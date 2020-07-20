Дьерв
3:2
Конец матча
Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr Зрители: 200
Хам-Кам
18' Желтая карточкаJohn Olav Norheim
0:1
45' ГолСвендсен Тобиас
0:2
50' ГолСвендсен Тобиас
1:2
81' ГолOle Marius Haabestad
2:2
86' ГолJohn Olav Norheim
90' Желтая карточкаIman Mafi
3:2
90' ГолMichael Baidoo
15
Латифу
Аким
19
Iman
Mafi
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Латифу АкимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Iman MafiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
-
-
39 Pibe II
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Espen Olsen
Ход матча
45'
50'
74'
81'
86'
90'
90'
3:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Diego Campos2
|3
|0.1
|2.
|Daniel Aase
|1
|0.03
|3.
|Ole Marius Haabestad
|1
|0.03
|4.
|John Olav Norheim
|1
|0.03
|5.
|Pibe II
|1
|0.03
|6.
|Вихманн Матиас
|0
|0
|7.
|Iman Mafi
|0
|0
|8.
|Haakon Suggelia
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свендсен Тобиас
|3
|0.1
|2.
|Педерсен Маркус
|2
|0.07
|3.
|Матланд Йо-Нимо
|1
|0.03
|4.
|Jonas Enkerud
|1
|0.03
|5.
|Kristian Loenstad Onsrud
|0
|0
|6.
|Steffen Skogvang Pedersen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|John Olav Norheim
|3
|0
|2.
|Diego Campos2
|3
|0
|3.
|Bjoernar Hove
|1
|0
|4.
|Iman Mafi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педерсен Маркус
|2
|0
|2.
|Йонсен Ларс-Гуннар
|1
|0
|3.
|Ruben Alegre Guerro
|1
|0
|4.
|Свендсен Тобиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дьерв
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|Хам-Кам
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Дьерв Последние 20 матчей: + = -Улленсакер-Киса 2:2 Дьерв Дьерв 2:2 Санднес КФУМ 2:1 Дьерв Дьерв 1:3 Арендал
Egersunds 1:1 Дьерв Лиллестрём 3:0 Дьерв Волеренга 1:2 Дьерв Старт 1:0 Дьерв Викинг 3:2 Дьерв Дьерв 0:2 Конгсвингер Саннефьёрд 1:0 Дьерв Дьерв 0:1 Нест-Сотра Согндаль 4:0 Дьерв Дьерв 1:7 Старт Нутодден 1:1 Дьерв Дьерв 1:0 Тромсдален Улленсакер-Киса 1:0 Дьерв Дьерв 1:0 Рёуфосс Олесунн 4:0 Дьерв Дьерв 5:1 Скейд
Хам-Кам Последние 20 матчей: + = -Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Хам-Кам 2:1 Рёуфосс
Хам-Кам 1:1 Согндаль Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 4:0 Старт Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Тромсдален 2:5 Хам-Кам Олесунн 5:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Нутодден
Последние игры между собой
Дьерв: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Хам-Кам: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ранхейм
|3
|3
|0
|0
|11 - 5
|9
|2.
|Тромсё
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Санднес
|4
|2
|2
|0
|9 - 6
|8
|4.
|Лиллестрём
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|КФУМ
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Согндаль
|4
|2
|0
|2
|11 - 7
|6
|7.
|Схьёрдал-Блинк
|4
|2
|0
|2
|9 - 8
|6
|8.
|Гроруд
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Осане
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Дьерв
|4
|1
|2
|1
|8 - 8
|5
|11.
|Улленсакер-Киса
|4
|1
|2
|1
|8 - 9
|5
|12.
|Рёуфосс
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|13.
|Нест-Сотра
|4
|1
|1
|2
|11 - 13
|4
|14.
|Конгсвингер
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|15.
|Стрёммен
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|16.
|Хам-Кам
|4
|0
|0
|4
|7 - 12
|0