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  3. Швеция
Эстер
2:1
Конец матча
Норрбю
0'
34' Желтая карточка
Abbas Mohamad
55' Желтая карточка
Alen Krasnici
70' Вторая желтая карточка
Abbas Mohamad
0:1
77' Гол
Rasmus Oerqvist
1:1
80' Гол
Carl Johansson III
2:1
89' Гол
Petar Petrovic
90' Желтая карточка
Кин Джеймс
90' Желтая карточка
Abdelrahman Saidi
90'+7
25
Damir
Mehic
5
Stefan
Karlsson
4
Fredrik
Lundgren
II
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
24
Перссон
Юхан
88
Ахмед
Аммар
2
Mattias
Pavic
9
Рочестер
Соренсен
Марк
7
Carl
Johansson
III
28
Кин
Джеймс
1
Mergim
Krasniqi
3
Jonathan
Azulay
2
Abbas
Mohamad
4
Abdelkarim
Mammar
Chaouche
15
Nino
Osmanagic
11
Alen
Krasnici
8
Nicklas
Savolainen
18
Пекальски
Иво
10
Abdelrahman
Saidi
13
Robin
Stroemberg
14
Рексхепи
Дардан
Эстер
4-2-3-1
Норрбю
4-4-2

Ход матча

34'
 
Abbas Mohamad
54'
 
Ezequiel Montagna
Robin Stroemberg
55'
 
Alen Krasnici
61'
Jonathan Drott
Ахмед Аммар
 
70'
 
Abbas Mohamad
70'
Petar Petrovic
Mattias Pavic
 
76'
 
Rasmus Oerqvist
Рексхепи Дардан
77'
0:1
Rasmus Oerqvist
(Ezequiel Montagna)
80'
Carl Johansson III
1:1
84'
Alexander Henningsson
Carl Johansson III
 
85'
Simon Alexandersson
Рочестер Соренсен Марк
 
89'
Petar Petrovic
2:1
90'
 
Willhelm Aerlig
Abdelrahman Saidi
90'
 
Oke Akpoveta
Nino Osmanagic
90'
Кин Джеймс
 
90'
 
Abdelrahman Saidi

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Petar Petrovic 1 0.05
2. Carl Johansson III 1 0.05
Норрбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rasmus Oerqvist 1 0.04
2. Ezequiel Montagna 0 0

Карточки

Эстер
# Игрок      
1. Кин Джеймс 1 0
Норрбю
# Игрок      
1. Abbas Mohamad 1 1
2. Alen Krasnici 1 0
3. Abdelrahman Saidi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстер 0 0 0 0 0 100% (2)
 Норрбю 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Эстер Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Кальмар 5:0 Эстер Эстер 1:0 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эстер Эстер 4:0 Фрей
Дегерфорс 2:0 Эстер Эстер 4:0 Сюрианска Мьельбю 3:2 Эстер Вестерос СК 1:2 Эстер Эстер 1:0 Хальмстад Далкурд 2:1 Эстер Эстер 0:2 Йёнчёпинг Варберг БоИС 0:0 Эстер Эстер 1:3 Эргрюте ФФ Карлскруна 2:1 Эстер Броммапойкарна 1:1 Эстер Браге 5:1 Эстер Эстер 2:1 ГАИС Сюрианска 1:1 Эстер Норрбю 3:1 Эстер Эстер 0:2 Треллеборг
Норрбю Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Норрбю 1:4 Варберг БоИС Хеккен 3:0 Норрбю Хеккен 3:2 Норрбю Норрбю 4:4 Эргрюте ФФ
Фрей 1:0 Норрбю Норрбю 4:0 Треллеборг Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 0:1 ГАИС Норрбю 1:0 Вестерос СК Йёнчёпинг 0:2 Норрбю Норрбю 1:1 Варберг БоИС Далкурд 3:1 Норрбю Норрбю 1:3 Браге Эскильсминне 1:0 Норрбю Сюрианска 4:4 Норрбю Норрбю 1:0 Дегерфорс Мьельбю 1:1 Норрбю Норрбю 3:1 Эстер ГАИС 1:0 Норрбю Броммапойкарна 3:1 Норрбю

Последние игры между собой

Эстер: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 2
Норрбю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 8
Норрбю 3:1 Эстер Суперэттан Эстер 0:1 Норрбю Суперэттан Норрбю 0:2 Эстер Суперэттан Эстер 3:0 Норрбю Суперэттан
Норрбю 0:2 Эстер Суперэттан Эстер 2:1 Норрбю Суперэттан Норрбю 0:1 Эстер Первый дивизион Эстер 1:0 Норрбю Первый дивизион Эстер 1:0 Норрбю Первый дивизион Норрбю 0:1 Эстер Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Сундсвалль 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Вестерос СК 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ГАИС 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Эргрюте ФФ 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Эстер 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Треллеборг 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Акрополис 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Далкурд 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сирианска Эскильстуна 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Йёнчёпинг 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Хальмстад 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Норрбю 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Юнгшиле 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Умео 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Браге 1 0 0 1 1 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Abbas Mohamad получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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