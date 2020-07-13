Кальмар
1:2
Конец матча
Стадион: Guldfaageln Arena
Эльфсборг
1:0
14' ГолАлити Фидан
27' Желтая карточкаФрик Пер
57' Желтая карточкаGustav Henriksson
62' Желтая карточкаНильсен Сиверт
77' Желтая карточкаВяйсянен Лео
79' Желтая карточкаSimon Strand
80' Желтая карточкаYork Rafael
84' Желтая карточкаАлити Фидан
1:1
85' ГолНильсен Сиверт
1:2
90' ГолХолмен Самуэль
32
Хёгг
Лукас
13
Нури
Эмин
37
Edvin
Crona
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
20
Simon
Strand
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
-
13 Нури ЭминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Edvin CronaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 York RafaelНападающий
-
27 Elias Olsson
-
-
-
93 Rafinha I
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
-
24 Ларссон ЮханЗащитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Rasmus AlmНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
14'
1:0
27'
62'
63'
77'
79'
80'
84'
85'
1:1
90'
1:2
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 10
-
2 Удары в створ 7
-
6 Угловые 8
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.08
|2.
|Nils Froeling
|2
|0.08
|3.
|Алити Фидан
|1
|0.04
|4.
|Юханссон Петр
|1
|0.04
|5.
|Ринг Себастьян
|1
|0.04
|6.
|Isak Magnusson
|1
|0.04
|7.
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|8.
|Янссон Исак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрик Пер
|2
|0.07
|2.
|Rasmus Alm
|1
|0.04
|3.
|Холмен Самуэль
|1
|0.04
|4.
|Нильсен Сиверт
|1
|0.04
|5.
|Хольст Фредерик
|1
|0.04
|6.
|Jesper Karlsson1
|1 (1)
|0.04
|7.
|Ларссон Юхан
|0
|0
|8.
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|9.
|Ольссон Симон
|0
|0
|10.
|Simon Strand
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромариньо Перейра
|3
|1
|2.
|Эльм Виктор
|2
|0
|3.
|Алити Фидан
|2
|0
|4.
|York Rafael
|2
|0
|5.
|Нури Эмин
|1
|0
|6.
|Ринг Себастьян
|1
|0
|7.
|Ингельссон Сванте
|1
|0
|8.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|9.
|Nils Froeling
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фрик Пер
|2
|0
|2.
|Simon Strand
|2
|0
|3.
|Jacob Ondrejka
|2
|0
|4.
|Холмен Самуэль
|0
|1
|5.
|Нильсен Сиверт
|1
|0
|6.
|Хольст Фредерик
|1
|0
|7.
|Вяйсянен Лео
|1
|0
|8.
|Ольссон Симон
|1
|0
|9.
|Окуму Джозеф
|1
|0
|10.
|Gustav Henriksson
|1
|0
|11.
|Jesper Karlsson1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальмар
|25% (2)
|0
|25% (2)
|0
|25% (2)
|25% (2)
|Эльфсборг
|0
|0
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: + = -Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар
Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Сириус 3:0 Кальмар Кальмар 2:3 Фалькенберг Норрчёпинг 1:0 Кальмар Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:0 Кальмар
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру
Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Браге Эльфсборг 2:2 Одд Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Хеккен Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Гётеборг Эребру 2:2 Эльфсборг
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Эльфсборг 2:2 Кальмар Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 1:5 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Эльфсборг Товарищеские матчи Кальмар 3:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Кальмар Кубок Кальмар 0:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Кальмар 2:1 Эльфсборг Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|2.
|Мьельбю
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|3.
|Эльфсборг
|7
|3
|4
|0
|8 - 5
|13
|4.
|Сириус
|7
|3
|3
|1
|10 - 8
|12
|5.
|Юргорден
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|6.
|Варберг БоИС
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|7.
|Мальмё
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|8.
|Хеккен
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|9.
|Эребру
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|10.
|АИК
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|11.
|Гётеборг
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|12.
|Хаммарбю
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|13.
|Эстерсунд
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|14.
|Кальмар
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|15.
|Фалькенберг
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|16.
|Хельсинборг
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0