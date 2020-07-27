КФУМ
2:0
Второй тайм: 48'
Стадион: КФУМ Арена
Согндаль
1:0
26' ГолDavid Tavakoli
2:0
45' ГолDavid Tavakoli
22
Эбю
Олав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Эбю ОлавПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Огбу ИгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Eirik Lereng
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
Ход матча
26'
1:0
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|David Tavakoli
|4 (1)
|0.13
|2.
|Alagie Sanyang
|1
|0.03
|3.
|Juba Massinissa Moula
|1
|0.03
|4.
|Эбю Олав
|1
|0.03
|5.
|Fisnik Kastrati
|1
|0.03
|6.
|Haakon Hoseth
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alioune Ndour
|3
|0.1
|2.
|Kristoffer Hoven
|2
|0.07
|3.
|Endre Kupen
|2
|0.07
|4.
|Daniel Eid
|2
|0.07
|5.
|Ховен Андреас
|1
|0.03
|6.
|Хельгесен Эйвинн
|1
|0.03
|7.
|Tomas Kristoffersen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Alagie Sanyang
|2
|0
|2.
|Хольм Даниэль
|1
|0
|3.
|Сортевик Стиан
|1
|0
|4.
|Хаммер Йорген
|1
|0
|5.
|Remi Svindland
|1
|0
|6.
|Mansour Gueye II
|1
|0
|7.
|Haakon Stavrum
|1
|0
|8.
|Yannis Maxitas Moula
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Tomas Kristoffersen
|2
|0
|2.
|Огбу Иго
|2
|0
|3.
|Фей Рензе
|1
|0
|4.
|Daniel Eid
|1
|0
|5.
|Eirik Lereng
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|КФУМ
|0
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Согндаль
|20% (2)
|0
|0
|40% (4)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
КФУМ Последние 20 матчей: + = -Улленсакер-Киса 1:1 КФУМ КФУМ 2:1 Рёуфосс Стрёммен 2:1 КФУМ КФУМ 2:1 Дьерв
Согндаль Последние 20 матчей: + = -Согндаль 0:2 Санднес Гроруд 3:1 Согндаль Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Осане 1:4 Согндаль
Согндаль 1:3 Oygarden Хам-Кам 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Олесунн Мольде 1:2 Согндаль Мьёндален 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Силькеборг Конгсвингер 1:0 Согндаль КФУМ 1:0 Согндаль Согндаль 3:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:1 Согндаль Согндаль 4:0 Дьерв Санднес 0:1 Согндаль Согндаль 0:1 Нест-Сотра Стрёммен 2:0 Согндаль Скейд 2:2 Согндаль Согндаль 1:1 Саннефьёрд
Последние игры между собой
КФУМ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Согндаль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|1:0
|5
|5
|0
|0
|7 - 1
|15
|2.
|Лиллестрём
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|3.
|КФУМ
|2:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|Ранхейм
|4
|3
|0
|1
|12 - 7
|9
|5.
|Дьерв
|2:0
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|6.
|Санднес
|0:1
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|7.
|Улленсакер-Киса
|1:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|8.
|Схьёрдал-Блинк
|1:1
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|9.
|Рёуфосс
|1:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|Согндаль
|0:2
|5
|2
|0
|3
|11 - 9
|6
|11.
|Гроруд
|0:2
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|12.
|Осане
|0:1
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|13.
|Нест-Сотра
|0:1
|5
|1
|1
|3
|11 - 14
|4
|14.
|Стрёммен
|1:1
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|15.
|Конгсвингер
|0:1
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|16.
|Хам-Кам
|4
|0
|0
|4
|7 - 12
|0