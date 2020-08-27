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  3. Норвегия
Хам-Кам
0:1
Второй тайм: 70'

Стадион:
Тромсё
0'
0:1
45' Гол
Fitim Azemi
70'
1
Lars
Jendal
17
Странде
Кристиан
5
Steinar
Stroemnes
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
8
Markus
Solbakken
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
13
Ruben
Alegre
Guerro
9
Jonas
Enkerud
11
Педерсен
Маркус
21
Свендсен
Тобиас
1
Jacob
Karlstroem
5
Anders
Jenssen
22
Simen
Wangberg
4
Jostein
Gundersen
15
Андерсен
Магнус
17
Бернтсен
Даниэль
11
Йенсен
Рубен
18
Опсал
Сакариас
25
Lasse
Nilsen
21
Eric
Bugale
Kitolano
7
Fitim
Azemi
Хам-Кам
3-4-3
Тромсё
3-5-2

Ход матча

20'
William Moan Mikalsen
Йонсен Ларс-Гуннар
 
45'
0:1
Fitim Azemi
(Eric Bugale Kitolano)
46'
Anders Dieserud
Kristian Loenstad Onsrud
 
62'
 
Антонсен Кент-Аре
Lasse Nilsen
68'
Матланд Йо-Нимо
Steffen Skogvang Pedersen
 
68'
Emil Sildnes
Jonas Enkerud
 

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педерсен Маркус 7 (2) 0.58
2. Свендсен Тобиас 5 0.42
3. Jonas Enkerud 3 0.25
4. Матланд Йо-Нимо 3 (1) 0.25
5. Kristian Loenstad Onsrud 2 0.17
6. Steffen Skogvang Pedersen 1 0.08
7. Markus Solbakken 0 0
Тромсё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Eric Bugale Kitolano 3 0.25
2. Fitim Azemi 3 0.25
3. Антонсен Кент-Аре 3 (1) 0.25
4. Андерсен Магнус 2 0.17
5. Саетра Ларс 2 0.17
6. Йенсен Рубен 1 0.08
7. Lasse Nilsen 1 0.08
8. Mikael Ingebrigtsen 1 0.08
9. Арнарсон Адам 1 0.08
10. Бернтсен Даниэль 1 0.08
11. Опсал Сакариас 1 0.08
12. Isak Hansen-Aaroeen 0 0
13. Tobias Hafstad 0 0

Карточки

Хам-Кам
# Игрок      
1. Педерсен Маркус 4 0
2. Йонсен Ларс-Гуннар 3 0
3. Свендсен Тобиас 3 0
4. Ruben Alegre Guerro 2 0
5. Lars Jendal 2 0
6. Steffen Skogvang Pedersen 1 0
7. Anders Dieserud 1 0
8. Markus Solbakken 1 0
9. Jarmund Oeyen Kvernstuen 1 0
10. Vetle Skjaervik 1 0
Тромсё
# Игрок      
1. Jostein Gundersen 4 0
2. Simen Wangberg 2 0
3. Anders Jenssen 2 0
4. Йенсен Рубен 1 0
5. Саетра Ларс 1 0
6. Антонсен Кент-Аре 1 0
7. Lasse Nilsen 1 0
8. Арнарсон Адам 1 0
9. Бернтсен Даниэль 1 0
10. Eric Bugale Kitolano 1 0
11. Опсал Сакариас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хам-Кам 9.52% (2) 9.52% (2) 33.33% (7) 14.29% (3) 9.52% (2) 23.81% (5)
 Тромсё 11.11% (2) 16.67% (3) 16.67% (3) 16.67% (3) 11.11% (2) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Хам-Кам Последние 20 матчей: + = -
Санднес 1:2 Хам-Кам Хам-Кам 1:1 Гроруд Осане 2:2 Хам-Кам Согндаль 4:2 Хам-Кам
Хам-Кам 2:2 КФУМ Улленсакер-Киса 2:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Ранхейм Дьерв 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам
Тромсё Последние 20 матчей: + = -
Тромсё 2:2 Согндаль Дьерв 1:0 Тромсё Гроруд 2:0 Тромсё Тромсё 5:0 Санднес
Осане 0:1 Тромсё Тромсё 4:2 Схьёрдал-Блинк Тромсё 1:0 Нест-Сотра Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 1:0 Стрёммен Конгсвингер 0:2 Тромсё Тромсё 1:0 Рёуфосс Улленсакер-Киса 0:0 Тромсё Тромсё 2:0 Схьёрдал-Блинк Тромсё 4:2 КФУМ Тромсё 1:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Тромсё 4:1 Одд Тромсё 1:1 Стабек Одд 2:1 Тромсё Тромсё 0:0 Волеренга

Последние игры между собой

Хам-Кам: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Тромсё: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Хам-Кам 1:4 Тромсё Первый дивизион Тромсё 1:0 Хам-Кам Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 1:0 12 9 1 2 20 - 8 28
2. Ранхейм 12 9 0 3 40 - 21 27
3. Согндаль 12 7 2 3 29 - 17 23
4. Санднес 12 6 2 4 20 - 25 20
5. Осане 12 5 4 3 21 - 15 19
6. Лиллестрём 12 5 4 3 17 - 14 19
7. Гроруд 12 5 3 4 19 - 16 18
8. Схьёрдал-Блинк 12 5 3 4 22 - 21 18
9. Дьерв 12 3 6 3 19 - 21 15
10. КФУМ 12 3 4 5 15 - 18 13
11. Конгсвингер 12 3 3 6 14 - 22 12
12. Стрёммен 12 3 2 7 14 - 23 11
13. Рёуфосс 12 2 5 5 16 - 19 11
14. Улленсакер-Киса 12 2 5 5 17 - 25 11
15. Нест-Сотра 12 2 4 6 17 - 27 10
16. Хам-Кам 0:1 12 1 4 7 21 - 29 7
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Fitim Azemi бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 20'
    Йонсен Ларс-Гуннар уходит с поля. William Moan Mikalsen выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Тромсё
3.75
5.20
1.80
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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2.75 1.42
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
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2.70 1.42
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