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Эквадор
 
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Колумбия

Предыдущие игры

Эквадор Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Боливия 2:3 Эквадор Эквадор 4:2 Уругвай Аргентина 1:0 Эквадор Эквадор 0:1 Колумбия
Тринидад и Тобаго 0:3 Эквадор Аргентина 6:1 Эквадор Эквадор 3:0 Боливия Перу 0:1 Эквадор Эквадор 1:1 Япония Эквадор 1:2 Чили Уругвай 4:0 Эквадор Мексика 3:2 Эквадор Венесуэла 1:1 Эквадор Гондурас 0:0 Эквадор США 1:0 Эквадор Панама 1:2 Эквадор Перу 0:2 Эквадор Оман 0:0 Эквадор Катар 4:3 Эквадор Эквадор 2:0 Гватемала
Колумбия Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Колумбия 0:3 Уругвай Чили 2:2 Колумбия Колумбия 3:0 Венесуэла Эквадор 0:1 Колумбия
Колумбия 1:0 Перу Алжир 3:0 Колумбия Колумбия 0:0 Чили Колумбия 0:0 Венесуэла Бразилия 2:2 Колумбия Колумбия 0:0 Чили Колумбия 1:0 Парагвай Колумбия 1:0 Катар Аргентина 0:2 Колумбия Перу 0:3 Колумбия Колумбия 3:0 Панама Южная Корея 2:1 Колумбия Япония 0:1 Колумбия Колумбия 3:1 Коста-Рика США 2:4 Колумбия Колумбия 0:0 Аргентина

Последние игры между собой

Эквадор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Колумбия: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Эквадор 0:1 Колумбия Товарищеские матчи Эквадор 0:2 Колумбия Отборочные матчи: Южная Америка Колумбия 3:1 Эквадор Отборочные матчи: Южная Америка Колумбия 1:0 Эквадор Чемпионат Мира
Колумбия 0:1 Эквадор Чемпионат Мира Колумбия 2:0 Эквадор Товарищеские матчи Эквадор 0:1 Колумбия Товарищеские матчи Колумбия 1:0 Эквадор Товарищеские матчи Колумбия 2:0 Эквадор Чемпионат Мира Колумбия 0:1 Эквадор Товарищеские матчи Эквадор 0:0 Колумбия Чемпионат Мира
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эквадор - Колумбия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2020, осталось 2 дня 21 час 44 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Эквадор 12.8% (6)
    X 38.3% (18)
    Колумбия 48.9% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эквадор
    Ничья
    Колумбия
    2.65
    3.50
    2.89
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.50 2.85
    Бонус: 5 000 ₽ 2.43 3.36 2.89

    Самый высокий коэффициент на матч «Эквадор» – «Колумбия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эквадор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колумбия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эквадор» – «Колумбия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.50 1.04 7.10 1.07 3.20 1.33 2.50 1.55 2.04 1.80 1.80 2.10 1.40 2.85 1.28 3.80 1.11 6.70 1.07 6.80 1.01 13.00
    9.80 1.06 8.20 1.09 3.26 1.35 2.49 1.55 1.78 2.15 1.42 2.91 1.29 3.68 1.11 6.90 1.09 7.80 1.02 14.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.75 2.03 1.36 3.00 1.10 7.00
    2.77 1.44 1.87 1.93 1.40 2.95 1.11 6.65 1.08 7.80
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.46 1.51 1.63 2.25 1.25 3.90
    3.68 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.22 4.25 1.15 5.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.79 1.97
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.30
    Где смотреть матч Эквадор - Колумбия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч Эквадор - Колумбия

    Исход игры
    Эквадор
    12.8% (6)
    Ничья
    38.3% (18)
    Колумбия
    48.9% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.89% (22)
    Меньше
    51.11% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    84.44% (38)
    Нет
    15.56% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Колумбия
    36.2% (17)
    1:1 Ничья
    34% (16)
    2:1 Эквадор
    8.5% (4)
    0:2 Колумбия
    4.3% (2)
    0:1 Колумбия
    4.3% (2)
    2:0 Эквадор
    4.3% (2)
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