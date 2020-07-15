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  3. Норвегия
Мольде
2:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Викинг
0'
4' Желтая карточка
Эстбе Арилд
1:0
6' Гол
Джеймс Леке
2:0
13' Гол
Хуссейн Эцаз
18'
1
Линде
Андреас
20
Henry
Wingo
2
Martin
Bjoernbak
11
Martin
Ellingsen
25
Кителано
Йон
16
Хуссейн
Эцаз
17
Эурснес
Фредрик
15
Кристенсен
Тобиас
7
Эйкрем
Магнус
14
Кнутсон
Эрлинг
10
Джеймс
Леке
22
Эстбе
Арилд
35
Henrik
Heggheim
3
Viljar
Vevatne
5
Андрессон
Аксель
23
Викстёль
Рольф
9
Торстейнбё
Фредерик
8
Белл
Джо
15
Johnny
Furdal
7
Бютюки
Зюмер
14
Бериша
Ветон
30
Adrian
Pereira
Мольде
4-2-3-1
Викинг
4-3-3

Ход матча

4'
 
Эстбе Арилд
6'
Джеймс Леке
1:0
13'
Хуссейн Эцаз
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хуссейн Эцаз 4 0.14
2. Джеймс Леке 4 0.14
3. Эйкрем Магнус 2 0.07
4. Квоеме Охи 2 (1) 0.07
5. Кнутсон Эрлинг 1 0.03
6. Хёуген Кристоффер 1 0.03
7. Хестад Эйрик 1 0.03
8. Кителано Йон 1 0.03
9. Андерсен Эйрик Улланд 1 0.03
10. Эурснес Фредрик 1 0.03
11. Грегерсен Стиан 1 0.03
12. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.03
13. Martin Ellingsen 0 0
14. Martin Bjoernbak 0 0
15. Мострем Маттиас 0 0
16. Кристенсен Тобиас 0 0
17. Брюнхильдсен Ола 0 0
Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 2 (1) 0.07
2. Бютюки Зюмер 1 0.03
3. Торстейнбё Фредерик 1 0.03
4. Ylldren Ibrahimaj 1 0.03
5. Viljar Vevatne 1 0.03
6. Kristoffer Loekberg 1 0.03
7. Even Oestensen 1 0.03
8. Белл Джо 0 0
9. Adrian Pereira 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Хуссейн Эцаз 3 0
2. Джеймс Леке 1 1
3. Эурснес Фредрик 2 0
4. Эйкрем Магнус 1 0
5. Хёуген Кристоффер 1 0
6. Хестад Эйрик 1 0
7. Martin Ellingsen 1 0
8. Martin Bjoernbak 1 0
9. Кристенсен Тобиас 1 0
10. Кителано Йон 1 0
11. Henry Wingo 1 0
12. Брюнхильдсен Ола 1 0
13. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0
Викинг
# Игрок      
1. Викстёль Рольф 2 0
2. Хёйланд Томми 2 0
3. Even Oestensen 2 0
4. Бериша Ветон 1 0
5. Эстбе Арилд 1 0
6. Viljar Vevatne 1 0
7. Эустбё Ивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 6.25% (1) 25% (4) 25% (4) 25% (4) 6.25% (1) 12.5% (2)
 Викинг 0 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек
Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде Мольде 3:1 Хёдд Мольде 4:2 Будё-Глимт Волеренга 2:4 Мольде Мольде 4:0 Стрёмсгодсет
Викинг Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг
Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек Викинг 3:2 Дьерв Викинг 1:1 Арендал ЛАСК 1:0 Викинг Сваровски Тироль 1:3 Викинг Хёугесунн 0:1 Викинг Бранн 1:5 Викинг

Последние игры между собой

Мольде: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Викинг: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Викинг 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:3 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Викинг Типпелиген
Викинг 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Викинг Типпелиген Мольде 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:0 Мольде Кубок Викинг 2:1 Мольде Типпелиген Викинг 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Викинг Кубок НМ Мольде 1:0 Викинг Типпелиген Мольде 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 4:1 Мольде Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 8 7 1 0 30 - 7 22
2. Мольде 2:0 8 7 1 0 21 - 7 22
3. Бранн 7 4 1 2 12 - 11 13
4. Волеренга 0:0 8 3 4 1 10 - 10 13
5. Русенборг 7 3 2 2 11 - 6 11
6. Стабек 7 3 2 2 9 - 10 11
7. Кристиансунд 0:0 8 2 5 1 16 - 11 11
8. Одд 7 3 1 3 12 - 9 10
9. Стрёмсгодсет 0:0 8 2 4 2 9 - 12 10
10. Мьёндален 0:0 8 2 3 3 7 - 7 9
11. Хёугесунн 0:0 8 2 3 3 6 - 13 9
12. Сарпсборг-08 7 2 0 5 7 - 8 6
13. Викинг 0:2 8 1 2 5 8 - 15 5
14. Саннефьёрд 0:0 8 1 2 5 5 - 14 5
15. Олесунн 0:0 8 0 4 4 10 - 25 4
16. Старт 7 0 3 4 7 - 15 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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