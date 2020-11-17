1:0
7' ГолАрболеда Роберт
2:0
9' ГолМена Анхель
13' Желтая карточкаХефферсон Лерма
3:0
32' ГолЭстрада Майкл
4:0
39' ГолАрреага Хавьер
4:1
45' ПенальтиРодригес Хамес
45' Желтая карточкаИбарра Ренато
15
Мена
Анхель
17
Мохика
Хоан
14
Диас
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мена АнхельПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Ортис ПедроВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Хулио ДжоянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альфаро Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Диас ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Муриэль ЛуисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кейруш Карлуш
Ход матча
7'
9'
2:0
13'
32'
3:0
39'
41'
45'
4:1
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эстрада Майкл
|3
|0.75
|2.
|Мена Анхель
|2
|0.5
|3.
|Кайседо Мойсес
|1
|0.25
|4.
|Арболеда Роберт
|1
|0.25
|5.
|Арреага Хавьер
|1
|0.25
|6.
|Banner Caicedo
|1
|0.25
|7.
|Плата Гонсало
|1
|0.25
|8.
|Груэсо Карлос
|1 (1)
|0.25
|9.
|Валенсия Эннер
|0
|0
|10.
|Франко Алан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|2
|0.5
|2.
|Фалькао Радамель
|1
|0.25
|3.
|Сапата Дуван
|1
|0.25
|4.
|Хефферсон Лерма
|1
|0.25
|5.
|Родригес Хамес
|1 (1)
|0.25
|6.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|7.
|Варгас Камило
|0
|0
|8.
|Медина Стефан
|0
|0
|9.
|Мохика Хоан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Груэсо Карлос
|2
|0
|2.
|Валенсия Эннер
|1
|0
|3.
|Ибарра Ренато
|1
|0
|4.
|Паласиос Диего
|1
|0
|5.
|Кайседо Мойсес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мина Йерри
|1
|1
|2.
|Хефферсон Лерма
|2
|0
|3.
|Родригес Хамес
|1
|0
|4.
|Кардона Эдвин
|1
|0
|5.
|Санчес Давинсон
|1
|0
|6.
|Диас Луис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эквадор
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Колумбия
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Эквадор Последние 20 матчей: +8 =4 -8Боливия 2:3 Эквадор Эквадор 4:2 Уругвай Аргентина 1:0 Эквадор Эквадор 0:1 Колумбия
Тринидад и Тобаго 0:3 Эквадор Аргентина 6:1 Эквадор Эквадор 3:0 Боливия Перу 0:1 Эквадор Эквадор 1:1 Япония Эквадор 1:2 Чили Уругвай 4:0 Эквадор Мексика 3:2 Эквадор Венесуэла 1:1 Эквадор Гондурас 0:0 Эквадор США 1:0 Эквадор Панама 1:2 Эквадор Перу 0:2 Эквадор Оман 0:0 Эквадор Катар 4:3 Эквадор Эквадор 2:0 Гватемала
Колумбия Последние 20 матчей: +11 =5 -4Колумбия 0:3 Уругвай Чили 2:2 Колумбия Колумбия 3:0 Венесуэла Эквадор 0:1 Колумбия
Колумбия 1:0 Перу Алжир 3:0 Колумбия Колумбия 0:0 Чили Колумбия 0:0 Венесуэла Бразилия 2:2 Колумбия Колумбия 0:0 Чили Колумбия 1:0 Парагвай Колумбия 1:0 Катар Аргентина 0:2 Колумбия Перу 0:3 Колумбия Колумбия 3:0 Панама Южная Корея 2:1 Колумбия Япония 0:1 Колумбия Колумбия 3:1 Коста-Рика США 2:4 Колумбия Колумбия 0:0 Аргентина
Последние игры между собой
Эквадор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Колумбия: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Эквадор
|4:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|3.
|Аргентина
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Уругвай
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Парагвай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Чили
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|7.
|Колумбия
|1:4 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|8.
|Перу
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|9.
|Венесуэла
|1:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|10.
|Боливия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эквадор» – «Колумбия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эквадор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колумбия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эквадор» – «Колумбия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|8.80
|1.05
|7.10
|1.10
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.26
|1.68
|1.89
|1.97
|6.50
|1.11
|—
|—
|5.10
|1.16
|—
|—
|4.90
|1.17
|—
|—
|3.70
|1.27
|—
|—
|2.00
|1.80
|—
|—
|1.48
|2.63
|1.30
|3.50
|1.10
|6.80
|1.08
|7.77
|
|8.80
|1.07
|7.20
|1.10
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.25
|1.66
|—
|—
|1.71
|2.26
|—
|—
|1.34
|3.32
|—
|—
|1.25
|4.05
|—
|—
|1.09
|7.70
|—
|—
|1.07
|8.60
|—
|—
|1.01
|17.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.09
|1.39
|2.72
|1.49
|2.33
|1.64
|1.93
|1.93
|6.40
|1.12
|1.53
|2.58
|—
|—
|3.03
|1.40
|2.38
|1.61
|2.06
|1.81
|3.16
|1.37
|2.25
|1.68
|1.88
|1.98
|1.63
|2.34
|1.38
|3.12
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|
|2.65
|1.47
|—
|—
|1.71
|2.14
|—
|—
|1.36
|3.30
|1.11
|7.40
|2.00
|1.80
|—
|—
|1.31
|3.35
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.06
|8.80
|1.03
|12.00
|
|2.68
|1.47
|—
|—
|1.75
|2.08
|—
|—
|1.36
|3.15
|1.09
|7.20
|1.07
|8.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|2.78
|1.47
|2.27
|1.67
|1.76
|2.14
|1.48
|2.75
|1.35
|3.35
|—
|—
|1.85
|2.01
|1.53
|2.56
|1.22
|4.42
|1.27
|3.83
|1.14
|5.89
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Эквадор 4:1 Колумбия
Исход игры
Эквадор
27.6% (42)
Ничья
28.9% (44)
Колумбия
43.4% (66)
Тотал 2.5
Больше
52.67% (79)
Меньше
47.33% (71)
Обе команды забьют
Да
78.67% (118)
Нет
21.33% (32)
Популярный счёт
1:2 Колумбия
30.3% (46)
1:1 Ничья
25.7% (39)
2:1 Эквадор
16.4% (25)
0:1 Колумбия
7.9% (12)
1:0 Эквадор
7.9% (12)
0:2 Колумбия
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
2:0 Эквадор
2% (3)
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