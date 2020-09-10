  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Эребру
2:1
Первый тайм: 27'

Стадион:
Мальмё
0'
1:0
9' Гол
David Seger
1:1
14' Гол
Бергет Йо Инге
2:1
23' Гол
Бесара Нахир
27'
1
Янссон
Оскар
22
Гранлунд Альбин
14
Michael
Almebaeck
27
Сковгор
Андреас
3
Kevin
Wright
10
Броберг
Мартин
17
Мартенссон
Йохан
25
Герзич
Нордин
12
Jake
Larsson
99
Хуммет
Денис
19
Бесара
Нахир
30
Юханссон
Марко
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
3
Кнудсен
Йонас
32
Бергет
Йо
Инге
10
Кристиансен
Андерс
6
Левицки
Оскар
5
Рикс
Сёрен
11
Тойвонен
Ола
7
Телин
Исаак
Эребру
4-4-2
Мальмё
4-4-2

Ход матча

8'
David Seger
Броберг Мартин
 
9'
David Seger
(Хуммет Денис)
1:0
14'
1:1
Бергет Йо Инге
(Телин Исаак)
20'
 
Ракип Эрдаль
Кристиансен Андерс
23'
Бесара Нахир
2:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бесара Нахир 5 (1) 0.26
2. Мехмети Агон 4 0.21
3. David Seger 3 0.16
4. Хуммет Денис 3 0.16
5. Jake Larsson 2 0.11
6. Erik Bjoerndahl 2 0.11
7. Robin Book 2 0.11
8. Мартенссон Йохан 0 0
9. Kevin Wright 0 0
10. Герзич Нордин 0 0
11. Али Хусейн 0 0
12. Гранлунд Альбин 0 0
13. Карялайнен Расмус 0 0
14. Лане Джек 0 0
Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 8 (1) 0.42
2. Бергет Йо Инге 7 (1) 0.37
3. Кристиансен Андерс 7 (1) 0.37
4. Рикс Сёрен 5 0.26
5. Тойвонен Ола 2 0.11
6. Антонссон Маркус 1 0.05
7. Ракип Эрдаль 1 0.05
8. Молинс Гильермо 1 0.05
9. Сарр Амин 1 0.05
10. Брорссон Франц 1 0.05
11. Ахмедходжич Анел 1 0.05
12. Налич Ади 1 0.05
13. Ларссон Эрик 0 0
14. Кнудсен Йонас 0 0
15. Баширу Фуад 0 0
16. Прица Тим 0 0

Карточки

Эребру
# Игрок      
1. Мартенссон Йохан 5 0
2. Сковгор Андреас 5 0
3. Гранлунд Альбин 3 0
4. David Seger 3 0
5. Герзич Нордин 2 0
6. Бесара Нахир 2 0
7. Erik Bjoerndahl 2 0
8. Kevin Wright 2 0
9. Jake Larsson 2 0
10. Колландер Деннис 2 0
11. Али Хусейн 1 0
12. Мехмети Агон 1 0
13. Хуммет Денис 1 0
14. Robin Book 1 0
15. Benjamin Hjertstrand 1 0
16. Simon Amin 1 0
Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 7 1
2. Брорссон Франц 4 0
3. Нильсен Лассе 3 0
4. Ларссон Эрик 3 0
5. Ахмедходжич Анел 3 0
6. Налич Ади 3 0
7. Бергет Йо Инге 2 0
8. Инносент Бонке 2 0
9. Телин Исаак 0 1
10. Тойвонен Ола 1 0
11. Сафари Беранг 1 0
12. Кнудсен Йонас 1 0
13. Траустасон Арнор 1 0
14. Левицки Оскар 1 0
15. Беихмо Феликс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эребру 10% (2) 10% (2) 30% (6) 15% (3) 15% (3) 20% (4)
 Мальмё 11.43% (4) 11.43% (4) 20% (7) 14.29% (5) 17.14% (6) 25.71% (9)

