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Норрчёпинг
0:1
Конец матча

Стадион:
Хеккен
0'
12' Желтая карточка
Фрайберг Эрик
0:1
73' Гол
Leo Bengtsson
90'+9
1
Петтерссон
Исак
18
Вальквист
Линус
25
Дагерстоль
Филип
3
Лауритсен
Расмус
4
Герсон
Ларс
7
Франссон
Александер
21
Терн
Симон
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
16
Pontus
Almqvist
5
Нюман
Кристоффер
99
Хакшабанович
Сеад
1
Дальберг
Понтус
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
24
Жута
Леонард
8
Фрайберг
Эрик
19
Daleho
Irandust
17
Берггрен
Густав
7
Ясин
Ахмед
15
Содерлунд
Александер
16
Leo
Bengtsson
Норрчёпинг
4-3-3
Хеккен
4-3-3

Ход матча

12'
 
Фрайберг Эрик
73'
0:1
Leo Bengtsson
(Содерлунд Александер)
76'
Халлениус Линус
Pontus Almqvist
 
76'
Maic Sema
Хакшабанович Сеад
 
76'
Блумквист Андреас
Франссон Александер
 
79'
 
Хаммар Юхан
Daleho Irandust
79'
 
Alexander Faltsetas
Ясин Ахмед
83'
Кастегрен Хенрик
Герсон Ларс
 
88'
 
Люндберг Виктор
Leo Bengtsson
90'
 
Adam Andersson II
Godswill Ekpolo
90'
Manasse Kusu
Нюман Кристоффер
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 8 (1) 0.47
2. Хакшабанович Сеад 5 (1) 0.29
3. Лауритсен Расмус 5 0.29
4. Pontus Almqvist 4 0.24
5. Леви Джонатан 3 0.18
6. Герсон Ларс 3 (2) 0.18
7. Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.12
8. Терн Симон 2 0.12
9. Франссон Александер 1 0.06
10. Кастегрен Хенрик 1 0.06
11. Ishaq Abdulrazak 1 0.06
12. Блумквист Андреас 0 0
13. Вальквист Линус 0 0
14. Смит Эрик 0 0
15. Бинаку Эгзон 0 0
Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Содерлунд Александер 6 0.35
2. Leo Bengtsson 6 0.35
3. Daleho Irandust 4 (1) 0.24
4. Ясин Ахмед 2 0.12
5. Patrik Waalemark 2 0.12
6. Берггрен Густав 2 0.12
7. Жута Леонард 1 0.06
8. Фрайберг Эрик 1 0.06
9. Ali Youssef 1 0.06
10. Тойвио Йоона 1 0.06
11. Alexander Faltsetas 1 0.06
12. Нильссон Хокан 1 0.06
13. Adam Andersson II 1 0.06
14. Линдгрен Расмус 0 0
15. Godswill Ekpolo 0 0
16. Марич Аднан 0 0

Карточки

Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 4 0
2. Смит Эрик 3 0
3. Дагерстоль Филип 1 1
4. Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
5. Халлениус Линус 1 0
6. Терн Симон 1 0
7. Вальквист Линус 1 0
8. Хакшабанович Сеад 1 0
9. Лауритсен Расмус 1 0
10. Леви Джонатан 1 0
11. Carl Bjoerk2 1 0
Хеккен
# Игрок      
1. Alexander Faltsetas 3 1
2. Линдгрен Расмус 3 0
3. Фрайберг Эрик 2 0
4. Люндберг Виктор 2 0
5. Абрахамссон Петер 2 0
6. Берггрен Густав 2 0
7. Leo Bengtsson 2 0
8. Тойвио Йоона 1 0
9. Жута Леонард 1 0
10. Содерлунд Александер 1 0
11. Марич Аднан 1 0
12. Туоминен Яссе 1 0
13. Ясин Ахмед 1 0
14. Godswill Ekpolo 1 0
15. Ali Youssef 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрчёпинг 14.29% (5) 14.29% (5) 11.43% (4) 14.29% (5) 14.29% (5) 31.43% (11)
 Хеккен 6.9% (2) 17.24% (5) 20.69% (6) 17.24% (5) 20.69% (6) 17.24% (5)

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг
Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад
Хеккен Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг
Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Хеккен: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Хеккен 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Хеккен 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
Норрчёпинг 2:1 Хеккен Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Хеккен 3:1 Норрчёпинг Кубок Хеккен 3:1 Норрчёпинг Кубок Швеции Норрчёпинг 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Хеккен 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:2 Хеккен Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 6:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Хеккен Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 17 11 5 1 35 - 16 38
2. Эльфсборг 17 8 7 2 29 - 23 31
3. Юргорден 17 9 3 5 27 - 17 30
4. Хеккен 17 8 6 3 30 - 17 30
5. Норрчёпинг 17 8 4 5 35 - 24 28
6. Сириус 17 7 7 3 32 - 27 28
7. Хаммарбю 17 6 6 5 21 - 23 24
8. Мьельбю 17 6 5 6 24 - 26 23
9. Эстерсунд 17 5 6 6 15 - 18 21
10. Варберг БоИС 17 5 5 7 25 - 26 20
11. Эребру 17 4 5 8 16 - 23 17
12. АИК 17 4 5 8 16 - 24 17
13. Гётеборг 17 2 10 5 20 - 27 16
14. Кальмар 17 3 4 10 18 - 29 13
15. Фалькенберг 17 2 7 8 19 - 28 13
16. Хельсинборг 17 2 7 8 15 - 29 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    12'
    Фрайберг Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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2.75 1.42
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
2.50 1.49
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