  1. Футбол
  2. Матчи
Эквадор
4:1
Перерыв
Колумбия
0'
1:0
7' Гол
Арболеда Роберт
2:0
9' Гол
Мена Анхель
13' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
3:0
32' Гол
Эстрада Майкл
4:0
39' Гол
Арреага Хавьер
4:1
45' Пенальти
Родригес Хамес
45' Желтая карточка
Ибарра Ренато
22
Домингес
Александр
18
Перласа
Педро
4
Арболеда
Роберт
14
Арреага
Хавьер
7
Эступиньян
Первис
23
Кайседо
Мойсес
20
Мендес
Джегсон
5
Ибарра
Ренато
15
Мена
Анхель
9
Муньос
Адольфо
11
Эстрада
Майкл
12
Варгас
Камило
4
Орехуэла
Луис
23
Санчес
Давинсон
3
Мурильо
Джейсон
17
Мохика
Хоан
11
Куадрадо
Хуан
16
Хефферсон
Лерма
8
Урибе
Матеус
10
Родригес
Хамес
7
Сапата
Дуван
14
Диас
Луис
Эквадор
4-2-3-1
Колумбия
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Эквадор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эстрада Майкл 3 0.75
2. Мена Анхель 2 0.5
3. Кайседо Мойсес 1 0.25
4. Арболеда Роберт 1 0.25
5. Арреага Хавьер 1 0.25
6. Banner Caicedo 1 0.25
7. Плата Гонсало 1 0.25
8. Груэсо Карлос 1 (1) 0.25
9. Валенсия Эннер 0 0
10. Франко Алан 0 0
Колумбия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 2 0.5
2. Фалькао Радамель 1 0.25
3. Сапата Дуван 1 0.25
4. Хефферсон Лерма 1 0.25
5. Родригес Хамес 1 (1) 0.25
6. Куадрадо Хуан 0 0
7. Варгас Камило 0 0
8. Медина Стефан 0 0
9. Мохика Хоан 0 0

Карточки

Эквадор
# Игрок      
1. Груэсо Карлос 2 0
2. Валенсия Эннер 1 0
3. Ибарра Ренато 1 0
4. Паласиос Диего 1 0
5. Кайседо Мойсес 1 0
Колумбия
# Игрок      
1. Мина Йерри 1 1
2. Хефферсон Лерма 2 0
3. Родригес Хамес 1 0
4. Кардона Эдвин 1 0
5. Санчес Давинсон 1 0
6. Диас Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эквадор 14.29% (1) 0 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Колумбия 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 0 20% (1)

Предыдущие игры

Эквадор Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Боливия 2:3 Эквадор Эквадор 4:2 Уругвай Аргентина 1:0 Эквадор Эквадор 0:1 Колумбия
Тринидад и Тобаго 0:3 Эквадор Аргентина 6:1 Эквадор Эквадор 3:0 Боливия Перу 0:1 Эквадор Эквадор 1:1 Япония Эквадор 1:2 Чили Уругвай 4:0 Эквадор Мексика 3:2 Эквадор Венесуэла 1:1 Эквадор Гондурас 0:0 Эквадор США 1:0 Эквадор Панама 1:2 Эквадор Перу 0:2 Эквадор Оман 0:0 Эквадор Катар 4:3 Эквадор Эквадор 2:0 Гватемала
Колумбия Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Колумбия 0:3 Уругвай Чили 2:2 Колумбия Колумбия 3:0 Венесуэла Эквадор 0:1 Колумбия
Колумбия 1:0 Перу Алжир 3:0 Колумбия Колумбия 0:0 Чили Колумбия 0:0 Венесуэла Бразилия 2:2 Колумбия Колумбия 0:0 Чили Колумбия 1:0 Парагвай Колумбия 1:0 Катар Аргентина 0:2 Колумбия Перу 0:3 Колумбия Колумбия 3:0 Панама Южная Корея 2:1 Колумбия Япония 0:1 Колумбия Колумбия 3:1 Коста-Рика США 2:4 Колумбия Колумбия 0:0 Аргентина

