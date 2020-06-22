Браге
1:2
Конец матча
Сундсвалль
12' Желтая карточкаCarlos García IV
0:1
23' ГолЭнгблом Понтус
1:1
51' ГолAnton Lundin
1:2
55' ГолЭнгблом Понтус
64' Желтая карточкаJuanjo Ciercoles
69' Желтая карточкаAndre Kamp
78' Желтая карточкаOscar Lundin
80' Желтая карточкаPontus Jonsson1
16
Andre
Kamp
23
Oscar
Lundin
24
Noa
Williams
11
Anton
Lundin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Andre KampПолузащитник
-
23 Oscar LundinПолузащитник
-
24 Noa WilliamsПолузащитник
-
11 Anton LundinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
88 Victor Astor
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaea
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
9 Marc Mas
-
14 Paya Pichkah
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
Ход матча
12'
23'
51'
1:1
55'
1:2
64'
69'
78'
80'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Anton Lundin
|1
|0.05
|2.
|Leonard Pllana
|1
|0.05
|3.
|Andre Kamp
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энгблом Понтус
|4
|0.17
|2.
|Albin Palmloev
|1
|0.04
|3.
|Блумберг Юхан
|0
|0
|4.
|Juanjo Ciercoles
|0
|0
|5.
|Берг Оливер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Селлин Роббин
|1
|0
|2.
|Anton Lundin
|1
|0
|3.
|Seth Hellberg
|1
|0
|4.
|Carlos García IV
|1
|0
|5.
|Oscar Lundin
|1
|0
|6.
|Andre Kamp
|1
|0
|7.
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Juanjo Ciercoles
|2
|0
|2.
|Блумберг Юхан
|1
|0
|3.
|Pontus Silfver
|1
|0
|4.
|Блумквист Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Браге
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|Сундсвалль
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Браге Последние 20 матчей: + = -Дегерфорс 4:1 Браге Сириус 1:1 Браге Браге 3:1 Оскаршамнс АИК Эребру 3:3 Браге
Эльфсборг 3:0 Браге Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Браге 2:1 Вестерос СК Хальмстад 3:2 Браге Браге 3:1 Йёнчёпинг Треллеборг 2:2 Браге Фрей 2:3 Браге Браге 1:2 Дегерфорс Эргрюте ФФ 3:2 Браге Браге 3:1 Далкурд Браге 1:1 ГАИС Норрбю 1:3 Браге Dagsbergs IF 0:12 Браге Варберг БоИС 0:0 Браге Браге 5:1 Эстер
Сундсвалль Последние 20 матчей: + = -Сундсвалль 3:1 Умео Сундсвалль 2:1 Умео Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Варберг БоИС
Сундсвалль 2:2 Броммапойкарна Русенборг 5:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 АИК Сундсвалль 1:3 Эстерсунд АИК 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Сундсвалль 2:1 Сириус Кальмар 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Юргорден Эребру 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 0:2 Гётеборг Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Лидингё 1:3 Сундсвалль Хаммарбю 3:0 Сундсвалль
Последние игры между собой
Браге: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Сундсвалль: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сундсвалль
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Дегерфорс
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|3.
|Вестерос СК
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Эргрюте ФФ
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Эстер
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Треллеборг
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Норрбю
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|ГАИС
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Акрополис
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|Далкурд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Умео
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Йёнчёпинг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Хальмстад
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Юнгшиле
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Браге
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
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