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Уругвай
 
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Бразилия

Предыдущие игры

Уругвай Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Колумбия 0:3 Уругвай Эквадор 4:2 Уругвай Уругвай 2:1 Чили Аргентина 2:2 Уругвай
Венгрия 1:2 Уругвай Перу 1:1 Уругвай Уругвай 1:0 Перу Чили (жен) 3:1 Уругвай Чили (жен) 3:0 Уругвай США 1:1 Уругвай Коста-Рика 1:2 Уругвай Уругвай 0:0 Перу Чили 0:1 Уругвай Уругвай 2:2 Япония Уругвай 4:0 Эквадор Уругвай 3:0 Панама Аргентина (жен) 3:1 Уругвай Уругвай 4:0 Таиланд Уругвай 3:0 Узбекистан Франция (жен) 6:0 Уругвай
Бразилия Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Бразилия 1:0 Венесуэла Перу 2:4 Бразилия Бразилия 5:0 Боливия Бразилия 3:0 Южная Корея
Бразилия 0:1 Аргентина Бразилия 1:1 Нигерия Бразилия 1:1 Сенегал Перу 1:0 Бразилия Бразилия 2:2 Колумбия Бразилия 3:1 Перу Бразилия 2:0 Аргентина Бразилия 0:0 Парагвай Перу 0:5 Бразилия Бразилия 0:0 Венесуэла Бразилия 3:0 Боливия Бразилия 7:0 Гондурас Бразилия 2:0 Катар Чехия 1:3 Бразилия Бразилия 1:1 Панама Бразилия 2:1 Pelotas

Последние игры между собой

Уругвай: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Бразилия: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Уругвай 0:1 Бразилия Товарищеские матчи Уругвай 1:4 Бразилия Отборочные матчи: Южная Америка Бразилия 2:2 Уругвай Отборочные матчи: Южная Америка Бразилия 2:1 Уругвай Кубок конфедераций
Уругвай 0:4 Бразилия Чемпионат Мира Бразилия 2:1 Уругвай Чемпионат Мира
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уругвай - Бразилия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2020, осталось 2 дня 23 часа 45 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Уругвай 6.5% (3)
    X 23.9% (11)
    Бразилия 69.6% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уругвай
    Ничья
    Бразилия
    2.88
    3.55
    2.72
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.55 2.60
    Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.35 2.60
    Бонус: 5 000 ₽ 2.88 3.48 2.72

    Самый высокий коэффициент на матч «Уругвай» – «Бразилия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уругвай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бразилия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уругвай» – «Бразилия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    10.00 1.03 7.40 1.07 3.25 1.35 2.50 1.57 2.04 1.83 1.79 2.08 1.40 2.95 1.28 3.65 1.11 6.50 1.08 6.80 1.01 12.50
    8.30 1.03 7.20 1.07 3.10 1.35 2.36 1.61 1.80 2.23 1.38 3.04 1.26 3.70 1.08 6.50 1.06 7.00 1.02 15.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.79 2.03 1.37 3.10 1.10 6.80
    2.75 1.45 1.80 2.01 1.37 3.10 1.11 6.70 1.07 8.20
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.49 1.63 2.20 1.25 3.75
    3.52 1.30 2.36 1.59 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.82 1.99
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.31
    Где смотреть матч Уругвай - Бразилия онлайн

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    Прогнозы на матч Уругвай - Бразилия

    Исход игры
    Уругвай
    6.5% (3)
    Ничья
    23.9% (11)
    Бразилия
    69.6% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (33)
    Меньше
    25% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    88.64% (39)
    Нет
    11.36% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Бразилия
    52.2% (24)
    1:1 Ничья
    13% (6)
    2:2 Ничья
    8.7% (4)
    2:1 Уругвай
    6.5% (3)
    0:1 Бразилия
    6.5% (3)
    0:2 Бразилия
    4.3% (2)
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