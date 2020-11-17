21
Ромеро
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Ромеро ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Морель ХорхеПолузащитник
-
17 Перес ЭрнанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бериццо Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Рока ДжиммиВратарь
- Защитник
-
19 Флорес ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Санчес ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сезар Фариас
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ромеро Анхель
|3 (1)
|1
|2.
|Хименес Гастон
|1
|0.33
|3.
|Эспинола Альберто
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Марсело
|2
|0.67
|2.
|Арсэ Хуан Карлос
|1
|0.33
|3.
|Флорес Хорхе
|0
|0
|4.
|Чумасеро Алехандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альмирон Мигель
|2
|0
|2.
|Кубас Андрес
|2
|0
|3.
|Лескано Дарио
|1
|0
|4.
|Перес Эрнан
|1
|0
|5.
|Ромеро Анхель
|1
|0
|6.
|Эспинола Альберто
|1
|0
|7.
|Лусена Анхель
|1
|0
|8.
|Вильясанти Матиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карраско Хосе
|2
|0
|2.
|Морено Марсело
|1
|0
|3.
|Монтеро Ронни
|1
|0
|4.
|Кампос Джасмани
|1
|0
|5.
|Торрес Сауль
|1
|0
|6.
|Сеспедес Борис
|1
|0
|7.
|Вальверде Габриэль
|1
|0
|8.
|Джузино Эдриан
|1
|0
|9.
|Сабала Леонардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Парагвай
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|Боливия
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Парагвай Последние 20 матчей: +4 =8 -8Аргентина 1:1 Парагвай Венесуэла 0:1 Парагвай Парагвай 2:2 Перу Саудовская Аравия 0:0 Парагвай
Болгария 0:1 Парагвай Словакия 1:1 Парагвай Сербия 1:0 Парагвай Иордания 2:4 Парагвай Япония 2:0 Парагвай Бразилия 0:0 Парагвай Колумбия 1:0 Парагвай Аргентина 1:1 Парагвай Парагвай 2:2 Катар Парагвай 2:0 Гватемала Парагвай 1:1 Гондурас Парагвай 2:4 Мексика Перу 1:0 Парагвай ЮАР 1:1 Парагвай Парагвай 2:4 Япония США 1:0 Парагвай
Боливия Последние 20 матчей: +2 =5 -13Боливия 2:3 Эквадор Боливия 1:2 Аргентина Бразилия 5:0 Боливия Боливия 3:1 Гаити
Венесуэла 4:1 Боливия Эквадор 3:0 Боливия Боливия 1:3 Венесуэла Боливия 1:3 Перу Бразилия 3:0 Боливия Франция 2:0 Боливия Япония 1:0 Боливия Южная Корея 1:0 Боливия Боливия 2:2 Никарагуа Ирак 0:0 Боливия ОАЭ 0:0 Боливия Иран 2:1 Боливия Мьянма 0:3 Боливия Саудовская Аравия 2:2 Боливия Сербия 5:1 Боливия Южная Корея 0:0 Боливия
Последние игры между собой
Парагвай: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Боливия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Эквадор
|5:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|12 - 6
|9
|3.
|Аргентина
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Уругвай
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Парагвай
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|Чили
|1:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|7.
|Колумбия
|1:5 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|8.
|Венесуэла
|2:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|9.
|Перу
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|10.
|Боливия
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Парагвай» – «Боливия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парагвай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боливия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парагвай» – «Боливия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.50
|1.01
|9.40
|1.04
|3.70
|1.28
|2.90
|1.42
|—
|—
|2.07
|1.87
|1.77
|2.02
|1.55
|2.55
|—
|—
|1.36
|3.15
|1.16
|5.20
|1.14
|5.70
|1.04
|10.00
|1.03
|9.90
|
|13.00
|1.03
|11.25
|1.04
|4.05
|1.25
|3.20
|1.36
|—
|—
|1.99
|1.91
|—
|—
|1.61
|2.34
|—
|—
|1.43
|2.88
|1.20
|4.75
|1.15
|6.15
|1.05
|9.90
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.87
|1.27
|3.05
|1.41
|2.40
|1.61
|2.06
|1.82
|1.81
|2.06
|1.56
|2.51
|1.49
|2.70
|1.35
|3.28
|—
|—
|1.13
|6.54
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Парагвай - Боливия
Исход игры
Парагвай
91.5% (140)
Ничья
6.5% (10)
Боливия
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
44% (66)
Меньше
56% (84)
Обе команды забьют
Да
45.33% (68)
Нет
54.67% (82)
Популярный счёт
2:1 Парагвай
32.7% (50)
2:0 Парагвай
30.1% (46)
1:0 Парагвай
19.6% (30)
1:1 Ничья
4.6% (7)
3:1 Парагвай
3.9% (6)
3:0 Парагвай
3.3% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:2 Боливия
1.3% (2)
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