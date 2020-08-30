Колорадо Рэпидс
1:1
Конец матча
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
Спортинг Канзас-Сити
47' Желтая карточкаПрайс Джек
52' Желтая карточкаАкоста Келлин
1:0
57' ГолБассетт Коул
63' Желтая карточкаСмит Грэм
65' Желтая карточкаКинда Гади
1:1
67' ГолБузио Джанлука
78' Вторая желтая карточкаКинда Гади
82' Желтая карточкаРубио Диего
13
Винс
Сэмюэл
26
Бассетт
Коул
19
Прайс
Джек
21
Намли
Юнес
11
Рубио
Диего
29
Мелия
Тим
16
Смит
Грэм
22
Рид
Уинстон
11
Шелтон
Кири
17
Кинда
Гади
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Винс СэмюэлЗащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Намли ЮнесНападающий
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
-
16 Смит ГрэмЗащитник
-
22 Рид УинстонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шелтон КириПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кинда ГадиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
-
19 Уртадо ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Peter Vermes
Ход матча
47'
52'
57'
1:0
63'
65'
67'
1:1
78'
82'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Льюис Джонатан
|2
|0.4
|2.
|Камара Кей
|1
|0.2
|3.
|Бассетт Коул
|1
|0.2
|4.
|Акоста Келлин
|1
|0.2
|5.
|Бенезе Николя
|0
|0
|6.
|Намли Юнес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кинда Гади
|2
|0.33
|2.
|Рассел Джонни
|2
|0.33
|3.
|Шелтон Кири
|2
|0.33
|4.
|Пулидо Алан
|1 (1)
|0.17
|5.
|Зуси Грэм
|1
|0.17
|6.
|Жерсу Фернандеш
|1
|0.17
|7.
|Бузио Джанлука
|1
|0.17
|8.
|Линдси Джейлин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Прайс Джек
|2
|1
|2.
|Рубио Диего
|2
|0
|3.
|Акоста Келлин
|2
|0
|4.
|Уилсон Дэнни
|0
|1
|5.
|Камара Кей
|1
|0
|6.
|Мур Дрю
|1
|0
|7.
|Бенезе Николя
|1
|0
|8.
|Ирвин Клинт
|1
|0
|9.
|Абубакар Лалас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кинда Гади
|2
|1
|2.
|Бузио Джанлука
|3
|0
|3.
|Пулидо Алан
|2
|0
|4.
|Санчес Илье
|2
|0
|5.
|Смит Грэм
|2
|0
|6.
|Мелия Тим
|0
|1
|7.
|Эспиноза Роджер
|1
|0
|8.
|Дюк Кэмерон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колорадо Рэпидс
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|Спортинг Канзас-Сити
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: + = -Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс
Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Спортинг Канзас-Сити: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:3 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1