Кальмар
1:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Guldfaageln Arena
Эльфсборг
1:0
14' ГолАлити Фидан
27' Желтая карточкаФрик Пер
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
37
Edvin
Crona
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
20
Simon
Strand
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
-
13 Нури ЭминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Edvin CronaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 York RafaelНападающий
-
27 Elias Olsson
-
-
-
93 Rafinha I
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
-
24 Ларссон ЮханЗащитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Rasmus AlmНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
14'
1:0
27'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.08
|2.
|Nils Froeling
|2
|0.08
|3.
|Алити Фидан
|1
|0.04
|4.
|Юханссон Петр
|1
|0.04
|5.
|Ринг Себастьян
|1
|0.04
|6.
|Isak Magnusson
|1
|0.04
|7.
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|8.
|Янссон Исак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрик Пер
|2
|0.07
|2.
|Rasmus Alm
|1
|0.04
|3.
|Хольст Фредерик
|1
|0.04
|4.
|Jesper Karlsson1
|1 (1)
|0.04
|5.
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|6.
|Ольссон Симон
|0
|0
|7.
|Simon Strand
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромариньо Перейра
|3
|1
|2.
|Эльм Виктор
|2
|0
|3.
|Нури Эмин
|1
|0
|4.
|Ринг Себастьян
|1
|0
|5.
|Алити Фидан
|1
|0
|6.
|Ингельссон Сванте
|1
|0
|7.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|8.
|York Rafael
|1
|0
|9.
|Nils Froeling
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фрик Пер
|2
|0
|2.
|Jacob Ondrejka
|2
|0
|3.
|Холмен Самуэль
|0
|1
|4.
|Хольст Фредерик
|1
|0
|5.
|Ольссон Симон
|1
|0
|6.
|Simon Strand
|1
|0
|7.
|Окуму Джозеф
|1
|0
|8.
|Jesper Karlsson1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальмар
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Эльфсборг
|0
|0
|60% (3)
|0
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: + = -Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар
Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар Кальмар 2:3 Фалькенберг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:0 Кальмар
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру
Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Браге Эльфсборг 2:2 Одд Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Хеккен Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Гётеборг Эребру 2:2 Эльфсборг
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Эльфсборг 2:2 Кальмар Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 1:5 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Эльфсборг Товарищеские матчи Кальмар 3:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Кальмар Кубок Кальмар 0:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Кальмар 2:1 Эльфсборг Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|0:1
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|2.
|Мьельбю
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|3.
|Мальмё
|1:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|Сириус
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|5.
|Юргорден
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|6.
|Варберг БоИС
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|7.
|Хеккен
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|8.
|Эльфсборг
|0:1
|7
|2
|4
|1
|6 - 5
|10
|9.
|Кальмар
|1:0
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Эребру
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|11.
|АИК
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|12.
|Гётеборг
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|13.
|Хаммарбю
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|14.
|Эстерсунд
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|15.
|Фалькенберг
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Хельсинборг
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0