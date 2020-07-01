Викинг
2:0
Второй тайм: 78'
Стадион: SR-Bank Arena
Саннефьёрд
20' Желтая карточкаVidar Ari Jonsson2
32' Желтая карточкаLars Grorud
1:0
56' ГолKristoffer Loekberg
2:0
60' ГолБериша Ветон
8
Белл
Джо
14
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rufo HerraizПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
Ход матча
32'
56'
60'
2:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ylldren Ibrahimaj
|1
|0.03
|2.
|Бериша Ветон
|1 (1)
|0.03
|3.
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0.03
|4.
|Kristoffer Loekberg
|1
|0.03
|5.
|Even Oestensen
|1
|0.03
|6.
|Adrian Pereira
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lars Grorud
|1
|0.03
|2.
|Зе Эдуардо де Араужо
|1
|0.03
|3.
|Rufo Herraiz
|1
|0.03
|4.
|Sivert Gussiaas
|1
|0.03
|5.
|Vidar Ari Jonsson2
|0
|0
|6.
|Куртович Виллиам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Викстёль Рольф
|2
|0
|2.
|Хёйланд Томми
|2
|0
|3.
|Even Oestensen
|2
|0
|4.
|Бериша Ветон
|1
|0
|5.
|Viljar Vevatne
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пальссон Эмиль
|2
|1
|2.
|Lars Grorud
|2
|0
|3.
|Rufo Herraiz
|2
|0
|4.
|Vidar Ari Jonsson2
|2
|0
|5.
|Erik Naesbak Brenden
|1
|0
|6.
|Sander Moen Foss
|1
|0
|7.
|George Nuah Gibson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Викинг
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|Саннефьёрд
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: + = -Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт
Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек Викинг 3:2 Дьерв Викинг 1:1 Арендал ЛАСК 1:0 Викинг Сваровски Тироль 1:3 Викинг Хёугесунн 0:1 Викинг Бранн 1:5 Викинг Викинг 2:2 Русенборг Викинг 1:1 Старт Хёугесунн 1:0 Викинг
Саннефьёрд Последние 20 матчей: + = -Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:2 Старт Одд 1:2 Саннефьёрд
Саннефьёрд 0:0 Мьёндален Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд КФУМ 1:1 Саннефьёрд Лиллестрём 3:3 Саннефьёрд Волеренга 1:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Нюбергсунд Саннефьёрд 1:0 Арендал Саннефьёрд 1:3 Фредрикстад Саннефьёрд 1:1 Гроруд Олесунн 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Дьерв Улленсакер-Киса 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:0 Нутодден Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам КФУМ 3:3 Саннефьёрд
Последние игры между собой
Викинг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Саннефьёрд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|4:0
|5
|5
|0
|0
|19 - 6
|15
|2.
|Мольде
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|3.
|Кристиансунд
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|4.
|Мьёндален
|2:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|5.
|Стабек
|2:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:2
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|7.
|Бранн
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|Волеренга
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|9.
|Одд
|0:4
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|10.
|Хёугесунн
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|11.
|Русенборг
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Викинг
|2:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|13.
|Саннефьёрд
|0:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Старт
|0:0
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|15.
|Олесунн
|0:2
|5
|0
|2
|3
|6 - 16
|2
|16.
|Сарпсборг-08
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0