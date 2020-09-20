Лос-Анджелес Гэлакси
0:2
Конец матча
Стадион: Dignity Health Sports Park
Колорадо Рэпидс
0:1
40' ГолБассетт Коул
63' Желтая карточкаДепай Ник
72' Желтая карточкаАраухо Хулиан
75' Вторая желтая карточкаАраухо Хулиан
0:2
78' ГолЛьюис Джонатан
20
Депай
Ник
15
Корона
Джо
29
Зубак
Итан
13
Винс
Сэмюэл
19
Прайс
Джек
21
Намли
Юнес
26
Бассетт
Коул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зубак ИтанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
-
27 Куэльо ЭмильПолузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
-
31 Вильд ГордонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Винс СэмюэлЗащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
Ход матча
40'
0:1
54'
63'
72'
75'
78'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павон Кристиан
|5 (3)
|0.56
|2.
|Ллетгет Себастьян
|4
|0.44
|3.
|Чичарито
|1
|0.11
|4.
|Корона Джо
|1
|0.11
|5.
|Стирс Дэниэл
|1
|0.11
|6.
|Зубак Итан
|1
|0.11
|7.
|Альварес Эфраин
|1
|0.11
|8.
|Араухо Хулиан
|0
|0
|9.
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|10.
|Фельтшер Рольф
|0
|0
|11.
|Депай Ник
|0
|0
|12.
|Вильд Гордон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бассетт Коул
|3
|0.3
|2.
|Льюис Джонатан
|3
|0.3
|3.
|Камара Кей
|2
|0.2
|4.
|Рубио Диего
|2
|0.2
|5.
|Винс Сэмюэл
|1
|0.1
|6.
|Гальван Бриан
|1
|0.1
|7.
|Акоста Келлин
|1
|0.1
|8.
|Абубакар Лалас
|1
|0.1
|9.
|Шиньяшики Андре
|1
|0.1
|10.
|Намли Юнес
|0
|0
|11.
|Бенезе Николя
|0
|0
|12.
|Мескида Николас
|0
|0
|13.
|Келли Джереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Араухо Хулиан
|4
|1
|2.
|Китчен Перри
|3
|0
|3.
|Фельтшер Рольф
|2
|0
|4.
|Стирс Дэниэл
|2
|0
|5.
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|6.
|Депай Ник
|1
|0
|7.
|Куэльо Эмиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Прайс Джек
|3
|1
|2.
|Рубио Диего
|3
|0
|3.
|Акоста Келлин
|3
|0
|4.
|Абубакар Лалас
|3
|0
|5.
|Уилсон Дэнни
|0
|1
|6.
|Камара Кей
|1
|0
|7.
|Мур Дрю
|1
|0
|8.
|Бенезе Николя
|1
|0
|9.
|Ирвин Клинт
|1
|0
|10.
|Льюис Джонатан
|1
|0
|11.
|Бассетт Коул
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|Колорадо Рэпидс
|20% (3)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +8 =5 -7Даллас 4:1 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:5 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Колорадо Рэпидс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 6:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|5.90
|1.10
|—
|—
|2.35
|1.55
|—
|—
|4.60
|1.17
|—
|—
|1.76
|2.00
|—
|—
|2.08
|1.69
|1.83
|1.98
|1.10
|6.25
|—
|—
|1.39
|2.90
|1.02
|11.00
|1.13
|5.50
|1.03
|10.00
|1.03
|10.50
|1.02
|11.00
|—
|—
|14.50
|1.02
|5.65
|1.15
|—
|—
|4.55
|1.21
|—
|—
|2.62
|1.50
|—
|—
|2.09
|1.76
|—
|—
|1.71
|2.26
|—
|—
|1.38
|3.10
|1.28
|3.75
|1.13
|6.25
|1.10
|7.00
|1.03
|12.75
|—
|—
|11.89
|1.03
|10.70
|1.04
|4.99
|1.17
|—
|—
|4.13
|1.23
|—
|—
|2.49
|1.53
|—
|—
|1.98
|1.82
|—
|—
|1.61
|2.30
|—
|—
|1.33
|3.30
|1.25
|3.92
|1.11
|6.49
|1.09
|7.27
|1.03
|12.41
|1.03
|12.89
|—
|—
|—
|—
|3.17
|1.38
|2.62
|1.52
|2.06
|1.83
|1.65
|2.33
|1.54
|2.54
|1.88
|2.00
|1.58
|2.47
|1.44
|2.91
|1.11
|7.34
|1.54
|2.57
|—
|—
|1.27
|3.95
|—
|—
|1.10
|7.74
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.32
|3.20
|—
|—
|2.65
|1.48
|—
|—
|1.28
|3.45
|—
|—
|1.27
|3.70
|1.04
|9.00
|—
|—
|—
|—
|3.95
|1.25
|—
|—
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.28
|3.64
|1.19
|4.75
|—
|—
|—
|—
|3.65
|1.28
|—
|—
|2.49
|1.53
|—
|—
|1.64
|2.25
|—
|—
|1.26
|3.83
|1.17
|4.99
|1.04
|10.70
|1.04
|10.70
|2.11
|1.78
|1.73
|2.18
|1.35
|3.36
|2.00
|1.88
|1.68
|2.26
|1.47
|2.78
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—