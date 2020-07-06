1:0
25' ГолYouseff Chaib
33' Желтая карточкаСеллин Кьелл
19
Селлин
Кьелл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Селлин КьеллНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Tega GeorgeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Havard ThunНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ole Martin Nesselquist
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эбю ОлавПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
Ход матча
25'
1:0
33'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эбю Олав
|1
|0.03
|2.
|David Tavakoli
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Mansour Gueye II
|1
|0
|2.
|Haakon Stavrum
|1
|0
|3.
|Yannis Maxitas Moula
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стрёммен
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|КФУМ
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Стрёммен Последние 20 матчей: + = -Улленсакер-Киса 4:0 Стрёммен Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Стрёммен 0:3 КФУМ Хам-Кам 1:2 Стрёммен
Стрёммен 2:1 Рёуфосс Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Скейд 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Согндаль Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Старт Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен Стрёммен 0:4 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Нутодден Олесунн 3:1 Стрёммен Стрёммен 3:1 Дьерв Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен Хёугесунн 2:0 Стрёммен
КФУМ Последние 20 матчей: + = -КФУМ 2:1 Дьерв КФУМ 0:4 Гроруд КФУМ 1:2 Лиллестрём Тромсё 4:2 КФУМ
Последние игры между собой
Стрёммен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
КФУМ: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Согндаль
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Санднес
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Ранхейм
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Конгсвингер
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Тромсё
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Лиллестрём
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Улленсакер-Киса
|0:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|8.
|КФУМ
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Рёуфосс
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Стрёммен
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|Гроруд
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Нест-Сотра
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Осане
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Хам-Кам
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Дьерв
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Схьёрдал-Блинк
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0