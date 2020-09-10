Эребру
2:1
Первый тайм: 27'
Стадион: Берн Арена
Мальмё
1:0
9' ГолDavid Seger
1:1
14' ГолБергет Йо Инге
2:1
23' ГолБесара Нахир
12
Jake
Larsson
99
Хуммет
Денис
19
Бесара
Нахир
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Jake LarssonПолузащитник
-
99 Хуммет ДенисНападающий
-
19 Бесара НахирНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Simon Amin
-
16 David Seger
-
30 Jake McGuire
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
-
39 Сарр АминНападающий
- Нападающий
-
33 Amel Mujanic
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
Ход матча
9'
1:0
14'
1:1
23'
2:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бесара Нахир
|5 (1)
|0.26
|2.
|Мехмети Агон
|4
|0.21
|3.
|David Seger
|3
|0.16
|4.
|Хуммет Денис
|3
|0.16
|5.
|Jake Larsson
|2
|0.11
|6.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0.11
|7.
|Robin Book
|2
|0.11
|8.
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|9.
|Kevin Wright
|0
|0
|10.
|Герзич Нордин
|0
|0
|11.
|Али Хусейн
|0
|0
|12.
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|13.
|Карялайнен Расмус
|0
|0
|14.
|Лане Джек
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Телин Исаак
|8 (1)
|0.42
|2.
|Бергет Йо Инге
|7 (1)
|0.37
|3.
|Кристиансен Андерс
|7 (1)
|0.37
|4.
|Рикс Сёрен
|5
|0.26
|5.
|Тойвонен Ола
|2
|0.11
|6.
|Антонссон Маркус
|1
|0.05
|7.
|Ракип Эрдаль
|1
|0.05
|8.
|Молинс Гильермо
|1
|0.05
|9.
|Сарр Амин
|1
|0.05
|10.
|Брорссон Франц
|1
|0.05
|11.
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.05
|12.
|Налич Ади
|1
|0.05
|13.
|Ларссон Эрик
|0
|0
|14.
|Кнудсен Йонас
|0
|0
|15.
|Баширу Фуад
|0
|0
|16.
|Прица Тим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мартенссон Йохан
|5
|0
|2.
|Сковгор Андреас
|5
|0
|3.
|Гранлунд Альбин
|3
|0
|4.
|David Seger
|3
|0
|5.
|Герзич Нордин
|2
|0
|6.
|Бесара Нахир
|2
|0
|7.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0
|8.
|Kevin Wright
|2
|0
|9.
|Jake Larsson
|2
|0
|10.
|Колландер Деннис
|2
|0
|11.
|Али Хусейн
|1
|0
|12.
|Мехмети Агон
|1
|0
|13.
|Хуммет Денис
|1
|0
|14.
|Robin Book
|1
|0
|15.
|Benjamin Hjertstrand
|1
|0
|16.
|Simon Amin
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кристиансен Андерс
|7
|1
|2.
|Брорссон Франц
|4
|0
|3.
|Нильсен Лассе
|3
|0
|4.
|Ларссон Эрик
|3
|0
|5.
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|6.
|Налич Ади
|3
|0
|7.
|Бергет Йо Инге
|2
|0
|8.
|Инносент Бонке
|2
|0
|9.
|Телин Исаак
|0
|1
|10.
|Тойвонен Ола
|1
|0
|11.
|Сафари Беранг
|1
|0
|12.
|Кнудсен Йонас
|1
|0
|13.
|Траустасон Арнор
|1
|0
|14.
|Левицки Оскар
|1
|0
|15.
