Сиэтл Саундерс
3:0
Первый тайм: 17'
Стадион: СэнчуриЛинк Филд
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1:0
4' ГолМоррис Джордан
2:0
12' ГолРуидиас Рауль
3:0
15' ГолЛеердам Келвин
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
33
Джонс
Джовин
17
Даниель
Вега
33
Марье
Поль
93
Жудсон
25
Риос
Андрес
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Джонс ДжовинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Брюин УиллНападающий
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
-
33 Марье ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
25 Риос АндресПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
-
19 Хаджи СиадПолузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
-
Главный тренер: Matias Almeyda
Ход матча
4'
1:0
12'
2:0
15'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руидиас Рауль
|5
|0.63
|2.
|Моррис Джордан
|4
|0.5
|3.
|Леердам Келвин
|3
|0.38
|4.
|Лодейро Николас
|2 (2)
|0.25
|5.
|Гомес Еймар
|1
|0.13
|6.
|Бвана Хендвалла
|1
|0.13
|7.
|Джонс Джовин
|0
|0
|8.
|Joao Paulo I
|0
|0
|9.
|Арреага Хавьер
|0
|0
|10.
|Рольдан Александер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вондоловски Крис
|3 (1)
|0.43
|2.
|Эспиноса Кристиан
|1
|0.14
|3.
|Казаишвили Валерий
|1
|0.14
|4.
|Салинас Ши
|1
|0.14
|5.
|Хюсен Дэнни
|1
|0.14
|6.
|Риос Андрес
|1
|0.14
|7.
|Аланис Освальдо
|1
|0.14
|8.
|Кауэлл Кейд
|1
|0.14
|9.
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|10.
|Фьерро Карлос
|0
|0
|11.
|Томпсон Томми
|0
|0
|12.
|Юилл Джексон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Леердам Келвин
|2
|0
|2.
|Арреага Хавьер
|2
|0
|3.
|О'Нил Шейн
|1
|0
|4.
|Руидиас Рауль
|1
|0
|5.
|Брюин Уилл
|1
|0
|6.
|Гомес Еймар
|1
|0
|7.
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|8.
|Joao Paulo I
|1
|0
|9.
|Хопо Шендон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Юнгвирт Флориан
|2
|0
|2.
|Эспиноса Кристиан
|2
|0
|3.
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|4.
|Фьерро Карлос
|1
|0
|5.
|Аланис Освальдо
|1
|0
|6.
|Томпсон Томми
|1
|0
|7.
|Юилл Джексон
|1
|0
|8.
|Жудсон
|1
|0
|9.
|Марье Поль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сиэтл Саундерс
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10% (1)
|0
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|40% (4)
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:2 Олимпия Тегусигальпа Олимпия Тегусигальпа 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +5 =3 -12Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед
Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Ванкувер Уайткэпс 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Портленд Тимберс 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 3:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Орландо Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.80
|1.12
|4.90
|1.16
|4.70
|1.17
|2.12
|1.72
|2.26
|1.64
|1.95
|1.85
|2.31
|1.57
|—
|—
|1.42
|2.70
|—
|—
|1.52
|2.42
|—
|—
|1.14
|5.10
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.04
|9.70
|1.07
|7.50
|18.50
|1.01
|17.25
|1.01
|6.05
|1.13
|5.05
|1.18
|2.88
|1.47
|—
|—
|2.23
|1.67
|—
|—
|1.75
|2.10
|—
|—
|1.43
|2.88
|—
|—
|1.32
|3.45
|—
|—
|1.15
|5.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.22
|1.03
|10.16
|1.04
|4.70
|1.18
|3.85
|1.25
|2.36
|1.57
|—
|—
|1.88
|1.89
|—
|—
|1.56
|2.39
|—
|—
|1.29
|3.51
|—
|—
|1.22
|4.16
|—
|—
|1.09
|7.01
|—
|—
|1.08
|7.46
|1.02
|12.90
|1.02
|13.33
|—
|—
|—
|—
|6.12
|1.15
|—
|—
|2.89
|1.45
|2.59
|1.54
|2.29
|1.68
|1.97
|1.89
|4.75
|1.19
|1.61
|2.43
|—
|—
|2.71
|1.48
|2.25
|1.68
|2.01
|1.85
|1.76
|2.12
|1.59
|2.42
|1.48
|2.71
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.75
|1.41
|—
|—
|3.05
|1.35
|—
|—
|1.29
|3.35
|1.47
|2.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.10
|6.25
|4.05
|1.24
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.75
|2.08
|—
|—
|1.32
|3.38
|1.18
|4.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.44
|1.30
|—
|—
|2.36
|1.57
|—
|—
|1.60
|2.30
|—
|—
|1.23
|4.05
|1.16
|5.05
|—
|—
|1.04
|10.16
|—
|—
|1.03
|11.22
|—
|—
|3.41
|1.35
|2.73
|1.50
|1.99
|1.88
|1.69
|2.26
|1.48
|2.78
|—
|—
|2.81
|1.45
|2.31
|1.65
|1.79
|2.07
|1.50
|2.66
|1.35
|3.24