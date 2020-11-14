Предыдущие игры
Эквадор Последние 20 матчей: +8 =4 -8Боливия 2:3 Эквадор Эквадор 4:2 Уругвай Аргентина 1:0 Эквадор Эквадор 0:1 Колумбия
Тринидад и Тобаго 0:3 Эквадор Аргентина 6:1 Эквадор Эквадор 3:0 Боливия Перу 0:1 Эквадор Эквадор 1:1 Япония Эквадор 1:2 Чили Уругвай 4:0 Эквадор Мексика 3:2 Эквадор Венесуэла 1:1 Эквадор Гондурас 0:0 Эквадор США 1:0 Эквадор Панама 1:2 Эквадор Перу 0:2 Эквадор Оман 0:0 Эквадор Катар 4:3 Эквадор Эквадор 2:0 Гватемала
Колумбия Последние 20 матчей: +11 =5 -4Колумбия 0:3 Уругвай Чили 2:2 Колумбия Колумбия 3:0 Венесуэла Эквадор 0:1 Колумбия
Колумбия 1:0 Перу Алжир 3:0 Колумбия Колумбия 0:0 Чили Колумбия 0:0 Венесуэла Бразилия 2:2 Колумбия Колумбия 0:0 Чили Колумбия 1:0 Парагвай Колумбия 1:0 Катар Аргентина 0:2 Колумбия Перу 0:3 Колумбия Колумбия 3:0 Панама Южная Корея 2:1 Колумбия Япония 0:1 Колумбия Колумбия 3:1 Коста-Рика США 2:4 Колумбия Колумбия 0:0 Аргентина
Последние игры между собой
Эквадор: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Колумбия: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эквадор» – «Колумбия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эквадор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Колумбия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эквадор» – «Колумбия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эквадор - Колумбия
Исход игры
Эквадор
12.8% (6)
Ничья
38.3% (18)
Колумбия
48.9% (23)
Тотал 2.5
Больше
48.89% (22)
Меньше
51.11% (23)
Обе команды забьют
Да
84.44% (38)
Нет
15.56% (7)
Популярный счёт
1:2 Колумбия
36.2% (17)
1:1 Ничья
34% (16)
2:1 Эквадор
8.5% (4)
0:2 Колумбия
4.3% (2)
0:1 Колумбия
4.3% (2)
2:0 Эквадор
4.3% (2)
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