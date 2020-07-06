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  2. Матчи
  3. Норвегия
Стрёммен
1:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
КФУМ
0'
1:0
25' Гол
Youseff Chaib
33' Желтая карточка
Селлин Кьелл
34'
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
5
Бьорккьяер
Сверре
4
Kristian
Jahr
58
Hasan
Kurucay
3
Morten
Renaa
Olsen
20
Mats
Andre
Kaland
6
Torje
Naustdal
11
Morten
Bjoerlo
15
Youseff
Chaib
19
Селлин
Кьелл
18
Lasse
Nordaas
1
Simon
Thomas
I
3
Dadi
Dodou
Gaye
28
Emmanuel
Troudart
15
Mansour
Gueye
II
17
Fredrik
Kristensen
Dahl
22
Эбю
Олав
8
Сортевик
Стиан
27
Mohammed
Mahnin
16
Fisnik
Kastrati
11
David
Tavakoli
19
Yannis
Maxitas
Moula
Стрёммен
4-3-3
КФУМ
4-3-3

Ход матча

24'
 
Christopher Lindquist
Dadi Dodou Gaye
25'
Youseff Chaib
1:0
33'
Селлин Кьелл
 

Бомбардиры внутри турнира

Стрёммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
КФУМ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эбю Олав 1 0.03
2. David Tavakoli 1 0.03

Карточки

Стрёммен
# Игрок      
КФУМ
# Игрок      
1. Mansour Gueye II 1 0
2. Haakon Stavrum 1 0
3. Yannis Maxitas Moula 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стрёммен 0 0 0 0 0 0
КФУМ 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Стрёммен Последние 20 матчей: + = -
Улленсакер-Киса 4:0 Стрёммен Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Стрёммен 0:3 КФУМ Хам-Кам 1:2 Стрёммен
Стрёммен 2:1 Рёуфосс Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Скейд 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Согндаль Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Старт Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен Стрёммен 0:4 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Нутодден Олесунн 3:1 Стрёммен Стрёммен 3:1 Дьерв Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд Нутодден 3:0 Стрёммен Хёугесунн 2:0 Стрёммен
КФУМ Последние 20 матчей: + = -
КФУМ 2:1 Дьерв КФУМ 0:4 Гроруд КФУМ 1:2 Лиллестрём Тромсё 4:2 КФУМ
КФУМ 1:1 Саннефьёрд Сарпсборг-08 1:1 КФУМ Старт 1:0 КФУМ КФУМ 2:0 Конгсвингер КФУМ 1:0 Согндаль Стрёммен 0:3 КФУМ КФУМ 1:3 Карлслунде КФУМ 0:1 Конгсвингер Греве 1:2 КФУМ Старт 0:0 КФУМ КФУМ 3:1 Фредерикссунд Таарнбю 2:0 КФУМ КФУМ 1:1 Тромсдален КФУМ 4:0 БК Унион Рёуфосс 1:0 КФУМ Исхёй 5:0 КФУМ

Последние игры между собой

Стрёммен: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
КФУМ: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Стрёммен 0:3 КФУМ Первый дивизион КФУМ 1:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 2:1 КФУМ Первый дивизион КФУМ 1:3 Стрёммен Первый дивизион
КФУМ 1:1 Стрёммен Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Согндаль 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Санднес 1:0 2 2 0 0 5 - 3 6
3. Ранхейм 1:1 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Конгсвингер 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Тромсё 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Лиллестрём 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Улленсакер-Киса 0:1 2 1 0 1 4 - 1 3
8. КФУМ 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Рёуфосс 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Стрёммен 1:0 2 1 0 1 1 - 4 3
11. Гроруд 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Нест-Сотра 0:0 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Осане 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Хам-Кам 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Дьерв 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Схьёрдал-Блинк 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    33'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Youseff Chaib бьет в цель!
  • 24'
    Dadi Dodou Gaye уходит с поля. Christopher Lindquist выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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