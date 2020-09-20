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Лос-Анджелес Гэлакси
 
Позже

Стадион:
Колорадо Рэпидс
1
Бингэм
Дэвид
22
Араухо
Хулиан
5
Стирс
Дэниэл
20
Депай
Ник
3
Инсуа
Эмилиано
2
Китчен
Перри
15
Корона
Джо
26
Альварес
Эфраин
17
Ллетгет
Себастьян
10
Павон
Кристиан
29
Зубак
Итан
50
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
4
Уилсон
Дэнни
6
Абубакар
Лалас
13
Винс
Сэмюэл
19
Прайс
Джек
10
Акоста
Келлин
21
Намли
Юнес
26
Бассетт
Коул
7
Льюис
Джонатан
99
Шиньяшики
Андре
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павон Кристиан 5 (3) 0.63
2. Ллетгет Себастьян 4 0.5
3. Чичарито 1 0.13
4. Корона Джо 1 0.13
5. Стирс Дэниэл 1 0.13
6. Зубак Итан 1 0.13
7. Альварес Эфраин 1 0.13
8. Араухо Хулиан 0 0
9. Инсуа Эмилиано 0 0
10. Фельтшер Рольф 0 0
11. Депай Ник 0 0
12. Вильд Гордон 0 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бассетт Коул 2 0.22
2. Камара Кей 2 0.22
3. Рубио Диего 2 0.22
4. Льюис Джонатан 2 0.22
5. Винс Сэмюэл 1 0.11
6. Акоста Келлин 1 0.11
7. Абубакар Лалас 1 0.11
8. Гальван Бриан 1 0.11
9. Шиньяшики Андре 1 0.11
10. Намли Юнес 0 0
11. Бенезе Николя 0 0
12. Мескида Николас 0 0
13. Келли Джереми 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок      
1. Китчен Перри 3 0
2. Араухо Хулиан 3 0
3. Фельтшер Рольф 2 0
4. Стирс Дэниэл 2 0
5. Инсуа Эмилиано 1 0
6. Куэльо Эмиль 1 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Прайс Джек 3 1
2. Рубио Диего 3 0
3. Акоста Келлин 3 0
4. Абубакар Лалас 3 0
5. Уилсон Дэнни 0 1
6. Камара Кей 1 0
7. Мур Дрю 1 0
8. Бенезе Николя 1 0
9. Ирвин Клинт 1 0
10. Льюис Джонатан 1 0
11. Бассетт Коул 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес Гэлакси 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 28.57% (4)
 Колорадо Рэпидс 23.08% (3) 7.69% (1) 0 30.77% (4) 7.69% (1) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: + = -
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -
Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс

Последние игры между собой

Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Колорадо Рэпидс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 6:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dignity Health Sports Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Колорадо Рэпидс
2.08
4.10
3.63
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.05 3.80 3.35
2.06 3.80 3.25
2.02 4.10 3.30
1.94 3.78 3.63
2.08 3.82 3.36

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.50 1.13 4.60 1.17 2.65 1.44 2.08 1.69 1.83 1.98 1.71 2.21 1.39 2.90 1.28 3.45 1.13 5.50 1.09 6.10 1.03 10.50
14.50 1.02 5.65 1.15 4.55 1.21 2.62 1.50 2.09 1.76 1.71 2.26 1.38 3.10 1.28 3.75 1.13 6.25 1.10 7.00 1.03 12.75
11.89 1.03 10.70 1.04 4.99 1.17 4.13 1.23 2.49 1.53 1.98 1.82 1.61 2.30 1.33 3.30 1.25 3.92 1.11 6.49 1.09 7.27 1.03 12.41 1.03 12.89
6.26 1.14 2.76 1.48 2.47 1.58 2.17 1.74 1.89 1.99 1.70 2.22 1.54 2.57 1.27 3.95 1.10 7.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.65 1.48 1.66 2.23 1.27 3.70
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
3.65 1.28 2.49 1.53 1.64 2.25 1.26 3.83 1.17 4.99 1.04 10.70 1.04 10.70
3.41 1.34 2.73 1.49 2.00 1.88 1.68 2.26 1.47 2.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.65 1.61 2.23 1.36 3.00
5.50 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.75
1.54 2.47
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
2.44 1.52
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