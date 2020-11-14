Предыдущие игры
Парагвай Последние 20 матчей: +4 =8 -8Аргентина 1:1 Парагвай Венесуэла 0:1 Парагвай Парагвай 2:2 Перу Саудовская Аравия 0:0 Парагвай
Болгария 0:1 Парагвай Словакия 1:1 Парагвай Сербия 1:0 Парагвай Иордания 2:4 Парагвай Япония 2:0 Парагвай Бразилия 0:0 Парагвай Колумбия 1:0 Парагвай Аргентина 1:1 Парагвай Парагвай 2:2 Катар Парагвай 2:0 Гватемала Парагвай 1:1 Гондурас Парагвай 2:4 Мексика Перу 1:0 Парагвай ЮАР 1:1 Парагвай Парагвай 2:4 Япония США 1:0 Парагвай
Боливия Последние 20 матчей: +2 =5 -13Боливия 2:3 Эквадор Боливия 1:2 Аргентина Бразилия 5:0 Боливия Боливия 3:1 Гаити
Венесуэла 4:1 Боливия Эквадор 3:0 Боливия Боливия 1:3 Венесуэла Боливия 1:3 Перу Бразилия 3:0 Боливия Франция 2:0 Боливия Япония 1:0 Боливия Южная Корея 1:0 Боливия Боливия 2:2 Никарагуа Ирак 0:0 Боливия ОАЭ 0:0 Боливия Иран 2:1 Боливия Мьянма 0:3 Боливия Саудовская Аравия 2:2 Боливия Сербия 5:1 Боливия Южная Корея 0:0 Боливия
Последние игры между собой
Парагвай: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 3
Боливия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Парагвай» – «Боливия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парагвай» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боливия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парагвай» – «Боливия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Парагвай - Боливия
Исход игры
Парагвай
87% (40)
Ничья
10.9% (5)
Боливия
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.19% (19)
Меньше
55.81% (24)
Обе команды забьют
Да
53.49% (23)
Нет
46.51% (20)
Популярный счёт
2:1 Парагвай
37% (17)
2:0 Парагвай
30.4% (14)
1:0 Парагвай
13% (6)
1:1 Ничья
8.7% (4)
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