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Орландо Сити
3:1
Конец матча

Стадион:
Нэшвилл
0'
0:1
15' Гол
David Romney
1:1
21' Гол
Мюллер Крис
43' Желтая карточка
Анибаба Жалил
44' Желтая карточка
Моутинью Жоау
2:1
52' Гол
Дайк Дэрил
3:1
71' Гол
Дайк Дэрил
83' Желтая карточка
Мишель Бенжи
90' Желтая карточка
Alistair Johnston
90'+6
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
15
Шлегель
Родриго
6
Янссон
Робин
4
Моутинью
Жоау
8
Мендес
Джегсон
20
Росель
Ориоль
9
Мюллер
Крис
10
Перейра
Маурисио
17
Нани
Луиш
18
Дайк
Дэрил
1
Joe
Willis
3
Анибаба
Жалил
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
10
Мукхтар
Хани
6
Маккарти
Дакс
20
Годой
Анибал
8
Леаль
Рэндэлл
7
Abu
Danladi
14
Daniel
Rios
Орландо Сити
4-2-3-1
Нэшвилл
4-4-2

Ход матча

15'
0:1
David Romney
(Мукхтар Хани)
21'
Мюллер Крис
(Моутинью Жоау)
1:1
43'
 
Анибаба Жалил
44'
Моутинью Жоау
 
46'
 
Alistair Johnston
Анибаба Жалил
52'
Дайк Дэрил
(Перейра Маурисио)
2:1
64'
 
Derrick Jones
Мукхтар Хани
65'
 
Мьюл Алекс
Daniel Rios
65'
 
Dominique Badji
Abu Danladi
66'
Урсо Жуниор
Мендес Джегсон
 
67'
Перея Андрес
Росель Ориоль
 
71'
Дайк Дэрил
3:1
77'
 
Аккам Давид
Годой Анибал
78'
Мишель Бенжи
Перейра Маурисио
 
83'
Мишель Бенжи
 
85'
Смит Кайл
Мюллер Крис
 
85'
Миллер Камаль
Моутинью Жоау
 
90'
 
Alistair Johnston

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мюллер Крис 4 0.8
2. Дайк Дэрил 3 0.6
3. Нани Луиш 2 0.4
4. Перейра Маурисио 1 0.2
5. Акинделе Тешо 1 0.2
6. Моутинью Жоау 0 0
7. Дуайер Доминик 0 0
8. Моутинью Жоан II 0 0
Нэшвилл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аккам Давид 1 0.25
2. David Romney 1 0.25
3. Маккарти Дакс 0 0
4. Мукхтар Хани 0 0

Карточки

Орландо Сити
# Игрок      
1. Росель Ориоль 2 0
2. Тейшейра Руан 2 0
3. Моутинью Жоан II 2 0
4. Моутинью Жоау 1 0
5. Гальесе Педро 1 0
6. Перейра Маурисио 1 0
7. Мендес Джегсон 1 0
8. Янссон Робин 1 0
9. Мишель Бенжи 1 0
Нэшвилл
# Игрок      
1. Ловитц Дэниел 2 0
2. Маккарти Дакс 1 0
3. Анибаба Жалил 1 0
4. David Romney 1 0
5. Леаль Рэндэлл 1 0
6. Bryan Bekeles1 1 0
7. Alistair Johnston 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орландо Сити 18.18% (2) 18.18% (2) 0 9.09% (1) 27.27% (3) 27.27% (3)
 Нэшвилл 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: + = -
Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес
Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 2:1 Интер Майами Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Цинциннати 1:1 Орландо Сити Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:3 Нью-Инглэнд Революшн Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Орландо Сити 0:1 Атланта Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Орландо Сити Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Торонто 1:1 Орландо Сити
Нэшвилл Последние 20 матчей: + = -
Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Портленд Тимберс 1:0 Нэшвилл
Нэшвилл 1:2 Атланта Юнайтед Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Нэшвилл 0:1 Инди Илевен Нэшвилл 3:1 Чарлстон Бэттери Нэшвилл 3:0 Атланта Юнайтед-2 Нэшвилл 2:0 Северная Каролина Нэшвилл 2:1 Луисвилл Сити Лоудаун Юнайтед 0:2 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Питтсбург Риверхаундз Нэшвилл 1:0 Бирмингем Легион Сент-Луис 1:0 Нэшвилл Тампа-Бэй 1:2 Нэшвилл Нэшвилл 2:1 Чарлстон Бэттери Нэшвилл 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз-2 Шарлотт Индепенденс 1:3 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Бетлехем Стил

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Joao Moutinho получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Анибаба Жалил получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Мюллер Крис бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - David Romney бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Exploria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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