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Лос-Анджелес Гэлакси
0:2
Конец матча

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
0:1
40' Гол
Бассетт Коул
63' Желтая карточка
Депай Ник
72' Желтая карточка
Араухо Хулиан
75' Вторая желтая карточка
Араухо Хулиан
0:2
78' Гол
Льюис Джонатан
90'+6
1
Бингэм
Дэвид
22
Араухо
Хулиан
5
Стирс
Дэниэл
20
Депай
Ник
3
Инсуа
Эмилиано
2
Китчен
Перри
15
Корона
Джо
26
Альварес
Эфраин
17
Ллетгет
Себастьян
10
Павон
Кристиан
29
Зубак
Итан
50
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
13
Винс
Сэмюэл
19
Прайс
Джек
10
Акоста
Келлин
21
Намли
Юнес
26
Бассетт
Коул
7
Льюис
Джонатан
99
Шиньяшики
Андре
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

Ход матча

40'
0:1
Бассетт Коул
(Винс Сэмюэл)
54'
Дос Сантос Хонатан
Китчен Перри
 
54'
Чичарито
Зубак Итан
 
58'
 
Трасти Остон
Уилсон Дэнни
61'
 
Гальван Бриан
Намли Юнес
63'
Депай Ник
 
72'
Араухо Хулиан
 
73'
Куэльо Эмиль
Альварес Эфраин
 
75'
Араухо Хулиан
 
78'
0:2
Льюис Джонатан
(Гальван Бриан)
81'
 
Бенезе Николя
Льюис Джонатан
81'
Гонсалес Джанкарло
Корона Джо
 
83'
 
Мескида Николас
Шиньяшики Андре

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павон Кристиан 5 (3) 0.56
2. Ллетгет Себастьян 4 0.44
3. Чичарито 1 0.11
4. Корона Джо 1 0.11
5. Стирс Дэниэл 1 0.11
6. Зубак Итан 1 0.11
7. Альварес Эфраин 1 0.11
8. Араухо Хулиан 0 0
9. Инсуа Эмилиано 0 0
10. Фельтшер Рольф 0 0
11. Депай Ник 0 0
12. Вильд Гордон 0 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бассетт Коул 3 0.3
2. Льюис Джонатан 3 0.3
3. Камара Кей 2 0.2
4. Рубио Диего 2 0.2
5. Винс Сэмюэл 1 0.1
6. Гальван Бриан 1 0.1
7. Акоста Келлин 1 0.1
8. Абубакар Лалас 1 0.1
9. Шиньяшики Андре 1 0.1
10. Намли Юнес 0 0
11. Бенезе Николя 0 0
12. Мескида Николас 0 0
13. Келли Джереми 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок      
1. Араухо Хулиан 4 1
2. Китчен Перри 3 0
3. Фельтшер Рольф 2 0
4. Стирс Дэниэл 2 0
5. Инсуа Эмилиано 1 0
6. Депай Ник 1 0
7. Куэльо Эмиль 1 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Прайс Джек 3 1
2. Рубио Диего 3 0
3. Акоста Келлин 3 0
4. Абубакар Лалас 3 0
5. Уилсон Дэнни 0 1
6. Камара Кей 1 0
7. Мур Дрю 1 0
8. Бенезе Николя 1 0
9. Ирвин Клинт 1 0
10. Льюис Джонатан 1 0
11. Бассетт Коул 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес Гэлакси 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 21.43% (3) 28.57% (4)
 Колорадо Рэпидс 20% (3) 6.67% (1) 6.67% (1) 26.67% (4) 6.67% (1) 33.33% (5)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс

Последние игры между собой

Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Колорадо Рэпидс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 6:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Бассетт Коул бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dignity Health Sports Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
7.20 2.85 1.55
2.02 4.10 3.30
1.94 3.78 3.63
8.21 3.70 1.54

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.90 1.10 2.35 1.55 4.60 1.17 1.76 2.00 2.08 1.69 1.83 1.98 1.10 6.25 1.39 2.90 1.02 11.00 1.13 5.50 1.03 10.00 1.03 10.50 1.02 11.00
14.50 1.02 5.65 1.15 4.55 1.21 2.62 1.50 2.09 1.76 1.71 2.26 1.38 3.10 1.28 3.75 1.13 6.25 1.10 7.00 1.03 12.75
11.89 1.03 10.70 1.04 4.99 1.17 4.13 1.23 2.49 1.53 1.98 1.82 1.61 2.30 1.33 3.30 1.25 3.92 1.11 6.49 1.09 7.27 1.03 12.41 1.03 12.89
3.17 1.38 2.62 1.52 2.06 1.83 1.65 2.33 1.54 2.54 1.88 2.00 1.58 2.47 1.44 2.91 1.11 7.34 1.54 2.57 1.27 3.95 1.10 7.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.32 3.20 2.65 1.48 1.28 3.45 1.27 3.70 1.04 9.00
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
3.65 1.28 2.49 1.53 1.64 2.25 1.26 3.83 1.17 4.99 1.04 10.70 1.04 10.70
2.11 1.78 1.73 2.18 1.35 3.36 2.00 1.88 1.68 2.26 1.47 2.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.65 1.61 2.23 1.36 3.00
5.50 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
1.54 2.47
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
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