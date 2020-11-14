Предыдущие игры
Венесуэла Последние 20 матчей: +8 =6 -6Бразилия 1:0 Венесуэла Венесуэла 0:1 Парагвай Колумбия 3:0 Венесуэла Япония 1:4 Венесуэла
Венесуэла 2:0 Тринидад и Тобаго Венесуэла 4:1 Боливия Колумбия 0:0 Венесуэла Венесуэла 0:2 Аргентина Боливия 1:3 Венесуэла Бразилия 0:0 Венесуэла Венесуэла 0:0 Перу США 0:3 Венесуэла Мексика 3:1 Венесуэла Венесуэла 1:1 Эквадор Каталония 2:1 Венесуэла Аргентина 1:3 Венесуэла Иран 1:1 Венесуэла Япония 1:1 Венесуэла ОАЭ 0:2 Венесуэла Панама 0:2 Венесуэла
Чили Последние 20 матчей: +8 =4 -8Чили 2:0 Перу Чили 2:2 Колумбия Уругвай 2:1 Чили Гвинея 2:3 Чили
Последние игры между собой
Венесуэла: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Чили: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Венесуэла» – «Чили» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венесуэла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Чили» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венесуэла» – «Чили», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Венесуэла - Чили
Исход игры
Венесуэла
12.5% (6)
Ничья
22.9% (11)
Чили
64.6% (31)
Тотал 2.5
Больше
64.44% (29)
Меньше
35.56% (16)
Обе команды забьют
Да
80% (36)
Нет
20% (9)
Популярный счёт
1:2 Чили
45.8% (22)
1:1 Ничья
16.7% (8)
0:1 Чили
8.3% (4)
2:2 Ничья
6.3% (3)
1:0 Венесуэла
6.3% (3)
2:1 Венесуэла
6.3% (3)
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