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  3. Швеция
Фалькенберг
1:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Сириус
0'
1:0
20' Гол
Edi Sylisufaj
25' Желтая карточка
Андерссон Элиас
26'
1
Johan
Brattberg
33
Юза
Тибор
20
Ван
Лой
Сандер
4
Юханссон
Карл
II
18
Эрикссон
Якоб
13
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
10
Karl
Soederstroem
12
Кристоффер
Карлссон
6
Веде
Антон
17
Edi
Sylisufaj
1
Юнссон
Лукас
8
Бьоркстрём
Тим
4
Сисей
Кебба
13
Hjalmar
Ekdal
16
Axel
Bjoernstroem
10
Андерссон
Элиас
2
Adam
Hellborg
17
Adam
Staahl
23
Yukiya
Sugita
22
Stefano
Holmquist
26
Саид
Мохаммед
Фалькенберг
4-2-3-1
Сириус
4-2-3-1

Ход матча

20'
Edi Sylisufaj
(Karl Soederstroem)
1:0
25'
 
Андерссон Элиас

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 1 0.04
2. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
3. Tobias Karlsson1 1 0.04
4. Кристоффер Карлссон 0 0
5. Nsima Peter 0 0
Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андерссон Элиас 2 0.08
2. Axel Bjoernstroem 1 0.04
3. Yukiya Sugita 1 0.04
4. Stefano Holmquist 1 0.04
5. Nahom Girmai Netabay 1 0.04
6. Саид Мохаммед 0 0
7. Шабани Лаорент 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Эрикссон Якоб 1 0
2. Ван Лой Сандер 1 0
3. Edi Sylisufaj 1 0
4. Бьёркенгрен Йон 1 0
Сириус
# Игрок      
1. Ярль Даниель 1 0
2. Андерссон Элиас 1 0
3. Stefano Holmquist 1 0
4. Бьоркстрём Тим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1) 0
 Сириус 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг
Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Сириус 2:0 Фалькенберг Хеккен 4:1 Фалькенберг
Сириус Последние 20 матчей: + = -
Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден
Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус Сириус 0:3 Вестерос СК Соллентуна 1:8 Сириус ЦСКА Москва 2:0 Сириус Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Эстерсунд 2:0 Сириус Сириус 2:1 Хельсинборг Сундсвалль 2:1 Сириус Сириус 1:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сириус Сириус 2:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 Сириус

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Сириус: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Сириус 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:0 Сириус Аллсвенскан Фалькенберг 1:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 2:2 Фалькенберг Аллсвенскан
Сириус 0:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 3:1 Сириус Суперэттан Сириус 2:1 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 2:1 Сириус Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Мальмё 5 2 3 0 8 - 5 9
3. Варберг БоИС 0:0 5 2 2 1 9 - 5 8
4. АИК 0:0 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Фалькенберг 1:0 5 2 1 2 4 - 6 7
6. Хеккен 0:0 5 1 4 0 5 - 4 7
7. Эльфсборг 5 1 4 0 5 - 4 7
8. Юргорден 5 2 0 3 8 - 6 6
9. Кальмар 5 2 0 3 8 - 9 6
10. Гётеборг 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
11. Эребру 0:0 5 1 3 1 3 - 4 6
12. Сириус 0:1 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Хаммарбю 0:0 5 1 2 2 5 - 6 5
14. Мьельбю 0:0 5 1 2 2 4 - 6 5
15. Эстерсунд 5 1 1 3 4 - 9 4
16. Хельсинборг 0:0 5 0 2 3 0 - 8 2
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    25'
    Андерссон Элиас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Edi Sylisufaj бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фалькенберг 1:0 Сириус онлайн

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