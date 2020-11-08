Юргорден
0:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Теле2 Арена
АИК
43' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
30
Вайо
Томми
29
Eric
Kahl
22
Рогич
Филип
34
Erik
Ring
36
Гойтом
Хенок
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Eric KahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Рогич ФилипПолузащитник
-
34 Erik RingНападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Хаугор ЯкобВратарь
- Защитник
-
25 Оума ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Бауи НабильНападающий
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ульвестад Фредрик
|11 (6)
|0.41
|2.
|Хольмберг Карл
|8
|0.3
|3.
|Куйович Эмир
|5
|0.19
|4.
|Йоханссон Эрик
|3
|0.11
|5.
|Витри Аслак Фонн
|2
|0.07
|6.
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.07
|7.
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0.07
|8.
|Эдвардс Кертис
|2
|0.07
|9.
|Радетинац Харис
|1
|0.04
|10.
|Беркрот Никлас
|1
|0.04
|11.
|Эрикссон Магнус
|1
|0.04
|12.
|Банда Эммануэль
|1
|0.04
|13.
|Нюхольм Йеспер
|1
|0.04
|14.
|Уокер Кевин
|1
|0.04
|15.
|Oscar Pettersson
|1
|0.04
|16.
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|17.
|Ринг Джонатан
|0
|0
|18.
|Ларссон Якоб
|0
|0
|19.
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гойтом Хенок
|8
|0.3
|2.
|Ларссон Себастьян
|5 (2)
|0.19
|3.
|Paulos Abraham
|3
|0.11
|4.
|Бауи Набиль
|2
|0.07
|5.
|Хуссейн Билаль
|2
|0.07
|6.
|Рогич Филип
|1
|0.04
|7.
|Асани Ясир
|1
|0.04
|8.
|Люстиг Микаэль
|1
|0.04
|9.
|Метс Кароль
|1
|0.04
|10.
|Карлссон Пер II
|1
|0.04
|11.
|Robin Tihi
|1
|0.04
|12.
|Enock Kofi Adu1
|1 (1)
|0.04
|13.
|Сигторссон Колбейнн
|0
|0
|14.
|Хаугор Якоб
|0
|0
|15.
|Сильва Стефан
|0
|0
|16.
|Рашиди Херади
|0
|0
|17.
|Eric Kahl
|0
|0
|18.
|Erik Ring
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карлстрём Йеспер
|8
|0
|2.
|Ульвестад Фредрик
|7
|0
|3.
|Ларссон Якоб
|6
|0
|4.
|Йоханссон Эрик
|5
|0
|5.
|Радетинац Харис
|3
|0
|6.
|Эрикссон Магнус
|3
|0
|7.
|Кёкк Эллиот
|3
|0
|8.
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0
|9.
|Уокер Кевин
|2
|0
|10.
|Хольмберг Карл
|1
|0
|11.
|Витри Аслак Фонн
|1
|0
|12.
|Беркрот Никлас
|1
|0
|13.
|Oscar Pettersson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ларссон Себастьян
|7
|0
|2.
|Eric Kahl
|6
|0
|3.
|Офори Эбенезер
|4
|1
|4.
|Бауи Набиль
|5
|0
|5.
|Метс Кароль
|5
|0
|6.
|Карлссон Пер II
|3
|1
|7.
|Enock Kofi Adu1
|4
|0
|8.
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|1
|9.
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|10.
|Рогич Филип
|2
|0
|11.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|12.
|Мишель Феликс
|2
|0
|13.
|Robin Tihi
|2
|0
|14.
|Гойтом Хенок
|1
|0
|15.
|Стаматопулос Кенни
|1
|0
|16.
|Димитриадис Панайотис
|1
|0
|17.
|Линдквист Расмус
|1
|0
|18.
|Яношевич Будимир
|1
|0
|19.
|Оума Эрик
|1
|0
|20.
|Tom Strannegaard
|1
|0
|21.
|Paulos Abraham
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Юргорден
|14.29% (6)
|11.9% (5)
|14.29% (6)
|16.67% (7)
|11.9% (5)
|30.95% (13)
|АИК
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|25.93% (7)
Предыдущие игры
Юргорден Последние 20 матчей: +9 =5 -6Фалькенберг 3:2 Юргорден Хеккен 0:2 Юргорден Юргорден 4:0 Сириус Юргорден 3:2 Мальмё
Хаммарбю 1:1 Юргорден Юргорден 1:2 Норрчёпинг Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Эстерсунд 1:1 Юргорден Юргорден 2:1 Европа Юргорден 1:1 Эльфсборг Хельсинборг 3:1 Юргорден Юргорден 2:2 Гётеборг Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Мьельбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд
АИК Последние 20 матчей: +8 =6 -6АИК 1:0 Варберг БоИС Сириус 0:0 АИК Норрчёпинг 2:2 АИК АИК 2:0 Гётеборг
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
АИК: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
АИК 2:0 Юргорден Аллсвенскан АИК 0:2 Юргорден Кубок АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 АИК Аллсвенскан Юргорден 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Юргорден Аллсвенскан АИК 1:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:3 АИК Аллсвенскан Юргорден 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан АИК 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:0 АИК Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|26
|15
|8
|3
|52 - 25
|53
|2.
|Эльфсборг
|27
|11
|13
|3
|44 - 34
|46
|3.
|Хеккен
|27
|11
|11
|5
|41 - 28
|44
|4.
|Юргорден
|0:0
|27
|12
|7
|8
|43 - 30
|43
|5.
|Норрчёпинг
|27
|11
|7
|9
|52 - 41
|40
|6.
|Хаммарбю
|1:2
|27
|10
|10
|7
|43 - 39
|40
|7.
|Мьельбю
|27
|10
|8
|9
|42 - 41
|38
|8.
|Сириус
|26
|9
|10
|7
|42 - 43
|37
|9.
|Эребру
|0:1
|27
|10
|6
|11
|33 - 37
|36
|10.
|АИК
|0:0
|27
|9
|9
|9
|27 - 28
|36
|11.
|Эстерсунд
|27
|8
|9
|10
|27 - 34
|33
|12.
|Варберг БоИС
|2:1
|27
|8
|7
|12
|35 - 40
|31
|13.
|Гётеборг
|26
|4
|12
|10
|27 - 40
|24
|14.
|Кальмар
|1:0
|27
|5
|9
|13
|29 - 46
|24
|15.
|Фалькенберг
|27
|5
|8
|14
|30 - 47
|23
|16.
|Хельсинборг
|26
|4
|10
|12
|28 - 42
|22
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Юргорден» – «АИК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Юргорден» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АИК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Юргорден» – «АИК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|2.65
|1.44
|—
|—
|6.70
|1.09
|—
|—
|1.37
|2.95
|—
|—
|2.23
|1.63
|1.90
|1.94
|1.07
|7.50
|—
|—
|1.32
|3.15
|1.05
|8.50
|1.08
|6.80
|1.05
|8.50
|1.01
|13.50
|
|7.50
|1.05
|—
|—
|6.35
|1.09
|—
|—
|2.90
|1.39
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.70
|2.27
|—
|—
|1.33
|3.30
|1.23
|3.98
|1.07
|7.10
|1.05
|7.60
|—
|—
|
|2.97
|1.42
|2.46
|1.58
|1.95
|1.93
|1.59
|2.44
|1.43
|2.96
|1.52
|2.64
|1.90
|1.98
|1.65
|2.33
|1.20
|4.84
|1.51
|2.68
|—
|—
|1.16
|5.51
|—
|—
|—
|—
|—
|—