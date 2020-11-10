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Боливия
 
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Эквадор

Бомбардиры внутри турнира

Боливия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Марсело 1 0.5
2. Чумасеро Алехандро 0 0
Эквадор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эстрада Майкл 2 1
2. Плата Гонсало 1 0.5
3. Кайседо Мойсес 1 0.5
4. Валенсия Эннер 0 0
5. Мена Анхель 0 0
6. Франко Алан 0 0

Карточки

Боливия
# Игрок      
1. Карраско Хосе 2 0
2. Морено Марсело 1 0
3. Кампос Джасмани 1 0
4. Торрес Сауль 1 0
5. Сеспедес Борис 1 0
6. Вальверде Габриэль 1 0
7. Сабала Леонардо 1 0
Эквадор
# Игрок      
1. Валенсия Эннер 1 0
2. Груэсо Карлос 1 0
3. Паласиос Диего 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боливия 0 100% (1) 0 0 0 0
 Эквадор 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Боливия Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Боливия 1:2 Аргентина Бразилия 5:0 Боливия Боливия 3:1 Гаити Венесуэла 4:1 Боливия
Эквадор 3:0 Боливия Боливия 1:3 Венесуэла Боливия 1:3 Перу Бразилия 3:0 Боливия Франция 2:0 Боливия Япония 1:0 Боливия Южная Корея 1:0 Боливия Боливия 2:2 Никарагуа Ирак 0:0 Боливия ОАЭ 0:0 Боливия Иран 2:1 Боливия Мьянма 0:3 Боливия Саудовская Аравия 2:2 Боливия Сербия 5:1 Боливия Южная Корея 0:0 Боливия США 3:0 Боливия
Эквадор Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Эквадор 4:2 Уругвай Аргентина 1:0 Эквадор Эквадор 0:1 Колумбия Тринидад и Тобаго 0:3 Эквадор
Аргентина 6:1 Эквадор Эквадор 3:0 Боливия Перу 0:1 Эквадор Эквадор 1:1 Япония Эквадор 1:2 Чили Уругвай 4:0 Эквадор Мексика 3:2 Эквадор Венесуэла 1:1 Эквадор Гондурас 0:0 Эквадор США 1:0 Эквадор Панама 1:2 Эквадор Перу 0:2 Эквадор Оман 0:0 Эквадор Катар 4:3 Эквадор Эквадор 2:0 Гватемала Эквадор 2:0 Ямайка

Последние игры между собой

Боливия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Эквадор: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Эквадор 3:0 Боливия Товарищеские матчи Боливия 2:2 Эквадор Отборочные матчи: Южная Америка Эквадор 2:0 Боливия Отборочные матчи: Южная Америка Эквадор 2:3 Боливия Кубок Америки
Боливия 0:4 Эквадор Международные матчи Боливия 1:1 Эквадор Чемпионат Мира Эквадор 1:0 Боливия Чемпионат Мира Боливия 1:3 Эквадор Чемпионат Мира Эквадор 3:1 Боливия Чемпионат Мира
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Аргентина Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Колумбия Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4. Парагвай Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Эквадор Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Уругвай Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
7. Чили Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
8. Перу Заявка 2 0 1 1 4 - 6 1
9. Венесуэла Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
10. Боливия Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боливия - Эквадор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2020, осталось 2 дня 18 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Боливия 37.3% (19)
    X 25.5% (13)
    Эквадор 37.3% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боливия
    Ничья
    Эквадор
    4.12
    3.70
    1.97
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.85 3.70 1.90
    Бонус: 5 000 ₽ 4.00 3.50 1.97
    Бонус: 5 000 ₽ 3.98 3.68 1.90
      4.12 3.54 1.96

    Самый высокий коэффициент на матч «Боливия» – «Эквадор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боливия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эквадор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боливия» – «Эквадор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    11.50 1.02 8.40 1.05 3.55 1.29 2.75 1.45 1.93 1.93 1.73 2.20 1.52 2.65 1.33 3.25 1.15 5.50 1.11 5.90 1.03 10.50
    10.75 1.05 9.20 1.06 3.52 1.31 2.72 1.47 1.93 1.96 1.49 2.66 1.34 3.32 1.15 5.75 1.12 6.60 1.03 12.75
    3.80 1.27 2.89 1.43 2.25 1.67 1.94 1.93 1.71 2.17 1.51 2.62 1.34 3.30 1.12 6.68
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.95 1.85 1.42 2.85 1.13 5.90
    3.04 1.38 1.97 1.84 1.44 2.79 1.14 5.80 1.10 7.10
    3.10 1.40 2.54 1.55 1.98 1.88 1.60 2.42 1.43 2.95
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.70 1.42 1.69 2.10 1.28 3.45
    3.85 1.26 2.65 1.48 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.75 2.05
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.32
    Где смотреть матч Боливия - Эквадор онлайн

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    Прогнозы на матч Боливия - Эквадор

    Исход игры
    Боливия
    37.3% (19)
    Ничья
    25.5% (13)
    Эквадор
    37.3% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (18)
    Меньше
    62.5% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    58.33% (28)
    Нет
    41.67% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Эквадор
    23.5% (12)
    1:0 Боливия
    23.5% (12)
    1:1 Ничья
    21.6% (11)
    2:1 Боливия
    7.8% (4)
    0:1 Эквадор
    7.8% (4)
    2:0 Боливия
    3.9% (2)
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