|Чили
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|8.
|Перу
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|9.
|Венесуэла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|10.
|Боливия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боливия» – «Эквадор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боливия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эквадор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боливия» – «Эквадор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|10.00
|1.03
|7.40
|1.07
|3.25
|1.35
|—
|—
|2.50
|1.57
|2.05
|1.82
|1.80
|2.08
|1.75
|2.15
|1.42
|2.90
|1.29
|3.65
|1.12
|6.40
|1.08
|6.80
|1.01
|12.00
|
|8.50
|1.07
|7.30
|1.10
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.49
|1.55
|—
|—
|1.82
|2.09
|—
|—
|1.44
|2.83
|1.31
|3.52
|1.13
|6.20
|1.10
|7.10
|1.03
|13.50
|
|—
|—
|—
|—
|3.34
|1.34
|2.94
|1.43
|2.52
|1.56
|2.05
|1.83
|1.79
|2.09
|1.61
|2.41
|1.50
|2.70
|1.29
|3.69
|—
|—
|1.10
|7.75
|—
|—
Прогнозы на матч Боливия - Эквадор
Исход игры
Боливия
27% (41)
Ничья
23% (35)
Эквадор
50% (76)
Тотал 2.5
Больше
44.97% (67)
Меньше
55.03% (82)
Обе команды забьют
Да
65.1% (97)
Нет
34.9% (52)
Популярный счёт
1:2 Эквадор
30.3% (46)
1:1 Ничья
20.4% (31)
0:1 Эквадор
14.5% (22)
1:0 Боливия
13.8% (21)
2:1 Боливия
11.2% (17)
0:2 Эквадор
3.3% (5)
2:0 Боливия
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!