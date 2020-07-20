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  2. Матчи
  3. Норвегия
Дьерв
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Хам-Кам
0'
19' Желтая карточка
John Olav Norheim
36'
20
Oeystein
Oevretveit
15
Латифу
Аким
7
Simon
Andreas
Larsen
I
4
Espen
Knudsen
8
Thomas
Zernichow
6
Вихманн
Матиас
5
John
Olav
Norheim
9
Diego
Campos2
19
Iman
Mafi
23
Ole
Marius
Haabestad
10
Alexander
Dang
1
Lars
Jendal
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
5
Steinar
Stroemnes
13
Ruben
Alegre
Guerro
3
William
Moan
Mikalsen
21
Свендсен
Тобиас
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
15
Vetle
Skjaervik
16
Anders
Dieserud
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
9
Jonas
Enkerud
Дьерв
3-5-2
Хам-Кам
4-4-1-1

Ход матча

19'
John Olav Norheim
 

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Diego Campos2 3 0.1
2. Daniel Aase 1 0.03
3. Pibe II 1 0.03
4. Ole Marius Haabestad 0 0
5. Iman Mafi 0 0
Хам-Кам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педерсен Маркус 2 0.07
2. Матланд Йо-Нимо 1 0.03
3. Jonas Enkerud 1 0.03
4. Свендсен Тобиас 1 0.03
5. Steffen Skogvang Pedersen 0 0

Карточки

Дьерв
# Игрок      
1. Diego Campos2 3 0
2. John Olav Norheim 2 0
3. Bjoernar Hove 1 0
Хам-Кам
# Игрок      
1. Педерсен Маркус 2 0
2. Йонсен Ларс-Гуннар 1 0
3. Ruben Alegre Guerro 1 0
4. Свендсен Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дьерв 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0
 Хам-Кам 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Дьерв Последние 20 матчей: + = -
Улленсакер-Киса 2:2 Дьерв Дьерв 2:2 Санднес КФУМ 2:1 Дьерв Дьерв 1:3 Арендал
Egersunds 1:1 Дьерв Лиллестрём 3:0 Дьерв Волеренга 1:2 Дьерв Старт 1:0 Дьерв Викинг 3:2 Дьерв Дьерв 0:2 Конгсвингер Саннефьёрд 1:0 Дьерв Дьерв 0:1 Нест-Сотра Согндаль 4:0 Дьерв Дьерв 1:7 Старт Нутодден 1:1 Дьерв Дьерв 1:0 Тромсдален Улленсакер-Киса 1:0 Дьерв Дьерв 1:0 Рёуфосс Олесунн 4:0 Дьерв Дьерв 5:1 Скейд
Хам-Кам Последние 20 матчей: + = -
Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Хам-Кам 2:1 Рёуфосс
Хам-Кам 1:1 Согндаль Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 4:0 Старт Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Тромсдален 2:5 Хам-Кам Олесунн 5:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Нутодден

Последние игры между собой

Дьерв: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Хам-Кам: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Дьерв 1:0 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 2:2 Дьерв Первый дивизион Дьерв 2:3 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 2:0 Дьерв Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ранхейм 3 3 0 0 11 - 5 9
2. Тромсё 3 3 0 0 4 - 0 9
3. КФУМ 1:0 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Согндаль 0:0 4 2 1 1 11 - 5 7
5. Лиллестрём 0:1 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Схьёрдал-Блинк 1:0 4 2 0 2 9 - 8 6
7. Нест-Сотра 2:1 4 2 0 2 9 - 10 6
8. Санднес 0:0 4 1 3 0 7 - 6 6
9. Гроруд 0:0 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Улленсакер-Киса 0:1 4 1 1 2 7 - 9 4
11. Стрёммен 0:0 4 1 1 2 2 - 6 4
12. Конгсвингер 0:0 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Осане 0:0 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Рёуфосс 1:2 4 1 0 3 5 - 6 3
15. Дьерв 0:0 4 0 3 1 5 - 6 3
16. Хам-Кам 0:0 4 0 1 3 5 - 9 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    19'
    John Olav Norheim получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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