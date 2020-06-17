34' Желтая карточкаAbbas Mohamad
55' Желтая карточкаAlen Krasnici
70' Вторая желтая карточкаAbbas Mohamad
0:1
77' ГолRasmus Oerqvist
1:1
80' ГолCarl Johansson III
2:1
89' ГолPetar Petrovic
90' Желтая карточкаКин Джеймс
90' Желтая карточкаAbdelrahman Saidi
25
Damir
Mehic
24
Перссон
Юхан
88
Ахмед
Аммар
28
Кин
Джеймс
- Основной состав
-
25 Damir MehicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Перссон ЮханПолузащитник
-
88 Ахмед АммарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кин ДжеймсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Denis Velic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
17 Victor Bergh
-
-
Главный тренер: Mak Lind
Ход матча
34'
55'
70'
77'
80'
89'
2:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Petar Petrovic
|1
|0.05
|2.
|Carl Johansson III
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rasmus Oerqvist
|1
|0.04
|2.
|Ezequiel Montagna
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кин Джеймс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Abbas Mohamad
|1
|1
|2.
|Alen Krasnici
|1
|0
|3.
|Abdelrahman Saidi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстер
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|Норрбю
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Эстер Последние 20 матчей: +6 =4 -10Кальмар 5:0 Эстер Эстер 1:0 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эстер Эстер 4:0 Фрей
Дегерфорс 2:0 Эстер Эстер 4:0 Сюрианска Мьельбю 3:2 Эстер Вестерос СК 1:2 Эстер Эстер 1:0 Хальмстад Далкурд 2:1 Эстер Эстер 0:2 Йёнчёпинг Варберг БоИС 0:0 Эстер Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Карлскруна 2:1 Эстер Броммапойкарна 1:1 Эстер Браге 5:1 Эстер Эстер 2:1 ГАИС Сюрианска 1:1 Эстер Норрбю 3:1 Эстер Эстер 0:2 Треллеборг
Норрбю Последние 20 матчей: +5 =4 -11Норрбю 1:4 Варберг БоИС Хеккен 3:0 Норрбю Хеккен 3:2 Норрбю Норрбю 4:4 Эргрюте ФФ
Фрей 1:0 Норрбю Норрбю 4:0 Треллеборг Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 0:1 ГАИС Норрбю 1:0 Вестерос СК Йёнчёпинг 0:2 Норрбю Норрбю 1:1 Варберг БоИС Далкурд 3:1 Норрбю Норрбю 1:3 Браге Эскильсминне 1:0 Норрбю Сюрианска 4:4 Норрбю Норрбю 1:0 Дегерфорс Мьельбю 1:1 Норрбю Норрбю 3:1 Эстер ГАИС 1:0 Норрбю Броммапойкарна 3:1 Норрбю
Последние игры между собой
Эстер: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 2
Норрбю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Сундсвалль
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Вестерос СК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ГАИС
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Эргрюте ФФ
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Эстер
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Треллеборг
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Акрополис
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Далкурд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Йёнчёпинг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Хальмстад
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Норрбю
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Юнгшиле
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Умео
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Браге
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0