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  3. Норвегия
Викинг
2:0
Второй тайм: 78'

Стадион:
Саннефьёрд
0'
20' Желтая карточка
Vidar Ari Jonsson2
32' Желтая карточка
Lars Grorud
1:0
56' Гол
Kristoffer Loekberg
2:0
60' Гол
Бериша Ветон
78'
1
Эустбё
Ивен
9
Торстейнбё
Фредерик
35
Henrik
Heggheim
3
Viljar
Vevatne
30
Adrian
Pereira
15
Johnny
Furdal
8
Белл
Джо
24
Kristoffer
Loekberg
20
Ylldren
Ibrahimaj
14
Бериша
Ветон
16
Even
Oestensen
1
Alexander
Hovdevik
II
23
Vidar
Ari
Jonsson2
2
Lars
Grorud
17
Sander
Moen
Foss
21
Край
Антон
6
Пальссон
Эмиль
18
Куртович
Виллиам
15
Erik
Naesbak
Brenden
10
Rufo
Herraiz
11
Хансен
Кристоффер
9
Sivert
Gussiaas
Викинг
4-3-3
Саннефьёрд
4-2-3-1

Ход матча

20'
 
Vidar Ari Jonsson2
32'
 
Lars Grorud
35'
Хёйланд Томми
Even Oestensen
 
56'
Kristoffer Loekberg
1:0
60'
Бериша Ветон
(Белл Джо)
2:0
63'
 
Валес Марк
Lars Grorud
63'
 
George Nuah Gibson
Хансен Кристоффер
69'
Бютюки Зюмер
Kristoffer Loekberg
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ylldren Ibrahimaj 1 0.03
2. Бериша Ветон 1 (1) 0.03
3. Торстейнбё Фредерик 1 0.03
4. Kristoffer Loekberg 1 0.03
5. Even Oestensen 1 0.03
6. Adrian Pereira 0 0
Саннефьёрд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lars Grorud 1 0.03
2. Зе Эдуардо де Араужо 1 0.03
3. Rufo Herraiz 1 0.03
4. Sivert Gussiaas 1 0.03
5. Vidar Ari Jonsson2 0 0
6. Куртович Виллиам 0 0

Карточки

Викинг
# Игрок      
1. Викстёль Рольф 2 0
2. Хёйланд Томми 2 0
3. Even Oestensen 2 0
4. Бериша Ветон 1 0
5. Viljar Vevatne 1 0
Саннефьёрд
# Игрок      
1. Пальссон Эмиль 2 1
2. Lars Grorud 2 0
3. Rufo Herraiz 2 0
4. Vidar Ari Jonsson2 2 0
5. Erik Naesbak Brenden 1 0
6. Sander Moen Foss 1 0
7. George Nuah Gibson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Викинг 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1) 0
 Саннефьёрд 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: + = -
Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт
Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек Викинг 3:2 Дьерв Викинг 1:1 Арендал ЛАСК 1:0 Викинг Сваровски Тироль 1:3 Викинг Хёугесунн 0:1 Викинг Бранн 1:5 Викинг Викинг 2:2 Русенборг Викинг 1:1 Старт Хёугесунн 1:0 Викинг
Саннефьёрд Последние 20 матчей: + = -
Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:2 Старт Одд 1:2 Саннефьёрд
Саннефьёрд 0:0 Мьёндален Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд КФУМ 1:1 Саннефьёрд Лиллестрём 3:3 Саннефьёрд Волеренга 1:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Нюбергсунд Саннефьёрд 1:0 Арендал Саннефьёрд 1:3 Фредрикстад Саннефьёрд 1:1 Гроруд Олесунн 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Дьерв Улленсакер-Киса 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:0 Нутодден Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам КФУМ 3:3 Саннефьёрд

Последние игры между собой

Викинг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Саннефьёрд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Викинг 2:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи Саннефьёрд 3:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Саннефьёрд Типпелиген Викинг 2:0 Саннефьёрд Типпелиген
Саннефьёрд 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 3:1 Викинг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 4:0 5 5 0 0 19 - 6 15
2. Мольде 4 4 0 0 12 - 4 12
3. Кристиансунд 4 2 2 0 11 - 5 8
4. Мьёндален 2:0 5 2 2 1 5 - 3 8
5. Стабек 2:0 5 2 2 1 7 - 6 8
6. Стрёмсгодсет 0:2 5 2 2 1 7 - 7 8
7. Бранн 4 2 1 1 8 - 5 7
8. Волеренга 4 2 1 1 6 - 7 7
9. Одд 0:4 5 2 0 3 10 - 8 6
10. Хёугесунн 0:0 5 1 2 2 5 - 10 5
11. Русенборг 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Викинг 2:0 5 1 1 3 6 - 10 4
13. Саннефьёрд 0:2 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Старт 0:0 5 0 3 2 6 - 12 3
15. Олесунн 0:2 5 0 2 3 6 - 16 2
16. Сарпсборг-08 4 0 0 4 3 - 7 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 35'
    Even Oestensen уходит, Хёйланд Томми вместо него
  • Желтая карточка
    32'
    Ларс Гроруд получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Vidar Ari Jonsson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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