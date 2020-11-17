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Парагвай
 
Позже
Боливия
1
Силва
Энтони
13
Эспинола
Альберто
4
Бальбуэна
Фабиан
15
Гомес
Густаво
6
Алонсо
Хуниор
16
Лусена
Анхель
8
Санчес
Ричард
II
5
Хименес
Гастон
11
Ромеро
Анхель
9
Санабрия
Антонио
21
Ромеро
Оскар
1
Лампе
Карлос
4
Сагредо
Хесус
5
Джузино
Эдриан
Сааведра
Эрвин
Монтеро
Ронни
Рибера
Оскар
14
Хустиниано
Гимер
8
Сеспедес
Борис
Арсэ
Хуан
Карлос
Альварес
Гилберт
9
Морено
Марсело
Парагвай
4-3-3
Боливия
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Парагвай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ромеро Анхель 3 (1) 1
2. Хименес Гастон 1 0.33
3. Эспинола Альберто 0 0
Боливия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Марсело 2 0.67
2. Арсэ Хуан Карлос 1 0.33
3. Флорес Хорхе 0 0
4. Чумасеро Алехандро 0 0

Карточки

Парагвай
# Игрок      
1. Альмирон Мигель 2 0
2. Кубас Андрес 2 0
3. Лескано Дарио 1 0
4. Перес Эрнан 1 0
5. Ромеро Анхель 1 0
6. Эспинола Альберто 1 0
7. Лусена Анхель 1 0
8. Вильясанти Матиас 1 0
Боливия
# Игрок      
1. Карраско Хосе 2 0
2. Морено Марсело 1 0
3. Монтеро Ронни 1 0
4. Кампос Джасмани 1 0
5. Торрес Сауль 1 0
6. Сеспедес Борис 1 0
7. Вальверде Габриэль 1 0
8. Джузино Эдриан 1 0
9. Сабала Леонардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парагвай 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)
 Боливия 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Парагвай Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Аргентина 1:1 Парагвай Венесуэла 0:1 Парагвай Парагвай 2:2 Перу Саудовская Аравия 0:0 Парагвай
Болгария 0:1 Парагвай Словакия 1:1 Парагвай Сербия 1:0 Парагвай Иордания 2:4 Парагвай Япония 2:0 Парагвай Бразилия 0:0 Парагвай Колумбия 1:0 Парагвай Аргентина 1:1 Парагвай Парагвай 2:2 Катар Парагвай 2:0 Гватемала Парагвай 1:1 Гондурас Парагвай 2:4 Мексика Перу 1:0 Парагвай ЮАР 1:1 Парагвай Парагвай 2:4 Япония США 1:0 Парагвай
Боливия Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Боливия 2:3 Эквадор Боливия 1:2 Аргентина Бразилия 5:0 Боливия Боливия 3:1 Гаити
Венесуэла 4:1 Боливия Эквадор 3:0 Боливия Боливия 1:3 Венесуэла Боливия 1:3 Перу Бразилия 3:0 Боливия Франция 2:0 Боливия Япония 1:0 Боливия Южная Корея 1:0 Боливия Боливия 2:2 Никарагуа Ирак 0:0 Боливия ОАЭ 0:0 Боливия Иран 2:1 Боливия Мьянма 0:3 Боливия Саудовская Аравия 2:2 Боливия Сербия 5:1 Боливия Южная Корея 0:0 Боливия

Последние игры между собой

Парагвай: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Боливия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Боливия 1:0 Парагвай Отборочные матчи: Южная Америка Парагвай 2:1 Боливия Отборочные матчи: Южная Америка Парагвай 4:0 Боливия Чемпионат Мира Парагвай 1:3 Боливия Чемпионат Мира
Парагвай 0:0 Боливия Товарищеские матчи Боливия 0:2 Парагвай Товарищеские матчи Парагвай 1:0 Боливия Чемпионат Мира Боливия 4:2 Парагвай Чемпионат Мира
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2. Эквадор 5:1 Заявка 4 3 0 1 12 - 6 9
3. Аргентина Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Уругвай Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
5. Парагвай Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
6. Чили 1:2 Заявка 4 1 1 2 6 - 6 4
7. Колумбия 1:5 Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
8. Венесуэла 2:1 Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
9. Перу Заявка 3 0 1 2 4 - 8 1
10. Боливия Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча третьего тура южноамериканской квалификации на ЧМ-2022, в котором сборная Парагвая сыграет со сборной Боливии. Проведёт текстовую онлайн трансляцию Цимбалюк Руслан.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Парагвай - Боливия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2020, осталось 5 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 153
Парагвай 91.5% (140)
X 6.5% (10)
Боливия 2% (3)
Все прогнозы
1.74 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Парагвай
Ничья
Боливия
1.37
5.20
9.73
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.30 5.20 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 4.80 12.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.37 4.95 8.50
  1.37 4.89 9.73

Самый высокий коэффициент на матч «Парагвай» – «Боливия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парагвай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боливия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парагвай» – «Боливия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.40 1.04 3.70 1.28 2.90 1.42 2.07 1.87 1.77 2.02 1.55 2.55 1.36 3.15 1.16 5.20 1.14 5.70 1.04 10.00 1.03 9.90
13.00 1.03 11.25 1.04 4.05 1.25 3.20 1.36 1.99 1.91 1.61 2.34 1.43 2.88 1.20 4.75 1.15 6.15 1.05 9.90
3.87 1.27 3.05 1.41 2.40 1.61 2.06 1.82 1.81 2.06 1.56 2.51 1.49 2.70 1.35 3.28 1.13 6.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.07 1.72 1.50 2.60 1.17 5.00
3.32 1.33 2.17 1.73 1.51 2.56 1.17 5.10 1.10 6.20
3.31 1.36 2.72 1.49 2.13 1.77 1.68 2.26 1.48 2.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.03 1.30 3.25
4.25 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.75
Букмекер Да Нет
5.60 1.14
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Где смотреть матч Парагвай - Боливия онлайн

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Прогнозы на матч Парагвай - Боливия

Исход игры
Парагвай
91.5% (140)
Ничья
6.5% (10)
Боливия
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
44% (66)
Меньше
56% (84)
Обе команды забьют
Да
45.33% (68)
Нет
54.67% (82)
Популярный счёт
2:1 Парагвай
32.7% (50)
2:0 Парагвай
30.1% (46)
1:0 Парагвай
19.6% (30)
1:1 Ничья
4.6% (7)
3:1 Парагвай
3.9% (6)
3:0 Парагвай
3.3% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:2 Боливия
1.3% (2)
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