Последние игры между собой

Эквадор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Колумбия: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Эквадор 0:1 Колумбия Товарищеские матчи Эквадор 0:2 Колумбия Отборочные матчи: Южная Америка Колумбия 3:1 Эквадор Отборочные матчи: Южная Америка Колумбия 1:0 Эквадор Чемпионат Мира
Колумбия 0:1 Эквадор Чемпионат Мира Колумбия 2:0 Эквадор Товарищеские матчи Эквадор 0:1 Колумбия Товарищеские матчи Колумбия 1:0 Эквадор Товарищеские матчи Колумбия 2:0 Эквадор Чемпионат Мира Колумбия 0:1 Эквадор Товарищеские матчи Эквадор 0:0 Колумбия Чемпионат Мира
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2. Эквадор 4:1 Заявка 4 3 0 1 11 - 6 9
3. Аргентина Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Уругвай Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Парагвай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Чили 1:1 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
7. Колумбия 1:4 Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
8. Перу Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
9. Венесуэла 1:1 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
10. Боливия Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья отправил команды на перерыв своим свистком. Сумасшедший первый тайм мы с Вами увидели. Ждем продолжения!
  • 45'
    С левого фланга низом прострелил Хамес на Сапату, но у того буквально с ноги мяч на выходе снял Домингес.
  • Желтая карточка
    45'
    В центре поля Ибарра откровенно сбивал в подкате Суареса. Судья показал желтую карточку нарушителю.
  • 45'
    С правого фланга навесил Ибарра на дальнюю штангу, но здесь Куадрадо головой вынес мяч подальше.
  • Пенальти
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 4-2! Хамес Родригес! Уверенно исполнил пенальти Хамес, пробив точно в нижний левый от себя угол. Мяч рикошетом от штанги влетел точно в сетку.
  • Пенальти!
    45'
    Зацепился за мяч Сапата в штрафной, но получил по ногам от Арреаги. Судья без раздумий назначил пенальти.
  • 44'
    С левого фланга Суарес прострелил в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 43'
    Дальний заброс исполнял в штрафную на ход Сапаты, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • Замена
    42'
    Сразу же двойную замену провели колумбийцы. Вместо Мохики и Диаса на поле появились Суарес и Фабра.
  • Описание гола
    40'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 4-0! Хавьер Арреага! Это что-то невероятное, еще один гол провели хозяева. После навеса от Платы с фланга выиграл верх на дальней штанге Ибарра и головой сбросил в центр. Здесь сыграл на опережение Арреага и в касание вколотил сферу в дальний нижний угол.
  • 39'
    С углового навесил Кайседо на дальнюю штангу, где головой пробил Эстрада, но не попал он в створ ворот.
  • Угловой
    38'
    Ушел от опеки по флангу Персала и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
  • 37'
    Со штрафного навесил Мена на дальнюю штангу, но здесь головой вынес мяч Мохика за боковую линию.
  • 36'
    В верховой борьбе против Куадрадо получил по голове локтем Эступиньян. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • Замена
    35'
    Замена произошла в составе сборной Эквадора. Вместо травмированного Адольфо Муньоса на поле вышел Гонсало Плата.
  • 34'
    По флангу забросил Куадрада на ход Хамесу, но тот не смог обработать мяч как следует и выпустил его за пределы поля.
  • Описание гола
    33'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Майкл Эстрада! Полностью развалилась Колумбия. Прорвался в очередной раз по левой бровке Мена и прострелил низом на дальнюю штангу, где был совсем один Эстрада, который без проблем вколотил сферу в сетку.
  • 32'
    Ушел от соперника по флангу Кудрадо и покатил в центр под удар Лерме, который пробил с лету, но немного неточно.
  • Травма, повреждение
    31'
    На носилках вынесли медики Муньоса за пределы поля. Обидное повреждение на ровном месте получил игрок сборной Эквадора.
  • 30'
    Убежал по левому флангу Муньос, мог он выскакивать в штрафную, но резко упал на газон. Похоже, дернул он мышцу.
  • Травма, повреждение
    29'
    Пауза в матче. Неудачно приземлился на колено Домингес и не смог самостоятельно подняться. Медики пытаются вернуть голкипера в игру.
  • 28'
    Выиграл верх на чужой половине поля Урибе и головой сбросил на Сапату, который пробил вторым касанием, но справился Домингес.
  • 27'
    Решился на дальний удар со штрафного Хамес, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.
  • 26'
    На своей половине поля Эступиньян заехал по ногам Куадрадо. Очередной штрафной удар будет у колумбийцев.
  • 25'
    Дальний заброс со своей половины поля исполнял Арреага на ход Мене, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.
  • 24'
    Успокоилась игра после резвого начала. Хозяева отдали мяч под контроль колумбийцев и отошли на свою половину поля.
  • 23'
    Диагональ исполнял Лерма на левый фланг, куда забегал Диас, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 21'
    Мягко забросил Мена в штрафную на Эстраду, но того опередил Мохика и головой сбросил мяч точно в руки Варгасу.
  • 20'
    Со штрафного мощно пробивал Хамес в дальний нижний угол, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги.
  • 19'
    Грамотно подставился перед чужой штрафной Куадрадо и заработал опасный стандарт для своей команды.
  • 18'
    По флангу Мохика забросил на ход Сапате, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 17'
    Убежал по левой бровке Мохика и подал на дальнюю штангу, но тут не успел замкнуть Куадрадо в подкате.
  • 16'
    Дальний заброс исполнял Куадрадо на ход Диасу, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 15'
    Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Кайседо. Без помощи медиков здесь не обойтись.
  • Желтая карточка
    14'
    Откровенно сбивал Лерма в центре поля Кайседо. Расценил арбитр это нарушение на желтую карточку.
  • 13'
    Налетел в центре поля на Кудрадо в подкате Эступиньян. Очередной штрафной удар будут исполнять гости.
  • 12'
    Устроили потасовку Куадрадо и Мена в центре поля. Пришлось арбитру вмешаться, но обошлось без карточек.
  • 11'
    В центр поля получил по ногам Лерма от Мендеса. Судья назначил штрафной удар в пользу колумбийцев.
  • Описание гола
    10'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Анхель Мена! Вот это да, увеличили преимущество хозяева. Провалилась оборона Колумбии, позволив убежать на ворота Мене, который без проблем переиграл голкипера, пробив в дальний нижний угол.
  • 9'
    Прорывался по флангу Перласа и прострелил в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • Описание гола
    7'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Роберт Арболеда! После подачи со штрафного защитники Колумбии неудачно вынесли мяч точно на Муньоса, который вернул мяч в штрафную. Здесь после серии рикошетов пробил в падении Арболеда точно в дальний нижний угол.
  • 7'
    Получил на фланге по ногам Ибарра от Мохики. Штрафной удар будут исполнять футболисты сборной Эквадора.
  • 5'
    В центре поля получил по ногам Сапата от Мены, судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.
  • 3'
    По флангу забросил Хамес на ход Сапате. который мог убегать на ворота, но вышел за пределы штрафной Домингес и выбил мяч ногами подальше.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя желто-синих цветах, гости выбрали себе сине-белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В рамках отбора на Чемпионат мира 2022 нас ждут интереснейшие игры, в одной из таких встретятся сегодня сборные Эквадора и Колумбии. Обе команды любят атакующий футбол, потому нас ждет интересный футбол. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 152
Эквадор 27.6% (42)
X 28.9% (44)
Колумбия 43.4% (66)
Все прогнозы
1.74 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эквадор
Ничья
Колумбия
2.74
8.41
37.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 21.00 37.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.74 3.28 2.48
  1.14 8.41 19.04

