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Колорадо Рэпидс
1:1
Конец матча

Стадион:
Спортинг Канзас-Сити
0'
47' Желтая карточка
Прайс Джек
52' Желтая карточка
Акоста Келлин
1:0
57' Гол
Бассетт Коул
63' Желтая карточка
Смит Грэм
65' Желтая карточка
Кинда Гади
1:1
67' Гол
Бузио Джанлука
78' Вторая желтая карточка
Кинда Гади
82' Желтая карточка
Рубио Диего
90'+4
50
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
13
Винс
Сэмюэл
26
Бассетт
Коул
19
Прайс
Джек
10
Акоста
Келлин
21
Намли
Юнес
11
Рубио
Диего
99
Шиньяшики
Андре
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
16
Смит
Грэм
22
Рид
Уинстон
26
Линдси
Джейлин
27
Бузио
Джанлука
11
Шелтон
Кири
15
Эспиноза
Роджер
17
Кинда
Гади
12
Жерсу
Фернандеш
9
Пулидо
Алан
Колорадо Рэпидс
4-3-3
Спортинг Канзас-Сити
4-1-4-1

Ход матча

16'
 
Гутьеррес Фелипе
Эспиноза Роджер
40'
 
Пунчец Роберто
Рид Уинстон
47'
Прайс Джек
 
52'
Акоста Келлин
 
57'
Бассетт Коул
(Намли Юнес)
1:0
59'
Мескида Николас
Акоста Келлин
 
59'
Льюис Джонатан
Шиньяшики Андре
 
63'
 
Смит Грэм
64'
 
Рассел Джонни
Жерсу Фернандеш
65'
 
Кинда Гади
67'
1:1
Бузио Джанлука
68'
Камара Кей
Бассетт Коул
 
78'
 
Кинда Гади
82'
Рубио Диего
 
89'
Гальван Бриан
Намли Юнес
 

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Льюис Джонатан 2 0.4
2. Камара Кей 1 0.2
3. Бассетт Коул 1 0.2
4. Акоста Келлин 1 0.2
5. Бенезе Николя 0 0
6. Намли Юнес 0 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кинда Гади 2 0.33
2. Рассел Джонни 2 0.33
3. Шелтон Кири 2 0.33
4. Пулидо Алан 1 (1) 0.17
5. Зуси Грэм 1 0.17
6. Жерсу Фернандеш 1 0.17
7. Бузио Джанлука 1 0.17
8. Линдси Джейлин 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Прайс Джек 2 1
2. Рубио Диего 2 0
3. Акоста Келлин 2 0
4. Уилсон Дэнни 0 1
5. Камара Кей 1 0
6. Мур Дрю 1 0
7. Бенезе Николя 1 0
8. Ирвин Клинт 1 0
9. Абубакар Лалас 1 0
Спортинг Канзас-Сити
# Игрок      
1. Кинда Гади 2 1
2. Бузио Джанлука 3 0
3. Пулидо Алан 2 0
4. Санчес Илье 2 0
5. Смит Грэм 2 0
6. Мелия Тим 0 1
7. Эспиноза Роджер 1 0
8. Дюк Кэмерон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колорадо Рэпидс 20% (1) 20% (1) 0 40% (2) 0 20% (1)
 Спортинг Канзас-Сити 20% (2) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 20% (2)

Предыдущие игры

Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -
Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс
Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Орландо Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк

Последние игры между собой

Колорадо Рэпидс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Спортинг Канзас-Сити: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:2 Колорадо Рэпидс МЛС Спортинг Канзас-Сити 0:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:3 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 1:2 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 2:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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8.50 1.05
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2.55 1.48
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