0:1
45' ГолFitim Azemi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Lasse NilsenПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
39 Саетра Ларс
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педерсен Маркус
|7 (2)
|0.58
|2.
|Свендсен Тобиас
|5
|0.42
|3.
|Jonas Enkerud
|3
|0.25
|4.
|Матланд Йо-Нимо
|3 (1)
|0.25
|5.
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.17
|6.
|Steffen Skogvang Pedersen
|1
|0.08
|7.
|Markus Solbakken
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Eric Bugale Kitolano
|3
|0.25
|2.
|Fitim Azemi
|3
|0.25
|3.
|Антонсен Кент-Аре
|3 (1)
|0.25
|4.
|Андерсен Магнус
|2
|0.17
|5.
|Саетра Ларс
|2
|0.17
|6.
|Йенсен Рубен
|1
|0.08
|7.
|Lasse Nilsen
|1
|0.08
|8.
|Mikael Ingebrigtsen
|1
|0.08
|9.
|Арнарсон Адам
|1
|0.08
|10.
|Бернтсен Даниэль
|1
|0.08
|11.
|Опсал Сакариас
|1
|0.08
|12.
|Isak Hansen-Aaroeen
|0
|0
|13.
|Tobias Hafstad
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педерсен Маркус
|4
|0
|2.
|Йонсен Ларс-Гуннар
|3
|0
|3.
|Свендсен Тобиас
|3
|0
|4.
|Ruben Alegre Guerro
|2
|0
|5.
|Lars Jendal
|2
|0
|6.
|Steffen Skogvang Pedersen
|1
|0
|7.
|Anders Dieserud
|1
|0
|8.
|Markus Solbakken
|1
|0
|9.
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|1
|0
|10.
|Vetle Skjaervik
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jostein Gundersen
|4
|0
|2.
|Simen Wangberg
|2
|0
|3.
|Anders Jenssen
|2
|0
|4.
|Йенсен Рубен
|1
|0
|5.
|Саетра Ларс
|1
|0
|6.
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
|7.
|Lasse Nilsen
|1
|0
|8.
|Арнарсон Адам
|1
|0
|9.
|Бернтсен Даниэль
|1
|0
|10.
|Eric Bugale Kitolano
|1
|0
|11.
|Опсал Сакариас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хам-Кам
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|33.33% (7)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|Тромсё
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Хам-Кам Последние 20 матчей: + = -Санднес 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:1 Гроруд Осане 2:2 Хам-Кам Согндаль 4:2 Хам-Кам
Хам-Кам 2:2 КФУМ Улленсакер-Киса 2:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Ранхейм Дьерв 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам
Тромсё Последние 20 матчей: + = -Тромсё 2:2 Согндаль Дьерв 1:0 Тромсё Гроруд 2:0 Тромсё Тромсё 5:0 Санднес
Осане 0:1 Тромсё Тромсё 4:2 Схьёрдал-Блинк Тромсё 1:0 Нест-Сотра Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 1:0 Стрёммен Конгсвингер 0:2 Тромсё Тромсё 1:0 Рёуфосс Улленсакер-Киса 0:0 Тромсё Тромсё 2:0 Схьёрдал-Блинк Тромсё 4:2 КФУМ Тромсё 1:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Тромсё 4:1 Одд Тромсё 1:1 Стабек Одд 2:1 Тромсё Тромсё 0:0 Волеренга
Последние игры между собой
Хам-Кам: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Тромсё: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|1:0
|12
|9
|1
|2
|20 - 8
|28
|2.
|Ранхейм
|12
|9
|0
|3
|40 - 21
|27
|3.
|Согндаль
|12
|7
|2
|3
|29 - 17
|23
|4.
|Санднес
|12
|6
|2
|4
|20 - 25
|20
|5.
|Осане
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|6.
|Лиллестрём
|12
|5
|4
|3
|17 - 14
|19
|7.
|Гроруд
|12
|5
|3
|4
|19 - 16
|18
|8.
|Схьёрдал-Блинк
|12
|5
|3
|4
|22 - 21
|18
|9.
|Дьерв
|12
|3
|6
|3
|19 - 21
|15
|10.
|КФУМ
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|11.
|Конгсвингер
|12
|3
|3
|6
|14 - 22
|12
|12.
|Стрёммен
|12
|3
|2
|7
|14 - 23
|11
|13.
|Рёуфосс
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|14.
|Улленсакер-Киса
|12
|2
|5
|5
|17 - 25
|11
|15.
|Нест-Сотра
|12
|2
|4
|6
|17 - 27
|10
|16.
|Хам-Кам
|0:1
|12
|1
|4
|7
|21 - 29
|7