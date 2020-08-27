Орландо Сити
1:1
Перерыв
Стадион: Exploria Stadium
Нэшвилл
0:1
15' ГолDavid Romney
1:1
21' ГолМюллер Крис
43' Желтая карточкаАнибаба Жалил
44' Желтая карточкаМоутинью Жоау
17
Нани
Луиш
18
Дайк
Дэрил
10
Мукхтар
Хани
20
Годой
Анибал
14
Daniel
Rios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Нани ЛуишПолузащитник
-
18 Дайк ДэрилНападающий
- Запасные игроки
-
23 Роу БрайанВратарь
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 РобиньоНападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Daniel RiosНападающий
- Запасные игроки
-
29 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Аккам ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
27 Brian Anunga
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gary Smith
Ход матча
15'
0:1
21'
1:1
43'
44'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мюллер Крис
|4
|0.8
|2.
|Нани Луиш
|2
|0.4
|3.
|Перейра Маурисио
|1
|0.2
|4.
|Акинделе Тешо
|1
|0.2
|5.
|Дайк Дэрил
|1
|0.2
|6.
|Моутинью Жоау
|0
|0
|7.
|Дуайер Доминик
|0
|0
|8.
|Моутинью Жоан II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аккам Давид
|1
|0.25
|2.
|David Romney
|1
|0.25
|3.
|Маккарти Дакс
|0
|0
|4.
|Мукхтар Хани
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Росель Ориоль
|2
|0
|2.
|Тейшейра Руан
|2
|0
|3.
|Моутинью Жоан II
|2
|0
|4.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|5.
|Гальесе Педро
|1
|0
|6.
|Перейра Маурисио
|1
|0
|7.
|Мендес Джегсон
|1
|0
|8.
|Янссон Робин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|2.
|Маккарти Дакс
|1
|0
|3.
|Анибаба Жалил
|1
|0
|4.
|David Romney
|1
|0
|5.
|Леаль Рэндэлл
|1
|0
|6.
|Bryan Bekeles1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орландо Сити
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|0
|25% (2)
|37.5% (3)
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес
Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:1 Орландо Сити
Нэшвилл Последние 20 матчей: + = -Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл
Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Нэшвилл 0:1 Инди Илевен Нэшвилл 3:1 Чарлстон Бэттери Нэшвилл 3:0 Атланта Юнайтед-2 Нэшвилл 2:0 Северная Каролина Нэшвилл 2:1 Луисвилл Сити Лоудаун Юнайтед 0:2 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Питтсбург Риверхаундз Нэшвилл 1:0 Бирмингем Легион Сент-Луис 1:0 Нэшвилл Тампа-Бэй 1:2 Нэшвилл Нэшвилл 2:1 Чарлстон Бэттери Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз-2 Шарлотт Индепенденс 1:3 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Бетлехем Стил
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1