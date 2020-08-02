20' Желтая карточкаTortol Lumanza Lembi
1:0
39' ГолKristoffer Velde
2:0
45' ГолKristoffer Velde
49' Желтая карточкаThore Pedersen
2:1
78' ПенальтиБохинен Эмиль
78' Желтая карточкаДеслер Миккел
84' Желтая карточкаСтёлос Александер
3:1
90' ПенальтиKristoffer Velde
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Галль РоменНападающий
-
30 Peder Vogt
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
Ход матча
39'
45'
49'
78'
2:1
78'
90'
3:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Niklas Sandberg I
|4 (3)
|0.13
|2.
|Kristoffer Velde
|4 (1)
|0.13
|3.
|Alexander Ammitzboell
|1
|0.03
|4.
|Kevin Martin Krygaard
|0
|0
|5.
|Деслер Миккел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kornelius Hansen
|4
|0.13
|2.
|Ветлесен Уго
|3
|0.1
|3.
|Oliver Edvardsen
|2
|0.07
|4.
|Бохинен Эмиль
|2 (2)
|0.07
|5.
|Ханше-Ольсен Андреас
|2 (1)
|0.07
|6.
|Матс Солхеим
|1
|0.03
|7.
|Касси Люк
|1
|0.03
|8.
|Kosuke Kinoshita
|1
|0.03
|9.
|Tortol Lumanza Lembi
|0
|0
|10.
|Галль Ромен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стёлос Александер
|2
|0
|2.
|Thore Pedersen
|2
|0
|3.
|Kristoffer Velde
|2
|0
|4.
|Benjamin Hansen1
|2
|0
|5.
|Bruno Leite2
|2
|0
|6.
|Воге-Нильсен Йоаким
|1
|0
|7.
|Деслер Миккел
|1
|0
|8.
|Ibrahima Wadji
|1
|0
|9.
|Niklas Sandberg I
|1
|0
|10.
|Benjamin Kaellman
|1
|0
|11.
|Kevin Martin Krygaard
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ханше-Ольсен Андреас
|4
|0
|2.
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|3.
|Ветлесен Уго
|2
|0
|4.
|Oliver Edvardsen
|2
|0
|5.
|Матс Солхеим
|1
|0
|6.
|Kosuke Kinoshita
|1
|0
|7.
|Tortol Lumanza Lembi
|1
|0
|8.
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|9.
|Kornelius Hansen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хёугесунн
|25% (2)
|0
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Стабек
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|37.5% (6)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|25% (4)
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: +6 =6 -8Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн
Хёугесунн 0:3 Мольде Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн Стабек 4:1 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Старт Хёугесунн 4:2 Осане Хёугесунн 3:2 Далянь Ифан Хёугесунн 0:1 Викинг
Стабек Последние 20 матчей: +10 =6 -4Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08
Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам Флоридсдорфер 0:2 Стабек Стабек 2:0 Баник Острава Гроруд 3:1 Стабек
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Стабек: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Стабек 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:3 Хёугесунн Типпелиген Стабек 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Стабек Типпелиген Хёугесунн 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Хёугесунн Типпелиген Стабек 0:1 Хёугесунн Типпелиген Стабек 1:0 Хёугесунн Кубок НМ Хёугесунн 2:0 Стабек Типпелиген Хёугесунн 4:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:2 Хёугесунн Типпелиген Стабек 1:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:4 Стабек Типпелиген Хёугесунн 2:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Хёугесунн Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|12
|11
|1
|0
|43 - 15
|34
|2.
|Мольде
|12
|9
|1
|2
|34 - 13
|28
|3.
|Волеренга
|12
|6
|4
|2
|16 - 15
|22
|4.
|Одд
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|5.
|Русенборг
|11
|5
|3
|3
|16 - 8
|18
|6.
|Кристиансунд
|12
|4
|6
|2
|23 - 16
|18
|7.
|Стабек
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|8.
|Бранн
|12
|4
|3
|5
|16 - 19
|15
|9.
|Стрёмсгодсет
|12
|4
|3
|5
|16 - 23
|15
|10.
|Хёугесунн
|12
|4
|3
|5
|10 - 17
|15
|11.
|Сарпсборг-08
|12
|4
|2
|6
|14 - 12
|14
|12.
|Саннефьёрд
|12
|4
|1
|7
|11 - 20
|13
|13.
|Викинг
|12
|3
|2
|7
|14 - 23
|11
|14.
|Старт
|12
|1
|6
|5
|13 - 19
|9
|15.
|Мьёндален
|12
|2
|2
|8
|10 - 18
|8
|16.
|Олесунн
|12
|1
|3
|8
|16 - 38
|6