|Беихмо Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эребру
|10% (2)
|10% (2)
|30% (6)
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|Мальмё
|11.43% (4)
|11.43% (4)
|20% (7)
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|25.71% (9)
Предыдущие игры
Эребру Последние 20 матчей: + = -Эребру 4:3 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Мальмё 2:1 Эребру
Эребру 1:1 Гётеборг Кальмар 0:3 Эребру Эребру 1:2 Фалькенберг Хаммарбю 3:0 Эребру Хельсинборг 1:1 Эребру Эребру 3:1 Мьельбю Норрчёпинг 2:0 Эребру Эребру 1:0 Варберг БоИС Сириус 2:1 Эребру Эребру 0:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Эребру Эребру 0:0 Эстерсунд Юргорден 1:2 Эребру Эребру 0:2 АИК Кальмар 4:1 Эребру Эльфсборг 1:0 Эребру
Мальмё Последние 20 матчей: + = -Мальмё 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё
Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю ФК Розенгард 1:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК
Последние игры между собой
Эребру: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Мальмё: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Эребру 1:2 Мальмё Аллсвенскан Эребру 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Эребру Аллсвенскан Мальмё 0:1 Эребру Кубок Швеции Мальмё 0:1 Эребру Кубок Мальмё 3:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Мальмё Аллсвенскан Эребру 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:3 Мальмё Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|1:2
|19
|11
|6
|2
|37 - 19
|39
|2.
|Хеккен
|18
|9
|6
|3
|31 - 17
|33
|3.
|Эльфсборг
|18
|8
|8
|2
|30 - 24
|32
|4.
|Юргорден
|18
|9
|3
|6
|28 - 20
|30
|5.
|Норрчёпинг
|0:0
|19
|8
|5
|6
|38 - 28
|29
|6.
|Сириус
|18
|7
|7
|4
|32 - 29
|28
|7.
|Хаммарбю
|1:0
|19
|7
|7
|5
|25 - 26
|28
|8.
|Эстерсунд
|0:0
|19
|6
|7
|6
|17 - 19
|25
|9.
|Мьельбю
|18
|6
|6
|6
|25 - 27
|24
|10.
|Варберг БоИС
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|11.
|Эребру
|2:1
|19
|6
|5
|8
|22 - 27
|23
|12.
|АИК
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|13.
|Хельсинборг
|19
|3
|8
|8
|19 - 31
|17
|14.
|Гётеборг
|0:1
|19
|2
|11
|6
|21 - 29
|17
|15.
|Кальмар
|19
|3
|6
|10
|22 - 33
|15
|16.
|Фалькенберг
|18
|2
|7
|9
|20 - 30
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.30
|1.14
|4.40
|1.19
|2.60
|1.47
|2.12
|1.72
|2.08
|1.74
|1.83
|1.98
|4.50
|1.18
|1.36
|3.00
|—
|—
|2.25
|1.60
|—
|—
|1.11
|5.80
|1.47
|2.55
|1.02
|11.00
|1.18
|4.50
|1.05
|8.50
|12.00
|1.00
|12.25
|1.00
|5.00
|1.16
|4.45
|1.21
|2.66
|1.53
|—
|—
|1.98
|1.83
|—
|—
|1.64
|2.20
|1.34
|3.04
|—
|—
|1.19
|4.10
|—
|—
|1.06
|6.85
|1.07
|6.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.88
|1.03
|10.16
|1.04
|4.55
|1.19
|3.75
|1.26
|2.34
|1.58
|—
|—
|1.84
|1.94
|—
|—
|1.54
|2.44
|1.28
|3.59
|—
|—
|1.21
|4.28
|—
|—
|1.09
|7.01
|1.07
|7.97
|1.02
|13.36
|1.02
|13.78
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.83
|1.14
|—
|—
|2.58
|1.53
|2.30
|1.65
|2.02
|1.84
|1.77
|2.09
|3.98
|1.26
|3.06
|1.39
|2.37
|1.61
|2.03
|1.83
|1.80
|2.06
|1.57
|2.45
|1.38
|3.12
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|—
|—
|—
|—
|2.60
|1.47
|—
|—
|1.67
|2.20
|—
|—
|1.27
|3.60
|2.75
|1.42
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.33
|3.15
|1.05
|8.50
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.68
|2.19
|—
|—
|1.28
|3.68
|1.15
|5.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.44
|1.30
|—
|—
|2.34
|1.58
|—
|—
|1.58
|2.34
|—
|—
|1.22
|4.16
|1.15
|5.25
|—
|—
|1.03
|11.22
|—
|—
|1.03
|12.06
|—
|—
|—
|—
|3.15
|1.37
|2.50
|1.55
|1.88
|1.98
|1.61
|2.37
|1.41
|2.96
|—
|—
|2.36
|1.62
|1.94
|1.92
|1.50
|2.66
|1.33
|3.39
|—
|—
|—
|—