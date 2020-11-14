Предыдущие игры
Уругвай Последние 20 матчей: +10 =4 -6Колумбия 0:3 Уругвай Эквадор 4:2 Уругвай Уругвай 2:1 Чили Аргентина 2:2 Уругвай
Венгрия 1:2 Уругвай Перу 1:1 Уругвай Уругвай 1:0 Перу Чили (жен) 3:1 Уругвай Чили (жен) 3:0 Уругвай США 1:1 Уругвай Коста-Рика 1:2 Уругвай Уругвай 0:0 Перу Чили 0:1 Уругвай Уругвай 2:2 Япония Уругвай 4:0 Эквадор Уругвай 3:0 Панама Аргентина (жен) 3:1 Уругвай Уругвай 4:0 Таиланд Уругвай 3:0 Узбекистан Франция (жен) 6:0 Уругвай
Бразилия Последние 20 матчей: +13 =5 -2Бразилия 1:0 Венесуэла Перу 2:4 Бразилия Бразилия 5:0 Боливия Бразилия 3:0 Южная Корея
Бразилия 0:1 Аргентина Бразилия 1:1 Нигерия Бразилия 1:1 Сенегал Перу 1:0 Бразилия Бразилия 2:2 Колумбия Бразилия 3:1 Перу Бразилия 2:0 Аргентина Бразилия 0:0 Парагвай Перу 0:5 Бразилия Бразилия 0:0 Венесуэла Бразилия 3:0 Боливия Бразилия 7:0 Гондурас Бразилия 2:0 Катар Чехия 1:3 Бразилия Бразилия 1:1 Панама Бразилия 2:1 Pelotas
Последние игры между собой
Уругвай: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Бразилия: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Уругвай» – «Бразилия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уругвай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бразилия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уругвай» – «Бразилия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Уругвай - Бразилия
Исход игры
Уругвай
6.5% (3)
Ничья
23.9% (11)
Бразилия
69.6% (32)
Тотал 2.5
Больше
75% (33)
Меньше
25% (11)
Обе команды забьют
Да
88.64% (39)
Нет
11.36% (5)
Популярный счёт
1:2 Бразилия
52.2% (24)
1:1 Ничья
13% (6)
2:2 Ничья
8.7% (4)
2:1 Уругвай
6.5% (3)
0:1 Бразилия
6.5% (3)
0:2 Бразилия
4.3% (2)
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