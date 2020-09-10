  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Эребру
3:2
Конец матча

Стадион:
Мальмё
0'
1:0
9' Гол
David Seger
1:1
14' Гол
Бергет Йо Инге
2:1
23' Гол
Бесара Нахир
43' Желтая карточка
Michael Almebaeck
3:1
48' Пенальти
Бесара Нахир
74' Желтая карточка
Бергет Йо Инге
79' Желтая карточка
Гранлунд Альбин
84' Желтая карточка
Kevin Wright
3:2
90' Гол
Налич Ади
90'+6
1
Янссон
Оскар
22
Гранлунд Альбин
14
Michael
Almebaeck
27
Сковгор
Андреас
3
Kevin
Wright
10
Броберг
Мартин
17
Мартенссон
Йохан
25
Герзич
Нордин
12
Jake
Larsson
99
Хуммет
Денис
19
Бесара
Нахир
30
Юханссон
Марко
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
24
Нильсен
Лассе
3
Кнудсен
Йонас
32
Бергет
Йо
Инге
10
Кристиансен
Андерс
6
Левицки
Оскар
5
Рикс
Сёрен
11
Тойвонен
Ола
7
Телин
Исаак
Эребру
4-4-2
Мальмё
4-4-2

Ход матча

8'
David Seger
Броберг Мартин
 
9'
David Seger
(Хуммет Денис)
1:0
14'
1:1
Бергет Йо Инге
(Рикс Сёрен)
21'
 
Ракип Эрдаль
Кристиансен Андерс
23'
Бесара Нахир
2:1
43'
Michael Almebaeck
 
48'
Бесара Нахир
3:1
67'
 
Сарр Амин
Рикс Сёрен
67'
 
Налич Ади
Тойвонен Ола
74'
 
Бергет Йо Инге
79'
Гранлунд Альбин
 
81'
Benjamin Hjertstrand
Michael Almebaeck
 
84'
Kevin Wright
 
86'
Simon Amin
Мартенссон Йохан
 
86'
Карялайнен Расмус
Хуммет Денис
 
90'
3:2
Налич Ади
(Бергет Йо Инге)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 11
  • 4 Угловые 9
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бесара Нахир 7 (2) 0.37
2. Мехмети Агон 4 0.21
3. David Seger 3 0.16
4. Хуммет Денис 3 0.16
5. Jake Larsson 2 0.11
6. Erik Bjoerndahl 2 0.11
7. Robin Book 2 0.11
8. Мартенссон Йохан 0 0
9. Kevin Wright 0 0
10. Герзич Нордин 0 0
11. Али Хусейн 0 0
12. Гранлунд Альбин 0 0
13. Карялайнен Расмус 0 0
14. Лане Джек 0 0
Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 8 (1) 0.42
2. Бергет Йо Инге 7 (1) 0.37
3. Кристиансен Андерс 7 (1) 0.37
4. Рикс Сёрен 5 0.26
5. Тойвонен Ола 2 0.11
6. Налич Ади 2 0.11
7. Антонссон Маркус 1 0.05
8. Ракип Эрдаль 1 0.05
9. Молинс Гильермо 1 0.05
10. Сарр Амин 1 0.05
11. Брорссон Франц 1 0.05
12. Ахмедходжич Анел 1 0.05
13. Ларссон Эрик 0 0
14. Кнудсен Йонас 0 0
15. Баширу Фуад 0 0
16. Прица Тим 0 0

Карточки

Эребру
# Игрок      
1. Мартенссон Йохан 5 0
2. Сковгор Андреас 5 0
3. Гранлунд Альбин 4 0
4. Kevin Wright 3 0
5. David Seger 3 0
6. Герзич Нордин 2 0
7. Бесара Нахир 2 0
8. Erik Bjoerndahl 2 0
9. Jake Larsson 2 0
10. Колландер Деннис 2 0
11. Али Хусейн 1 0
12. Мехмети Агон 1 0
13. Хуммет Денис 1 0
14. Michael Almebaeck 1 0
15. Robin Book 1 0
16. Benjamin Hjertstrand 1 0
17. Simon Amin 1 0
Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 7 1
2. Брорссон Франц 4 0
3. Нильсен Лассе 3 0
4. Бергет Йо Инге 3 0
5. Ларссон Эрик 3 0
6. Ахмедходжич Анел 3 0
7. Налич Ади 3 0
8. Инносент Бонке 2 0
9. Телин Исаак 0 1
10. Тойвонен Ола 1 0
11. Сафари Беранг 1 0
12. Кнудсен Йонас 1 0
13. Траустасон Арнор 1 0
14. Левицки Оскар 1 0
15. Беихмо Феликс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эребру 13.04% (3) 13.04% (3) 26.09% (6) 17.39% (4) 13.04% (3) 17.39% (4)
 Мальмё 13.51% (5) 10.81% (4) 18.92% (7) 13.51% (5) 16.22% (6) 27.03% (10)

