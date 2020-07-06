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  2. Матчи
  3. Норвегия
Дьерв
0:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
Санднес
0'
0:1
25' Гол
Эффьом Максвелл
33' Желтая карточка
 38'
20
Oeystein
Oevretveit
15
Латифу
Аким
5
John
Olav
Norheim
3
Bjoernar
Hove
8
Thomas
Zernichow
9
Diego
Campos2
6
Вихманн
Матиас
11
Daniel
Aase
19
Iman
Mafi
39
Pibe
II
23
Ole
Marius
Haabestad
1
Хейгре
Пол
21
Сёдлунн
Андре
4
Kevin
Jablinski
22
Богданович
Ясмин
2
Espen
Hammer
Berger
3
Vidar
Ari
Jonsson1
11
Horenus
Taddese
6
Christian
Landu
Landu
8
Грёдем
Магнус
30
Kent
Haavard
Eriksen
16
Эффьом
Максвелл
Дьерв
3-5-2
Санднес
5-3-2

Ход матча

25'
0:1
Эффьом Максвелл
33'
 

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Diego Campos2 1 0.03
Санднес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грёдем Магнус 2 0.07
2. Kent Haavard Eriksen 1 0.03
3. Vidar Ari Jonsson1 1 0.03

Карточки

Дьерв
# Игрок      
1. Diego Campos2 1 0
Санднес
# Игрок      
1. Christian Landu Landu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дьерв 0 0 100% (1) 0 0 0
 Санднес 0 25% (1) 0 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Дьерв Последние 20 матчей: + = -
КФУМ 2:1 Дьерв Дьерв 1:3 Арендал Egersunds 1:1 Дьерв Лиллестрём 3:0 Дьерв
Волеренга 1:2 Дьерв Старт 1:0 Дьерв Викинг 3:2 Дьерв Дьерв 0:2 Конгсвингер Саннефьёрд 1:0 Дьерв Дьерв 0:1 Нест-Сотра Согндаль 4:0 Дьерв Дьерв 1:7 Старт Нутодден 1:1 Дьерв Дьерв 1:0 Тромсдален Улленсакер-Киса 1:0 Дьерв Дьерв 1:0 Рёуфосс Олесунн 4:0 Дьерв Дьерв 5:1 Скейд Дьерв 2:2 КФУМ Санднес 2:3 Дьерв
Санднес Последние 20 матчей: + = -
Санднес 4:3 Нест-Сотра Санднес 0:3 Egersunds Санднес 1:4 Egersunds Викинг 5:0 Санднес
Санднес 1:3 Викинг Конгсвингер 1:2 Санднес Санднес 3:2 Скейд Нест-Сотра 3:0 Санднес Санднес 0:1 Согндаль Старт 3:2 Санднес Санднес 3:1 Рёуфосс Тромсдален 1:4 Санднес Санднес 1:0 Нутодден Саннефьёрд 3:1 Санднес Санднес 1:2 Олесунн Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Санднес 2:3 Дьерв КФУМ 3:0 Санднес Санднес 0:2 Хам-Кам Нутодден 0:4 Санднес

Последние игры между собой

Дьерв: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 0
Санднес: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 5
Санднес 2:3 Дьерв Первый дивизион Дьерв 0:0 Санднес Первый дивизион Дьерв 1:1 Санднес Первый дивизион Санднес 0:0 Дьерв Первый дивизион
Дьерв 2:0 Санднес Первый дивизион Санднес 0:3 Дьерв Первый дивизион Дьерв 2:0 Санднес Первый дивизион Санднес 0:1 Дьерв Первый дивизион Дьерв 0:0 Санднес Первый дивизион Санднес 2:2 Дьерв Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Санднес 1:0 2 2 0 0 5 - 3 6
3. Улленсакер-Киса 1:1 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Согндаль 1:1 2 1 1 0 5 - 2 4
5. Лиллестрём 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Рёуфосс 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
7. Гроруд 2:1 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Ранхейм 1:2 2 1 0 1 4 - 4 3
9. КФУМ 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Конгсвингер 0:2 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Стрёммен 1:0 2 1 0 1 1 - 4 3
12. Нест-Сотра 0:0 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Осане 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Хам-Кам 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Дьерв 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Схьёрдал-Блинк 0:2 2 0 0 2 2 - 5 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    33'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Эффьом Максвелл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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