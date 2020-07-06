Дьерв
2:2
Конец матча
Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr
Санднес
0:1
25' ГолЭффьом Максвелл
33' Желтая карточкаBjoernar Hove
45' Желтая карточкаDiego Campos2
48' Желтая карточкаKevin Jablinski
1:1
53' ГолPibe II
60' Желтая карточкаChristian Landu Landu
2:1
67' ГолDaniel Aase
2:2
74' ГолKent Haavard Eriksen
76' Желтая карточкаГрёдем Магнус
77' Желтая карточкаJohn Olav Norheim
15
Латифу
Аким
11
Daniel
Aase
19
Iman
Mafi
39
Pibe
II
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Латифу АкимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
-
19 Iman MafiПолузащитник
-
39 Pibe IIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Steffen Landro
Ход матча
25'
33'
45'
48'
53'
1:1
67'
74'
76'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daniel Aase
|1
|0.03
|2.
|Pibe II
|1
|0.03
|3.
|Diego Campos2
|1
|0.03
|4.
|Ole Marius Haabestad
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kent Haavard Eriksen
|2
|0.07
|2.
|Грёдем Магнус
|2
|0.07
|3.
|Эффьом Максвелл
|1
|0.03
|4.
|Vidar Ari Jonsson1
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Diego Campos2
|2
|0
|2.
|John Olav Norheim
|1
|0
|3.
|Bjoernar Hove
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Christian Landu Landu
|2
|0
|2.
|Грёдем Магнус
|1
|0
|3.
|Kevin Jablinski
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дьерв
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Санднес
|0
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Дьерв Последние 20 матчей: + = -КФУМ 2:1 Дьерв Дьерв 1:3 Арендал Egersunds 1:1 Дьерв Лиллестрём 3:0 Дьерв
Волеренга 1:2 Дьерв Старт 1:0 Дьерв Викинг 3:2 Дьерв Дьерв 0:2 Конгсвингер Саннефьёрд 1:0 Дьерв Дьерв 0:1 Нест-Сотра Согндаль 4:0 Дьерв Дьерв 1:7 Старт Нутодден 1:1 Дьерв Дьерв 1:0 Тромсдален Улленсакер-Киса 1:0 Дьерв Дьерв 1:0 Рёуфосс Олесунн 4:0 Дьерв Дьерв 5:1 Скейд Дьерв 2:2 КФУМ Санднес 2:3 Дьерв
Санднес Последние 20 матчей: + = -Санднес 4:3 Нест-Сотра Санднес 0:3 Egersunds Санднес 1:4 Egersunds Викинг 5:0 Санднес
Санднес 1:3 Викинг Конгсвингер 1:2 Санднес Санднес 3:2 Скейд Нест-Сотра 3:0 Санднес Санднес 0:1 Согндаль Старт 3:2 Санднес Санднес 3:1 Рёуфосс Тромсдален 1:4 Санднес Санднес 1:0 Нутодден Саннефьёрд 3:1 Санднес Санднес 1:2 Олесунн Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Санднес 2:3 Дьерв КФУМ 3:0 Санднес Санднес 0:2 Хам-Кам Нутодден 0:4 Санднес
Последние игры между собой
Дьерв: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 0
Санднес: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Согндаль
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|2.
|Ранхейм
|2
|2
|0
|0
|8 - 5
|6
|3.
|Тромсё
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Санднес
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|5.
|Лиллестрём
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Рёуфосс
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|КФУМ
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Конгсвингер
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Осане
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Улленсакер-Киса
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|11.
|Стрёммен
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|12.
|Дьерв
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Хам-Кам
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Схьёрдал-Блинк
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|15.
|Гроруд
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|16.
|Нест-Сотра
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0