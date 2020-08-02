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  3. Норвегия
Хёугесунн
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Стабек
0'
20' Желтая карточка
Tortol Lumanza Lembi
37'
1
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
15
Фредриксен
Ульрик
5
Benjamin
Hansen1
22
Стёлос
Александер
7
Гринхейм
Кристиан
23
Thore
Pedersen
99
Kristoffer
Velde
10
Niklas
Sandberg
I
11
Alexander
Ammitzboell
17
Ibrahima
Wadji
12
Сандберг
Маркус
2
Joergen
Oeveraas
5
Матс
Солхеим
3
Yaw-Ihle
Amankwah
26
Йонассен
Эмиль
25
Ветлесен
Уго
8
Бохинен
Эмиль
67
Tortol
Lumanza
Lembi
23
Oliver
Edvardsen
20
Ботхейм
Эрик
11
Kornelius
Hansen
Хёугесунн
4-2-3-1
Стабек
4-3-3

Ход матча

20'
 
Tortol Lumanza Lembi
34'
Kevin Martin Krygaard
Ibrahima Wadji
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Niklas Sandberg I 4 (3) 0.13
2. Kristoffer Velde 1 0.03
3. Alexander Ammitzboell 1 0.03
4. Деслер Миккел 0 0
Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kornelius Hansen 4 0.13
2. Ветлесен Уго 3 0.1
3. Oliver Edvardsen 2 0.07
4. Ханше-Ольсен Андреас 2 (1) 0.07
5. Матс Солхеим 1 0.03
6. Касси Люк 1 0.03
7. Бохинен Эмиль 1 (1) 0.03
8. Kosuke Kinoshita 1 0.03
9. Tortol Lumanza Lembi 0 0
10. Галль Ромен 0 0

Карточки

Хёугесунн
# Игрок      
1. Kristoffer Velde 2 0
2. Benjamin Hansen1 2 0
3. Bruno Leite2 2 0
4. Воге-Нильсен Йоаким 1 0
5. Стёлос Александер 1 0
6. Thore Pedersen 1 0
7. Ibrahima Wadji 1 0
8. Niklas Sandberg I 1 0
9. Benjamin Kaellman 1 0
10. Kevin Martin Krygaard 1 0
Стабек
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 4 0
2. Бохинен Эмиль 2 0
3. Ветлесен Уго 2 0
4. Oliver Edvardsen 2 0
5. Матс Солхеим 1 0
6. Kosuke Kinoshita 1 0
7. Tortol Lumanza Lembi 1 0
8. Ботхейм Эрик 1 0
9. Kornelius Hansen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хёугесунн 33.33% (2) 0 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Стабек 13.33% (2) 6.67% (1) 40% (6) 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3)

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -
Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн
Хёугесунн 0:3 Мольде Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн Стабек 4:1 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Старт Хёугесунн 4:2 Осане Хёугесунн 3:2 Далянь Ифан Хёугесунн 0:1 Викинг
Стабек Последние 20 матчей: + = -
Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08
Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам Флоридсдорфер 0:2 Стабек Стабек 2:0 Баник Острава Гроруд 3:1 Стабек

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Стабек: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Стабек 4:1 Хёугесунн Товарищеские матчи Стабек 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:0 Стабек Типпелиген Хёугесунн 2:0 Стабек Типпелиген
Стабек 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:3 Хёугесунн Типпелиген Стабек 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Стабек Типпелиген Хёугесунн 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Хёугесунн Типпелиген Стабек 0:1 Хёугесунн Типпелиген Стабек 1:0 Хёугесунн Кубок НМ Хёугесунн 2:0 Стабек Типпелиген Хёугесунн 4:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Хёугесунн Типпелиген Стабек 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:4 Стабек Типпелиген Хёугесунн 2:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Хёугесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:1 12 11 1 0 42 - 14 34
2. Мольде 12 9 1 2 34 - 13 28
3. Волеренга 12 6 4 2 16 - 15 22
4. Одд 11 6 1 4 18 - 13 19
5. Русенборг 11 5 3 3 16 - 8 18
6. Стабек 0:0 12 4 6 2 15 - 14 18
7. Бранн 12 4 3 5 16 - 19 15
8. Стрёмсгодсет 1:2 12 4 3 5 15 - 22 15
9. Кристиансунд 0:1 12 3 6 3 21 - 16 15
10. Викинг 1:0 12 4 2 6 14 - 21 14
11. Саннефьёрд 12 4 1 7 11 - 20 13
12. Хёугесунн 0:0 12 3 4 5 7 - 16 13
13. Сарпсборг-08 0:0 12 3 3 6 10 - 12 12
14. Старт 1:0 12 1 6 5 11 - 19 9
15. Мьёндален 0:1 12 2 2 8 10 - 16 8
16. Олесунн 0:0 12 1 4 7 16 - 34 7
  • Первый тайм
  • 34'
    Ibrahima Wadji уходит с поля. Kevin Martin Krygaard выходит вместо него
  • Желтая карточка
    20'
    Tortol Lembi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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