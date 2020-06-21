Саннефьёрд
2:2
Второй тайм: 68'
Стадион: Комплетт.но Арена
Старт
0:1
14' ГолMathias Bringaker
1:1
24' ГолLars Grorud
36' Желтая карточкаSander Moen Foss
1:2
45' ГолJesper Daland
52' Желтая карточкаGeorge Nuah Gibson
54' Желтая карточкаMathias Bringaker
2:2
55' ГолRufo Herraiz
57' Желтая карточкаСколевик Стеффен
65' Желтая карточкаLars Grorud
16
Sander
Risan
10
Rufo
Herraiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Sander RisanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rufo HerraizПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
-
12 Amund WichneВратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
Ход матча
14'
24'
36'
45'
1:2
55'
57'
65'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lars Grorud
|1
|0.03
|2.
|Зе Эдуардо де Араужо
|1
|0.03
|3.
|Rufo Herraiz
|1
|0.03
|4.
|Sivert Gussiaas
|1
|0.03
|5.
|Vidar Ari Jonsson2
|0
|0
|6.
|Куртович Виллиам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mathias Bringaker
|2
|0.07
|2.
|Jesper Daland
|1
|0.03
|3.
|Марковик Эман
|1
|0.03
|4.
|Kevin Kabran
|0
|0
|5.
|Шульц Эрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пальссон Эмиль
|1
|0
|2.
|Sander Moen Foss
|1
|0
|3.
|George Nuah Gibson
|1
|0
|4.
|Vidar Ari Jonsson2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|2.
|Mathias Bringaker
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саннефьёрд
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Старт
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
Предыдущие игры
Саннефьёрд Последние 20 матчей: + = -Одд 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Мьёндален Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд КФУМ 1:1 Саннефьёрд
Лиллестрём 3:3 Саннефьёрд Волеренга 1:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Нюбергсунд Саннефьёрд 1:0 Арендал Саннефьёрд 1:3 Фредрикстад Саннефьёрд 1:1 Гроруд Олесунн 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Дьерв Улленсакер-Киса 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:0 Нутодден Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам КФУМ 3:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Согндаль 1:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:1 Санднес
Старт Последние 20 матчей: + = -Старт 2:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:0 Старт Одд 2:1 Старт Старт 2:0 Гроруд
Хёугесунн 0:2 Старт Старт 1:0 Дьерв Старт 1:1 Флеккерёй Старт 2:1 Мьёндален Старт 5:3 Soerlandslaget Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём Старт 1:0 КФУМ Викинг 1:1 Старт Нутодден 0:2 Старт Старт 2:1 Улленсакер-Киса Олесунн 2:1 Старт Старт 0:0 КФУМ Дьерв 1:7 Старт Старт 3:2 Санднес Хам-Кам 4:0 Старт
Последние игры между собой
Саннефьёрд: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Старт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Старт 1:2 Саннефьёрд Товарищеские матчи Саннефьёрд 2:1 Старт Товарищеские матчи Старт 0:2 Саннефьёрд Товарищеские матчи Саннефьёрд 4:1 Старт Типпелиген Старт 2:1 Саннефьёрд Типпелиген Старт 2:1 Саннефьёрд Типпелиген Старт 1:0 Саннефьёрд Первый дивизион Саннефьёрд 1:1 Старт Адекколига Старт 3:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи Саннефьёрд 1:2 Старт Типпелиген Старт 2:0 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 1:0 Старт Типпелиген Старт 3:2 Саннефьёрд Типпелиген Старт 1:3 Саннефьёрд Товарищеские матчи Саннефьёрд 2:1 Старт Адекколига Старт 1:2 Саннефьёрд Адекколига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|5:0
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Мольде
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Мьёндален
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Кристиансунд
|3:2
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Стабек
|2:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Саннефьёрд
|2:2
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|Бранн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Волеренга
|1:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Старт
|2:2
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|Русенборг
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Викинг
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|13.
|Одд
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Сарпсборг-08
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|Олесунн
|2:3
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
|16.
|Хёугесунн
|0:5
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Аутентификация