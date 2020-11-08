  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Юргорден
0:1
Конец матча

Стадион:
АИК
0'
43' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
55' Желтая карточка
Ульвестад Фредрик
0:1
75' Гол
Бауи Набиль
90'+6
30
Вайо
Томми
16
Витри
Аслак
Фонн
4
Ларссон
Якоб
15
Аугустинссон
Йонатан
5
Кёкк
Эллиот
6
Карлстрём
Йеспер
24
Эдвардс
Кертис
9
Радетинац
Харис
23
Ульвестад
Фредрик
19
Беркрот
Никлас
17
Хольмберг
Карл
23
Яношевич
Будимир
33
Люстиг
Микаэль
4
Папаяннопулос
Сотирис
3
Карлссон
Пер
II
29
Eric
Kahl
7
Ларссон
Себастьян
8
Enock
Kofi
Adu1
22
Рогич
Филип
34
Erik
Ring
36
Гойтом
Хенок
14
Paulos
Abraham
Юргорден
4-2-3-1
АИК
4-3-3

Ход матча

43'
 
Ларссон Себастьян
55'
Ульвестад Фредрик
 
63'
 
Бауи Набиль
Erik Ring
72'
Mattias Mitku
Беркрот Никлас
 
72'
Йоханссон Эрик
Эдвардс Кертис
 
72'
Куйович Эмир
Хольмберг Карл
 
75'
0:1
Бауи Набиль
80'
Эрикссон Магнус
Карлстрём Йеспер
 
80'
 
Офори Эбенезер
Enock Kofi Adu1
90'
 
Сигторссон Колбейнн
Paulos Abraham
90'
 
Хуссейн Билаль
Ларссон Себастьян

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ульвестад Фредрик 11 (6) 0.41
2. Хольмберг Карл 8 0.3
3. Куйович Эмир 5 0.19
4. Йоханссон Эрик 3 0.11
5. Витри Аслак Фонн 2 0.07
6. Чилуфя Эдвард 2 0.07
7. Аугустинссон Йонатан 2 0.07
8. Эдвардс Кертис 2 0.07
9. Радетинац Харис 1 0.04
10. Беркрот Никлас 1 0.04
11. Эрикссон Магнус 1 0.04
12. Банда Эммануэль 1 0.04
13. Нюхольм Йеспер 1 0.04
14. Уокер Кевин 1 0.04
15. Oscar Pettersson 1 0.04
16. Кёкк Эллиот 0 0
17. Ринг Джонатан 0 0
18. Ларссон Якоб 0 0
19. Карлстрём Йеспер 0 0
АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гойтом Хенок 8 0.3
2. Ларссон Себастьян 5 (2) 0.19
3. Paulos Abraham 3 0.11
4. Бауи Набиль 3 0.11
5. Хуссейн Билаль 2 0.07
6. Рогич Филип 1 0.04
7. Асани Ясир 1 0.04
8. Люстиг Микаэль 1 0.04
9. Метс Кароль 1 0.04
10. Карлссон Пер II 1 0.04
11. Robin Tihi 1 0.04
12. Enock Kofi Adu1 1 (1) 0.04
13. Сигторссон Колбейнн 0 0
14. Хаугор Якоб 0 0
15. Сильва Стефан 0 0
16. Рашиди Херади 0 0
17. Eric Kahl 0 0
18. Erik Ring 0 0

Карточки

Юргорден
# Игрок      
1. Ульвестад Фредрик 8 0
2. Карлстрём Йеспер 8 0
3. Ларссон Якоб 6 0
4. Йоханссон Эрик 5 0
5. Радетинац Харис 3 0
6. Эрикссон Магнус 3 0
7. Кёкк Эллиот 3 0
8. Аугустинссон Йонатан 2 0
9. Уокер Кевин 2 0
10. Хольмберг Карл 1 0
11. Витри Аслак Фонн 1 0
12. Беркрот Никлас 1 0
13. Oscar Pettersson 1 0
АИК
# Игрок      
1. Ларссон Себастьян 7 0
2. Eric Kahl 6 0
3. Офори Эбенезер 4 1
4. Бауи Набиль 5 0
5. Метс Кароль 5 0
6. Карлссон Пер II 3 1
7. Enock Kofi Adu1 4 0
8. Папаяннопулос Сотирис 2 1
9. Хуссейн Билаль 3 0
10. Рогич Филип 2 0
11. Гранли Даниэль 2 0
12. Мишель Феликс 2 0
13. Robin Tihi 2 0
14. Гойтом Хенок 1 0
15. Стаматопулос Кенни 1 0
16. Димитриадис Панайотис 1 0
17. Линдквист Расмус 1 0
18. Яношевич Будимир 1 0
19. Оума Эрик 1 0
20. Tom Strannegaard 1 0
21. Paulos Abraham 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Юргорден 14.29% (6) 11.9% (5) 14.29% (6) 16.67% (7) 11.9% (5) 30.95% (13)
 АИК 10.71% (3) 14.29% (4) 10.71% (3) 21.43% (6) 17.86% (5) 25% (7)

