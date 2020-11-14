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Венесуэла
 
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Предыдущие игры

Венесуэла Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Бразилия 1:0 Венесуэла Венесуэла 0:1 Парагвай Колумбия 3:0 Венесуэла Япония 1:4 Венесуэла
Венесуэла 2:0 Тринидад и Тобаго Венесуэла 4:1 Боливия Колумбия 0:0 Венесуэла Венесуэла 0:2 Аргентина Боливия 1:3 Венесуэла Бразилия 0:0 Венесуэла Венесуэла 0:0 Перу США 0:3 Венесуэла Мексика 3:1 Венесуэла Венесуэла 1:1 Эквадор Каталония 2:1 Венесуэла Аргентина 1:3 Венесуэла Иран 1:1 Венесуэла Япония 1:1 Венесуэла ОАЭ 0:2 Венесуэла Панама 0:2 Венесуэла
Чили Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Чили 2:0 Перу Чили 2:2 Колумбия Уругвай 2:1 Чили Гвинея 2:3 Чили
Колумбия 0:0 Чили Гондурас 2:1 Чили Чили 0:0 Аргентина Аргентина 2:1 Чили Чили 0:3 Перу Колумбия 0:0 Чили Чили 0:1 Уругвай Эквадор 1:2 Чили Япония 0:4 Чили Чили 2:1 Гаити США 1:1 Чили Мексика 3:1 Чили Чили 4:1 Гондурас Чили 2:3 Коста-Рика Мексика 0:1 Чили Перу 3:0 Чили

Последние игры между собой

Венесуэла: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Чили: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Чили 3:1 Венесуэла Отборочные матчи: Южная Америка Венесуэла 1:4 Чили Отборочные матчи: Южная Америка Чили 5:0 Венесуэла Международные матчи Чили 3:0 Венесуэла Чемпионат Мира
Чили 2:0 Венесуэла Чемпионат Мира Чили 1:2 Венесуэла Кубок Америки Чили 0:0 Венесуэла Товарищеские матчи Чили 2:2 Венесуэла Чемпионат Мира Венесуэла 2:3 Чили Чемпионат Мира
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венесуэла - Чили от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2020, осталось 2 дня 21 час 44 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Венесуэла 12.5% (6)
    X 22.9% (11)
    Чили 64.6% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венесуэла
    Ничья
    Чили
    3.30
    3.30
    2.35
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.30 2.35
    Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.30 2.23

    Самый высокий коэффициент на матч «Венесуэла» – «Чили» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венесуэла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Чили» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венесуэла» – «Чили», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.30 1.04 6.80 1.08 3.05 1.38 2.35 1.64 1.94 1.92 1.72 2.20 1.36 3.20 1.25 3.95 1.10 7.10 1.07 7.40 1.01 13.50
    8.90 1.07 7.20 1.10 3.00 1.40 2.25 1.66 1.71 2.26 1.34 3.32 1.25 4.05 1.09 7.60 1.07 8.50 1.01 16.75
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.72 2.12 1.35 3.25 1.09 7.30
    2.68 1.47 1.76 2.06 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.60
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.39 1.53 1.58 2.30 1.22 4.00
    3.38 1.32 2.30 1.62 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.89 1.91
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.28
    Где смотреть матч Венесуэла - Чили онлайн

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    Прогнозы на матч Венесуэла - Чили

    Исход игры
    Венесуэла
    12.5% (6)
    Ничья
    22.9% (11)
    Чили
    64.6% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.44% (29)
    Меньше
    35.56% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (36)
    Нет
    20% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Чили
    45.8% (22)
    1:1 Ничья
    16.7% (8)
    0:1 Чили
    8.3% (4)
    2:2 Ничья
    6.3% (3)
    1:0 Венесуэла
    6.3% (3)
    2:1 Венесуэла
    6.3% (3)
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