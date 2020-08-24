Норрчёпинг
0:0
Перерыв
Стадион: Oestgoetaporten
Хеккен
12' Желтая карточкаФрайберг Эрик
21
Терн
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
77 Manasse Kusu
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
Ход матча
12'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нюман Кристоффер
|8 (1)
|0.47
|2.
|Хакшабанович Сеад
|5 (1)
|0.29
|3.
|Лауритсен Расмус
|5
|0.29
|4.
|Pontus Almqvist
|4
|0.24
|5.
|Леви Джонатан
|3
|0.18
|6.
|Герсон Ларс
|3 (2)
|0.18
|7.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0.12
|8.
|Терн Симон
|2
|0.12
|9.
|Франссон Александер
|1
|0.06
|10.
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.06
|11.
|Ishaq Abdulrazak
|1
|0.06
|12.
|Блумквист Андреас
|0
|0
|13.
|Вальквист Линус
|0
|0
|14.
|Смит Эрик
|0
|0
|15.
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Содерлунд Александер
|6
|0.35
|2.
|Leo Bengtsson
|5
|0.29
|3.
|Daleho Irandust
|4 (1)
|0.24
|4.
|Ясин Ахмед
|2
|0.12
|5.
|Patrik Waalemark
|2
|0.12
|6.
|Берггрен Густав
|2
|0.12
|7.
|Жута Леонард
|1
|0.06
|8.
|Фрайберг Эрик
|1
|0.06
|9.
|Ali Youssef
|1
|0.06
|10.
|Тойвио Йоона
|1
|0.06
|11.
|Alexander Faltsetas
|1
|0.06
|12.
|Нильссон Хокан
|1
|0.06
|13.
|Adam Andersson II
|1
|0.06
|14.
|Линдгрен Расмус
|0
|0
|15.
|Godswill Ekpolo
|0
|0
|16.
|Марич Аднан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Герсон Ларс
|4
|0
|2.
|Смит Эрик
|3
|0
|3.
|Дагерстоль Филип
|1
|1
|4.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0
|5.
|Халлениус Линус
|1
|0
|6.
|Терн Симон
|1
|0
|7.
|Вальквист Линус
|1
|0
|8.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|9.
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|10.
|Леви Джонатан
|1
|0
|11.
|Carl Bjoerk2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Alexander Faltsetas
|3
|1
|2.
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|3.
|Фрайберг Эрик
|2
|0
|4.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|5.
|Абрахамссон Петер
|2
|0
|6.
|Берггрен Густав
|2
|0
|7.
|Leo Bengtsson
|2
|0
|8.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|9.
|Жута Леонард
|1
|0
|10.
|Содерлунд Александер
|1
|0
|11.
|Марич Аднан
|1
|0
|12.
|Туоминен Яссе
|1
|0
|13.
|Ясин Ахмед
|1
|0
|14.
|Godswill Ekpolo
|1
|0
|15.
|Ali Youssef
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрчёпинг
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|31.43% (11)
|Хеккен
|7.14% (2)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг
Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад
Хеккен Последние 20 матчей: + = -Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг
Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Хеккен: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Норрчёпинг 2:1 Хеккен Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Хеккен 3:1 Норрчёпинг Кубок Хеккен 3:1 Норрчёпинг Кубок Швеции Норрчёпинг 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Хеккен 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:2 Хеккен Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 6:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Хеккен Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|17
|11
|5
|1
|35 - 16
|38
|2.
|Эльфсборг
|17
|8
|7
|2
|29 - 23
|31
|3.
|Юргорден
|17
|9
|3
|5
|27 - 17
|30
|4.
|Норрчёпинг
|0:0
|17
|8
|5
|4
|35 - 23
|29
|5.
|Хеккен
|0:0
|17
|7
|7
|3
|29 - 17
|28
|6.
|Сириус
|17
|7
|7
|3
|32 - 27
|28
|7.
|Хаммарбю
|17
|6
|6
|5
|21 - 23
|24
|8.
|Эстерсунд
|17
|5
|6
|6
|15 - 18
|21
|9.
|Мьельбю
|1:1
|17
|5
|6
|6
|21 - 26
|21
|10.
|Варберг БоИС
|17
|5
|5
|7
|25 - 26
|20
|11.
|Эребру
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|12.
|АИК
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|13.
|Гётеборг
|17
|2
|10
|5
|20 - 27
|16
|14.
|Кальмар
|1:1
|17
|3
|5
|9
|18 - 26
|14
|15.
|Фалькенберг
|17
|2
|7
|8
|19 - 28
|13
|16.
|Хельсинборг
|17
|2
|7
|8
|15 - 29
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0