  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
КФУМ
2:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Согндаль
0'
1:0
26' Гол
David Tavakoli
2:0
45' Гол
David Tavakoli
48'
1
Simon
Thomas
I
24
Christopher
Lindquist
33
Хаммер
Йорген
15
Mansour
Gueye
II
14
Haakon
Hoseth
22
Эбю
Олав
27
Mohammed
Mahnin
20
Juba
Massinissa
Moula
8
Сортевик
Стиан
16
Fisnik
Kastrati
11
David
Tavakoli
1
Фей
Рензе
3
Стейринг
Пер-Магнус
4
Росет
Мартин-Уве
22
Хельгесен
Эйвинн
30
Огбу
Иго
8
Tomas
Kristoffersen
17
Mathias
Blaarud
6
Axel
Kryger
18
Kristoffer
Hoven
24
Йенсен
Сикстен
11
Ховен
Андреас
КФУМ
4-2-3-1
Согндаль
3-4-3

Ход матча

23'
Haakon Stavrum
Сортевик Стиан
 
26'
David Tavakoli
(Haakon Hoseth)
1:0
45'
David Tavakoli
(Juba Massinissa Moula)
2:0
46'
 
Sivert Heggheim Mannsverk
Mathias Blaarud

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. David Tavakoli 4 (1) 0.13
2. Alagie Sanyang 1 0.03
3. Juba Massinissa Moula 1 0.03
4. Эбю Олав 1 0.03
5. Fisnik Kastrati 1 0.03
6. Haakon Hoseth 0 0
Согндаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alioune Ndour 3 0.1
2. Kristoffer Hoven 2 0.07
3. Endre Kupen 2 0.07
4. Daniel Eid 2 0.07
5. Ховен Андреас 1 0.03
6. Хельгесен Эйвинн 1 0.03
7. Tomas Kristoffersen 0 0

Карточки

КФУМ
# Игрок      
1. Alagie Sanyang 2 0
2. Хольм Даниэль 1 0
3. Сортевик Стиан 1 0
4. Хаммер Йорген 1 0
5. Remi Svindland 1 0
6. Mansour Gueye II 1 0
7. Haakon Stavrum 1 0
8. Yannis Maxitas Moula 1 0
Согндаль
# Игрок      
1. Tomas Kristoffersen 2 0
2. Огбу Иго 2 0
3. Фей Рензе 1 0
4. Daniel Eid 1 0
5. Eirik Lereng 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
КФУМ 0 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Согндаль 20% (2) 0 0 40% (4) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

КФУМ Последние 20 матчей: + = -
Улленсакер-Киса 1:1 КФУМ КФУМ 2:1 Рёуфосс Стрёммен 2:1 КФУМ КФУМ 2:1 Дьерв
КФУМ 0:4 Гроруд КФУМ 1:2 Лиллестрём Тромсё 4:2 КФУМ КФУМ 1:1 Саннефьёрд Сарпсборг-08 1:1 КФУМ Старт 1:0 КФУМ КФУМ 2:0 Конгсвингер КФУМ 1:0 Согндаль Стрёммен 0:3 КФУМ КФУМ 1:3 Карлслунде КФУМ 0:1 Конгсвингер Греве 1:2 КФУМ Старт 0:0 КФУМ КФУМ 3:1 Фредерикссунд Таарнбю 2:0 КФУМ КФУМ 1:1 Тромсдален
Согндаль Последние 20 матчей: + = -
Согндаль 0:2 Санднес Гроруд 3:1 Согндаль Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Осане 1:4 Согндаль
Согндаль 1:3 Oygarden Хам-Кам 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Олесунн Мольде 1:2 Согндаль Мьёндален 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Силькеборг Конгсвингер 1:0 Согндаль КФУМ 1:0 Согндаль Согндаль 3:0 Хам-Кам Рёуфосс 1:1 Согндаль Согндаль 4:0 Дьерв Санднес 0:1 Согндаль Согндаль 0:1 Нест-Сотра Стрёммен 2:0 Согндаль Скейд 2:2 Согндаль Согндаль 1:1 Саннефьёрд

Последние игры между собой

КФУМ: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Согндаль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
КФУМ 1:0 Согндаль Первый дивизион Согндаль 4:2 КФУМ Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 1:0 5 5 0 0 7 - 1 15
2. Лиллестрём 1:0 5 3 1 1 5 - 2 10
3. КФУМ 2:0 5 3 1 1 8 - 5 10
4. Ранхейм 4 3 0 1 12 - 7 9
5. Дьерв 2:0 5 2 2 1 10 - 8 8
6. Санднес 0:1 5 2 2 1 9 - 7 8
7. Улленсакер-Киса 1:0 5 2 2 1 9 - 9 8
8. Схьёрдал-Блинк 1:1 5 2 1 2 10 - 9 7
9. Рёуфосс 1:0 5 2 1 2 9 - 8 7
10. Согндаль 0:2 5 2 0 3 11 - 9 6
11. Гроруд 0:2 5 2 0 3 7 - 9 6
12. Осане 0:1 5 2 0 3 6 - 8 6
13. Нест-Сотра 0:1 5 1 1 3 11 - 14 4
14. Стрёммен 1:1 5 1 1 3 3 - 10 4
15. Конгсвингер 0:1 5 1 0 4 5 - 11 3
16. Хам-Кам 4 0 0 4 7 - 12 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - David Tavakoli бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - David Tavakoli бьет в цель!
  • 23'
    Сортевик Стиан уходит с поля. Haakon Stavrum выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на KFUM Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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