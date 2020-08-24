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  3. Швеция
Норрчёпинг
0:0
Перерыв

Стадион:
Хеккен
0'
12' Желтая карточка
Фрайберг Эрик
1
Петтерссон
Исак
18
Вальквист
Линус
25
Дагерстоль
Филип
3
Лауритсен
Расмус
4
Герсон
Ларс
7
Франссон
Александер
21
Терн
Симон
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
16
Pontus
Almqvist
5
Нюман
Кристоффер
99
Хакшабанович
Сеад
1
Дальберг
Понтус
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
24
Жута
Леонард
8
Фрайберг
Эрик
19
Daleho
Irandust
17
Берггрен
Густав
7
Ясин
Ахмед
15
Содерлунд
Александер
16
Leo
Bengtsson
Норрчёпинг
4-3-3
Хеккен
4-3-3

Ход матча

12'
 
Фрайберг Эрик

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 8 (1) 0.47
2. Хакшабанович Сеад 5 (1) 0.29
3. Лауритсен Расмус 5 0.29
4. Pontus Almqvist 4 0.24
5. Леви Джонатан 3 0.18
6. Герсон Ларс 3 (2) 0.18
7. Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.12
8. Терн Симон 2 0.12
9. Франссон Александер 1 0.06
10. Кастегрен Хенрик 1 0.06
11. Ishaq Abdulrazak 1 0.06
12. Блумквист Андреас 0 0
13. Вальквист Линус 0 0
14. Смит Эрик 0 0
15. Бинаку Эгзон 0 0
Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Содерлунд Александер 6 0.35
2. Leo Bengtsson 5 0.29
3. Daleho Irandust 4 (1) 0.24
4. Ясин Ахмед 2 0.12
5. Patrik Waalemark 2 0.12
6. Берггрен Густав 2 0.12
7. Жута Леонард 1 0.06
8. Фрайберг Эрик 1 0.06
9. Ali Youssef 1 0.06
10. Тойвио Йоона 1 0.06
11. Alexander Faltsetas 1 0.06
12. Нильссон Хокан 1 0.06
13. Adam Andersson II 1 0.06
14. Линдгрен Расмус 0 0
15. Godswill Ekpolo 0 0
16. Марич Аднан 0 0

Карточки

Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 4 0
2. Смит Эрик 3 0
3. Дагерстоль Филип 1 1
4. Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
5. Халлениус Линус 1 0
6. Терн Симон 1 0
7. Вальквист Линус 1 0
8. Хакшабанович Сеад 1 0
9. Лауритсен Расмус 1 0
10. Леви Джонатан 1 0
11. Carl Bjoerk2 1 0
Хеккен
# Игрок      
1. Alexander Faltsetas 3 1
2. Линдгрен Расмус 3 0
3. Фрайберг Эрик 2 0
4. Люндберг Виктор 2 0
5. Абрахамссон Петер 2 0
6. Берггрен Густав 2 0
7. Leo Bengtsson 2 0
8. Тойвио Йоона 1 0
9. Жута Леонард 1 0
10. Содерлунд Александер 1 0
11. Марич Аднан 1 0
12. Туоминен Яссе 1 0
13. Ясин Ахмед 1 0
14. Godswill Ekpolo 1 0
15. Ali Youssef 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрчёпинг 14.29% (5) 14.29% (5) 11.43% (4) 14.29% (5) 14.29% (5) 31.43% (11)
 Хеккен 7.14% (2) 17.86% (5) 21.43% (6) 17.86% (5) 17.86% (5) 17.86% (5)

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг
Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад
Хеккен Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг
Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Хеккен: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Хеккен 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Хеккен 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
Норрчёпинг 2:1 Хеккен Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Хеккен 3:1 Норрчёпинг Кубок Хеккен 3:1 Норрчёпинг Кубок Швеции Норрчёпинг 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Хеккен 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:2 Хеккен Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 6:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Хеккен Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 17 11 5 1 35 - 16 38
2. Эльфсборг 17 8 7 2 29 - 23 31
3. Юргорден 17 9 3 5 27 - 17 30
4. Норрчёпинг 0:0 17 8 5 4 35 - 23 29
5. Хеккен 0:0 17 7 7 3 29 - 17 28
6. Сириус 17 7 7 3 32 - 27 28
7. Хаммарбю 17 6 6 5 21 - 23 24
8. Эстерсунд 17 5 6 6 15 - 18 21
9. Мьельбю 1:1 17 5 6 6 21 - 26 21
10. Варберг БоИС 17 5 5 7 25 - 26 20
11. Эребру 17 4 5 8 16 - 23 17
12. АИК 17 4 5 8 16 - 24 17
13. Гётеборг 17 2 10 5 20 - 27 16
14. Кальмар 1:1 17 3 5 9 18 - 26 14
15. Фалькенберг 17 2 7 8 19 - 28 13
16. Хельсинборг 17 2 7 8 15 - 29 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    12'
    Фрайберг Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Норрчёпинг
Ничья
Хеккен
2.35
3.80
3.20
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2.35 3.05 3.05
2.10 3.60 3.20
2.05 3.80 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
2.50 1.49
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