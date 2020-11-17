- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ролин ГерманЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Росси ДиегоНападающий
-
-
Главный тренер: Табарес Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Теллес АлексПолузащитник
-
11 Пакета ЛукасПолузащитник
-
16 Бруно МоураПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тите
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|4 (4)
|1.33
|2.
|Кавани Эдинсон
|1
|0.33
|3.
|Макси Гомес
|1
|0.33
|4.
|Нуньес Дарвин
|1
|0.33
|5.
|Торрейра Лукас
|0
|0
|6.
|Нандес Найтан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Неймар
|3 (2)
|1
|2.
|Фирмино Роберто
|3
|1
|3.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.33
|4.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.33
|5.
|Ришарлисон
|1
|0.33
|6.
|Данило Луис
|0
|0
|7.
|Лоди Ренан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коатес Себастьян
|1
|0
|2.
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|3.
|Нандес Найтан
|1
|0
|4.
|Макси Гомес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Силва Тьяго
|1
|0
|2.
|Соарес Дуглас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уругвай
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|Бразилия
|0
|33.33% (3)
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Уругвай Последние 20 матчей: +10 =4 -6Колумбия 0:3 Уругвай Эквадор 4:2 Уругвай Уругвай 2:1 Чили Аргентина 2:2 Уругвай
Венгрия 1:2 Уругвай Перу 1:1 Уругвай Уругвай 1:0 Перу Чили (жен) 3:1 Уругвай Чили (жен) 3:0 Уругвай США 1:1 Уругвай Коста-Рика 1:2 Уругвай Уругвай 0:0 Перу Чили 0:1 Уругвай Уругвай 2:2 Япония Уругвай 4:0 Эквадор Уругвай 3:0 Панама Аргентина (жен) 3:1 Уругвай Уругвай 4:0 Таиланд Уругвай 3:0 Узбекистан Франция (жен) 6:0 Уругвай
Бразилия Последние 20 матчей: +13 =5 -2Бразилия 1:0 Венесуэла Перу 2:4 Бразилия Бразилия 5:0 Боливия Бразилия 3:0 Южная Корея
Бразилия 0:1 Аргентина Бразилия 1:1 Нигерия Бразилия 1:1 Сенегал Перу 1:0 Бразилия Бразилия 2:2 Колумбия Бразилия 3:1 Перу Бразилия 2:0 Аргентина Бразилия 0:0 Парагвай Перу 0:5 Бразилия Бразилия 0:0 Венесуэла Бразилия 3:0 Боливия Бразилия 7:0 Гондурас Бразилия 2:0 Катар Чехия 1:3 Бразилия Бразилия 1:1 Панама Бразилия 2:1 Pelotas
Последние игры между собой
Уругвай: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Бразилия: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Эквадор
|5:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 6
|9
|3.
|Аргентина
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Уругвай
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Парагвай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Чили
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|7.
|Колумбия
|1:5 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|8.
|Венесуэла
|2:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|9.
|Перу
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|10.
|Боливия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Уругвай» – «Бразилия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уругвай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бразилия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уругвай» – «Бразилия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|7.80
|1.06
|6.10
|1.12
|2.75
|1.45
|—
|—
|2.07
|1.81
|1.77
|2.12
|1.60
|2.44
|—
|—
|1.28
|3.75
|1.20
|4.70
|1.05
|8.10
|1.05
|8.80
|1.01
|15.50
|
|7.10
|1.06
|5.90
|1.10
|2.67
|1.45
|—
|—
|2.03
|1.79
|—
|—
|1.64
|2.55
|—
|—
|1.26
|3.85
|1.18
|4.65
|1.04
|8.60
|1.03
|8.90
|1.02
|15.50
|
|—
|—
|—
|—
|2.80
|1.47
|2.43
|1.59
|2.07
|1.81
|1.75
|2.13
|1.58
|2.46
|1.44
|2.89
|—
|—
|1.21
|4.69
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Уругвай - Бразилия
Исход игры
Уругвай
7.2% (11)
Ничья
26.1% (40)
Бразилия
66.7% (102)
Тотал 2.5
Больше
64.24% (97)
Меньше
35.76% (54)
Обе команды забьют
Да
83.44% (126)
Нет
16.56% (25)
Популярный счёт
1:2 Бразилия
45.8% (70)
1:1 Ничья
19% (29)
0:1 Бразилия
12.4% (19)
2:1 Уругвай
6.5% (10)
2:2 Ничья
6.5% (10)
0:2 Бразилия
3.3% (5)
1:3 Бразилия
2% (3)
2:3 Бразилия
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!