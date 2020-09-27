  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Хельсинборг
0:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Эстерсунд
0'
30' Желтая карточка
Сисей Кебба
33' Желтая карточка
Тёрготт Блэйр
43'
40
Ian
Pettersson
19
Сисей
Йозеф
21
Сисей
Кебба
13
Ольссон
Мартин
11
Эрикссон
Адам
8
Жигович
Армин
5
Ольсен
Брандур
26
Jakob
Voelkerling-Persson
15
Max
Svensson
10
Rasmus
Joensson
39
Ван
ден
Хурк
Антони
1
Кейта
Али
II
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
4
Ишервуд
Томас
3
Kalpi
Ouattara
8
Ссеванкамбо
Исак
13
Фрицсон
Лудвиг
20
Felix
Hoerberg
9
Francis
Jno-Baptiste
7
Перри
Небию
18
Тёрготт
Блэйр
Хельсинборг
4-4-2
Эстерсунд
4-2-3-1

Ход матча

30'
Сисей Кебба
 
30'
 
Simon Kron
Перри Небию
33'
 
Тёрготт Блэйр

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 7 (3) 0.32
2. Max Svensson 4 0.18
3. Alexander Timossi Andersson 4 0.18
4. Rasmus Joensson 3 0.14
5. Геро Альхаджи 1 0.05
6. Ольсен Брандур 1 0.05
7. Жигович Армин 1 0.05
8. Assad Al Hamlawi 1 0.05
9. Линдегор Андерс 1 0.05
10. Дискеруд Миккел 1 0.05
11. Ольссон Мартин 0 0
12. Андреас Ландгрен 0 0
13. Эрикссон Адам 0 0
14. Сисей Йозеф 0 0
15. Filip Sjoeberg1 0 0
Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тёрготт Блэйр 3 0.14
2. Фрицсон Лудвиг 3 0.14
3. Francis Jno-Baptiste 3 0.14
4. Felix Hoerberg 2 0.09
5. Jordan Attah Kadiri 2 0.09
6. Сандберг Ноа 2 0.09
7. Simon Kron 1 0.05
8. Ссеванкамбо Исак 1 0.05
9. Амин Реван 1 (1) 0.05
10. Ишервуд Томас 1 0.05
11. Перри Небию 0 0
12. Ahmed Awad 0 0
13. Мукийби Рональд 0 0
14. Marco Weymans 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
1. Абубакари Мохаммед 8 0
2. Ван ден Хурк Антони 5 1
3. Ольссон Мартин 5 0
4. Рандруп Андерс 4 0
5. Ольсен Брандур 4 0
6. Сисей Йозеф 4 0
7. Дискеруд Миккел 3 0
8. Жигович Армин 3 0
9. Ravy Tsouka Dozi 2 0
10. Alexander Timossi Andersson 2 0
11. Линдегор Андерс 1 0
12. Erik Figueroa 1 0
13. Rasmus Joensson 1 0
14. Геро Альхаджи 1 0
15. Max Svensson 1 0
16. Jakob Voelkerling-Persson 1 0
17. Filip Sjoeberg1 1 0
18. Assad Al Hamlawi 1 0
Эстерсунд
# Игрок      
1. Фрицсон Лудвиг 5 0
2. Сандберг Ноа 3 1
3. Ссеванкамбо Исак 4 0
4. Eirik Haugan 4 0
5. Амин Реван 3 0
6. Kalpi Ouattara 3 0
7. Jordan Attah Kadiri 3 0
8. Кейта Али II 2 0
9. Ишервуд Томас 2 0
10. Перри Небию 2 0
11. Marco Weymans 2 0
12. Felix Hoerberg 2 0
13. Simon Kron 1 0
14. Менса Самуэль 1 0
15. Мукийби Рональд 1 0
16. Пурвер Алекс 1 0
17. Колкетт Чарли 1 0
18. Арин Франк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 12.5% (3) 8.33% (2) 16.67% (4) 8.33% (2) 20.83% (5) 33.33% (8)
 Эстерсунд 5.26% (1) 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4) 21.05% (4) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хельсинборг 3:1 Юргорден
АИК 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Мальмё 4:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 1:1 Юргорден Эстерсунд 0:0 Эребру Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Фалькенберг
Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 2:0 Кальмар АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эстерсунд 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан
Хельсинборг 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 2:0 22 12 8 2 41 - 21 44
2. Хеккен 0:2 21 9 8 4 33 - 21 35
3. Эльфсборг 21 8 11 2 34 - 28 35
4. Норрчёпинг 21 9 6 6 43 - 31 33
5. Юргорден 20 9 5 6 30 - 22 32
6. Сириус 21 8 8 5 36 - 33 32
7. Хаммарбю 0:1 22 7 8 7 30 - 32 29
8. Мьельбю 21 7 7 7 30 - 32 28
9. Эстерсунд 0:0 22 6 10 6 20 - 22 28
10. Эребру 22 7 6 9 25 - 30 27
11. Варберг БоИС 21 7 5 9 31 - 33 26
12. Хельсинборг 0:0 22 4 10 8 24 - 34 22
13. АИК 20 5 6 9 19 - 25 21
14. Гётеборг 21 3 11 7 25 - 34 20
15. Фалькенберг 1:0 22 4 7 11 24 - 35 19
16. Кальмар 21 4 6 11 24 - 36 18
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Эстерсунд
2.26
3.50
3.87
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.03 3.50 3.45
2.25 2.95 3.55
2.05 3.56 3.58
2.20 3.47 3.21
2.26 2.96 3.87

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.80 1.08 8.10 1.06 2.55 1.47 2.60 1.47 2.14 1.71 1.52 2.42 1.69 2.17 1.45 2.65 1.17 4.70 1.13 5.50 1.04 9.00 1.02 11.00 1.01 12.60
9.90 1.06 8.50 1.08 3.52 1.31 2.69 1.48 1.91 1.99 1.48 2.69 1.36 3.20 1.15 5.55 1.12 6.35 1.04 12.00
8.30 1.07 7.27 1.09 3.43 1.31 2.70 1.46 1.90 1.89 1.50 2.58 1.34 3.24 1.15 5.39 1.12 6.17 1.04 10.70 1.03 11.89
6.46 1.13 2.45 1.59 2.12 1.77 1.79 2.10 1.57 2.49 1.45 2.88 1.60 2.43 1.51 2.68 1.14 6.15 1.12 6.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.75 2.01 1.93 1.87 1.10 6.25 1.12 5.60 1.07 7.50
2.83 1.43 1.91 1.89 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.20
2.94 1.40 1.94 1.85 1.44 2.77 1.14 5.62 1.10 6.85 1.02 14.96 1.01 15.68
1.62 2.32 1.34 3.07 1.07 5.82 1.45 2.85 1.43 2.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.45 1.66 2.14 1.28 3.55
3.85 1.26 2.72 1.46 1.71 2.14 1.30 3.52 1.19 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
1.78 2.03
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Где смотреть матч Хельсинборг 0:0 Эстерсунд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный