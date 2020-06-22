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Гётеборг
2:2
Конец матча

Стадион:
Мьельбю
0'
0:1
3' Гол
Jacob Bergstroem
5' Желтая карточка
Jesper Gustavsson
38' Желтая карточка
Бьярсмюр Маттиас
1:1
49' Гол
Бьярсмюр Маттиас
1:2
59' Гол
David Loefquist
2:2
90' Гол
Sargon Abraham
90'+3
1
Анестис
Яннис
27
Toko
III
Бьярсмюр
Маттиас
2
Jesper
Tolinsson
20
Victor
Wernersson
28
Alhassan
Yusuf
89
Сана
Тобиас
8
Айеш
Хосам
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
16
Sargon
Abraham
17
Фарнеруд
Александер
30
Юханссон
Марко
23
Jesper
Loefgren
6
Eric
Bjoerkander
8
Агардиус
Виктор
9
Joel
Nilsson
22
Jesper
Gustavsson
12
David
Loefquist
31
David
Batanero
17
Jonathan
Tamimi
14
Besard
Sabovic
16
Jacob
Bergstroem
Гётеборг
4-2-3-1
Мьельбю
3-5-2

Ход матча

3'
0:1
Jacob Bergstroem
(David Loefquist)
5'
 
Jesper Gustavsson
38'
Бьярсмюр Маттиас
 
46'
 
Viktor Gustafson
Jesper Gustavsson
49'
Бьярсмюр Маттиас
(Сана Тобиас)
1:1
59'
1:2
David Loefquist
(Jacob Bergstroem)
66'
 
Adam Petersson
David Batanero
75'
Яллоу Александр
Victor Wernersson
 
78'
 
Amer Eriksson-Ibragic
David Loefquist
79'
 
Taylor Silverholt
Jacob Bergstroem
79'
Emil Holm
Бьярсмюр Маттиас
 
90'
Sargon Abraham
(Сана Тобиас)
2:2

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сана Тобиас 1 0.05
2. Бьярсмюр Маттиас 1 0.05
3. Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0.05
4. Sargon Abraham 1 0.05
5. Айеш Хосам 0 0
6. Alhassan Yusuf 0 0
Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. David Loefquist 1 0.04
2. Jacob Bergstroem 1 0.04

Карточки

Гётеборг
# Игрок      
1. Айеш Хосам 2 0
2. August Erlingmark 0 1
3. Бьярсмюр Маттиас 1 0
4. Alhassan Yusuf 1 0
Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 1 0
2. Joel Nilsson 1 0
3. Viktor Gustafson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гётеборг 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)
Мьельбю 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: + = -
Варберг БоИС 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:1 Сириус Соллентуна 0:2 Гётеборг
Гётеборг 2:0 Вестерос СК Лулетану 2:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:3 Ольборг Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эльфсборг 2:0 Гётеборг Гётеборг 0:1 Юргорден Мальмё 1:0 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хеккен АИК 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сириус Хаммарбю 6:2 Гётеборг Сундсвалль 0:2 Гётеборг Гётеборг 4:0 Кальмар Астрио 0:4 Гётеборг
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -
Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд
Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Сюрианска Вестерос СК 2:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Эстер Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Треллеборг 0:3 Мьельбю Мьельбю 0:2 Броммапойкарна Дегерфорс 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Фрей Мьельбю 3:2 Далкурд Хускварна 0:4 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю ГАИС 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Норрбю

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Мьельбю: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Мьельбю 3:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 4:2 Мьельбю Аллсвенскан
Гётеборг 4:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:0 Гётеборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Кальмар 3 2 0 1 7 - 2 6
3. АИК 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Мальмё 3 1 2 0 5 - 3 5
5. Эльфсборг 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Варберг БоИС 3 1 1 1 6 - 4 4
7. Сириус 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Хаммарбю 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Гётеборг 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Фалькенберг 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Эребру 3 1 1 1 2 - 3 4
12. Юргорден 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Хеккен 3 0 3 0 4 - 4 3
14. Мьельбю 3 0 1 2 2 - 5 1
15. Эстерсунд 3 0 1 2 0 - 4 1
16. Хельсинборг 3 0 1 2 0 - 7 1
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Бьярсмюр Маттиас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Jesper Gustavsson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Jacob Bergstroem бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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