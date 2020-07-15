4' Желтая карточкаЭстбе Арилд
1:0
6' ГолДжеймс Леке
2:0
13' ГолХуссейн Эцаз
20
Henry
Wingo
25
Кителано
Йон
16
Хуссейн
Эцаз
10
Джеймс
Леке
22
Эстбе
Арилд
8
Белл
Джо
14
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Henry WingoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Ход матча
4'
6'
1:0
13'
2:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хуссейн Эцаз
|4
|0.14
|2.
|Джеймс Леке
|4
|0.14
|3.
|Эйкрем Магнус
|2
|0.07
|4.
|Квоеме Охи
|2 (1)
|0.07
|5.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.03
|6.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.03
|7.
|Хестад Эйрик
|1
|0.03
|8.
|Кителано Йон
|1
|0.03
|9.
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.03
|10.
|Эурснес Фредрик
|1
|0.03
|11.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.03
|12.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0.03
|13.
|Martin Ellingsen
|0
|0
|14.
|Martin Bjoernbak
|0
|0
|15.
|Мострем Маттиас
|0
|0
|16.
|Кристенсен Тобиас
|0
|0
|17.
|Брюнхильдсен Ола
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|2 (1)
|0.07
|2.
|Бютюки Зюмер
|1
|0.03
|3.
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0.03
|4.
|Ylldren Ibrahimaj
|1
|0.03
|5.
|Viljar Vevatne
|1
|0.03
|6.
|Kristoffer Loekberg
|1
|0.03
|7.
|Even Oestensen
|1
|0.03
|8.
|Белл Джо
|0
|0
|9.
|Adrian Pereira
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хуссейн Эцаз
|3
|0
|2.
|Джеймс Леке
|1
|1
|3.
|Эурснес Фредрик
|2
|0
|4.
|Эйкрем Магнус
|1
|0
|5.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|6.
|Хестад Эйрик
|1
|0
|7.
|Martin Ellingsen
|1
|0
|8.
|Martin Bjoernbak
|1
|0
|9.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0
|10.
|Кителано Йон
|1
|0
|11.
|Henry Wingo
|1
|0
|12.
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|13.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Викстёль Рольф
|2
|0
|2.
|Хёйланд Томми
|2
|0
|3.
|Even Oestensen
|2
|0
|4.
|Бериша Ветон
|1
|0
|5.
|Эстбе Арилд
|1
|0
|6.
|Viljar Vevatne
|1
|0
|7.
|Эустбё Ивен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|6.25% (1)
|25% (4)
|25% (4)
|25% (4)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|Викинг
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +17 =2 -1Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек
Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде Мольде 3:1 Хёдд Мольде 4:2 Будё-Глимт Волеренга 2:4 Мольде Мольде 4:0 Стрёмсгодсет
Викинг Последние 20 матчей: +8 =5 -7Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг
Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек Викинг 3:2 Дьерв Викинг 1:1 Арендал ЛАСК 1:0 Викинг Сваровски Тироль 1:3 Викинг Хёугесунн 0:1 Викинг Бранн 1:5 Викинг
Последние игры между собой
Мольде: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Викинг: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Викинг 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Викинг Типпелиген Мольде 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:0 Мольде Кубок Викинг 2:1 Мольде Типпелиген Викинг 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Викинг Кубок НМ Мольде 1:0 Викинг Типпелиген Мольде 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 4:1 Мольде Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0
|8
|7
|1
|0
|30 - 7
|22
|2.
|Мольде
|2:0
|8
|7
|1
|0
|21 - 7
|22
|3.
|Бранн
|7
|4
|1
|2
|12 - 11
|13
|4.
|Волеренга
|0:0
|8
|3
|4
|1
|10 - 10
|13
|5.
|Русенборг
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|6.
|Стабек
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|7.
|Кристиансунд
|0:0
|8
|2
|5
|1
|16 - 11
|11
|8.
|Одд
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|9.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|10.
|Мьёндален
|0:0
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|11.
|Хёугесунн
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|12.
|Сарпсборг-08
|7
|2
|0
|5
|7 - 8
|6
|13.
|Викинг
|0:2
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|14.
|Саннефьёрд
|0:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 14
|5
|15.
|Олесунн
|0:0
|8
|0
|4
|4
|10 - 25
|4
|16.
|Старт
|7
|0
|3
|4
|7 - 15
|3