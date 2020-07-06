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  3. Норвегия
Дьерв
2:2
Конец матча

Стадион:
Санднес
0'
0:1
25' Гол
Эффьом Максвелл
33' Желтая карточка
Bjoernar Hove
45' Желтая карточка
Diego Campos2
48' Желтая карточка
Kevin Jablinski
1:1
53' Гол
Pibe II
60' Желтая карточка
Christian Landu Landu
2:1
67' Гол
Daniel Aase
2:2
74' Гол
Kent Haavard Eriksen
76' Желтая карточка
Грёдем Магнус
77' Желтая карточка
John Olav Norheim
90'+6
20
Oeystein
Oevretveit
15
Латифу
Аким
5
John
Olav
Norheim
3
Bjoernar
Hove
8
Thomas
Zernichow
9
Diego
Campos2
6
Вихманн
Матиас
11
Daniel
Aase
19
Iman
Mafi
39
Pibe
II
23
Ole
Marius
Haabestad
1
Хейгре
Пол
21
Сёдлунн
Андре
4
Kevin
Jablinski
22
Богданович
Ясмин
2
Espen
Hammer
Berger
3
Vidar
Ari
Jonsson1
11
Horenus
Taddese
6
Christian
Landu
Landu
8
Грёдем
Магнус
30
Kent
Haavard
Eriksen
16
Эффьом
Максвелл
Дьерв
3-5-2
Санднес
5-3-2

Ход матча

25'
0:1
Эффьом Максвелл
(Kent Haavard Eriksen)
33'
Bjoernar Hove
 
45'
Diego Campos2
 
46'
Espen Knudsen
Bjoernar Hove
 
48'
 
Kevin Jablinski
53'
Pibe II
(Daniel Aase)
1:1
57'
 
Sander Ringberg
Kevin Jablinski
57'
 
Tord Johnsen Salte
Богданович Ясмин
57'
 
Sanel Kapidzic
Эффьом Максвелл
60'
 
Christian Landu Landu
63'
Michael Baidoo
Diego Campos2
 
67'
Daniel Aase
(Ole Marius Haabestad)
2:1
72'
 
Johannes Andres Nunez Godoy
Horenus Taddese
74'
2:2
Kent Haavard Eriksen
76'
 
Грёдем Магнус
76'
 
Хансен Кристер
Vidar Ari Jonsson1
77'
John Olav Norheim
 
83'
Alexander Dang
Pibe II
 

Бомбардиры внутри турнира

Дьерв
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daniel Aase 1 0.03
2. Pibe II 1 0.03
3. Diego Campos2 1 0.03
4. Ole Marius Haabestad 0 0
Санднес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kent Haavard Eriksen 2 0.07
2. Грёдем Магнус 2 0.07
3. Эффьом Максвелл 1 0.03
4. Vidar Ari Jonsson1 1 0.03

Карточки

Дьерв
# Игрок      
1. Diego Campos2 2 0
2. John Olav Norheim 1 0
3. Bjoernar Hove 1 0
Санднес
# Игрок      
1. Christian Landu Landu 2 0
2. Грёдем Магнус 1 0
3. Kevin Jablinski 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дьерв 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Санднес 0 33.33% (2) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Дьерв Последние 20 матчей: + = -
КФУМ 2:1 Дьерв Дьерв 1:3 Арендал Egersunds 1:1 Дьерв Лиллестрём 3:0 Дьерв
Волеренга 1:2 Дьерв Старт 1:0 Дьерв Викинг 3:2 Дьерв Дьерв 0:2 Конгсвингер Саннефьёрд 1:0 Дьерв Дьерв 0:1 Нест-Сотра Согндаль 4:0 Дьерв Дьерв 1:7 Старт Нутодден 1:1 Дьерв Дьерв 1:0 Тромсдален Улленсакер-Киса 1:0 Дьерв Дьерв 1:0 Рёуфосс Олесунн 4:0 Дьерв Дьерв 5:1 Скейд Дьерв 2:2 КФУМ Санднес 2:3 Дьерв
Санднес Последние 20 матчей: + = -
Санднес 4:3 Нест-Сотра Санднес 0:3 Egersunds Санднес 1:4 Egersunds Викинг 5:0 Санднес
Санднес 1:3 Викинг Конгсвингер 1:2 Санднес Санднес 3:2 Скейд Нест-Сотра 3:0 Санднес Санднес 0:1 Согндаль Старт 3:2 Санднес Санднес 3:1 Рёуфосс Тромсдален 1:4 Санднес Санднес 1:0 Нутодден Саннефьёрд 3:1 Санднес Санднес 1:2 Олесунн Улленсакер-Киса 2:1 Санднес Санднес 2:3 Дьерв КФУМ 3:0 Санднес Санднес 0:2 Хам-Кам Нутодден 0:4 Санднес

Последние игры между собой

Дьерв: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 0
Санднес: победы: 0, ничьи: 5, поражения: 5
Санднес 2:3 Дьерв Первый дивизион Дьерв 0:0 Санднес Первый дивизион Дьерв 1:1 Санднес Первый дивизион Санднес 0:0 Дьерв Первый дивизион
Дьерв 2:0 Санднес Первый дивизион Санднес 0:3 Дьерв Первый дивизион Дьерв 2:0 Санднес Первый дивизион Санднес 0:1 Дьерв Первый дивизион Дьерв 0:0 Санднес Первый дивизион Санднес 2:2 Дьерв Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Согндаль 2 2 0 0 10 - 2 6
2. Ранхейм 2 2 0 0 8 - 5 6
3. Тромсё 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Санднес 2 1 1 0 6 - 5 4
5. Лиллестрём 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Рёуфосс 2 1 0 1 3 - 2 3
7. КФУМ 2 1 0 1 3 - 3 3
8. Конгсвингер 2 1 0 1 3 - 4 3
9. Осане 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Улленсакер-Киса 2 1 0 1 5 - 6 3
11. Стрёммен 2 1 0 1 2 - 5 3
12. Дьерв 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Хам-Кам 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Схьёрдал-Блинк 2 0 0 2 3 - 6 0
15. Гроруд 2 0 0 2 3 - 6 0
16. Нест-Сотра 2 0 0 2 3 - 6 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Diego Campos получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Bjoernar Hove получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Эффьом Максвелл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на J. J. Ugland Stadion Levermyr. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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