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: + = -
Эребру 4:3 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Мальмё 2:1 Эребру
Эребру 1:1 Гётеборг Кальмар 0:3 Эребру Эребру 1:2 Фалькенберг Хаммарбю 3:0 Эребру Хельсинборг 1:1 Эребру Эребру 3:1 Мьельбю Норрчёпинг 2:0 Эребру Эребру 1:0 Варберг БоИС Сириус 2:1 Эребру Эребру 0:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Эребру Эребру 0:0 Эстерсунд Юргорден 1:2 Эребру Эребру 0:2 АИК Кальмар 4:1 Эребру Эльфсборг 1:0 Эребру
Мальмё Последние 20 матчей: + = -
Мальмё 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё
Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю ФК Розенгард 1:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК

Последние игры между собой

Эребру: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Мальмё: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Мальмё 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:5 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Эребру Аллсвенскан Мальмё 4:0 Эребру Аллсвенскан
Эребру 1:2 Мальмё Аллсвенскан Эребру 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Эребру Аллсвенскан Мальмё 0:1 Эребру Кубок Швеции Мальмё 0:1 Эребру Кубок Мальмё 3:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:1 Мальмё Аллсвенскан Эребру 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:3 Мальмё Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 19 11 6 2 38 - 20 39
2. Хеккен 18 9 6 3 31 - 17 33
3. Эльфсборг 18 8 8 2 30 - 24 32
4. Юргорден 18 9 3 6 28 - 20 30
5. Норрчёпинг 19 8 5 6 40 - 30 29
6. Сириус 18 7 7 4 32 - 29 28
7. Хаммарбю 19 7 7 5 28 - 26 28
8. Эстерсунд 19 6 7 6 19 - 21 25
9. Мьельбю 18 6 6 6 25 - 27 24
10. Варберг БоИС 18 6 5 7 27 - 26 23
11. Эребру 19 6 5 8 23 - 28 23
12. АИК 18 4 5 9 16 - 25 17
13. Хельсинборг 19 3 8 8 19 - 31 17
14. Гётеборг 19 2 11 6 21 - 32 17
15. Кальмар 19 3 6 10 22 - 33 15
16. Фалькенберг 18 2 7 9 20 - 30 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Где смотреть матч Эребру 3:2 Мальмё онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.06 9.20 32.00
8.20 5.15 1.36
6.84 4.46 1.47
1.24 5.92 13.33

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5
12.00 1.01 5.30 1.14 4.40 1.19 2.60 1.47 2.12 1.72 2.08 1.74 1.83 1.98 6.20 1.10 1.36 3.00 2.20 1.62 1.11 5.80 1.20 4.20 1.02 11.00 1.02 11.00 1.03 10.00 1.01 12.60
12.00 1.00 12.25 1.00 5.00 1.16 4.45 1.21 2.66 1.53 1.98 1.83 1.64 2.20 1.34 3.04 1.19 4.10 1.06 6.85 1.07 6.35
11.88 1.03 10.16 1.04 4.55 1.19 3.75 1.26 2.34 1.58 1.84 1.94 1.54 2.44 1.28 3.59 1.21 4.28 1.09 7.01 1.07 7.97 1.02 13.36 1.02 13.78
5.83 1.14 2.58 1.53 2.30 1.65 2.02 1.84 1.77 2.09 6.83 1.11 3.06 1.39 2.37 1.61 1.93 1.93 1.60 2.40 1.28 3.79 1.93 1.94 1.15 5.57 1.44 2.85 1.15 5.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4.5 4.5
2.60 1.47 1.67 2.20 1.27 3.60 2.75 1.42 1.60 2.25 1.07 7.50
3.76 1.27 2.59 1.50 1.68 2.19 1.28 3.68 1.15 5.40
3.44 1.30 2.34 1.58 1.58 2.34 1.22 4.16 1.15 5.25 1.03 11.22 1.03 12.06
3.15 1.37 2.50 1.55 1.88 1.98 1.61 2.37 1.41 2.96 2.36 1.62 1.94 1.92 1.50 2.66 1.33 3.39 1.45 2.81 1.25 4.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.10 1.69 1.57 2.33 1.33 3.10
4.95 1.18 3.95 1.25 2.03 1.79 1.54 2.45 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
1.79 1.99
Букмекер Да Нет
4.10 1.19
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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