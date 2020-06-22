Гётеборг
2:2
Конец матча
Стадион: Гамла Уллеви
Мьельбю
0:1
3' ГолJacob Bergstroem
5' Желтая карточкаJesper Gustavsson
38' Желтая карточкаБьярсмюр Маттиас
1:1
49' ГолБьярсмюр Маттиас
1:2
59' ГолDavid Loefquist
2:2
90' ГолSargon Abraham
27
Toko
III
89
Сана
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Toko IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Аффан АминПолузащитник
-
-
-
23 Emil Holm
-
31 Tom Amos
-
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
90 Огбу МозесНападающий
-
-
-
10 Mamudu Moro
-
-
-
Главный тренер: Marcus Lantz
Ход матча
3'
38'
49'
1:1
59'
90'
2:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сана Тобиас
|1
|0.05
|2.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0.05
|3.
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0.05
|4.
|Sargon Abraham
|1
|0.05
|5.
|Айеш Хосам
|0
|0
|6.
|Alhassan Yusuf
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|David Loefquist
|1
|0.04
|2.
|Jacob Bergstroem
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Айеш Хосам
|2
|0
|2.
|August Erlingmark
|0
|1
|3.
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0
|4.
|Alhassan Yusuf
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jesper Gustavsson
|1
|0
|2.
|Joel Nilsson
|1
|0
|3.
|Viktor Gustafson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гётеборг
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Мьельбю
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: + = -Варберг БоИС 1:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Эльфсборг Гётеборг 1:1 Сириус Соллентуна 0:2 Гётеборг
Гётеборг 2:0 Вестерос СК Лулетану 2:1 Гётеборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:3 Ольборг Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эльфсборг 2:0 Гётеборг Гётеборг 0:1 Юргорден Мальмё 1:0 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хеккен АИК 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сириус Хаммарбю 6:2 Гётеборг Сундсвалль 0:2 Гётеборг Гётеборг 4:0 Кальмар Астрио 0:4 Гётеборг
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд
Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Сюрианска Вестерос СК 2:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Эстер Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Треллеборг 0:3 Мьельбю Мьельбю 0:2 Броммапойкарна Дегерфорс 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Фрей Мьельбю 3:2 Далкурд Хускварна 0:4 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю ГАИС 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Норрбю
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Мьельбю: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Кальмар
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|3.
|АИК
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Мальмё
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|Эльфсборг
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Варберг БоИС
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|7.
|Сириус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Хаммарбю
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Гётеборг
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Фалькенберг
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Эребру
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|Юргорден
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Хеккен
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|Мьельбю
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Эстерсунд
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|Хельсинборг
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Аутентификация