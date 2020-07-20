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  3. Норвегия
Дьерв
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Хам-Кам
0'
18' Желтая карточка
John Olav Norheim
0:1
45' Гол
Свендсен Тобиас
0:2
50' Гол
Свендсен Тобиас
1:2
81' Гол
Ole Marius Haabestad
2:2
86' Гол
John Olav Norheim
90' Желтая карточка
Iman Mafi
3:2
90' Гол
Michael Baidoo
90'+7
20
Oeystein
Oevretveit
15
Латифу
Аким
7
Simon
Andreas
Larsen
I
4
Espen
Knudsen
8
Thomas
Zernichow
6
Вихманн
Матиас
5
John
Olav
Norheim
9
Diego
Campos2
19
Iman
Mafi
23
Ole
Marius
Haabestad
10
Alexander
Dang
1
Lars
Jendal
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
5
Steinar
Stroemnes
13
Ruben
Alegre
Guerro
3
William
Moan
Mikalsen
21
Свендсен
Тобиас
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
15
Vetle
Skjaervik
16
Anders
Dieserud
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
9
Jonas
Enkerud
Дьерв
3-5-2
Хам-Кам
4-4-1-1

Ход матча

18'
John Olav Norheim
 
35'
 
Emil Sildnes
Anders Dieserud
45'
0:1
Свендсен Тобиас
(Kristian Loenstad Onsrud)
50'
0:2
Свендсен Тобиас
(Kristian Loenstad Onsrud)
59'
Haakon Suggelia
Simon Andreas Larsen I
 
60'
Daniel Aase
Alexander Dang
 
74'
Pibe II
Diego Campos2
 
75'
Torje Wichne
Thomas Zernichow
 
77'
 
Ahmed Daghim
Jonas Enkerud
77'
 
Странде Кристиан
Vetle Skjaervik
81'
Ole Marius Haabestad
(Вихманн Матиас)
1:2
82'
Michael Baidoo
Ole Marius Haabestad
 
86'
John Olav Norheim
(Haakon Suggelia)
2:2
90'
Iman Mafi
 
90'
Michael Baidoo
(Daniel Aase)
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Diego Campos2 3 0.1
2. Daniel Aase 1 0.03
3. Ole Marius Haabestad 1 0.03
4. John Olav Norheim 1 0.03
5. Pibe II 1 0.03
6. Вихманн Матиас 0 0
7. Iman Mafi 0 0
8. Haakon Suggelia 0 0
Хам-Кам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свендсен Тобиас 3 0.1
2. Педерсен Маркус 2 0.07
3. Матланд Йо-Нимо 1 0.03
4. Jonas Enkerud 1 0.03
5. Kristian Loenstad Onsrud 0 0
6. Steffen Skogvang Pedersen 0 0

Карточки

Дьерв
# Игрок      
1. John Olav Norheim 3 0
2. Diego Campos2 3 0
3. Bjoernar Hove 1 0
4. Iman Mafi 1 0
Хам-Кам
# Игрок      
1. Педерсен Маркус 2 0
2. Йонсен Ларс-Гуннар 1 0
3. Ruben Alegre Guerro 1 0
4. Свендсен Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дьерв 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0
 Хам-Кам 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Дьерв Последние 20 матчей: + = -
Улленсакер-Киса 2:2 Дьерв Дьерв 2:2 Санднес КФУМ 2:1 Дьерв Дьерв 1:3 Арендал
Egersunds 1:1 Дьерв Лиллестрём 3:0 Дьерв Волеренга 1:2 Дьерв Старт 1:0 Дьерв Викинг 3:2 Дьерв Дьерв 0:2 Конгсвингер Саннефьёрд 1:0 Дьерв Дьерв 0:1 Нест-Сотра Согндаль 4:0 Дьерв Дьерв 1:7 Старт Нутодден 1:1 Дьерв Дьерв 1:0 Тромсдален Улленсакер-Киса 1:0 Дьерв Дьерв 1:0 Рёуфосс Олесунн 4:0 Дьерв Дьерв 5:1 Скейд
Хам-Кам Последние 20 матчей: + = -
Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Хам-Кам 2:1 Рёуфосс
Хам-Кам 1:1 Согндаль Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 4:0 Старт Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:0 Улленсакер-Киса Тромсдален 2:5 Хам-Кам Олесунн 5:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Нутодден

Последние игры между собой

Дьерв: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Хам-Кам: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Дьерв 1:0 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 2:2 Дьерв Первый дивизион Дьерв 2:3 Хам-Кам Первый дивизион Хам-Кам 2:0 Дьерв Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ранхейм 3 3 0 0 11 - 5 9
2. Тромсё 3 3 0 0 4 - 0 9
3. Санднес 4 2 2 0 9 - 6 8
4. Лиллестрём 4 2 1 1 4 - 2 7
5. КФУМ 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Согндаль 4 2 0 2 11 - 7 6
7. Схьёрдал-Блинк 4 2 0 2 9 - 8 6
8. Гроруд 4 2 0 2 7 - 7 6
9. Осане 4 2 0 2 6 - 7 6
10. Дьерв 4 1 2 1 8 - 8 5
11. Улленсакер-Киса 4 1 2 1 8 - 9 5
12. Рёуфосс 4 1 1 2 8 - 8 4
13. Нест-Сотра 4 1 1 2 11 - 13 4
14. Конгсвингер 4 1 0 3 5 - 10 3
15. Стрёммен 4 1 0 3 2 - 9 3
16. Хам-Кам 4 0 0 4 7 - 12 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Свендсен Тобиас бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 35'
    Anders Dieserud уходит с поля. Эмиль Сильднес выходит вместо него
  • Желтая карточка
    18'
    John Olav Norheim получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Дьерв 3:2 Хам-Кам онлайн

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