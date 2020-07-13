  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Кальмар
1:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Эльфсборг
0'
1:0
14' Гол
Алити Фидан
27' Желтая карточка
Фрик Пер
54'
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
17
Арокойо
Гбенга
4
Алити
Фидан
11
Ингельссон
Сванте
29
Ромариньо
Перейра
20
Carl
Gustafsson
3
Ринг
Себастьян
39
Isak
Magnusson
10
Сахпекидис
Филип
37
Edvin
Crona
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
2
Окуму
Джозеф
15
Вяйсянен
Лео
20
Simon
Strand
33
Нильсен
Сиверт
27
Хольст
Фредерик
18
Ольссон
Симон
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
11
Jesper
Karlsson1
Кальмар
3-4-3
Эльфсборг
4-3-3

Ход матча

14'
Алити Фидан
1:0
27'
 
Фрик Пер
30'
 
Gustav Henriksson
Окуму Джозеф
46'
 
Холмен Самуэль
Хольст Фредерик

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ромариньо Перейра 2 0.08
2. Nils Froeling 2 0.08
3. Алити Фидан 1 0.04
4. Юханссон Петр 1 0.04
5. Ринг Себастьян 1 0.04
6. Isak Magnusson 1 0.04
7. Ингельссон Сванте 0 0
8. Янссон Исак 0 0
Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрик Пер 2 0.07
2. Rasmus Alm 1 0.04
3. Хольст Фредерик 1 0.04
4. Jesper Karlsson1 1 (1) 0.04
5. Вяйсянен Лео 0 0
6. Ольссон Симон 0 0
7. Simon Strand 0 0

Карточки

Кальмар
# Игрок      
1. Ромариньо Перейра 3 1
2. Эльм Виктор 2 0
3. Нури Эмин 1 0
4. Ринг Себастьян 1 0
5. Алити Фидан 1 0
6. Ингельссон Сванте 1 0
7. Henrik Loefkvist 1 0
8. York Rafael 1 0
9. Nils Froeling 1 0
Эльфсборг
# Игрок      
1. Фрик Пер 2 0
2. Jacob Ondrejka 2 0
3. Холмен Самуэль 0 1
4. Хольст Фредерик 1 0
5. Ольссон Симон 1 0
6. Simon Strand 1 0
7. Окуму Джозеф 1 0
8. Jesper Karlsson1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальмар 14.29% (1) 0 28.57% (2) 0 28.57% (2) 28.57% (2)
 Эльфсборг 0 0 60% (3) 0 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар
Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар Кальмар 2:3 Фалькенберг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:0 Кальмар
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -
Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру
Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Браге Эльфсборг 2:2 Одд Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Хеккен Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Гётеборг Эребру 2:2 Эльфсборг

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Эльфсборг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан
Эльфсборг 2:2 Кальмар Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 1:5 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Эльфсборг Товарищеские матчи Кальмар 3:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Кальмар Кубок Кальмар 0:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Кальмар 2:1 Эльфсборг Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 0:1 7 5 1 1 17 - 7 16
2. Мьельбю 7 4 1 2 9 - 7 13
3. Мальмё 1:0 7 3 3 1 9 - 6 12
4. Сириус 7 3 3 1 10 - 8 12
5. Юргорден 7 3 1 3 12 - 9 10
6. Варберг БоИС 7 3 1 3 10 - 7 10
7. Хеккен 7 2 4 1 9 - 7 10
8. Эльфсборг 0:1 7 2 4 1 6 - 5 10
9. Кальмар 1:0 7 3 0 4 9 - 10 9
10. Эребру 7 2 3 2 5 - 6 9
11. АИК 7 2 2 3 8 - 10 8
12. Гётеборг 7 2 2 3 9 - 11 8
13. Хаммарбю 7 2 2 3 6 - 9 8
14. Эстерсунд 7 2 1 4 5 - 10 7
15. Фалькенберг 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Хельсинборг 7 1 2 4 4 - 11 5
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 30'
    Окуму Джозеф уходит с поля. Gustav Henriksson выходит вместо него
  • Желтая карточка
    27'
    Фрик Пер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Алити Фидан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кальмар 1:0 Эльфсборг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к просмотру и регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный