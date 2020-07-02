Фалькенберг
1:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena
Сириус
1:0
20' ГолEdi Sylisufaj
25' Желтая карточкаАндерссон Элиас
33
Юза
Тибор
17
Adam
Staahl
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Чибуйке ДжонНападающий
- Нападающий
-
-
23 Lorik Ademi
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Adam StaahlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
20'
25'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|1
|0.04
|2.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|3.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.04
|4.
|Кристоффер Карлссон
|0
|0
|5.
|Nsima Peter
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андерссон Элиас
|2
|0.08
|2.
|Axel Bjoernstroem
|1
|0.04
|3.
|Yukiya Sugita
|1
|0.04
|4.
|Stefano Holmquist
|1
|0.04
|5.
|Nahom Girmai Netabay
|1
|0.04
|6.
|Саид Мохаммед
|0
|0
|7.
|Шабани Лаорент
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эрикссон Якоб
|1
|0
|2.
|Ван Лой Сандер
|1
|0
|3.
|Edi Sylisufaj
|1
|0
|4.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ярль Даниель
|1
|0
|2.
|Андерссон Элиас
|1
|0
|3.
|Stefano Holmquist
|1
|0
|4.
|Бьоркстрём Тим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фалькенберг
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|Сириус
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг
Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Сириус 2:0 Фалькенберг Хеккен 4:1 Фалькенберг
Сириус Последние 20 матчей: + = -Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден
Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус Сириус 0:3 Вестерос СК Соллентуна 1:8 Сириус ЦСКА Москва 2:0 Сириус Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Эстерсунд 2:0 Сириус Сириус 2:1 Хельсинборг Сундсвалль 2:1 Сириус Сириус 1:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сириус Сириус 2:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 Сириус
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Сириус: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Мальмё
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|3.
|Варберг БоИС
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|4.
|АИК
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|Фалькенберг
|1:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|6.
|Хеккен
|0:0
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|7.
|Эльфсборг
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|8.
|Юргорден
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|9.
|Кальмар
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|10.
|Гётеборг
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|11.
|Эребру
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|12.
|Сириус
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Хаммарбю
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Мьельбю
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Эстерсунд
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|16.
|Хельсинборг
|0:0
|5
|0
|2
|3
|0 - 8
|2
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0