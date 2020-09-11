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Сиэтл Саундерс
3:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
4' Гол
Моррис Джордан
2:0
12' Гол
Руидиас Рауль
3:0
15' Гол
Леердам Келвин
17'
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
3
Арреага
Хавьер
28
Гомес
Еймар
5
Толо
Нуху
7
Ролдан
Кристиан
6
Joao
Paulo
I
33
Джонс
Джовин
10
Лодейро
Николас
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
17
Даниель
Вега
33
Марье
Поль
23
Юнгвирт
Флориан
4
Аланис
Освальдо
27
Лопес
Маркос
IV
10
Эспиноса
Кристиан
96
Фернандес
Луис
II
93
Жудсон
25
Риос
Андрес
8
Вондоловски
Крис
11
Казаишвили
Валерий
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-4-2

Ход матча

4'
Моррис Джордан
(Арреага Хавьер)
1:0
12'
Руидиас Рауль
2:0
15'
Леердам Келвин
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руидиас Рауль 5 0.63
2. Моррис Джордан 4 0.5
3. Леердам Келвин 3 0.38
4. Лодейро Николас 2 (2) 0.25
5. Гомес Еймар 1 0.13
6. Бвана Хендвалла 1 0.13
7. Джонс Джовин 0 0
8. Joao Paulo I 0 0
9. Арреага Хавьер 0 0
10. Рольдан Александер 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вондоловски Крис 3 (1) 0.43
2. Эспиноса Кристиан 1 0.14
3. Казаишвили Валерий 1 0.14
4. Салинас Ши 1 0.14
5. Хюсен Дэнни 1 0.14
6. Риос Андрес 1 0.14
7. Аланис Освальдо 1 0.14
8. Кауэлл Кейд 1 0.14
9. Эрикссон Магнус 0 0
10. Фьерро Карлос 0 0
11. Томпсон Томми 0 0
12. Юилл Джексон 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
# Игрок      
1. Леердам Келвин 2 0
2. Арреага Хавьер 2 0
3. О'Нил Шейн 1 0
4. Руидиас Рауль 1 0
5. Брюин Уилл 1 0
6. Гомес Еймар 1 0
7. Ролдан Кристиан 1 0
8. Joao Paulo I 1 0
9. Хопо Шендон 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
# Игрок      
1. Юнгвирт Флориан 2 0
2. Эспиноса Кристиан 2 0
3. Эрикссон Магнус 1 0
4. Фьерро Карлос 1 0
5. Аланис Освальдо 1 0
6. Томпсон Томми 1 0
7. Юилл Джексон 1 0
8. Жудсон 1 0
9. Марье Поль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сиэтл Саундерс 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2) 23.08% (3)
 Сан-Хосе Эрткуэйкс 10% (1) 0 10% (1) 30% (3) 10% (1) 40% (4)

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:2 Олимпия Тегусигальпа Олимпия Тегусигальпа 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс 1:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Лучшие коэффициенты
Сиэтл Саундерс
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.76
7.60
5.35
Все Коэффициенты
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.16 7.60 14.00
1.23 5.90 10.50
1.57 4.60 5.35
1.76 3.92 4.43
1.07 14.14 31.11

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 5.80 1.12 4.90 1.16 4.70 1.17 2.12 1.72 2.26 1.64 1.95 1.85 2.31 1.57 1.42 2.70 1.52 2.42 1.14 5.10 1.20 4.20 1.04 9.70 1.07 7.50
18.50 1.01 17.25 1.01 6.05 1.13 5.05 1.18 2.88 1.47 2.23 1.67 1.75 2.10 1.43 2.88 1.32 3.45 1.15 5.60
11.22 1.03 10.16 1.04 4.70 1.18 3.85 1.25 2.36 1.57 1.88 1.89 1.56 2.39 1.29 3.51 1.22 4.16 1.09 7.01 1.08 7.46 1.02 12.90 1.02 13.33
6.12 1.15 2.89 1.45 2.59 1.54 2.29 1.68 1.97 1.89 4.75 1.19 1.61 2.43 2.71 1.48 2.25 1.68 2.01 1.85 1.76 2.12 1.59 2.42 1.48 2.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
2.75 1.41 3.05 1.35 1.29 3.35 1.47 2.55 1.10 6.25
4.05 1.24 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.18 4.75
3.44 1.30 2.36 1.57 1.60 2.30 1.23 4.05 1.16 5.05 1.04 10.16 1.03 11.22
3.41 1.35 2.73 1.50 1.99 1.88 1.69 2.26 1.48 2.78 2.81 1.45 2.31 1.65 1.79 2.07 1.50 2.66 1.35 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.29 2.21 1.62 1.64 2.17 1.38 2.90
5.45 1.15 4.30 1.22 2.17 1.69 1.62 2.30 1.37 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 2.90
1.61 2.28
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
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