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: + = -
Эребру 4:3 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Мальмё 2:1 Эребру
Эребру 1:1 Гётеборг Кальмар 0:3 Эребру Эребру 1:2 Фалькенберг Хаммарбю 3:0 Эребру Хельсинборг 1:1 Эребру Эребру 3:1 Мьельбю Норрчёпинг 2:0 Эребру Эребру 1:0 Варберг БоИС Сириус 2:1 Эребру Эребру 0:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Эребру Эребру 0:0 Эстерсунд Юргорден 1:2 Эребру Эребру 0:2 АИК Кальмар 4:1 Эребру Эльфсборг 1:0 Эребру
Мальмё Последние 20 матчей: + = -
Мальмё 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё
Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю ФК Розенгард 1:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК

Последние игры между собой

Эребру: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Мальмё: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Мальмё 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:5 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Эребру Аллсвенскан Мальмё 4:0 Эребру Аллсвенскан
Эребру 1:2 Мальмё Аллсвенскан Эребру 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Эребру Аллсвенскан Мальмё 0:1 Эребру Кубок Швеции Мальмё 0:1 Эребру Кубок Мальмё 3:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Мальмё Аллсвенскан Эребру 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:3 Мальмё Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 1:2 19 11 6 2 37 - 19 39
2. Хеккен 18 9 6 3 31 - 17 33
3. Эльфсборг 18 8 8 2 30 - 24 32
4. Юргорден 18 9 3 6 28 - 20 30
5. Норрчёпинг 0:0 19 8 5 6 38 - 28 29
6. Сириус 18 7 7 4 32 - 29 28
7. Хаммарбю 1:0 19 7 7 5 25 - 26 28
8. Эстерсунд 0:0 19 6 7 6 17 - 19 25
9. Мьельбю 18 6 6 6 25 - 27 24
10. Варберг БоИС 18 6 5 7 27 - 26 23
11. Эребру 2:1 19 6 5 8 22 - 27 23
12. АИК 18 4 5 9 16 - 25 17
13. Хельсинборг 19 3 8 8 19 - 31 17
14. Гётеборг 0:1 19 2 11 6 21 - 29 17
15. Кальмар 19 3 6 10 22 - 33 15
16. Фалькенберг 18 2 7 9 20 - 30 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Мальмё
8.74
5.50
1.47
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эребру 2:1 Мальмё онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.60 4.90 1.80
8.00 5.50 1.33
8.20 5.15 1.36
6.84 4.46 1.47
6.95 4.11 1.51

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
12.00 1.01 5.30 1.14 4.40 1.19 2.60 1.47 2.12 1.72 2.08 1.74 1.83 1.98 4.50 1.18 1.36 3.00 2.25 1.60 1.11 5.80 1.47 2.55 1.02 11.00 1.18 4.50 1.05 8.50
12.00 1.00 12.25 1.00 5.00 1.16 4.45 1.21 2.66 1.53 1.98 1.83 1.64 2.20 1.34 3.04 1.19 4.10 1.06 6.85 1.07 6.35
11.88 1.03 10.16 1.04 4.55 1.19 3.75 1.26 2.34 1.58 1.84 1.94 1.54 2.44 1.28 3.59 1.21 4.28 1.09 7.01 1.07 7.97 1.02 13.36 1.02 13.78
5.83 1.14 2.58 1.53 2.30 1.65 2.02 1.84 1.77 2.09 3.98 1.26 3.06 1.39 2.37 1.61 2.03 1.83 1.80 2.06 1.57 2.45 1.38 3.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
2.60 1.47 1.67 2.20 1.27 3.60 2.75 1.42 1.33 3.15 1.05 8.50
3.76 1.27 2.59 1.50 1.68 2.19 1.28 3.68 1.15 5.40
3.44 1.30 2.34 1.58 1.58 2.34 1.22 4.16 1.15 5.25 1.03 11.22 1.03 12.06
3.15 1.37 2.50 1.55 1.88 1.98 1.61 2.37 1.41 2.96 2.36 1.62 1.94 1.92 1.50 2.66 1.33 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.10 1.69 1.57 2.33 1.33 3.10
4.95 1.18 3.95 1.25 2.03 1.79 1.54 2.45 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
1.79 1.99
Букмекер Да Нет
4.10 1.19
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный