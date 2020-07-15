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  3. Норвегия
Мольде
5:0
Конец матча

Стадион:
Викинг
0'
4' Желтая карточка
Эстбе Арилд
1:0
6' Пенальти
Джеймс Леке
2:0
13' Гол
Хуссейн Эцаз
42' Желтая карточка
Viljar Vevatne
3:0
63' Гол
Джеймс Леке
4:0
77' Гол
Henry Wingo
5:0
80' Гол
Андерсен Эйрик Улланд
5:0
84' Не забитый пенальти
Хёйланд Томми
90'+3
1
Линде
Андреас
20
Henry
Wingo
2
Martin
Bjoernbak
11
Martin
Ellingsen
25
Кителано
Йон
16
Хуссейн
Эцаз
17
Эурснес
Фредрик
15
Кристенсен
Тобиас
7
Эйкрем
Магнус
14
Кнутсон
Эрлинг
10
Джеймс
Леке
22
Эстбе
Арилд
35
Henrik
Heggheim
3
Viljar
Vevatne
5
Андрессон
Аксель
23
Викстёль
Рольф
9
Торстейнбё
Фредерик
8
Белл
Джо
15
Johnny
Furdal
7
Бютюки
Зюмер
14
Бериша
Ветон
30
Adrian
Pereira
Мольде
4-2-3-1
Викинг
4-3-3

Ход матча

4'
 
Эстбе Арилд
6'
Джеймс Леке
1:0
13'
Хуссейн Эцаз
2:0
42'
 
Viljar Vevatne
60'
 
Хёйланд Томми
Белл Джо
60'
Хестад Эйрик
Кристенсен Тобиас
 
60'
 
Ylldren Ibrahimaj
Бериша Ветон
63'
Джеймс Леке
(Хестад Эйрик)
3:0
71'
 
Sondre Auklend
Бютюки Зюмер
73'
Брюнхильдсен Ола
Эйкрем Магнус
 
73'
Андерсен Эйрик Улланд
Кнутсон Эрлинг
 
73'
Fredrik Sjoelstad
Martin Bjoernbak
 
77'
Henry Wingo
4:0
77'
 
Sebastian Soeraas Sebulonsen
Adrian Pereira
77'
 
Harald Nilsen Tangen
Henrik Heggheim
80'
Андерсен Эйрик Улланд
5:0
84'
5:0
Хёйланд Томми
85'
Квоеме Охи
Джеймс Леке
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Леке 5 (1) 0.17
2. Хуссейн Эцаз 4 0.14
3. Эйкрем Магнус 2 0.07
4. Андерсен Эйрик Улланд 2 0.07
5. Квоеме Охи 2 (1) 0.07
6. Кнутсон Эрлинг 1 0.03
7. Хестад Эйрик 1 0.03
8. Хёуген Кристоффер 1 0.03
9. Кителано Йон 1 0.03
10. Эурснес Фредрик 1 0.03
11. Грегерсен Стиан 1 0.03
12. Henry Wingo 1 0.03
13. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.03
14. Martin Ellingsen 0 0
15. Martin Bjoernbak 0 0
16. Мострем Маттиас 0 0
17. Кристенсен Тобиас 0 0
18. Брюнхильдсен Ола 0 0
Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 2 (1) 0.07
2. Бютюки Зюмер 1 0.03
3. Торстейнбё Фредерик 1 0.03
4. Ylldren Ibrahimaj 1 0.03
5. Viljar Vevatne 1 0.03
6. Kristoffer Loekberg 1 0.03
7. Even Oestensen 1 0.03
8. Белл Джо 0 0
9. Adrian Pereira 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Хуссейн Эцаз 3 0
2. Джеймс Леке 1 1
3. Эурснес Фредрик 2 0
4. Эйкрем Магнус 1 0
5. Хёуген Кристоффер 1 0
6. Хестад Эйрик 1 0
7. Martin Ellingsen 1 0
8. Martin Bjoernbak 1 0
9. Кристенсен Тобиас 1 0
10. Кителано Йон 1 0
11. Henry Wingo 1 0
12. Брюнхильдсен Ола 1 0
13. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0
Викинг
# Игрок      
1. Viljar Vevatne 2 0
2. Викстёль Рольф 2 0
3. Хёйланд Томми 2 0
4. Even Oestensen 2 0
5. Бериша Ветон 1 0
6. Эстбе Арилд 1 0
7. Эустбё Ивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 14.29% (3) 19.05% (4) 19.05% (4) 19.05% (4) 9.52% (2) 19.05% (4)
 Викинг 0 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: + = -
Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек
Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде Мольде 3:1 Хёдд Мольде 4:2 Будё-Глимт Волеренга 2:4 Мольде Мольде 4:0 Стрёмсгодсет
Викинг Последние 20 матчей: + = -
Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг
Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек Викинг 3:2 Дьерв Викинг 1:1 Арендал ЛАСК 1:0 Викинг Сваровски Тироль 1:3 Викинг Хёугесунн 0:1 Викинг Бранн 1:5 Викинг

Последние игры между собой

Мольде: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Викинг: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Викинг 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:3 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Викинг Типпелиген
Викинг 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:1 Викинг Типпелиген Мольде 4:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:0 Мольде Кубок Викинг 2:1 Мольде Типпелиген Викинг 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Викинг Кубок НМ Мольде 1:0 Викинг Типпелиген Мольде 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 4:1 Мольде Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 8 8 0 0 32 - 8 24
2. Мольде 8 7 1 0 24 - 7 22
3. Волеренга 8 4 3 1 11 - 10 15
4. Бранн 0:0 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Стрёмсгодсет 8 3 3 2 11 - 13 12
6. Русенборг 7 3 2 2 11 - 6 11
7. Стабек 7 3 2 2 9 - 10 11
8. Одд 0:0 8 3 2 3 12 - 9 11
9. Кристиансунд 8 2 4 2 17 - 13 10
10. Мьёндален 8 2 2 4 8 - 9 8
11. Хёугесунн 8 2 2 4 6 - 14 8
12. Саннефьёрд 8 2 1 5 6 - 14 7
13. Сарпсборг-08 7 2 0 5 7 - 8 6
14. Викинг 8 1 2 5 8 - 18 5
15. Старт 7 0 3 4 7 - 15 3
16. Олесунн 8 0 3 5 10 - 26 3
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Viljar Vevatne получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Хуссейн Эцаз бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Джеймс Леке из команды Мольде забивает с точки!
  • Желтая карточка
    4'
    Эстбе Арилд получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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