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Викинг
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Саннефьёрд
0'
20' Желтая карточка
Vidar Ari Jonsson2
32' Желтая карточка
Lars Grorud
1:0
56' Гол
Kristoffer Loekberg
2:0
60' Гол
Бериша Ветон
90' Желтая карточка
Эустбё Ивен
90'+8
1
Эустбё
Ивен
9
Торстейнбё
Фредерик
35
Henrik
Heggheim
3
Viljar
Vevatne
30
Adrian
Pereira
15
Johnny
Furdal
8
Белл
Джо
24
Kristoffer
Loekberg
20
Ylldren
Ibrahimaj
14
Бериша
Ветон
16
Even
Oestensen
1
Alexander
Hovdevik
II
23
Vidar
Ari
Jonsson2
2
Lars
Grorud
17
Sander
Moen
Foss
21
Край
Антон
6
Пальссон
Эмиль
18
Куртович
Виллиам
15
Erik
Naesbak
Brenden
10
Rufo
Herraiz
11
Хансен
Кристоффер
9
Sivert
Gussiaas
Викинг
4-3-3
Саннефьёрд
4-2-3-1

Ход матча

20'
 
Vidar Ari Jonsson2
32'
 
Lars Grorud
34'
Хёйланд Томми
Even Oestensen
 
56'
Kristoffer Loekberg
1:0
60'
Бериша Ветон
(Белл Джо)
2:0
63'
 
Валес Марк
Lars Grorud
63'
 
George Nuah Gibson
Хансен Кристоффер
69'
Бютюки Зюмер
Kristoffer Loekberg
 
79'
 
Marcos Celorrio
Erik Naesbak Brenden
79'
 
Lars Markmanrud
Sivert Gussiaas
84'
Sebastian Soeraas Sebulonsen
Бериша Ветон
 
84'
 
Младенович Стефан
Vidar Ari Jonsson2
90'
Эустбё Ивен
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 7
  • 4 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 2 (1) 0.07
2. Ylldren Ibrahimaj 1 0.03
3. Торстейнбё Фредерик 1 0.03
4. Kristoffer Loekberg 1 0.03
5. Even Oestensen 1 0.03
6. Белл Джо 0 0
7. Adrian Pereira 0 0
Саннефьёрд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lars Grorud 1 0.03
2. Зе Эдуардо де Араужо 1 0.03
3. Rufo Herraiz 1 0.03
4. Sivert Gussiaas 1 0.03
5. Vidar Ari Jonsson2 0 0
6. Куртович Виллиам 0 0

Карточки

Викинг
# Игрок      
1. Викстёль Рольф 2 0
2. Хёйланд Томми 2 0
3. Even Oestensen 2 0
4. Бериша Ветон 1 0
5. Viljar Vevatne 1 0
6. Эустбё Ивен 1 0
Саннефьёрд
# Игрок      
1. Пальссон Эмиль 2 1
2. Lars Grorud 2 0
3. Rufo Herraiz 2 0
4. Vidar Ari Jonsson2 2 0
5. Erik Naesbak Brenden 1 0
6. Sander Moen Foss 1 0
7. George Nuah Gibson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Викинг 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1) 0
 Саннефьёрд 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт
Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг Викинг 1:3 Стабек Викинг 3:2 Дьерв Викинг 1:1 Арендал ЛАСК 1:0 Викинг Сваровски Тироль 1:3 Викинг Хёугесунн 0:1 Викинг Бранн 1:5 Викинг Викинг 2:2 Русенборг Викинг 1:1 Старт Хёугесунн 1:0 Викинг
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:2 Старт Одд 1:2 Саннефьёрд
Саннефьёрд 0:0 Мьёндален Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд КФУМ 1:1 Саннефьёрд Лиллестрём 3:3 Саннефьёрд Волеренга 1:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Нюбергсунд Саннефьёрд 1:0 Арендал Саннефьёрд 1:3 Фредрикстад Саннефьёрд 1:1 Гроруд Олесунн 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Дьерв Улленсакер-Киса 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:0 Нутодден Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам КФУМ 3:3 Саннефьёрд

Последние игры между собой

Викинг: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Саннефьёрд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Викинг 2:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи Саннефьёрд 3:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:2 Саннефьёрд Типпелиген Викинг 2:0 Саннефьёрд Типпелиген
Саннефьёрд 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 3:1 Викинг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 5 5 0 0 19 - 6 15
2. Мольде 4 4 0 0 12 - 4 12
3. Кристиансунд 4 2 2 0 11 - 5 8
4. Мьёндален 5 2 2 1 6 - 4 8
5. Стабек 5 2 2 1 7 - 6 8
6. Стрёмсгодсет 5 2 2 1 7 - 7 8
7. Волеренга 1:1 5 2 2 1 7 - 8 8
8. Бранн 4 2 1 1 8 - 5 7
9. Хёугесунн 5 2 1 2 6 - 10 7
10. Одд 5 2 0 3 10 - 8 6
11. Русенборг 1:1 5 1 2 2 5 - 6 5
12. Викинг 5 1 1 3 6 - 10 4
13. Саннефьёрд 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Старт 5 0 2 3 6 - 13 2
15. Олесунн 5 0 2 3 7 - 17 2
16. Сарпсборг-08 4 0 0 4 3 - 7 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 34'
    Even Oestensen уходит, Хёйланд Томми вместо него
  • Желтая карточка
    32'
    Ларс Гроруд получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Vidar Ari Jonsson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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