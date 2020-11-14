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Парагвай
 
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Боливия

Предыдущие игры

Парагвай Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Аргентина 1:1 Парагвай Венесуэла 0:1 Парагвай Парагвай 2:2 Перу Саудовская Аравия 0:0 Парагвай
Болгария 0:1 Парагвай Словакия 1:1 Парагвай Сербия 1:0 Парагвай Иордания 2:4 Парагвай Япония 2:0 Парагвай Бразилия 0:0 Парагвай Колумбия 1:0 Парагвай Аргентина 1:1 Парагвай Парагвай 2:2 Катар Парагвай 2:0 Гватемала Парагвай 1:1 Гондурас Парагвай 2:4 Мексика Перу 1:0 Парагвай ЮАР 1:1 Парагвай Парагвай 2:4 Япония США 1:0 Парагвай
Боливия Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Боливия 2:3 Эквадор Боливия 1:2 Аргентина Бразилия 5:0 Боливия Боливия 3:1 Гаити
Венесуэла 4:1 Боливия Эквадор 3:0 Боливия Боливия 1:3 Венесуэла Боливия 1:3 Перу Бразилия 3:0 Боливия Франция 2:0 Боливия Япония 1:0 Боливия Южная Корея 1:0 Боливия Боливия 2:2 Никарагуа Ирак 0:0 Боливия ОАЭ 0:0 Боливия Иран 2:1 Боливия Мьянма 0:3 Боливия Саудовская Аравия 2:2 Боливия Сербия 5:1 Боливия Южная Корея 0:0 Боливия

Последние игры между собой

Парагвай: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Боливия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Боливия 1:0 Парагвай Отборочные матчи: Южная Америка Парагвай 2:1 Боливия Отборочные матчи: Южная Америка Парагвай 4:0 Боливия Чемпионат Мира Парагвай 1:3 Боливия Чемпионат Мира
Парагвай 0:0 Боливия Товарищеские матчи Боливия 0:2 Парагвай Товарищеские матчи Парагвай 1:0 Боливия Чемпионат Мира Боливия 4:2 Парагвай Чемпионат Мира
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Парагвай - Боливия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2020, осталось 2 дня 23 часа 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Парагвай 87% (40)
    X 10.9% (5)
    Боливия 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Парагвай
    Ничья
    Боливия
    1.29
    5.60
    12.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.29 5.60 12.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.28 5.45 11.75

    Самый высокий коэффициент на матч «Парагвай» – «Боливия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парагвай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боливия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парагвай» – «Боливия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    12.00 1.01 8.50 1.05 3.65 1.29 2.80 1.44 1.95 1.91 1.74 2.17 1.53 2.60 1.35 3.20 1.15 5.40 1.11 5.80 1.03 10.50
    11.75 1.04 10.25 1.05 3.75 1.28 2.91 1.42 2.01 1.89 1.56 2.46 1.38 3.10 1.17 5.20 1.13 6.05 1.04 11.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.99 1.82 1.44 2.80 1.14 5.60
    3.15 1.36 2.05 1.77 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.70 1.42 1.69 2.08 1.29 3.40
    4.05 1.24 2.83 1.43 1.73 2.11 1.31 3.45 1.21 4.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.60 1.50
    Букмекер Да Нет
    6.50 1.11
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.18
    Где смотреть матч Парагвай - Боливия онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч Парагвай - Боливия

    Исход игры
    Парагвай
    87% (40)
    Ничья
    10.9% (5)
    Боливия
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.19% (19)
    Меньше
    55.81% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    53.49% (23)
    Нет
    46.51% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Парагвай
    37% (17)
    2:0 Парагвай
    30.4% (14)
    1:0 Парагвай
    13% (6)
    1:1 Ничья
    8.7% (4)
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