Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 4-2! Хамес Родригес! Уверенно исполнил пенальти Хамес, пробив точно в нижний левый от себя угол. Мяч рикошетом от штанги влетел точно в сетку.

С правого фланга навесил Ибарра на дальнюю штангу, но здесь Куадрадо головой вынес мяч подальше.

В центре поля Ибарра откровенно сбивал в подкате Суареса. Судья показал желтую карточку нарушителю.

С левого фланга низом прострелил Хамес на Сапату, но у того буквально с ноги мяч на выходе снял Домингес.

Судья отправил команды на перерыв своим свистком. Сумасшедший первый тайм мы с Вами увидели. Ждем продолжения!

45' Зацепился за мяч Сапата в штрафной, но получил по ногам от Арреаги. Судья без раздумий назначил пенальти.

44' С левого фланга Суарес прострелил в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.

43' Дальний заброс исполнял в штрафную на ход Сапаты, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

42' Сразу же двойную замену провели колумбийцы. Вместо Мохики и Диаса на поле появились Суарес и Фабра.

40' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 4-0! Хавьер Арреага! Это что-то невероятное, еще один гол провели хозяева. После навеса от Платы с фланга выиграл верх на дальней штанге Ибарра и головой сбросил в центр. Здесь сыграл на опережение Арреага и в касание вколотил сферу в дальний нижний угол.

39' С углового навесил Кайседо на дальнюю штангу, где головой пробил Эстрада, но не попал он в створ ворот.

38' Ушел от опеки по флангу Персала и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

37' Со штрафного навесил Мена на дальнюю штангу, но здесь головой вынес мяч Мохика за боковую линию.

36' В верховой борьбе против Куадрадо получил по голове локтем Эступиньян. Судья все видел и назначил штрафной удар.

35' Замена произошла в составе сборной Эквадора. Вместо травмированного Адольфо Муньоса на поле вышел Гонсало Плата.

34' По флангу забросил Куадрада на ход Хамесу, но тот не смог обработать мяч как следует и выпустил его за пределы поля.

33' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Майкл Эстрада! Полностью развалилась Колумбия. Прорвался в очередной раз по левой бровке Мена и прострелил низом на дальнюю штангу, где был совсем один Эстрада, который без проблем вколотил сферу в сетку.

32' Ушел от соперника по флангу Кудрадо и покатил в центр под удар Лерме, который пробил с лету, но немного неточно.

31' На носилках вынесли медики Муньоса за пределы поля. Обидное повреждение на ровном месте получил игрок сборной Эквадора.

30' Убежал по левому флангу Муньос, мог он выскакивать в штрафную, но резко упал на газон. Похоже, дернул он мышцу.

29' Пауза в матче. Неудачно приземлился на колено Домингес и не смог самостоятельно подняться. Медики пытаются вернуть голкипера в игру.

28' Выиграл верх на чужой половине поля Урибе и головой сбросил на Сапату, который пробил вторым касанием, но справился Домингес.

27' Решился на дальний удар со штрафного Хамес, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.

26' На своей половине поля Эступиньян заехал по ногам Куадрадо. Очередной штрафной удар будет у колумбийцев.

25' Дальний заброс со своей половины поля исполнял Арреага на ход Мене, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.

24' Успокоилась игра после резвого начала. Хозяева отдали мяч под контроль колумбийцев и отошли на свою половину поля.

23' Диагональ исполнял Лерма на левый фланг, куда забегал Диас, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

21' Мягко забросил Мена в штрафную на Эстраду, но того опередил Мохика и головой сбросил мяч точно в руки Варгасу.

20' Со штрафного мощно пробивал Хамес в дальний нижний угол, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги.

19' Грамотно подставился перед чужой штрафной Куадрадо и заработал опасный стандарт для своей команды.

18' По флангу Мохика забросил на ход Сапате, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

17' Убежал по левой бровке Мохика и подал на дальнюю штангу, но тут не успел замкнуть Куадрадо в подкате.

16' Дальний заброс исполнял Куадрадо на ход Диасу, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

15' Пауза в матче. Получил повреждение в прошлом эпизоде Кайседо. Без помощи медиков здесь не обойтись.

14' Откровенно сбивал Лерма в центре поля Кайседо. Расценил арбитр это нарушение на желтую карточку.

13' Налетел в центре поля на Кудрадо в подкате Эступиньян. Очередной штрафной удар будут исполнять гости.

12' Устроили потасовку Куадрадо и Мена в центре поля. Пришлось арбитру вмешаться, но обошлось без карточек.

11' В центр поля получил по ногам Лерма от Мендеса. Судья назначил штрафной удар в пользу колумбийцев.

10' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Анхель Мена! Вот это да, увеличили преимущество хозяева. Провалилась оборона Колумбии, позволив убежать на ворота Мене, который без проблем переиграл голкипера, пробив в дальний нижний угол.

9' Прорывался по флангу Перласа и прострелил в центр штрафной, но здесь никого из партнеров не оказалось.

7' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Роберт Арболеда! После подачи со штрафного защитники Колумбии неудачно вынесли мяч точно на Муньоса, который вернул мяч в штрафную. Здесь после серии рикошетов пробил в падении Арболеда точно в дальний нижний угол.

7' Получил на фланге по ногам Ибарра от Мохики. Штрафной удар будут исполнять футболисты сборной Эквадора.

5' В центре поля получил по ногам Сапата от Мены, судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.

3' По флангу забросил Хамес на ход Сапате. который мог убегать на ворота, но вышел за пределы штрафной Домингес и выбил мяч ногами подальше.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя желто-синих цветах, гости выбрали себе сине-белый комплект формы.