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.80 1.05 7.10 1.10 2.95 1.40 2.26 1.68 1.89 1.97 6.50 1.11 5.10 1.16 4.90 1.17 3.70 1.27 2.00 1.80 1.48 2.63 1.30 3.50 1.10 6.80 1.08 7.77
8.80 1.07 7.20 1.10 3.00 1.40 2.25 1.66 1.71 2.26 1.34 3.32 1.25 4.05 1.09 7.70 1.07 8.60 1.01 17.00
3.09 1.39 2.72 1.49 2.33 1.64 1.93 1.93 6.40 1.12 1.53 2.58 3.03 1.40 2.38 1.61 2.06 1.81 3.16 1.37 2.25 1.68 1.88 1.98 1.63 2.34 1.38 3.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
2.65 1.47 1.71 2.14 1.36 3.30 1.11 7.40 2.00 1.80 1.31 3.35 1.42 2.85 1.06 8.80 1.03 12.00
2.68 1.47 1.75 2.08 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.60
2.78 1.47 2.27 1.67 1.76 2.14 1.48 2.75 1.35 3.35 1.85 2.01 1.53 2.56 1.22 4.42 1.27 3.83 1.14 5.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.27 1.57 1.58 2.35 1.20 4.30
3.38 1.32 2.28 1.63 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.45
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Где смотреть матч Эквадор 4:1 Колумбия онлайн

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Прогнозы на матч Эквадор 4:1 Колумбия

Исход игры
Эквадор
27.6% (42)
Ничья
28.9% (44)
Колумбия
43.4% (66)
Тотал 2.5
Больше
52.67% (79)
Меньше
47.33% (71)
Обе команды забьют
Да
78.67% (118)
Нет
21.33% (32)
Популярный счёт
1:2 Колумбия
30.3% (46)
1:1 Ничья
25.7% (39)
2:1 Эквадор
16.4% (25)
0:1 Колумбия
7.9% (12)
1:0 Эквадор
7.9% (12)
0:2 Колумбия
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
2:0 Эквадор
2% (3)
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