Предыдущие игры

Юргорден Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Фалькенберг 3:2 Юргорден Хеккен 0:2 Юргорден Юргорден 4:0 Сириус Юргорден 3:2 Мальмё
Хаммарбю 1:1 Юргорден Юргорден 1:2 Норрчёпинг Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Эстерсунд 1:1 Юргорден Юргорден 2:1 Европа Юргорден 1:1 Эльфсборг Хельсинборг 3:1 Юргорден Юргорден 2:2 Гётеборг Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Мьельбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд
АИК Последние 20 матчей: +8 =6 -6
АИК 1:0 Варберг БоИС Сириус 0:0 АИК Норрчёпинг 2:2 АИК АИК 2:0 Гётеборг
Эстерсунд 1:2 АИК Карлшлунд 1:2 АИК АИК 1:0 Мьельбю АИК 3:0 Хаммарбю Мальмё 0:0 АИК АИК 0:1 Хеккен АИК 2:0 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 АИК АИК 0:1 Эстерсунд Мьельбю 3:1 АИК АИК 1:2 Эльфсборг Кальмар 0:0 АИК АИК 0:1 Юргорден Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус

Последние игры между собой

Юргорден: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
АИК: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
АИК 0:1 Юргорден Аллсвенскан АИК 1:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:2 АИК Аллсвенскан Юргорден 0:0 АИК Аллсвенскан
АИК 2:0 Юргорден Аллсвенскан АИК 0:2 Юргорден Кубок АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 АИК Аллсвенскан Юргорден 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Юргорден Аллсвенскан АИК 1:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:3 АИК Аллсвенскан Юргорден 2:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Юргорден Аллсвенскан АИК 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:0 АИК Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 26 15 8 3 52 - 25 53
2. Эльфсборг 27 11 13 3 44 - 34 46
3. Хеккен 27 11 11 5 41 - 28 44
4. Юргорден 27 12 6 9 43 - 31 42
5. Норрчёпинг 27 11 7 9 52 - 41 40
6. Хаммарбю 27 10 10 7 44 - 42 40
7. Мьельбю 27 10 8 9 42 - 41 38
8. АИК 27 10 8 9 28 - 28 38
9. Сириус 26 9 10 7 42 - 43 37
10. Эребру 27 10 6 11 33 - 37 36
11. Эстерсунд 27 8 9 10 27 - 34 33
12. Варберг БоИС 27 8 7 12 38 - 41 31
13. Гётеборг 26 4 12 10 27 - 40 24
14. Кальмар 27 5 9 13 29 - 46 24
15. Фалькенберг 27 5 8 14 30 - 47 23
16. Хельсинборг 26 4 10 12 28 - 42 22
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Ларссон Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 77.00 6.20 1.12
Бонус: 5 000 ₽ 77.00 10.50 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.32 3.88
  31.12 4.82 1.25

Самый высокий коэффициент на матч «Юргорден» – «АИК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Юргорден» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АИК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Юргорден» – «АИК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.70 2.08 6.70 1.09 1.08 7.00 2.23 1.63 1.90 1.94 1.07 7.50 1.32 3.15 1.05 8.50 1.08 6.80 1.05 8.50 1.01 13.50
7.50 1.05 6.35 1.09 2.90 1.39 2.22 1.66 1.70 2.27 1.33 3.30 1.23 3.98 1.07 7.10 1.05 7.60
2.53 1.55 2.09 1.79 1.63 2.35 1.42 2.99 1.66 2.31 1.39 3.12 1.13 6.56 1.65 2.33 1.20 4.84 1.51 2.68 1.16 5.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.50 2.48 1.69 2.17 1.04 9.00 1.08 7.10 1.04 9.00
2.62 1.49 1.73 2.11 1.35 3.20 1.09 7.00 1.07 8.60
1.35 3.36 1.19 5.03 1.40 3.06 1.27 3.89 1.35 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.37 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10
3.38 1.32 2.30 1.62 1.56 2.43 1.22 4.30 1.14 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Где смотреть матч Юргорден 0:1 АИК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный