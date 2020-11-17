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Уругвай
 
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Мартин
22
Касерес
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2
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Оливерос
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Нандес
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Бентанкур
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Де
ла
Крус
Николас
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Кавани
Эдинсон
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Нуньес
Дарвин
23
Эдерсон
Мораес
2
Данило
Луис
4
Маркиньос
Маркос
3
Силва
Тьяго
6
Лоди
Ренан
10
Рибейро
Эвертон
8
Мело
Артур
18
Соарес
Дуглас
9
Жезус
Габриэль
7
Ришарлисон
20
Фирмино
Роберто
Уругвай
4-4-2
Бразилия
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Уругвай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 4 (4) 1.33
2. Кавани Эдинсон 1 0.33
3. Макси Гомес 1 0.33
4. Нуньес Дарвин 1 0.33
5. Торрейра Лукас 0 0
6. Нандес Найтан 0 0
Бразилия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Неймар 3 (2) 1
2. Фирмино Роберто 3 1
3. Коутиньо Филиппе 1 0.33
4. Маркиньос Маркос 1 0.33
5. Ришарлисон 1 0.33
6. Данило Луис 0 0
7. Лоди Ренан 0 0

Карточки

Уругвай
# Игрок      
1. Коатес Себастьян 1 0
2. Бентанкур Родриго 1 0
3. Нандес Найтан 1 0
4. Макси Гомес 1 0
Бразилия
# Игрок      
1. Силва Тьяго 1 0
2. Соарес Дуглас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уругвай 14.29% (1) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3)
 Бразилия 0 33.33% (3) 0 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Уругвай Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Колумбия 0:3 Уругвай Эквадор 4:2 Уругвай Уругвай 2:1 Чили Аргентина 2:2 Уругвай
Венгрия 1:2 Уругвай Перу 1:1 Уругвай Уругвай 1:0 Перу Чили (жен) 3:1 Уругвай Чили (жен) 3:0 Уругвай США 1:1 Уругвай Коста-Рика 1:2 Уругвай Уругвай 0:0 Перу Чили 0:1 Уругвай Уругвай 2:2 Япония Уругвай 4:0 Эквадор Уругвай 3:0 Панама Аргентина (жен) 3:1 Уругвай Уругвай 4:0 Таиланд Уругвай 3:0 Узбекистан Франция (жен) 6:0 Уругвай
Бразилия Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Бразилия 1:0 Венесуэла Перу 2:4 Бразилия Бразилия 5:0 Боливия Бразилия 3:0 Южная Корея
Бразилия 0:1 Аргентина Бразилия 1:1 Нигерия Бразилия 1:1 Сенегал Перу 1:0 Бразилия Бразилия 2:2 Колумбия Бразилия 3:1 Перу Бразилия 2:0 Аргентина Бразилия 0:0 Парагвай Перу 0:5 Бразилия Бразилия 0:0 Венесуэла Бразилия 3:0 Боливия Бразилия 7:0 Гондурас Бразилия 2:0 Катар Чехия 1:3 Бразилия Бразилия 1:1 Панама Бразилия 2:1 Pelotas

Последние игры между собой

Уругвай: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Бразилия: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Уругвай 0:1 Бразилия Товарищеские матчи Уругвай 1:4 Бразилия Отборочные матчи: Южная Америка Бразилия 2:2 Уругвай Отборочные матчи: Южная Америка Бразилия 2:1 Уругвай Кубок конфедераций
Уругвай 0:4 Бразилия Чемпионат Мира Бразилия 2:1 Уругвай Чемпионат Мира
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2. Эквадор 5:1 Заявка 4 3 0 1 12 - 6 9
3. Аргентина Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Уругвай Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Парагвай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Чили 1:2 Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
7. Колумбия 1:5 Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
8. Венесуэла 2:1 Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
9. Перу Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
10. Боливия Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай - Бразилия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 ноября 2020, осталось 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 153
    Уругвай 7.2% (11)
    X 26.1% (40)
    Бразилия 66.7% (102)
    Все прогнозы
    1.71 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Уругвай
    Ничья
    Бразилия
    5.25
    3.45
    1.95
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.20 3.35 1.95
    Бонус: 5 000 ₽ 4.40 3.45 1.89
    Бонус: 5 000 ₽ 5.25 3.42 1.93
      4.72 3.39 1.89

    Самый высокий коэффициент на матч «Уругвай» – «Бразилия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уругвай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бразилия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уругвай» – «Бразилия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.80 1.06 6.10 1.12 2.75 1.45 2.07 1.81 1.77 2.12 1.60 2.44 1.28 3.75 1.20 4.70 1.05 8.10 1.05 8.80 1.01 15.50
    7.10 1.06 5.90 1.10 2.67 1.45 2.03 1.79 1.64 2.55 1.26 3.85 1.18 4.65 1.04 8.60 1.03 8.90 1.02 15.50
    2.80 1.47 2.43 1.59 2.07 1.81 1.75 2.13 1.58 2.46 1.44 2.89 1.21 4.69
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.63 2.28 1.31 3.45 1.08 8.10
    2.53 1.52 1.67 2.20 1.32 3.38 1.08 8.10 1.05 9.60
    2.62 1.52 2.15 1.76 1.65 2.30 1.43 2.97 1.35 3.34
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.11 1.68 1.48 2.55 1.16 4.80
    3.12 1.36 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.15 1.71
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.14
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.21
    Где смотреть матч Уругвай - Бразилия онлайн

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    Прогнозы на матч Уругвай - Бразилия

    Исход игры
    Уругвай
    7.2% (11)
    Ничья
    26.1% (40)
    Бразилия
    66.7% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.24% (97)
    Меньше
    35.76% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    83.44% (126)
    Нет
    16.56% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Бразилия
    45.8% (70)
    1:1 Ничья
    19% (29)
    0:1 Бразилия
    12.4% (19)
    2:1 Уругвай
    6.5% (10)
    2:2 Ничья
    6.5% (10)
    0:2 Бразилия
    3.3% (5)
    1:3 Бразилия
    2% (3)
    2:3 Бразилия
    1.3% (2)
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