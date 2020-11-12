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Боливия
 
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Эквадор

Бомбардиры внутри турнира

Боливия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Марсело 1 0.5
2. Чумасеро Алехандро 0 0
Эквадор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эстрада Майкл 2 1
2. Плата Гонсало 1 0.5
3. Кайседо Мойсес 1 0.5
4. Валенсия Эннер 0 0
5. Мена Анхель 0 0
6. Франко Алан 0 0

Карточки

Боливия
# Игрок      
1. Карраско Хосе 2 0
2. Морено Марсело 1 0
3. Кампос Джасмани 1 0
4. Торрес Сауль 1 0
5. Сеспедес Борис 1 0
6. Вальверде Габриэль 1 0
7. Сабала Леонардо 1 0
Эквадор
# Игрок      
1. Валенсия Эннер 1 0
2. Груэсо Карлос 1 0
3. Паласиос Диего 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боливия 0 100% (1) 0 0 0 0
 Эквадор 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Боливия Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Боливия 1:2 Аргентина Бразилия 5:0 Боливия Боливия 3:1 Гаити Венесуэла 4:1 Боливия
Эквадор 3:0 Боливия Боливия 1:3 Венесуэла Боливия 1:3 Перу Бразилия 3:0 Боливия Франция 2:0 Боливия Япония 1:0 Боливия Южная Корея 1:0 Боливия Боливия 2:2 Никарагуа Ирак 0:0 Боливия ОАЭ 0:0 Боливия Иран 2:1 Боливия Мьянма 0:3 Боливия Саудовская Аравия 2:2 Боливия Сербия 5:1 Боливия Южная Корея 0:0 Боливия США 3:0 Боливия
Эквадор Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Эквадор 4:2 Уругвай Аргентина 1:0 Эквадор Эквадор 0:1 Колумбия Тринидад и Тобаго 0:3 Эквадор
Аргентина 6:1 Эквадор Эквадор 3:0 Боливия Перу 0:1 Эквадор Эквадор 1:1 Япония Эквадор 1:2 Чили Уругвай 4:0 Эквадор Мексика 3:2 Эквадор Венесуэла 1:1 Эквадор Гондурас 0:0 Эквадор США 1:0 Эквадор Панама 1:2 Эквадор Перу 0:2 Эквадор Оман 0:0 Эквадор Катар 4:3 Эквадор Эквадор 2:0 Гватемала Эквадор 2:0 Ямайка

Последние игры между собой

Боливия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Эквадор: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Эквадор 3:0 Боливия Товарищеские матчи Боливия 2:2 Эквадор Отборочные матчи: Южная Америка Эквадор 2:0 Боливия Отборочные матчи: Южная Америка Эквадор 2:3 Боливия Кубок Америки
Боливия 0:4 Эквадор Международные матчи Боливия 1:1 Эквадор Чемпионат Мира Эквадор 1:0 Боливия Чемпионат Мира Боливия 1:3 Эквадор Чемпионат Мира Эквадор 3:1 Боливия Чемпионат Мира
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Аргентина Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Колумбия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Парагвай Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Эквадор Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Уругвай Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Чили Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
8. Перу Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
9. Венесуэла Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
10. Боливия Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 3 тура отборочного южноамериканского турнира чемпионата мира, в котором сыграют сборные Боливии и Эквадора. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 152
Боливия 27% (41)
X 23% (35)
Эквадор 50% (76)
Все прогнозы
2.08 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боливия
Ничья
Эквадор
4.65
3.75
1.88
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.50 3.60 1.80
Бонус: 5 000 ₽ 4.60 3.75 1.84
Бонус: 5 000 ₽ 4.65 3.42 1.84
  4.57 3.51 1.88

Самый высокий коэффициент на матч «Боливия» – «Эквадор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боливия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эквадор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боливия» – «Эквадор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.00 1.03 7.40 1.07 3.25 1.35 2.50 1.57 2.05 1.82 1.80 2.08 1.75 2.15 1.42 2.90 1.29 3.65 1.12 6.40 1.08 6.80 1.01 12.00
8.50 1.07 7.30 1.10 3.26 1.35 2.49 1.55 1.82 2.09 1.44 2.83 1.31 3.52 1.13 6.20 1.10 7.10 1.03 13.50
3.34 1.34 2.94 1.43 2.52 1.56 2.05 1.83 1.79 2.09 1.61 2.41 1.50 2.70 1.29 3.69 1.10 7.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.78 2.03 1.37 3.10 1.11 6.80
2.65 1.48 1.81 2.00 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 7.70
2.87 1.45 2.35 1.63 1.83 2.06 1.51 2.64 1.37 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.64 2.17 1.25 3.70
3.68 1.28 2.53 1.52 1.66 2.22 1.32 3.38 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.89 1.91
Букмекер Да Нет
5.20 1.16
Букмекер Да Нет
3.65 1.29
Где смотреть матч Боливия - Эквадор онлайн

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Прогнозы на матч Боливия - Эквадор

Исход игры
Боливия
27% (41)
Ничья
23% (35)
Эквадор
50% (76)
Тотал 2.5
Больше
44.97% (67)
Меньше
55.03% (82)
Обе команды забьют
Да
65.1% (97)
Нет
34.9% (52)
Популярный счёт
1:2 Эквадор
30.3% (46)
1:1 Ничья
20.4% (31)
0:1 Эквадор
14.5% (22)
1:0 Боливия
13.8% (21)
2:1 Боливия
11.2% (17)
0:2 Эквадор
3.3% (5)
2:0 Боливия
1.3% (2)
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6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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