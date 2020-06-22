  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Браге
1:2
Конец матча
Сундсвалль
0'
12' Желтая карточка
Carlos García IV
0:1
23' Гол
Энгблом Понтус
1:1
51' Гол
Anton Lundin
1:2
55' Гол
Энгблом Понтус
64' Желтая карточка
Juanjo Ciercoles
69' Желтая карточка
Andre Kamp
78' Желтая карточка
Oscar Lundin
80' Желтая карточка
Pontus Jonsson1
90'+5
1
Adrian
Engdahl
5
Carlos
García
IV
2
Alexander
Zetterstroem
4
Mattias
Liljestrand
7
Селлин
Роббин
18
Bantu
Mzwakali
16
Andre
Kamp
23
Oscar
Lundin
24
Noa
Williams
11
Anton
Lundin
10
Leonard
Pllana
29
Андерссон
Андреас
16
Андерссон
Йохан
II
2
Anton
Eriksson
4
Блумквист
Александр
5
Олссон
Деннис
8
Pontus
Silfver
6
Juanjo
Ciercoles
7
Берг
Оливер
24
Блумберг
Юхан
21
Энгблом
Понтус
33
Albin
Palmloev
Браге
4-4-2
Сундсвалль
4-3-3

Ход матча

12'
Carlos García IV
 
23'
0:1
Энгблом Понтус
(Juanjo Ciercoles)
51'
Anton Lundin
(Andre Kamp)
1:1
55'
1:2
Энгблом Понтус
(Albin Palmloev)
60'
 
Jesper Carstroem
Albin Palmloev
64'
 
Juanjo Ciercoles
69'
Alexander Ekblad
Carlos García IV
 
69'
Andre Kamp
 
77'
Pontus Jonsson1
Селлин Роббин
 
77'
Кашаев Никита
Bantu Mzwakali
 
78'
Oscar Lundin
 
80'
Pontus Jonsson1
 
81'
 
Эрикссон Тобиас
Андерссон Йохан II
88'
Christian Kouakou III
Noa Williams
 

Бомбардиры внутри турнира

Браге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anton Lundin 1 0.05
2. Leonard Pllana 1 0.05
3. Andre Kamp 0 0
Сундсвалль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энгблом Понтус 4 0.17
2. Albin Palmloev 1 0.04
3. Блумберг Юхан 0 0
4. Juanjo Ciercoles 0 0
5. Берг Оливер 0 0

Карточки

Браге
# Игрок      
1. Селлин Роббин 1 0
2. Anton Lundin 1 0
3. Seth Hellberg 1 0
4. Carlos García IV 1 0
5. Oscar Lundin 1 0
6. Andre Kamp 1 0
7. Pontus Jonsson1 1 0
Сундсвалль
# Игрок      
1. Juanjo Ciercoles 2 0
2. Блумберг Юхан 1 0
3. Pontus Silfver 1 0
4. Блумквист Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Браге 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Сундсвалль 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Браге Последние 20 матчей: + = -
Дегерфорс 4:1 Браге Сириус 1:1 Браге Браге 3:1 Оскаршамнс АИК Эребру 3:3 Браге
Эльфсборг 3:0 Браге Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Браге 2:1 Вестерос СК Хальмстад 3:2 Браге Браге 3:1 Йёнчёпинг Треллеборг 2:2 Браге Фрей 2:3 Браге Браге 1:2 Дегерфорс Эргрюте ФФ 3:2 Браге Браге 3:1 Далкурд Браге 1:1 ГАИС Норрбю 1:3 Браге Dagsbergs IF 0:12 Браге Варберг БоИС 0:0 Браге Браге 5:1 Эстер
Сундсвалль Последние 20 матчей: + = -
Сундсвалль 3:1 Умео Сундсвалль 2:1 Умео Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Варберг БоИС
Сундсвалль 2:2 Броммапойкарна Русенборг 5:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 АИК Сундсвалль 1:3 Эстерсунд АИК 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Сундсвалль 2:1 Сириус Кальмар 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Юргорден Эребру 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:2 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Лидингё 1:3 Сундсвалль Хаммарбю 3:0 Сундсвалль

Последние игры между собой

Браге: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Сундсвалль: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
Сундсвалль 3:1 Браге Товарищеские матчи Сундсвалль 4:0 Браге Суперэттан Браге 1:2 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 5:0 Браге Суперэттан
Браге 0:0 Сундсвалль Суперэттан Браге 2:3 Сундсвалль Суперэттан Сундсвалль 2:1 Браге Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сундсвалль 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Дегерфорс 2 1 1 0 6 - 3 4
3. Вестерос СК 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Эргрюте ФФ 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Эстер 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Треллеборг 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Норрбю 2 1 0 1 4 - 2 3
8. ГАИС 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Акрополис 2 0 2 0 1 - 1 2
10. Далкурд 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Умео 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сирианска Эскильстуна 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Йёнчёпинг 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Хальмстад 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Юнгшиле 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Браге 2 0 0 2 2 - 6 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Энгблом Понтус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Carlos Garcia получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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