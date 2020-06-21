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  3. Норвегия
Саннефьёрд
2:2
Второй тайм: 68'

Стадион:
Старт
0'
0:1
14' Гол
Mathias Bringaker
1:1
24' Гол
Lars Grorud
36' Желтая карточка
Sander Moen Foss
1:2
45' Гол
Jesper Daland
52' Желтая карточка
George Nuah Gibson
54' Желтая карточка
Mathias Bringaker
2:2
55' Гол
Rufo Herraiz
57' Желтая карточка
Сколевик Стеффен
65' Желтая карточка
Lars Grorud
68'
1
Alexander
Hovdevik
II
19
Brice
Wembangomo
2
Lars
Grorud
17
Sander
Moen
Foss
23
Vidar
Ari
Jonsson2
16
Sander
Risan
6
Пальссон
Эмиль
15
Erik
Naesbak
Brenden
10
Rufo
Herraiz
18
Куртович
Виллиам
20
George
Nuah
Gibson
12
Amund
Wichne
27
Eirik
Wichne
3
Берган
Вегар
2
Jesper
Daland
22
Kristoffer
Toennessen
6
Йоргенсен
Йоаким
11
Шульц
Эрик
20
Mathias
Bringaker
8
Марковик
Эман
7
Kevin
Kabran
10
Сколевик
Стеффен
Саннефьёрд
4-2-3-1
Старт
4-2-3-1

Ход матча

14'
0:1
Mathias Bringaker
(Kevin Kabran)
24'
Lars Grorud
(Vidar Ari Jonsson2)
1:1
36'
Sander Moen Foss
 
45'
1:2
Jesper Daland
52'
George Nuah Gibson
 
54'
 
Mathias Bringaker
55'
Rufo Herraiz
(Vidar Ari Jonsson2)
2:2
57'
 
Сколевик Стеффен
57'
Зе Эдуардо де Араужо
Sander Risan
 
58'
Sivert Gussiaas
George Nuah Gibson
 
58'
Хансен Кристоффер
Erik Naesbak Brenden
 
59'
 
Скаанес Каспер
Марковик Эман
65'
Lars Grorud
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lars Grorud 1 0.03
2. Зе Эдуардо де Араужо 1 0.03
3. Rufo Herraiz 1 0.03
4. Sivert Gussiaas 1 0.03
5. Vidar Ari Jonsson2 0 0
6. Куртович Виллиам 0 0
Старт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mathias Bringaker 2 0.07
2. Jesper Daland 1 0.03
3. Марковик Эман 1 0.03
4. Kevin Kabran 0 0
5. Шульц Эрик 0 0

Карточки

Саннефьёрд
# Игрок      
1. Пальссон Эмиль 1 0
2. Sander Moen Foss 1 0
3. George Nuah Gibson 1 0
4. Vidar Ari Jonsson2 1 0
Старт
# Игрок      
1. Сколевик Стеффен 1 0
2. Mathias Bringaker 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саннефьёрд 0 0 0 0 0 100% (1)
 Старт 0 0 0 0 100% (2) 0

Предыдущие игры

Саннефьёрд Последние 20 матчей: + = -
Одд 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Мьёндален Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд КФУМ 1:1 Саннефьёрд
Лиллестрём 3:3 Саннефьёрд Волеренга 1:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Нюбергсунд Саннефьёрд 1:0 Арендал Саннефьёрд 1:3 Фредрикстад Саннефьёрд 1:1 Гроруд Олесунн 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Дьерв Улленсакер-Киса 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:0 Нутодден Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам КФУМ 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Согндаль 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:1 Санднес
Старт Последние 20 матчей: + = -
Старт 2:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:0 Старт Одд 2:1 Старт Старт 2:0 Гроруд
Хёугесунн 0:2 Старт Старт 1:0 Дьерв Старт 1:1 Флеккерёй Старт 2:1 Мьёндален Старт 5:3 Soerlandslaget Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём Старт 1:0 КФУМ Викинг 1:1 Старт Нутодден 0:2 Старт Старт 2:1 Улленсакер-Киса Олесунн 2:1 Старт Старт 0:0 КФУМ Дьерв 1:7 Старт Старт 3:2 Санднес Хам-Кам 4:0 Старт

Последние игры между собой

Саннефьёрд: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Старт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Саннефьёрд 0:0 Старт Первый дивизион Старт 2:2 Саннефьёрд Первый дивизион Саннефьёрд 4:1 Старт Типпелиген Старт 1:4 Саннефьёрд Типпелиген
Старт 1:2 Саннефьёрд Товарищеские матчи Саннефьёрд 2:1 Старт Товарищеские матчи Старт 0:2 Саннефьёрд Товарищеские матчи Саннефьёрд 4:1 Старт Типпелиген Старт 2:1 Саннефьёрд Типпелиген Старт 2:1 Саннефьёрд Типпелиген Старт 1:0 Саннефьёрд Первый дивизион Саннефьёрд 1:1 Старт Адекколига Старт 3:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи Саннефьёрд 1:2 Старт Типпелиген Старт 2:0 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 1:0 Старт Типпелиген Старт 3:2 Саннефьёрд Типпелиген Старт 1:3 Саннефьёрд Товарищеские матчи Саннефьёрд 2:1 Старт Адекколига Старт 1:2 Саннефьёрд Адекколига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 5:0 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Мольде 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Мьёндален 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Стрёмсгодсет 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Кристиансунд 3:2 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Стабек 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Саннефьёрд 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
8. Бранн 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Волеренга 1:2 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Старт 2:2 2 0 2 0 4 - 4 2
11. Русенборг 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Викинг 1 0 0 1 2 - 4 0
13. Одд 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Сарпсборг-08 2 0 0 2 0 - 2 0
15. Олесунн 2:3 2 0 0 2 3 - 7 0
16. Хёугесунн 0:5 2 0 0 2 1 - 7 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Jesper Daland бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Sander Moen Foss получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Ларс Гроруд бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Mathias Bringaker бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Саннефьёрд 2:2 Старт онлайн

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