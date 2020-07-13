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  3. Швеция
Кальмар
1:2
Конец матча

Стадион:
Эльфсборг
0'
1:0
14' Гол
Алити Фидан
27' Желтая карточка
Фрик Пер
57' Желтая карточка
Gustav Henriksson
62' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
77' Желтая карточка
Вяйсянен Лео
79' Желтая карточка
Simon Strand
80' Желтая карточка
York Rafael
84' Желтая карточка
Алити Фидан
1:1
85' Гол
Нильсен Сиверт
1:2
90' Гол
Холмен Самуэль
90'+5
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
17
Арокойо
Гбенга
4
Алити
Фидан
11
Ингельссон
Сванте
29
Ромариньо
Перейра
20
Carl
Gustafsson
3
Ринг
Себастьян
39
Isak
Magnusson
10
Сахпекидис
Филип
37
Edvin
Crona
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
2
Окуму
Джозеф
15
Вяйсянен
Лео
20
Simon
Strand
33
Нильсен
Сиверт
27
Хольст
Фредерик
18
Ольссон
Симон
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
11
Jesper
Karlsson1
Кальмар
3-4-3
Эльфсборг
4-3-3

Ход матча

14'
Алити Фидан
1:0
27'
 
Фрик Пер
30'
 
Gustav Henriksson
Окуму Джозеф
46'
 
Холмен Самуэль
Хольст Фредерик
57'
 
Gustav Henriksson
62'
 
Нильсен Сиверт
63'
 
Хуммет Денис
Фрик Пер
70'
 
Marokhy Ndione
Rasmus Alm
70'
 
Jacob Ondrejka
Jesper Karlsson1
73'
York Rafael
Isak Magnusson
 
77'
 
Вяйсянен Лео
79'
 
Simon Strand
80'
York Rafael
 
84'
Алити Фидан
 
85'
1:1
Нильсен Сиверт
(Ларссон Юхан)
88'
Johan Arvidsson
Edvin Crona
 
90'
1:2
Холмен Самуэль
(Ларссон Юхан)

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 8
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ромариньо Перейра 2 0.08
2. Nils Froeling 2 0.08
3. Алити Фидан 1 0.04
4. Юханссон Петр 1 0.04
5. Ринг Себастьян 1 0.04
6. Isak Magnusson 1 0.04
7. Ингельссон Сванте 0 0
8. Янссон Исак 0 0
Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрик Пер 2 0.07
2. Rasmus Alm 1 0.04
3. Холмен Самуэль 1 0.04
4. Нильсен Сиверт 1 0.04
5. Хольст Фредерик 1 0.04
6. Jesper Karlsson1 1 (1) 0.04
7. Ларссон Юхан 0 0
8. Вяйсянен Лео 0 0
9. Ольссон Симон 0 0
10. Simon Strand 0 0

Карточки

Кальмар
# Игрок      
1. Ромариньо Перейра 3 1
2. Эльм Виктор 2 0
3. Алити Фидан 2 0
4. York Rafael 2 0
5. Нури Эмин 1 0
6. Ринг Себастьян 1 0
7. Ингельссон Сванте 1 0
8. Henrik Loefkvist 1 0
9. Nils Froeling 1 0
Эльфсборг
# Игрок      
1. Фрик Пер 2 0
2. Simon Strand 2 0
3. Jacob Ondrejka 2 0
4. Холмен Самуэль 0 1
5. Нильсен Сиверт 1 0
6. Хольст Фредерик 1 0
7. Вяйсянен Лео 1 0
8. Ольссон Симон 1 0
9. Окуму Джозеф 1 0
10. Gustav Henriksson 1 0
11. Jesper Karlsson1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальмар 25% (2) 0 25% (2) 0 25% (2) 25% (2)
 Эльфсборг 0 0 50% (3) 0 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар
Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар Кальмар 2:3 Фалькенберг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:0 Кальмар
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -
Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру
Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Браге Эльфсборг 2:2 Одд Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Хеккен Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Гётеборг Эребру 2:2 Эльфсборг

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Эльфсборг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан
Эльфсборг 2:2 Кальмар Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 1:5 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Эльфсборг Товарищеские матчи Кальмар 3:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Кальмар Кубок Кальмар 0:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Кальмар 2:1 Эльфсборг Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 7 5 2 0 18 - 7 17
2. Мьельбю 7 4 1 2 9 - 7 13
3. Эльфсборг 7 3 4 0 8 - 5 13
4. Сириус 7 3 3 1 10 - 8 12
5. Юргорден 7 3 1 3 12 - 9 10
6. Варберг БоИС 7 3 1 3 10 - 7 10
7. Мальмё 7 2 4 1 9 - 7 10
8. Хеккен 7 2 4 1 9 - 7 10
9. Эребру 7 2 3 2 5 - 6 9
10. АИК 7 2 2 3 8 - 10 8
11. Гётеборг 7 2 2 3 9 - 11 8
12. Хаммарбю 7 2 2 3 6 - 9 8
13. Эстерсунд 7 2 1 4 5 - 10 7
14. Кальмар 7 2 0 5 9 - 12 6
15. Фалькенберг 7 1 2 4 5 - 10 5
16. Хельсинборг 7 1 2 4 4 - 11 5
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 30'
    Окуму Джозеф уходит с поля. Gustav Henriksson выходит вместо него
  • Желтая карточка
    27'
    Фрик Пер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Алити Фидан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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